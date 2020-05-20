Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,70
|-0,37
|45,16
|Acıpayam Selüloz
|9,57
|-2,55
|50,24
|Adana Çimento (A)
|11,94
|7,66
|22,97
|Adana Çimento (B)
|8,49
|8,29
|19,07
|Adana Çimento (C)
|2,14
|4,39
|-4,04
|Adel Kalemcilik
|12,29
|1,49
|-21,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,54
|0,00
|7,82
|Afyon Çimento
|2,86
|2,51
|25,53
|Ak Enerji
|1,05
|1,94
|-3,67
|Akbank
|5,51
|0,73
|-32,06
|Akçansa
|8,00
|3,49
|-17,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,88
|0,00
|-10,90
|Akfen GMYO
|3,16
|1,61
|-21,98
|Akın Tekstil
|14,12
|2,69
|2,39
|Akiş GMYO
|3,39
|0,59
|-16,09
|Akmerkez GMYO
|27,48
|1,33
|22,65
|Aksa
|6,56
|0,46
|-6,33
|Aksa Enerji
|4,82
|0,21
|26,84
|Aksigorta
|5,96
|0,68
|10,01
|Aksu Enerji
|9,95
|1,02
|-33,09
|Alarko Carrıer
|58,80
|-3,45
|-2,00
|Alarko GMYO
|15,19
|0,33
|0,05
|Alarko Holding
|4,86
|0,83
|-18,32
|Albaraka Türk
|1,33
|0,00
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,14
|3,81
|67,28
|Alkim Kağıt
|11,23
|1,54
|107,20
|Alkim Kimya
|13,32
|4,23
|114,77
|Altınyağ
|1,54
|10,00
|275,61
|Altınyunus Çeşme
|25,34
|-1,40
|153,65
|Anadolu Cam
|4,17
|2,71
|-4,36
|Anadolu Efes
|17,47
|1,75
|-24,31
|Anadolu Grubu Holding
|16,62
|2,34
|-5,51
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|0,29
|12,41
|Anadolu Isuzu
|11,51
|1,14
|-5,42
|Anadolu Sigorta
|5,40
|4,85
|30,01
|Anel Elektrik
|3,69
|0,27
|14,95
|Arçelik
|15,28
|0,53
|-26,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,68
|-2,43
|Arena Bilgisayar
|15,17
|-0,26
|108,24
|Armada Bilgisayar
|22,92
|3,15
|39,84
|Arsan Tekstil
|4,44
|1,37
|24,02
|Artı Yatırım Holding
|2,84
|9,65
|250,62
|Aselsan
|29,46
|0,89
|40,69
|Aslan Çimento
|41,34
|5,41
|3,45
|Ata GMYO
|3,40
|-0,87
|-24,94
|Atakule GMYO
|1,67
|5,03
|-13,02
|Atlantis Yatırım Holding
|1,60
|0,63
|60,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|8,78
|11,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,84
|3,13
|-4,22
|Avrasya GMYO
|1,88
|1,08
|24,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,23
|0,45
|22,53
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|0,01
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,93
|-5,39
|25,32
|Ayen Enerji
|3,36
|1,20
|-3,17
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,15
|-3,08
|43,84
|Aygaz
|11,00
|4,27
|-9,43
|Bagfaş
|18,40
|-0,86
|9,39
|Bak Ambalaj
|8,79
|-4,04
|19,59
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|-3,94
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|3,16
|0,00
|25,40
|Banvit
|24,74
|0,49
|33,23
|Baştaş Başkent Çimento
|3,54
|2,31
|36,68
|Batı Çimento
|2,97
|1,37
|-10,27
|Batısöke Çimento
|1,36
|5,43
|3,82
|Bera Holding
|3,79
|1,07
|-1,56
|Berkosan Yalıtım
|3,89
|-0,26
|41,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,11
|1,44
|-13,88
|Beyaz Filo
|3,84
|-2,04
|21,52
|Bilici Yatırım
|7,39
|1,09
|69,11
|Bim Mağazalar
|61,60
|-0,81
|33,31
|Birko Mensucat
|0,57
|9,62
|83,87
|Birlik Mensucat
|1,50
|-1,96
|31,58
|Bizim Mağazaları
|12,98
|2,85
|16,20
|Bolu Çimento
|5,55
|8,40
|18,09
|Bomonti Elektrik
|4,14
|4,02
|223,44
|Borusan Mannesmann
|10,50
|1,35
|-8,30
|Borusan Yat. Paz.
