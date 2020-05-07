Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,62
|7,38
|40,86
|Acıpayam Selüloz
|7,38
|0,96
|15,86
|Adana Çimento (A)
|9,68
|0,41
|-0,31
|Adana Çimento (B)
|6,84
|0,29
|-4,07
|Adana Çimento (C)
|2,07
|0,98
|-7,17
|Adel Kalemcilik
|11,92
|-1,89
|-24,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,53
|4,79
|7,12
|Afyon Çimento
|2,80
|2,56
|22,90
|Ak Enerji
|1,01
|0,00
|-7,34
|Akbank
|5,70
|0,00
|-29,72
|Akçansa
|7,62
|-1,04
|-21,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,73
|-0,57
|-18,01
|Akfen GMYO
|2,95
|-1,67
|-27,16
|Akın Tekstil
|12,88
|-0,46
|-6,60
|Akiş GMYO
|3,42
|-1,72
|-15,35
|Akmerkez GMYO
|28,10
|-2,97
|25,42
|Aksa
|6,34
|0,48
|-9,47
|Aksa Enerji
|4,03
|2,28
|6,05
|Aksigorta
|5,94
|-1,16
|9,64
|Aksu Enerji
|9,75
|-1,12
|-34,43
|Alarko Carrıer
|51,95
|-1,05
|-13,42
|Alarko GMYO
|14,56
|-0,34
|-4,10
|Alarko Holding
|4,72
|1,07
|-20,67
|Albaraka Türk
|1,28
|0,00
|-16,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,38
|-1,62
|60,96
|Alkim Kağıt
|8,30
|6,27
|53,14
|Alkim Kimya
|11,44
|5,00
|84,46
|Altınyağ
|1,22
|9,91
|197,56
|Altınyunus Çeşme
|25,00
|-1,96
|150,25
|Anadolu Cam
|3,98
|-0,50
|-8,72
|Anadolu Efes
|17,45
|-2,79
|-24,39
|Anadolu Grubu Holding
|16,25
|0,99
|-7,62
|Anadolu Hayat Emek.
|6,29
|0,00
|3,37
|Anadolu Isuzu
|11,63
|-1,19
|-4,44
|Anadolu Sigorta
|4,95
|-0,40
|19,18
|Anel Elektrik
|3,60
|-0,28
|12,15
|Arçelik
|15,81
|0,06
|-24,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,40
|9,94
|Arena Bilgisayar
|14,05
|-1,06
|92,86
|Armada Bilgisayar
|21,98
|-2,31
|34,11
|Arsan Tekstil
|4,08
|-2,86
|13,97
|Artı Yatırım Holding
|2,42
|10,00
|198,77
|Aselsan
|27,02
|0,45
|29,04
|Aslan Çimento
|36,86
|0,99
|-7,76
|Ata GMYO
|3,60
|0,28
|-20,53
|Atakule GMYO
|1,61
|0,63
|-16,15
|Atlantis Yatırım Holding
|1,50
|2,74
|50,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|-0,69
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,22
|-2,07
|-1,38
|Avrasya GMYO
|1,77
|1,14
|17,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|-1,79
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.427,30
|0,00
|11,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,42
|2,16
|-7,79
|Ayen Enerji
|3,22
|0,63
|-7,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,15
|0,00
|-1,83
|Aygaz
|10,15
|0,59
|-16,43
|Bagfaş
|16,77
|0,78
|-0,30
|Bak Ambalaj
|8,41
|9,93
|14,42
|Balatacılar Balatacılık
|2,23
|-3,88
|79,84
|Bantaş Ambalaj
|3,08
|0,98
|22,22
|Banvit
|27,38
|5,96
|47,44
|Baştaş Başkent Çimento
|2,86
|-1,04
|10,42
|Batı Çimento
|2,77
|-0,36
|-16,31
|Batısöke Çimento
|1,16
|0,87
|-11,45
|Bera Holding
|3,69
|1,93
|-4,16
|Berkosan Yalıtım
|3,58
|3,47
|30,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|-0,94
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,50
|0,57
|10,76
|Bilici Yatırım
|6,82
|0,00
|56,06
|Bim Mağazalar
|51,30
|-0,39
|9,94
|Birko Mensucat
|0,41
|7,89
|32,26
|Birlik Mensucat
|1,50
|-0,66
|31,58
|Bizim Mağazaları
|12,73
|8,06
|13,97
|Bolu Çimento
|4,44
|-0,45
|-5,53
|Bomonti Elektrik
|4,27
|9,77
|233,59
|Borusan Mannesmann
|9,15
|0,11
|-20,09
|Borusan Yat. Paz.
