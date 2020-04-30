Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,78
|1,09
|49,46
|Acıpayam Selüloz
|7,57
|-4,66
|18,84
|Adana Çimento (A)
|9,67
|2,44
|-0,41
|Adana Çimento (B)
|6,83
|2,25
|-4,21
|Adana Çimento (C)
|2,02
|4,66
|-9,42
|Adel Kalemcilik
|12,81
|0,63
|-18,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,51
|-1,95
|5,72
|Afyon Çimento
|2,67
|5,12
|17,19
|Ak Enerji
|1,04
|-0,95
|-4,59
|Akbank
|5,99
|0,34
|-26,14
|Akçansa
|8,50
|6,12
|-12,32
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,76
|-2,22
|-16,59
|Akfen GMYO
|2,99
|-0,66
|-26,17
|Akın Tekstil
|11,65
|-1,85
|-15,52
|Akiş GMYO
|3,27
|-0,30
|-19,06
|Akmerkez GMYO
|25,00
|-5,30
|11,58
|Aksa
|6,55
|0,92
|-6,47
|Aksa Enerji
|3,85
|-1,79
|1,32
|Aksigorta
|5,96
|0,17
|10,01
|Aksu Enerji
|9,82
|0,20
|-33,96
|Alarko Carrıer
|52,70
|2,13
|-12,17
|Alarko GMYO
|14,49
|5,31
|-4,56
|Alarko Holding
|4,60
|0,66
|-22,69
|Albaraka Türk
|1,30
|1,56
|-15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,28
|-3,60
|60,13
|Alkim Kağıt
|6,82
|2,10
|25,84
|Alkim Kimya
|59,50
|-3,43
|58,14
|Altınyağ
|0,90
|-4,26
|119,51
|Altınyunus Çeşme
|26,00
|2,77
|160,26
|Anadolu Cam
|4,12
|-0,96
|-5,50
|Anadolu Efes
|18,48
|0,71
|-19,93
|Anadolu Grubu Holding
|16,69
|-0,18
|-5,12
|Anadolu Hayat Emek.
|6,57
|3,63
|7,97
|Anadolu Isuzu
|11,82
|-0,67
|-2,88
|Anadolu Sigorta
|5,07
|2,22
|22,06
|Anel Elektrik
|3,66
|0,55
|14,02
|Arçelik
|16,57
|1,47
|-20,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,90
|-10,00
|Arena Bilgisayar
|14,13
|-2,55
|93,96
|Armada Bilgisayar
|23,08
|-4,47
|40,82
|Arsan Tekstil
|4,03
|-6,06
|12,57
|Artı Yatırım Holding
|2,00
|2,56
|146,91
|Aselsan
|27,46
|0,22
|31,14
|Aslan Çimento
|37,44
|3,54
|-6,31
|Ata GMYO
|3,63
|-0,27
|-19,87
|Atakule GMYO
|1,59
|-1,24
|-17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,47
|0,68
|47,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,26
|-0,90
|-1,09
|Avrasya GMYO
|1,69
|0,60
|11,92
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,14
|3,88
|17,58
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,00
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,41
|2,92
|-8,44
|Ayen Enerji
|3,22
|-2,13
|-7,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,18
|-0,91
|-0,46
|Aygaz
|10,29
|1,38
|-15,28
|Bagfaş
|17,01
|0,12
|1,13
|Bak Ambalaj
|8,31
|-2,35
|13,06
|Balatacılar Balatacılık
|2,26
|-8,13
|82,26
|Bantaş Ambalaj
|3,00
|-2,60
|19,05
|Banvit
|26,48
|-9,56
|42,60
|Baştaş Başkent Çimento
|2,87
|-0,69
|10,81
|Batı Çimento
|2,93
|3,53
|-11,48
|Batısöke Çimento
|1,21
|0,00
|-7,63
|Bera Holding
|3,80
|-0,78
|-1,30
|Berkosan Yalıtım
|3,62
|-3,47
|32,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,15
|0,47
|-12,24
|Beyaz Filo
|3,80
|1,60
|20,25
|Bilici Yatırım
|6,85
|-1,30
|56,75
|Bim Mağazalar
|55,70
|-0,54
|19,37
|Birko Mensucat
|0,35
|2,94
|12,90
|Birlik Mensucat
|1,52
|-3,18
|33,33
|Bizim Mağazaları
|13,19
|0,76
|18,08
|Bolu Çimento
|4,45
|3,01
|-5,32
|Bomonti Elektrik
|3,12
|0,00
|143,75
|Borusan Mannesmann
|9,82
|1,97
|-14,24
|Borusan Yat. Paz.
