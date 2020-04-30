Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,78 1,09 49,46
Acıpayam Selüloz 7,57 -4,66 18,84
Adana Çimento (A) 9,67 2,44 -0,41
Adana Çimento (B) 6,83 2,25 -4,21
Adana Çimento (C) 2,02 4,66 -9,42
Adel Kalemcilik 12,81 0,63 -18,41
Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -1,95 5,72
Afyon Çimento 2,67 5,12 17,19
Ak Enerji 1,04 -0,95 -4,59
Akbank 5,99 0,34 -26,14
Akçansa 8,50 6,12 -12,32
Akdenız Güvenlık Hız. 1,76 -2,22 -16,59
Akfen GMYO 2,99 -0,66 -26,17
Akın Tekstil 11,65 -1,85 -15,52
Akiş GMYO 3,27 -0,30 -19,06
Akmerkez GMYO 25,00 -5,30 11,58
Aksa 6,55 0,92 -6,47
Aksa Enerji 3,85 -1,79 1,32
Aksigorta 5,96 0,17 10,01
Aksu Enerji 9,82 0,20 -33,96
Alarko Carrıer 52,70 2,13 -12,17
Alarko GMYO 14,49 5,31 -4,56
Alarko Holding 4,60 0,66 -22,69
Albaraka Türk 1,30 1,56 -15,03
Alcatel Lucent Teletaş 19,28 -3,60 60,13
Alkim Kağıt 6,82 2,10 25,84
Alkim Kimya 59,50 -3,43 58,14
Altınyağ 0,90 -4,26 119,51
Altınyunus Çeşme 26,00 2,77 160,26
Anadolu Cam 4,12 -0,96 -5,50
Anadolu Efes 18,48 0,71 -19,93
Anadolu Grubu Holding 16,69 -0,18 -5,12
Anadolu Hayat Emek. 6,57 3,63 7,97
Anadolu Isuzu 11,82 -0,67 -2,88
Anadolu Sigorta 5,07 2,22 22,06
Anel Elektrik 3,66 0,55 14,02
Arçelik 16,57 1,47 -20,49
ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -10,00
Arena Bilgisayar 14,13 -2,55 93,96
Armada Bilgisayar 23,08 -4,47 40,82
Arsan Tekstil 4,03 -6,06 12,57
Artı Yatırım Holding 2,00 2,56 146,91
Aselsan 27,46 0,22 31,14
Aslan Çimento 37,44 3,54 -6,31
Ata GMYO 3,63 -0,27 -19,87
Atakule GMYO 1,59 -1,24 -17,19
Atlantis Yatırım Holding 1,47 0,68 47,00
Atlas Yat. Ort. 1,43 0,00 -0,69
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,26 -0,90 -1,09
Avrasya GMYO 1,69 0,60 11,92
Avrasya Petrol ve Tur. 2,14 3,88 17,58
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,10 0,00 11,06
Avrupa Yatırım Holding 1,41 2,92 -8,44
Ayen Enerji 3,22 -2,13 -7,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,18 -0,91 -0,46
Aygaz 10,29 1,38 -15,28
Bagfaş 17,01 0,12 1,13
Bak Ambalaj 8,31 -2,35 13,06
Balatacılar Balatacılık 2,26 -8,13 82,26
Bantaş Ambalaj 3,00 -2,60 19,05
Banvit 26,48 -9,56 42,60
Baştaş Başkent Çimento 2,87 -0,69 10,81
Batı Çimento 2,93 3,53 -11,48
Batısöke Çimento 1,21 0,00 -7,63
Bera Holding 3,80 -0,78 -1,30
Berkosan Yalıtım 3,62 -3,47 32,12
Beşiktaş Futbol Yat. 2,15 0,47 -12,24
Beyaz Filo 3,80 1,60 20,25
Bilici Yatırım 6,85 -1,30 56,75
Bim Mağazalar 55,70 -0,54 19,37
Birko Mensucat 0,35 2,94 12,90
Birlik Mensucat 1,52 -3,18 33,33
Bizim Mağazaları 13,19 0,76 18,08
Bolu Çimento 4,45 3,01 -5,32
Bomonti Elektrik 3,12 0,00 143,75
Borusan Mannesmann 9,82 1,97 -14,24
Borusan Yat. Paz. 65,25 2,19 8,91
Bosch Fren Sistemleri 276,50 -2,91 -3,92
Bossa 9,16 -1,82 13,65
Brisa 9,46 10,00 0,86
Burçelik 7,58 -8,34 30,46
Burçelik Vana 19,29 -4,13 98,66
Bursa Çimento 3,98 3,38 -0,58
Carrefoursa 8,00 -1,72 69,85
Casa Emtia Petrol 14,67 -9,94 56,23
Ceo Event Medya 3,29 -0,60 -10,16
Coca Cola İçecek 36,96 -1,28 -4,50
Cosmos Yat. Holding 2,78 4,91 36,27
Credıtwest Faktorıng 2,26 -1,31 -21,53
Çelebi 90,65 1,00 -11,21
Çelik Halat 9,88 -1,79 52,00
Çemaş Döküm 1,08 -2,70 -13,84
Çemtaş 7,21 -2,44 -11,31
Çimbeton 47,50 5,98 15,12
Çimentaş 16,95 0,83 13,00
Çimsa 7,90 2,60 -13,00
Çuhadaroğlu Metal 2,86 -1,04 -10,34
Dagi Giyim 2,56 -2,66 2,40