|59,10
|1,11
|-1,36
|Bosch Fren Sistemleri
|263,50
|-0,83
|-8,44
|Bossa
|9,07
|-1,31
|12,53
|Brisa
|8,70
|-1,81
|-7,24
|Burçelik
|7,46
|-0,27
|28,40
|Burçelik Vana
|19,23
|-3,03
|98,04
|Bursa Çimento
|3,82
|3,52
|-4,58
|Carrefoursa
|7,76
|4,72
|64,76
|Casa Emtia Petrol
|15,62
|-8,12
|66,35
|Ceo Event Medya
|3,97
|5,87
|8,40
|Coca Cola İçecek
|37,68
|1,95
|-2,64
|Cosmos Yat. Holding
|3,31
|-2,36
|62,25
|Credıtwest Faktorıng
|2,30
|5,02
|-20,14
|Çelebi
|88,70
|1,26
|-13,12
|Çelik Halat
|9,40
|0,53
|44,62
|Çemaş Döküm
|1,04
|0,00
|-17,03
|Çemtaş
|7,10
|0,00
|-12,66
|Çimbeton
|44,86
|1,26
|8,73
|Çimentaş
|20,86
|4,72
|39,07
|Çimsa
|7,53
|1,07
|-17,07
|Çuhadaroğlu Metal
|2,94
|-1,34
|-7,84
|Dagi Giyim
|2,81
|0,72
|12,40
|Dagi Yatırım Holding
|3,50
|2,34
|54,87
|Dardanel
|7,72
|0,00
|103,69
|Datagate Bilgisayar
|8,55
|-1,72
|9,48
|Demısaş Döküm
|4,16
|-2,12
|19,54
|Denge Holding
|1,30
|-0,76
|-5,11
|Deniz GMYO
|4,00
|1,52
|-20,79
|Denizli Cam
|7,47
|-0,27
|-10,43
|Derimod
|6,77
|-0,88
|-5,18
|Derlüks Deri
|3,96
|0,00
|-2,94
|Desa Deri
|4,29
|-0,92
|-5,51
|Despec Bilgisayar
|5,37
|0,75
|26,65
|Deva Holding
|14,78
|0,89
|65,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|9,52
|17,95
|Ditaş Doğan
|15,21
|1,13
|59,85
|DO-CO
|336,10
|-1,70
|-40,41
|Doğan Burda
|8,69
|-3,12
|43,16
|Doğan Holding
|1,93
|1,58
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,82
|2,25
|10,30
|Doğusan
|2,06
|-1,44
|-0,96
|Doğuş GMYO
|4,73
|-1,46
|4,42
|Doğuş Otomotiv
|9,37
|-0,74
|-1,58
|Döktaş Dökümcülük
|25,40
|-3,42
|-19,74
|Duran Doğan Basım
|17,99
|-1,69
|28,13
|Dyo Boya
|4,74
|-0,42
|-3,27
|Eczacıbaşı İlaç
|4,71
|-0,42
|29,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,81
|-0,61
|1,84
|Edip Gayrimenkul
|2,02
|5,21
|45,32
|Ege Endüstri
|533,00
|-0,65
|-5,26
|Ege Gübre
|52,00
|0,00
|4,42
|Ege Profil
|12,56
|1,54
|4,93
|Ege Seramik
|3,98
|-1,24
|7,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|9,57
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,97
|8,99
|148,72
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,62
|8,77
|210,00
|Egeplast
|13,49
|0,82
|7,92
|Ekiz Kimya
|14,27
|9,94
|2239,34
|Emek Elektrik
|1,82
|0,55
|14,47
|Eminiş Ambalaj
|2,38
|-2,06
|56,58
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,00
|-15,75
|Enerjisa Enerji
|7,42
|-1,72
|10,15
|Enka İnşaat
|6,11
|1,50
|-2,27
|Erbosan
|18,60
|-0,64
|-25,54
|Ereğli Demir Çelik
|8,04
|0,50
|-11,06
|Ersu Gıda
|5,00
|9,89
|141,55
|Escort Teknoloji
|4,39
|4,52
|215,83
|Etiler Gıda
|2,91
|9,81
|18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,83
|-1,61
|9,58
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|0,00
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,63
|-1,81
|38,14
|Euro Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|-5,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,23
|-1,63
|-29,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,75
|-0,53
|-17,94
|F-M İzmit Piston
|49,52
|-0,36
|4,55
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,90
|1,23
|28,74
|Ford Otosan
|58,10
|-1,53
|-12,12
|Formet Çelik Kapı
|3,90
|2,63
|30,00
|Frigo Pak Gıda
|13,69
|-2,21
|5,63
|Galatasaray Sportif
|2,53
|-1,56
|24,63
|Garanti Bankası
|8,05
|-0,25
|-27,74
|Garanti Faktoring
|4,32
|0,23
|11,63
|Garanti Yat. Ort.
|1,44
|0,70
|33,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,20
|-7,26
|278,57
|Gedik Yatırım Holding
|23,44
|6,35
|204,81
|Gediz Ambalaj
|8,11
|2,53
|19,97
|Gentaş
|2,08
|0,00
|-5,02
|Gersan Elektrik
|3,32
|1,84
|4,08
|Global Men. Değ.
|2,92
|9,77
|55,32
|Global Yat. Holding
|3,22
|-0,92
|-33,88
|Good-Year
|4,36
|-0,23
|7,65
|Göltaş Çimento
|14,68
|1,45
|-17,48
|Gözde Girişim
|3,77
|1,07
|-26,65
|GSD Denizcilik
|2,54
|-0,78
|-0,78
|GSD Holding
|1,63
|3,16
|9,40
|Gübre Fabrik.
|16,24
|3,77
|79,65
|Güler Yat. Holding
|15,21
|9,98
|649,26
|Güneş Sigorta
|3,14
|-1,57
|44,04
|Halk GMYO
|1,40
|0,72
|14,75
|Halk Sigorta
|4,30
|2,14
|117,17
|Hatay Tekstil
|9,15
|-0,65
|33,19
|Hedef Girişim
|2,46
|2,50
|-5,75
|Hektaş
|13,02
|-0,99
|62,34
|HUB Girişim
|22,68
|-1,73
|141,57
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|0,00
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|4,19
|0,24
|-20,49
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|4,76
|-0,60
|İdealist GMYO
|3,28
|0,00
|7,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|-0,59
|-46,01
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|0,00
|-10,83
|İhlas Gazetecilik
|3,79
|-0,79
|-44,35
|İhlas Holding
|0,64
|0,00
|-29,67
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|-13,73
|İndeks Bilgisayar
|9,22
|-1,39
|-4,95
|Info Yatırım
|5,78
|-4,46
|-35,06
|İntema
|8,78
|0,92
|-5,18
|İpek Doğal Enerji
|14,76
|2,22
|91,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,04
|0,86
|-12,11
(Sürecek)