|65,25
|2,19
|8,91
|Bosch Fren Sistemleri
|276,50
|-2,91
|-3,92
|Bossa
|9,16
|-1,82
|13,65
|Brisa
|9,46
|10,00
|0,86
|Burçelik
|7,58
|-8,34
|30,46
|Burçelik Vana
|19,29
|-4,13
|98,66
|Bursa Çimento
|3,98
|3,38
|-0,58
|Carrefoursa
|8,00
|-1,72
|69,85
|Casa Emtia Petrol
|14,67
|-9,94
|56,23
|Ceo Event Medya
|3,29
|-0,60
|-10,16
|Coca Cola İçecek
|36,96
|-1,28
|-4,50
|Cosmos Yat. Holding
|2,78
|4,91
|36,27
|Credıtwest Faktorıng
|2,26
|-1,31
|-21,53
|Çelebi
|90,65
|1,00
|-11,21
|Çelik Halat
|9,88
|-1,79
|52,00
|Çemaş Döküm
|1,08
|-2,70
|-13,84
|Çemtaş
|7,21
|-2,44
|-11,31
|Çimbeton
|47,50
|5,98
|15,12
|Çimentaş
|16,95
|0,83
|13,00
|Çimsa
|7,90
|2,60
|-13,00
|Çuhadaroğlu Metal
|2,86
|-1,04
|-10,34
|Dagi Giyim
|2,56
|-2,66
|2,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,24
|-1,52
|43,36
|Dardanel
|7,11
|-10,00
|87,60
|Datagate Bilgisayar
|9,08
|0,78
|16,26
|Demısaş Döküm
|3,88
|-5,13
|11,49
|Denge Holding
|1,33
|-0,75
|-2,92
|Deniz GMYO
|4,07
|-0,73
|-19,41
|Denizli Cam
|7,60
|-0,13
|-8,87
|Derimod
|7,08
|-1,80
|-0,84
|Derlüks Deri
|3,69
|-0,54
|-9,56
|Desa Deri
|4,43
|-2,21
|-2,42
|Despec Bilgisayar
|5,59
|-1,24
|31,84
|Deva Holding
|16,20
|-10,00
|81,46
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|-2,44
|2,56
|Ditaş Doğan
|16,44
|-1,26
|72,78
|DO-CO
|358,00
|0,28
|-36,52
|Doğan Burda
|7,83
|8,90
|29,00
|Doğan Holding
|1,82
|-0,55
|1,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|-1,16
|3,03
|Doğusan
|2,05
|-2,84
|-1,44
|Doğuş GMYO
|5,19
|1,17
|14,57
|Doğuş Otomotiv
|10,54
|3,23
|10,71
|Döktaş Dökümcülük
|26,80
|2,45
|-15,31
|Duran Doğan Basım
|18,48
|-2,01
|31,62
|Dyo Boya
|5,02
|1,41
|2,45
|Eczacıbaşı İlaç
|4,94
|-2,37
|35,32
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,13
|-1,46
|5,17
|Edip Gayrimenkul
|1,90
|-1,55
|36,69
|Ege Endüstri
|555,00
|-0,66
|-1,34
|Ege Gübre
|54,10
|-1,64
|8,63
|Ege Profil
|11,99
|-0,08
|0,17
|Ege Seramik
|4,01
|1,26
|8,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,72
|9,09
|125,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,68
|9,68
|74,36
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,44
|10,00
|120,00
|Egeplast
|14,36
|-0,21
|14,88
|Ekiz Kimya
|9,76
|9,91
|1500,00
|Emek Elektrik
|1,90
|0,00
|19,50
|Eminiş Ambalaj
|2,47
|-3,14
|62,50
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|0,00
|-13,70
|Enerjisa Enerji
|7,69
|3,78
|14,16
|Enka İnşaat
|6,26
|0,00
|0,13
|Erbosan
|19,44
|2,59
|-22,18
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|-1,59
|-10,95
|Ersu Gıda
|5,89
|-9,94
|184,54
|Escort Teknoloji
|4,10
|-3,53
|194,96
|Etiler Gıda
|3,15
|9,76
|28,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,98
|-3,41
|18,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,42
|-2,07
|13,60
|Euro Yat. Ort.