|67,50
|-1,46
|12,66
|Bosch Fren Sistemleri
|274,90
|0,04
|-4,48
|Bossa
|9,60
|1,91
|19,11
|Brisa
|10,26
|9,97
|9,39
|Burçelik
|7,67
|1,05
|32,01
|Burçelik Vana
|16,88
|0,72
|73,84
|Bursa Çimento
|4,26
|1,43
|6,41
|Carrefoursa
|7,65
|0,53
|62,42
|Casa Emtia Petrol
|18,50
|2,49
|97,02
|Ceo Event Medya
|3,70
|3,64
|1,03
|Coca Cola İçecek
|37,46
|1,85
|-3,20
|Cosmos Yat. Holding
|3,16
|0,00
|54,90
|Credıtwest Faktorıng
|3,02
|9,82
|4,86
|Çelebi
|87,85
|-1,29
|-13,96
|Çelik Halat
|10,53
|-0,09
|62,00
|Çemaş Döküm
|1,09
|-0,91
|-13,04
|Çemtaş
|7,60
|-0,65
|-6,51
|Çimbeton
|80,35
|7,13
|94,74
|Çimentaş
|32,34
|10,00
|115,60
|Çimsa
|7,91
|1,67
|-12,89
|Çuhadaroğlu Metal
|3,21
|0,31
|0,63
|Dagi Giyim
|4,57
|4,34
|82,80
|Dagi Yatırım Holding
|6,60
|10,00
|192,04
|Dardanel
|9,23
|-1,70
|143,54
|Datagate Bilgisayar
|9,19
|0,00
|17,67
|Demısaş Döküm
|3,68
|-0,27
|5,75
|Denge Holding
|1,59
|-3,64
|16,06
|Deniz GMYO
|4,16
|1,22
|-17,62
|Denizli Cam
|7,50
|1,08
|-10,07
|Derimod
|7,33
|0,27
|2,66
|Derlüks Deri
|4,76
|1,71
|17,65
|Desa Deri
|4,60
|3,37
|1,32
|Despec Bilgisayar
|6,05
|-1,31
|42,69
|Deva Holding
|18,02
|-0,17
|101,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,39
|-6,71
|78,21
|Ditaş Doğan
|16,83
|-1,92
|76,88
|DO-CO
|328,10
|-1,26
|-41,83
|Doğan Burda
|13,26
|0,45
|118,45
|Doğan Holding
|1,92
|-0,52
|6,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,88
|0,00
|13,94
|Doğusan
|2,38
|3,03
|14,42
|Doğuş GMYO
|5,36
|0,56
|18,32
|Doğuş Otomotiv
|10,15
|2,11
|6,62
|Döktaş Dökümcülük
|25,20
|-0,94
|-20,37
|Duran Doğan Basım
|17,70
|2,37
|26,07
|Dyo Boya
|5,34
|5,74
|8,98
|Eczacıbaşı İlaç
|5,75
|-0,52
|57,51
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,08
|-0,49
|25,41
|Edip Gayrimenkul
|1,90
|1,60
|36,69
|Ege Endüstri
|553,90
|-0,20
|-1,54
|Ege Gübre
|56,20
|-1,83
|12,85
|Ege Profil
|16,04
|-0,25
|34,00
|Ege Seramik
|4,22
|0,24
|13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,19
|-8,46
|271,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,93
|-9,71
|138,46
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,71
|-8,97
|255,00
|Egeplast
|16,41
|-5,74
|31,28
|Ekiz Kimya
|13,70
|-9,99
|2145,90
|Emek Elektrik
|2,03
|2,53
|27,67
|Eminiş Ambalaj
|3,39
|-0,88
|123,03
|Emlak Konut GMYO
|1,34
|2,29
|-8,22
|Enerjisa Enerji
|8,11
|-1,58
|20,40
|Enka İnşaat
|6,19
|-0,16
|-0,99
|Erbosan
|19,70
|1,03
|-21,14
|Ereğli Demir Çelik
|7,99
|0,38
|-11,62
|Ersu Gıda
|5,44
|-0,91
|162,80
|Escort Teknoloji
|3,94
|-0,51
|183,45
|Etiler Gıda
|3,30
|1,54
|34,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|-2,15
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|1,37
|18,40
|Euro Yat. Ort.
|1,65
|-2,37
|39,83
|Euro Yatırım Holding
|1,47
|2,08
|-2,00
|Fenerbahçe Futbol
|10,17
|1,60
|-29,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,02
|-0,74
|-12,04
|F-M İzmit Piston
|53,55
|-0,28
|13,06
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,28
|-1,34
|33,68
|Ford Otosan
|60,60
|1,42
|-8,34
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|0,22
|50,00
|Frigo Pak Gıda
|12,49
|-1,96
|-3,63
|Galatasaray Sportif
|2,54
|0,79
|25,12
|Garanti Bankası
|7,73
|-0,26
|-30,61
|Garanti Faktoring
|4,74
|3,49
|22,48
|Garanti Yat. Ort.
|1,58
|0,64
|46,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,86
|-0,74
|236,79
|Gedik Yatırım Holding
|25,60
|-3,83
|232,90
|Gediz Ambalaj
|8,83
|0,91
|30,62
|Gentaş
|2,27
|-0,44
|3,65
|Gersan Elektrik
|4,16
|0,73
|30,41
|Global Men. Değ.
|3,72
|9,73
|97,87
|Global Yat. Holding
|3,50
|3,24
|-28,13
|Good-Year
|5,15
|3,00
|27,16
|Göltaş Çimento
|16,06
|2,49
|-9,72
|Gözde Girişim
|4,12
|1,98
|-19,84
|GSD Denizcilik
|3,31
|1,53
|29,30
|GSD Holding
|1,73
|0,00
|16,11
|Gübre Fabrik.
|18,80
|1,62
|107,96
|Güler Yat. Holding
|17,86
|9,98
|779,80
|Güneş Sigorta
|3,13
|1,62
|43,58
|Halk GMYO
|1,49
|0,68
|22,13
|Halk Sigorta
|4,19
|6,35
|111,62
|Hatay Tekstil
|9,87
|-0,70
|43,67
|Hedef Girişim
|2,35
|0,43
|-9,96
|Hektaş
|13,91
|2,88
|73,44
|HUB Girişim
|22,94
|-1,71
|144,34
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|0,69
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|4,54
|0,89
|-13,85
|İdealist Danışmanlık
|3,80
|-3,31
|14,46
|İdealist GMYO
|4,40
|0,92
|43,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,72
|-1,67
|İhlas Gazetecilik
|3,60
|-1,10
|-47,14
|İhlas Holding
|0,68
|1,49
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|0,98
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|10,90
|-0,64
|12,37
|Info Yatırım
|7,12
|-1,25
|-20,00
|İntema
|9,91
|-0,10
|7,02
|İpek Doğal Enerji
|13,51
|0,00
|75,00
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|0,43
|-12,73
(Sürecek)