Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,67 -1,48 43,55 Acıpayam Selüloz 7,08 -2,61 11,15 Adana Çimento (A) 9,74 -6,79 0,31 Adana Çimento (B) 6,86 -7,42 -3,79 Adana Çimento (C) 2,10 -7,49 -5,83 Adel Kalemcilik 12,66 1,52 -19,36 Adese Alışveriş Ticaret 1,48 -0,67 3,62 Afyon Çimento 2,80 -4,76 22,90 Ak Enerji 1,01 2,02 -7,34 Akbank 5,74 0,17 -29,22 Akçansa 8,04 -6,94 -17,07 Akdenız Güvenlık Hız. 1,71 3,01 -18,96 Akfen GMYO 2,90 0,69 -28,40 Akın Tekstil 12,75 1,59 -7,54 Akiş GMYO 3,38 4,32 -16,34 Akmerkez GMYO 26,38 2,17 17,74 Aksa 6,26 1,46 -10,61 Aksa Enerji 3,85 -2,53 1,32 Aksigorta 5,70 -0,52 5,21 Aksu Enerji 9,47 -0,21 -36,31 Alarko Carrıer 53,60 -4,71 -10,67 Alarko GMYO 14,95 -0,53 -1,53 Alarko Holding 4,61 1,10 -22,52 Albaraka Türk 1,24 0,00 -18,95 Alcatel Lucent Teletaş 19,79 3,29 64,37 Alkim Kağıt 6,94 -0,29 28,05 Alkim Kimya 63,20 2,18 67,97 Altınyağ 1,01 9,78 146,34 Altınyunus Çeşme 22,30 -9,94 123,22 Anadolu Cam 4,02 0,00 -7,80 Anadolu Efes 18,11 -0,44 -21,53 Anadolu Grubu Holding 16,00 -0,37 -9,04 Anadolu Hayat Emek. 6,28 -0,16 3,20 Anadolu Isuzu 11,72 -0,85 -3,70 Anadolu Sigorta 5,07 -0,39 22,06 Anel Elektrik 3,66 -1,08 14,02 Arçelik 15,99 -1,42 -23,27 ARD Bilişim Teknolojileri 27,62 9,95 Arena Bilgisayar 13,91 3,73 90,94 Armada Bilgisayar 22,14 2,88 35,08 Arsan Tekstil 3,79 -2,32 5,87 Artı Yatırım Holding 1,90 0,00 134,57 Aselsan 26,46 0,38 26,36 Aslan Çimento 38,20 -6,74 -4,40 Ata GMYO 3,59 -0,55 -20,75 Atakule GMYO 1,57 0,64 -18,23 Atlantis Yatırım Holding 1,53 3,38 53,00 Atlas Yat. Ort. 1,38 1,47 -4,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 0,15 -3,17 Avrasya GMYO 1,69 1,20 11,92 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 1,43 17,03 Avrasya Stratejik GMYF 1.427,50 -0,06 11,01 Avrupa Yatırım Holding 1,38 1,47 -10,39 Ayen Enerji 3,28 -2,09 -5,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,16 0,47 -1,37 Aygaz 10,12 1,30 -16,68 Bagfaş 16,17 0,81 -3,86 Bak Ambalaj 7,70 0,52 4,76 Balatacılar Balatacılık 2,30 0,00 85,48 Bantaş Ambalaj 2,92 2,10 15,87 Banvit 23,72 -0,08 27,73 Baştaş Başkent Çimento 2,89 -1,03 11,58 Batı Çimento 2,89 -4,62 -12,69 Batısöke Çimento 1,17 -2,50 -10,69 Bera Holding 3,71 0,82 -3,64 Berkosan Yalıtım 3,36 0,60 22,63 Beşiktaş Futbol Yat. 2,20 -2,65 -10,20 Beyaz Filo 3,50 0,29 10,76 Bilici Yatırım 6,81 0,15 55,84 Bim Mağazalar 52,35 -2,42 12,19 Birko Mensucat 0,34 6,25 9,68 Birlik Mensucat 1,51 -2,58 32,46 Bizim Mağazaları 11,99 -3,77 7,34 Bolu Çimento 4,48 -8,57 -4,68 Bomonti Elektrik 3,50 8,02 173,44 Borusan Mannesmann 9,19 0,11 -19,74 Borusan Yat. Paz. 57,65 -2,29 -3,78 Bosch Fren Sistemleri 261,60 0,04 -9,10 Bossa 9,26 -0,43 14,89 Brisa 8,62 -3,04 -8,09 Burçelik 7,06 -0,28 21,51 Burçelik Vana 18,20 0,00 87,44 Bursa Çimento 3,76 -6,00 -6,08 Carrefoursa 7,49 -0,79 59,02 Casa Emtia Petrol 17,74 9,98 88,92 Ceo Event Medya 3,20 -0,93 -12,62 Coca Cola İçecek 35,44 -0,45 -8,42 Cosmos Yat. Holding 3,10 0,00 51,96 Credıtwest Faktorıng 2,20 0,00 -23,61 Çelebi 88,55 -1,28 -13,27 Çelik Halat 9,05 -0,55 39,23 Çemaş Döküm 1,03 0,00 -17,83 Çemtaş 6,71 -0,74 -17,46 Çimbeton 48,48 -5,68 17,50 Çimentaş 18,32 0,77 22,13 Çimsa 7,57 -4,42 -16,63 Çuhadaroğlu Metal 3,00 2,04 -5,96 Dagi Giyim 2,53 3,69 1,20 Dagi Yatırım Holding 3,11 2,64 37,61 