|1,80
|0,00
|52,54
|Euro Yatırım Holding
|1,48
|-1,99
|-1,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,35
|0,19
|-28,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,77
|0,53
|-17,51
|F-M İzmit Piston
|51,20
|-0,78
|8,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,69
|-0,41
|26,01
|Ford Otosan
|63,55
|3,25
|-3,88
|Formet Çelik Kapı
|3,72
|1,92
|24,00
|Frigo Pak Gıda
|13,34
|-1,84
|2,93
|Galatasaray Sportif
|2,56
|-0,39
|26,11
|Garanti Bankası
|8,47
|0,71
|-23,97
|Garanti Faktoring
|4,51
|0,45
|16,54
|Garanti Yat. Ort.
|1,48
|2,07
|37,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,50
|-0,70
|230,36
|Gedik Yatırım Holding
|19,01
|-6,90
|147,20
|Gediz Ambalaj
|8,28
|-1,19
|22,49
|Gentaş
|2,22
|0,00
|1,37
|Gersan Elektrik
|3,25
|0,00
|1,88
|Global Men. Değ.
|2,18
|-1,36
|15,96
|Global Yat. Holding
|3,29
|-1,79
|-32,44
|Good-Year
|4,75
|7,22
|17,28
|Göltaş Çimento
|15,62
|10,00
|-12,20
|Gözde Girişim
|4,06
|2,01
|-21,01
|GSD Denizcilik
|2,52
|-0,79
|-1,56
|GSD Holding
|1,52
|0,00
|2,01
|Gübre Fabrik.
|16,20
|0,81
|79,20
|Güler Yat. Holding
|10,40
|9,94
|412,32
|Güneş Sigorta
|3,11
|-1,58
|42,66
|Halk GMYO
|1,43
|2,88
|17,21
|Halk Sigorta
|4,99
|-0,99
|152,02
|Hatay Tekstil
|8,84
|-5,86
|28,68
|Hedef Girişim
|2,30
|-1,71
|-11,88
|Hektaş
|13,41
|-2,47
|67,21
|HUB Girişim
|22,64
|-6,21
|141,14
|Hürriyet Gzt.
|1,27
|0,79
|11,40
|ICBC Turkey Bank
|4,40
|0,23
|-16,51
|İdealist Danışmanlık
|3,08
|-3,75
|-7,23
|İdealist GMYO
|3,33
|-6,98
|8,82
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|2,34
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|0,00
|-10,00
|İhlas Gazetecilik
|4,03
|1,77
|-40,82
|İhlas Holding
|0,66
|0,00
|-27,47
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,78
|-1,71
|0,82
|Info Yatırım
|5,85
|-4,57
|-34,27
|İntema
|9,01
|0,67
|-2,70
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|-0,56
|60,36
|İskenderun Demir Çelik
|6,93
|-0,29
|-13,48
(Sürecek)