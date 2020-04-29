Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,75
|10,00
|47,85
|Acıpayam Selüloz
|8,09
|6,87
|27,00
|Adana Çimento (A)
|9,41
|1,07
|-3,09
|Adana Çimento (B)
|6,63
|1,22
|-7,01
|Adana Çimento (C)
|1,91
|1,60
|-14,35
|Adel Kalemcilik
|12,63
|0,40
|-19,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|10,00
|7,82
|Afyon Çimento
|2,54
|0,79
|11,49
|Ak Enerji
|1,05
|0,96
|-3,67
|Akbank
|5,92
|0,34
|-27,00
|Akçansa
|7,92
|2,86
|-18,30
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,76
|5,39
|-16,59
|Akfen GMYO
|3,01
|-0,33
|-25,68
|Akın Tekstil
|11,67
|1,83
|-15,37
|Akiş GMYO
|3,20
|-1,23
|-20,79
|Akmerkez GMYO
|27,04
|2,74
|20,69
|Aksa
|6,23
|0,97
|-11,04
|Aksa Enerji
|3,92
|1,82
|3,16
|Aksigorta
|5,92
|0,00
|9,27
|Aksu Enerji
|10,54
|4,46
|-29,12
|Alarko Carrıer
|51,40
|-1,15
|-14,33
|Alarko GMYO
|14,02
|0,86
|-7,66
|Alarko Holding
|4,50
|0,22
|-24,37
|Albaraka Türk
|1,28
|0,79
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,74
|0,19
|72,26
|Alkim Kağıt
|6,62
|-2,07
|22,15
|Alkim Kimya
|60,40
|-4,05
|57,62
|Altınyağ
|0,94
|9,30
|129,27
|Altınyunus Çeşme
|25,30
|10,00
|153,25
|Anadolu Cam
|4,06
|-3,79
|-6,88
|Anadolu Efes
|18,34
|0,77
|-20,54
|Anadolu Grubu Holding
|16,82
|3,64
|-4,38
|Anadolu Hayat Emek.
|6,20
|-0,48
|1,89
|Anadolu Isuzu
|11,98
|0,08
|-1,56
|Anadolu Sigorta
|4,97
|1,43
|19,66
|Anel Elektrik
|3,70
|3,64
|15,26
|Arçelik
|16,23
|0,87
|-22,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,06
|7,98
|Arena Bilgisayar
|13,55
|2,03
|86,00
|Armada Bilgisayar
|24,00
|0,33
|46,43
|Arsan Tekstil
|4,15
|6,41
|15,92
|Artı Yatırım Holding
|1,93
|8,43
|138,27
|Aselsan
|27,34
|-0,07
|30,56
|Aslan Çimento
|36,34
|-0,93
|-9,06
|Ata GMYO
|3,69
|1,93
|-18,54
|Atakule GMYO
|1,61
|2,55
|-16,15
|Atlantis Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|46,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|4,38
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,59
|-0,80
|1,38
|Avrasya GMYO
|1,72
|1,18
|13,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|0,00
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,38
|0,00
|-10,39
|Ayen Enerji
|3,36
|0,30
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,20
|0,00
|0,46
|Aygaz
|9,95
|0,00
|-18,08
|Bagfaş
|16,22
|-0,86
|-3,57
|Bak Ambalaj
|8,68
|0,58
|18,10
|Balatacılar Balatacılık
|2,46
|2,93
|98,39
|Bantaş Ambalaj
|3,14
|0,32
|24,60
|Banvit
|29,26
|9,92
|57,57
|Baştaş Başkent Çimento
|2,90
|1,40
|11,97
|Batı Çimento
|2,80
|2,94
|-15,41
|Batısöke Çimento
|1,21
|0,83
|-7,63
|Bera Holding
|3,49
|0,00
|-9,35
|Berkosan Yalıtım
|3,88
|5,15
|41,61
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|-1,40
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,64
|4,00
|15,19
|Bilici Yatırım
|7,04
|0,28
|61,10
|Bim Mağazalar
|55,90
|-1,32
|19,80
|Birko Mensucat
|0,34
|9,68
|9,68
|Birlik Mensucat
|1,59
|-1,24
|39,47
|Bizim Mağazaları
|13,50
|-1,82
|20,86
|Bolu Çimento
|4,36
|1,87
|-7,23
|Bomonti Elektrik
|3,12
|9,86
|143,75
|Borusan Mannesmann
|9,37
|0,97
|-18,17
|Borusan Yat. Paz.