Dardanel 7,69 -1,66 102,90 Datagate Bilgisayar 8,47 -3,31 8,45 Demısaş Döküm 3,89 -3,71 11,78 Denge Holding 1,28 3,23 -6,57 Deniz GMYO 3,89 -0,26 -22,97 Denizli Cam 7,33 -0,54 -12,11 Derimod 6,88 -0,58 -3,64 Derlüks Deri 3,96 4,21 -2,94 Desa Deri 4,34 0,23 -4,41 Despec Bilgisayar 5,31 1,72 25,24 Deva Holding 15,07 3,36 68,80 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -2,47 1,28 Ditaş Doğan 15,47 0,98 62,58 DO-CO 342,00 -1,13 -39,36 Doğan Burda 9,20 5,87 51,57 Doğan Holding 1,91 3,80 6,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,72 1,78 4,24 Doğusan 2,03 -0,49 -2,40 Doğuş GMYO 4,80 -1,44 5,96 Doğuş Otomotiv 9,67 0,73 1,58 Döktaş Dökümcülük 24,90 -2,05 -21,32 Duran Doğan Basım 18,20 0,89 29,63 Dyo Boya 4,89 1,66 -0,20 Eczacıbaşı İlaç 4,79 -0,21 31,21 Eczacıbaşı Yatırım 9,97 0,61 3,51 Edip Gayrimenkul 1,83 2,81 31,65 Ege Endüstri 538,50 0,00 -4,28 Ege Gübre 51,90 -0,48 4,22 Ege Profil 12,39 -0,40 3,51 Ege Seramik 3,95 1,28 6,47 Egeli & Co Tarım Girişim 0,86 8,86 168,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,81 9,46 107,69 Egeli&Co Yatırım Holding 0,52 8,33 160,00 Egeplast 13,50 -2,17 8,00 Ekiz Kimya 11,80 9,97 1834,43 Emek Elektrik 1,79 0,56 12,58 Eminiş Ambalaj 2,36 -2,07 55,26 Emlak Konut GMYO 1,23 0,82 -15,75 Enerjisa Enerji 7,47 -1,71 10,90 Enka İnşaat 6,11 -0,81 -2,27 Erbosan 18,36 -0,49 -26,50 Ereğli Demir Çelik 7,76 -0,39 -14,16 Ersu Gıda 4,82 -9,23 132,85 Escort Teknoloji 3,79 8,91 172,66 Etiler Gıda 2,46 -9,23 0,41 Euro Kapital Yat. Ort. 1,90 -2,06 13,77 Euro Trend Yat. Ort. 1,46 -2,01 16,80 Euro Yat. Ort. 1,70 -2,30 44,07 Euro Yatırım Holding 1,43 -0,69 -4,67 Fenerbahçe Futbol 10,39 -1,89 -28,20 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,69 -0,27 -19,26 F-M İzmit Piston 49,96 -0,38 5,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,55 4,49 24,19 Ford Otosan 60,15 -1,39 -9,02 Formet Çelik Kapı 3,76 0,27 25,33 Frigo Pak Gıda 12,76 7,23 -1,54 Galatasaray Sportif 2,71 -2,52 33,50 Garanti Bankası 8,20 0,37 -26,39 Garanti Faktoring 4,25 0,47 9,82 Garanti Yat. Ort. 1,40 -0,71 29,63 Gedik Y. Men. Değ. 22,36 9,93 299,29 Gedik Yatırım Holding 19,75 4,06 156,83 Gediz Ambalaj 7,63 0,53 12,87 Gentaş 2,08 -0,95 -5,02 Gersan Elektrik 3,20 2,56 0,31 Global Men. Değ. 2,29 1,78 21,81 Global Yat. Holding 3,18 0,95 -34,70 Good-Year 4,37 -3,32 7,90 Göltaş Çimento 14,70 -7,26 -17,37 Gözde Girişim 3,73 -0,80 -27,43 GSD Denizcilik 2,43 0,00 -5,08 GSD Holding 1,46 1,39 -2,01 Gübre Fabrik. 15,60 -0,95 72,57 Güler Yat. Holding 12,58 9,97 519,70 Güneş Sigorta 2,91 0,69 33,49 Halk GMYO 1,39 0,00 13,93 Halk Sigorta 4,00 -2,20 102,02 Hatay Tekstil 8,98 -0,55 30,71 Hedef Girişim 2,28 1,33 -12,64 Hektaş 13,03 -4,54 62,47 HUB Girişim 21,52 7,49 129,21 Hürriyet Gzt. 1,42 8,40 24,56 ICBC Turkey Bank 4,18 0,24 -20,68 İdealist Danışmanlık 3,02 -2,89 -9,04 İdealist GMYO 3,32 0,00 8,50 İhlas Ev Aletleri 1,72 -0,58 -45,05 İhlas Gayrimenkul 1,08 0,93 -10,00 İhlas Gazetecilik 3,98 4,74 -41,56 İhlas Holding 0,64 0,00 -29,67 İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -14,71 İndeks Bilgisayar 9,28 1,75 -4,33 Info Yatırım 6,04 -0,17 -32,13 İntema 8,70 0,58 -6,05 İpek Doğal Enerji 12,62 1,94 63,47 İskenderun Demir Çelik 6,70 0,90 -16,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)