Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,48 -1,98 33,33
Acıpayam Selüloz 7,54 -0,26 18,37
Adana Çimento (A) 9,81 1,45 1,03
Adana Çimento (B) 6,98 1,16 -2,10
Adana Çimento (C) 2,09 1,95 -6,28
Adel Kalemcilik 11,81 -0,34 -24,78
Adese Alışveriş Ticaret 1,47 0,00 2,92
Afyon Çimento 2,89 3,96 26,85
Ak Enerji 1,02 0,00 -6,42
Akbank 5,63 -0,53 -30,58
Akçansa 7,79 0,91 -19,64
Akdenız Güvenlık Hız. 1,79 4,07 -15,17
Akfen GMYO 2,93 -1,01 -27,65
Akın Tekstil 13,26 -2,43 -3,84
Akiş GMYO 3,31 -2,07 -18,07
Akmerkez GMYO 28,66 -1,10 27,92
Aksa 6,26 -0,16 -10,61
Aksa Enerji 4,13 1,23 8,68
Aksigorta 5,91 -1,50 9,08
Aksu Enerji 9,61 -1,13 -35,37
Alarko Carrıer 53,75 2,28 -10,42
Alarko GMYO 14,50 0,35 -4,49
Alarko Holding 4,64 -1,49 -22,02
Albaraka Türk 1,27 -0,78 -16,99
Alcatel Lucent Teletaş 18,94 -1,41 57,31
Alkim Kağıt 9,44 9,90 74,18
Alkim Kimya 13,14 9,59 111,87
Altınyağ 1,34 9,84 226,83
Altınyunus Çeşme 26,00 4,00 160,26
Anadolu Cam 4,05 -0,74 -7,11
Anadolu Efes 17,12 -1,67 -25,82
Anadolu Grubu Holding 16,20 0,19 -7,90
Anadolu Hayat Emek. 6,37 -0,62 4,68
Anadolu Isuzu 11,53 -0,60 -5,26
Anadolu Sigorta 4,99 0,00 20,14
Anel Elektrik 3,70 0,27 15,26
Arçelik 15,44 -2,65 -25,91
ARD Bilişim Teknolojileri 33,16 -0,72
Arena Bilgisayar 15,78 6,55 116,61
Armada Bilgisayar 22,76 2,61 38,87
Arsan Tekstil 4,09 -0,49 14,25
Artı Yatırım Holding 2,66 9,92 228,40
Aselsan 26,84 0,07 28,18
Aslan Çimento 37,54 3,53 -6,06
Ata GMYO 3,58 -0,28 -20,97
Atakule GMYO 1,60 0,00 -16,67
Atlantis Yatırım Holding 1,50 1,35 50,00
Atlas Yat. Ort. 1,40 -1,41 -2,78
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,92 -1,60 -3,62
Avrasya GMYO 1,73 -0,57 14,57
Avrasya Petrol ve Tur. 2,17 -0,46 19,23
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,30 0,00 11,00
Avrupa Yatırım Holding 1,54 1,99 0,00
Ayen Enerji 3,20 -0,62 -7,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,40 9,59 9,59
Aygaz 10,18 -0,29 -16,19
Bagfaş 16,47 -0,24 -2,08
Bak Ambalaj 8,69 3,33 18,23
Balatacılar Balatacılık 2,13 -6,58 71,77
Bantaş Ambalaj 3,04 -0,65 20,63
Banvit 25,84 -0,84 39,15
Baştaş Başkent Çimento 2,84 1,43 9,65
Batı Çimento 2,83 2,17 -14,50
Batısöke Çimento 1,18 2,61 -9,92
Bera Holding 3,69 0,82 -4,16
Berkosan Yalıtım 3,46 -1,14 26,28
Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 -0,47 -13,06
Beyaz Filo 3,68 3,66 16,46
Bilici Yatırım 7,03 1,15 60,87
Bim Mağazalar 50,95 1,19 9,19
Birko Mensucat 0,45 9,76 45,16
Birlik Mensucat 1,49 0,00 30,70
Bizim Mağazaları 13,17 1,70 17,91
Bolu Çimento 4,62 1,54 -1,70
Bomonti Elektrik 4,65 9,41 263,28
Borusan Mannesmann 9,16 0,88 -20,00
Borusan Yat. Paz. 59,20 1,20 -1,19
Bosch Fren Sistemleri 263,60 -0,11 -8,40
Bossa 9,26 1,87 14,89
Brisa 8,56 -0,58 -8,73
Burçelik 7,30 -1,35 25,65
Burçelik Vana 18,29 -5,23 88,36
Bursa Çimento 3,99 4,72 -0,33
Carrefoursa 7,55 -0,66 60,30
Casa Emtia Petrol 17,00 3,16 81,04
Ceo Event Medya 3,83 -3,04 4,58
Coca Cola İçecek 36,88 -2,43 -4,70
Cosmos Yat. Holding 3,21 3,55 57,35
Credıtwest Faktorıng 2,35 2,17 -18,40
Çelebi 90,00 0,73 -11,85
Çelik Halat 9,57 -3,43 47,23
Çemaş Döküm 1,05 0,00 -16,23
Çemtaş 7,03 -0,28 -13,52
Çimbeton 48,90 9,99 18,52
Çimentaş 21,38 5,42 42,53
Çimsa 7,64 1,06 -15,86
Çuhadaroğlu Metal 2,90 -0,68 -9,09
Dagi Giyim 2,64 -1,86 5,60
Dagi Yatırım Holding 3,37 -3,16 49,12
Dardanel 7,76 0,65 104,75