|61,40
|1,57
|2,48
|Bosch Fren Sistemleri
|285,00
|-0,94
|-0,97
|Bossa
|9,87
|3,13
|22,46
|Brisa
|8,52
|1,19
|-9,16
|Burçelik
|8,27
|9,97
|42,34
|Burçelik Vana
|19,80
|8,20
|103,91
|Bursa Çimento
|3,87
|2,65
|-3,33
|Carrefoursa
|8,42
|6,85
|78,77
|Casa Emtia Petrol
|16,29
|-9,95
|73,48
|Ceo Event Medya
|3,21
|1,58
|-12,35
|Coca Cola İçecek
|37,54
|0,16
|-3,00
|Cosmos Yat. Holding
|2,61
|-0,76
|27,94
|Credıtwest Faktorıng
|2,26
|-0,44
|-21,53
|Çelebi
|91,00
|2,25
|-10,87
|Çelik Halat
|9,15
|0,00
|40,77
|Çemaş Döküm
|1,12
|5,66
|-10,65
|Çemtaş
|7,41
|-1,07
|-8,84
|Çimbeton
|44,82
|9,96
|8,63
|Çimentaş
|15,60
|2,03
|4,00
|Çimsa
|7,65
|0,92
|-15,75
|Çuhadaroğlu Metal
|2,93
|0,69
|-8,15
|Dagi Giyim
|2,64
|2,72
|5,60
|Dagi Yatırım Holding
|3,30
|0,92
|46,02
|Dardanel
|8,01
|0,75
|111,35
|Datagate Bilgisayar
|8,80
|2,56
|12,68
|Demısaş Döküm
|4,09
|9,95
|17,53
|Denge Holding
|1,31
|-6,43
|-4,38
|Deniz GMYO
|4,09
|3,02
|-19,01
|Denizli Cam
|7,69
|-4,47
|-7,79
|Derimod
|7,28
|0,83
|1,96
|Derlüks Deri
|3,82
|1,87
|-6,37
|Desa Deri
|4,61
|1,32
|1,54
|Despec Bilgisayar
|5,52
|0,91
|30,19
|Deva Holding
|19,07
|9,98
|113,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,85
|3,66
|8,97
|Ditaş Doğan
|16,46
|3,26
|72,99
|DO-CO
|351,90
|-1,65
|-37,61
|Doğan Burda
|7,14
|9,17
|17,63
|Doğan Holding
|1,81
|0,00
|0,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,69
|2,42
|2,42
|Doğusan
|2,12
|-0,47
|1,92
|Doğuş GMYO
|5,08
|4,53
|12,14
|Doğuş Otomotiv
|9,83
|5,81
|3,26
|Döktaş Dökümcülük
|25,94
|-3,14
|-18,03
|Duran Doğan Basım
|19,00
|-0,52
|35,33
|Dyo Boya
|4,66
|3,56
|-4,90
|Eczacıbaşı İlaç
|5,18
|2,57
|41,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,44
|1,36
|8,38
|Edip Gayrimenkul
|1,95
|1,04
|40,29
|Ege Endüstri
|552,80
|-1,46
|-1,74
|Ege Gübre
|53,80
|-1,01
|8,03
|Ege Profil
|11,68
|1,83
|-2,42
|Ege Seramik
|3,95
|1,80
|6,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,66
|10,00
|106,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,62
|8,77
|58,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,40
|8,11
|100,00
|Egeplast
|14,39
|2,79
|15,12
|Ekiz Kimya
|8,88
|9,90
|1355,74
|Emek Elektrik
|1,88
|8,67
|18,24
|Eminiş Ambalaj
|2,32
|-9,02
|52,63
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|0,00
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,32
|2,66
|8,67
|Enka İnşaat
|6,29
|1,62
|0,61
|Erbosan
|18,56
|0,98
|-25,70
|Ereğli Demir Çelik
|8,01
|1,14
|-11,39
|Ersu Gıda
|6,54
|9,92
|215,94
|Escort Teknoloji
|4,86
|9,95
|249,64
|Etiler Gıda
|2,87
|9,96
|17,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,12
|0,47
|26,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|5,76
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,88
|8,05
|59,32
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,30
|-0,39
|-28,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,70
|2,78
|-19,04
|F-M İzmit Piston
|52,05
|0,19
|9,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,47
|0,42
|23,15
|Ford Otosan
|61,40
|0,41
|-7,13
|Formet Çelik Kapı
|3,63
|-0,55
|21,00
|Frigo Pak Gıda
|13,60
|-3,34
|4,94
|Galatasaray Sportif
|2,52
|-1,56
|24,14
|Garanti Bankası
|8,36
|0,60
|-24,96
|Garanti Faktoring
|4,47
|0,90
|15,50
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,85
|-0,05
|236,61
|Gedik Yatırım Holding
|22,54
|2,18
|193,11
|Gediz Ambalaj
|8,41
|1,94
|24,41
|Gentaş
|2,16
|1,41
|-1,37
|Gersan Elektrik
|3,27
|2,19
|2,51
|Global Men. Değ.
|2,21
|0,00
|17,55
|Global Yat. Holding
|3,43
|3,00
|-29,57
|Good-Year
|4,39
|0,46
|8,40
|Göltaş Çimento
|14,17
|4,04
|-20,35
|Gözde Girişim
|3,92
|-2,24
|-23,74
|GSD Denizcilik
|2,53
|0,80
|-1,17
|GSD Holding
|1,53
|2,68
|2,68
|Gübre Fabrik.
|15,89
|-0,69
|75,77
|Güler Yat. Holding
|9,46
|10,00
|366,01
|Güneş Sigorta
|3,23
|2,54
|48,17
|Halk GMYO
|1,36
|0,00
|11,48
|Halk Sigorta
|5,00
|8,93
|152,53
|Hatay Tekstil
|9,96
|9,93
|44,98
|Hedef Girişim
|2,26
|2,26
|-13,41
|Hektaş
|13,10
|3,23
|63,34
|HUB Girişim
|27,66
|9,07
|194,61
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|1,60
|11,40
|ICBC Turkey Bank
|4,34
|-0,23
|-17,65
|İdealist Danışmanlık
|3,25
|5,18
|-2,11
|İdealist GMYO
|3,34
|2,45
|9,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|-0,58
|-45,69
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|3,81
|-9,17
|İhlas Gazetecilik
|3,93
|-7,96
|-42,29
|İhlas Holding
|0,66
|-1,49
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|1,16
|-14,71
|İndeks Bilgisayar
|9,75
|1,88
|0,52
|Info Yatırım
|6,16
|5,84
|-30,79
|İntema
|8,94
|-1,97
|-3,46
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|1,40
|59,07
|İskenderun Demir Çelik
|6,83
|-0,29
|-14,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)