Dagi Yatırım Holding 3,24 -1,52 43,36
Dardanel 7,11 -10,00 87,60
Datagate Bilgisayar 9,08 0,78 16,26
Demısaş Döküm 3,88 -5,13 11,49
Denge Holding 1,33 -0,75 -2,92
Deniz GMYO 4,07 -0,73 -19,41
Denizli Cam 7,60 -0,13 -8,87
Derimod 7,08 -1,80 -0,84
Derlüks Deri 3,69 -0,54 -9,56
Desa Deri 4,43 -2,21 -2,42
Despec Bilgisayar 5,59 -1,24 31,84
Deva Holding 16,20 -10,00 81,46
Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 -2,44 2,56
Ditaş Doğan 16,44 -1,26 72,78
DO-CO 358,00 0,28 -36,52
Doğan Burda 7,83 8,90 29,00
Doğan Holding 1,82 -0,55 1,36
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 3,03
Doğusan 2,05 -2,84 -1,44
Doğuş GMYO 5,19 1,17 14,57
Doğuş Otomotiv 10,54 3,23 10,71
Döktaş Dökümcülük 26,80 2,45 -15,31
Duran Doğan Basım 18,48 -2,01 31,62
Dyo Boya 5,02 1,41 2,45
Eczacıbaşı İlaç 4,94 -2,37 35,32
Eczacıbaşı Yatırım 10,13 -1,46 5,17
Edip Gayrimenkul 1,90 -1,55 36,69
Ege Endüstri 555,00 -0,66 -1,34
Ege Gübre 54,10 -1,64 8,63
Ege Profil 11,99 -0,08 0,17
Ege Seramik 4,01 1,26 8,09
Egeli & Co Tarım Girişim 0,72 9,09 125,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,68 9,68 74,36
Egeli&Co Yatırım Holding 0,44 10,00 120,00
Egeplast 14,36 -0,21 14,88
Ekiz Kimya 9,76 9,91 1500,00
Emek Elektrik 1,90 0,00 19,50
Eminiş Ambalaj 2,47 -3,14 62,50
Emlak Konut GMYO 1,26 0,00 -13,70
Enerjisa Enerji 7,69 3,78 14,16
Enka İnşaat 6,26 0,00 0,13
Erbosan 19,44 2,59 -22,18
Ereğli Demir Çelik 8,05 -1,59 -10,95
Ersu Gıda 5,89 -9,94 184,54
Escort Teknoloji 4,10 -3,53 194,96
Etiler Gıda 3,15 9,76 28,57
Euro Kapital Yat. Ort. 1,98 -3,41 18,56
Euro Trend Yat. Ort. 1,42 -2,07 13,60
Euro Yat. Ort. 1,80 0,00 52,54
Euro Yatırım Holding 1,48 -1,99 -1,33
Fenerbahçe Futbol 10,35 0,19 -28,47
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,77 0,53 -17,51
F-M İzmit Piston 51,20 -0,78 8,10
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,69 -0,41 26,01
Ford Otosan 63,55 3,25 -3,88
Formet Çelik Kapı 3,72 1,92 24,00
Frigo Pak Gıda 13,34 -1,84 2,93
Galatasaray Sportif 2,56 -0,39 26,11
Garanti Bankası 8,47 0,71 -23,97
Garanti Faktoring 4,51 0,45 16,54
Garanti Yat. Ort. 1,48 2,07 37,04
Gedik Y. Men. Değ. 18,50 -0,70 230,36
Gedik Yatırım Holding 19,01 -6,90 147,20
Gediz Ambalaj 8,28 -1,19 22,49
Gentaş 2,22 0,00 1,37
Gersan Elektrik 3,25 0,00 1,88
Global Men. Değ. 2,18 -1,36 15,96
Global Yat. Holding 3,29 -1,79 -32,44
Good-Year 4,75 7,22 17,28
Göltaş Çimento 15,62 10,00 -12,20
Gözde Girişim 4,06 2,01 -21,01
GSD Denizcilik 2,52 -0,79 -1,56
GSD Holding 1,52 0,00 2,01
Gübre Fabrik. 16,20 0,81 79,20
Güler Yat. Holding 10,40 9,94 412,32
Güneş Sigorta 3,11 -1,58 42,66
Halk GMYO 1,43 2,88 17,21
Halk Sigorta 4,99 -0,99 152,02
Hatay Tekstil 8,84 -5,86 28,68
Hedef Girişim 2,30 -1,71 -11,88
Hektaş 13,41 -2,47 67,21
HUB Girişim 22,64 -6,21 141,14
Hürriyet Gzt. 1,27 0,79 11,40
ICBC Turkey Bank 4,40 0,23 -16,51
İdealist Danışmanlık 3,08 -3,75 -7,23
İdealist GMYO 3,33 -6,98 8,82
İhlas Ev Aletleri 1,75 2,34 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,08 0,00 -10,00
İhlas Gazetecilik 4,03 1,77 -40,82
İhlas Holding 0,66 0,00 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -13,73
İndeks Bilgisayar 9,78 -1,71 0,82
Info Yatırım 5,85 -4,57 -34,27
İntema 9,01 0,67 -2,70
İpek Doğal Enerji 12,38 -0,56 60,36
İskenderun Demir Çelik 6,93 -0,29 -13,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:22 Kaynak: AA


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