Datagate Bilgisayar 8,43 -0,94 7,94
Demısaş Döküm 4,00 -1,96 14,94
Denge Holding 1,41 6,82 2,92
Deniz GMYO 4,11 1,23 -18,61
Denizli Cam 7,40 -0,54 -11,27
Derimod 6,90 1,77 -3,36
Derlüks Deri 3,94 -0,76 -3,43
Desa Deri 4,37 2,34 -3,74
Despec Bilgisayar 5,48 0,00 29,25
Deva Holding 13,94 -2,65 56,14
Diriteks Diriliş Tekstil 1,01 9,78 29,49
Ditaş Doğan 14,89 -1,39 56,49
DO-CO 332,40 0,12 -41,06
Doğan Burda 9,38 8,69 54,53
Doğan Holding 1,93 -1,03 7,49
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,83 -0,54 10,91
Doğusan 2,06 -0,48 -0,96
Doğuş GMYO 5,06 -4,17 11,70
Doğuş Otomotiv 9,29 0,11 -2,42
Döktaş Dökümcülük 25,06 -2,03 -20,81
Duran Doğan Basım 17,59 -0,62 25,28
Dyo Boya 4,72 0,21 -3,67
Eczacıbaşı İlaç 4,60 -0,65 26,01
Eczacıbaşı Yatırım 9,69 -0,72 0,60
Edip Gayrimenkul 1,94 0,00 39,57
Ege Endüstri 532,10 -0,02 -5,42
Ege Gübre 52,50 -0,94 5,42
Ege Profil 12,53 -0,24 4,68
Ege Seramik 4,06 1,75 9,43
Egeli & Co Tarım Girişim 1,13 9,71 253,12
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,06 9,28 171,79
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00
Egeplast 13,20 -1,27 5,60
Ekiz Kimya 15,69 9,95 2472,13
Emek Elektrik 1,79 0,56 12,58
Eminiş Ambalaj 2,55 4,94 67,76
Emlak Konut GMYO 1,24 0,81 -15,07
Enerjisa Enerji 7,54 1,75 11,94
Enka İnşaat 6,20 0,65 -0,83
Erbosan 18,38 -0,81 -26,42
Ereğli Demir Çelik 8,02 0,25 -11,28
Ersu Gıda 5,21 4,20 151,69
Escort Teknoloji 4,09 -1,45 194,24
Etiler Gıda 2,99 2,75 22,04
Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 -2,21 5,99
Euro Trend Yat. Ort. 1,49 -0,67 19,20
Euro Yat. Ort. 1,64 1,23 38,98
Euro Yatırım Holding 1,43 1,42 -4,67
Fenerbahçe Futbol 10,28 -0,68 -28,96
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,70 -0,54 -19,04
F-M İzmit Piston 50,25 -0,30 6,10
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,38 0,97 34,98
Ford Otosan 57,30 1,42 -13,33
Formet Çelik Kapı 4,20 4,74 40,00
Frigo Pak Gıda 13,37 0,53 3,16
Galatasaray Sportif 2,59 -0,77 27,59
Garanti Bankası 8,01 -0,12 -28,10
Garanti Faktoring 4,33 0,00 11,89
Garanti Yat. Ort. 1,42 -0,70 31,48
Gedik Y. Men. Değ. 21,80 5,01 289,29
Gedik Yatırım Holding 26,38 8,83 243,04
Gediz Ambalaj 8,29 1,47 22,63
Gentaş 2,10 0,48 -4,11
Gersan Elektrik 3,43 1,48 7,52
Global Men. Değ. 3,17 8,56 68,62
Global Yat. Holding 3,20 0,31 -34,29
Good-Year 4,33 0,93 6,91
Göltaş Çimento 15,15 3,55 -14,84
Gözde Girişim 3,85 0,00 -25,10
GSD Denizcilik 2,48 -1,20 -3,13
GSD Holding 1,61 -0,62 8,05
Gübre Fabrik. 16,09 0,25 77,99
Güler Yat. Holding 16,73 9,99 724,14
Güneş Sigorta 3,08 -0,96 41,28
Halk GMYO 1,44 3,60 18,03
Halk Sigorta 3,79 -9,98 91,41
Hatay Tekstil 9,35 0,43 36,10
Hedef Girişim 2,40 -5,14 -8,05
Hektaş 12,91 -0,54 60,97
HUB Girişim 22,28 -1,42 137,31
Hürriyet Gzt. 1,44 -1,37 26,32
ICBC Turkey Bank 4,21 0,00 -20,11
İdealist Danışmanlık 3,21 -4,46 -3,31
İdealist GMYO 3,36 2,75 9,80
İhlas Ev Aletleri 1,67 -0,60 -46,65
İhlas Gayrimenkul 1,07 0,94 -10,83
İhlas Gazetecilik 3,74 -1,58 -45,08
İhlas Holding 0,64 -1,54 -29,67
İhlas Yayın Holding 0,89 0,00 -12,75
İndeks Bilgisayar 9,21 -0,11 -5,05
Info Yatırım 5,90 1,20 -33,71
İntema 9,30 0,22 0,43
İpek Doğal Enerji 13,69 -4,60 77,33
İskenderun Demir Çelik 6,91 -0,72 -13,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:24 Kaynak: AA


Son Dakika

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