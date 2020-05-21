Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,07
|3,02
|65,05
|Acıpayam Selüloz
|11,15
|8,04
|75,04
|Adel Kalemcilik
|12,24
|0,74
|-22,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,59
|1,92
|11,32
|Afyon Çimento
|2,83
|-1,39
|24,22
|Ak Enerji
|1,09
|1,87
|0,00
|Akbank
|5,53
|0,55
|-31,81
|Akçansa
|7,95
|0,13
|-17,99
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,91
|0,53
|-9,48
|Akfen GMYO
|3,17
|-0,31
|-21,73
|Akın Tekstil
|14,09
|-0,56
|2,18
|Akiş GMYO
|3,48
|0,87
|-13,86
|Akmerkez GMYO
|27,10
|-1,95
|20,96
|Aksa
|6,61
|0,76
|-5,62
|Aksa Enerji
|4,79
|-6,08
|26,05
|Aksigorta
|6,02
|-0,33
|11,11
|Aksu Enerji
|10,20
|1,29
|-31,41
|Alarko Carrıer
|60,35
|3,43
|0,58
|Alarko GMYO
|15,07
|-0,72
|-0,74
|Alarko Holding
|4,94
|2,28
|-16,97
|Albaraka Türk
|1,33
|0,00
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,68
|-1,40
|63,46
|Alkim Kağıt
|9,80
|-7,89
|80,82
|Alkim Kimya
|12,25
|-7,55
|97,52
|Altınyağ
|1,39
|-9,74
|239,02
|Altınyunus Çeşme
|28,00
|-0,92
|180,28
|Anadolu Cam
|4,32
|3,10
|-0,92
|Anadolu Efes
|17,52
|0,75
|-24,09
|Anadolu Grubu Holding
|16,81
|2,00
|-4,43
|Anadolu Hayat Emek.
|6,71
|-1,18
|10,27
|Anadolu Isuzu
|11,57
|0,96
|-4,93
|Anadolu Sigorta
|5,40
|0,00
|30,01
|Anel Elektrik
|3,72
|0,27
|15,89
|Arçelik
|15,65
|1,95
|-24,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,24
|-3,47
|Arena Bilgisayar
|15,34
|1,12
|110,57
|Armada Bilgisayar
|24,30
|1,67
|48,26
|Arsan Tekstil
|4,46
|-3,04
|24,58
|Artı Yatırım Holding
|2,49
|-9,78
|207,41
|Aselsan
|29,82
|0,74
|42,41
|Ata GMYO
|3,34
|-1,76
|-26,27
|Atakule GMYO
|1,68
|0,00
|-12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|1,60
|0,00
|60,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,65
|1,85
|14,58
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,13
|1,16
|-2,06
|Avrasya GMYO
|1,93
|1,58
|27,81
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,36
|0,85
|29,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,92
|-4,48
|24,68
|Ayen Enerji
|3,37
|0,60
|-2,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,02
|-2,27
|37,90
|Aygaz
|11,79
|1,64
|-2,93
|Bagfaş
|18,58
|2,09
|10,46
|Bak Ambalaj
|8,98
|2,51
|22,18
|Balatacılar Balatacılık
|2,40
|-3,61
|93,55
|Bantaş Ambalaj
|3,31
|-4,61
|31,35
|Banvit
|24,80
|0,32
|33,55
|Baştaş Başkent Çimento
|3,70
|1,37
|42,86
|Batı Çimento
|2,92
|0,34
|-11,78
|Batısöke Çimento
|1,38
|0,73
|5,34
|Bera Holding
|3,87
|1,04
|0,52
|Berkosan Yalıtım
|3,78
|-1,82
|37,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,15
|0,94
|-12,24
|Beyaz Filo
|3,80
|-0,52
|20,25
|Bilici Yatırım
|7,61
|2,28
|74,14
|Bim Mağazalar
|61,50
|2,50
|33,09
|Birko Mensucat
|0,55
|-3,51
|77,42
|Birlik Mensucat
|1,47
|-1,34
|28,95
|Bizim Mağazaları
|12,90
|0,47
|15,49
|Bomonti Elektrik
|4,25
|2,66
|232,03
|Borusan Mannesmann
|10,39
|-0,57
|-9,26
|Borusan Yat. Paz.
|66,45
|1,45
|10,91
|Bosch Fren Sistemleri
|275,20
|0,26
|-4,37
|Bossa
|9,45
|-1,36
|17,25
|Brisa
|11,06
|7,80
|17,92
|Burçelik
|7,65
|0,53
|31,67
|Burçelik Vana
|16,97
|0,41
|74,77
|Bursa Çimento
|4,21
|-0,47
|5,16
|Carrefoursa
|7,64
|0,26
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|19,25
|4,05
|105,01
|Ceo Event Medya
|3,61
|-1,10
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|38,58
|2,44
|-0,31
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|-4,46
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|3,28
|8,61
|13,89
|Çelebi
|88,60
|0,74
|-13,22
|Çelik Halat
|10,54
|1,35
|62,15
|Çemaş Döküm
|1,11
|0,91
|-11,45
|Çemtaş
|7,53
|-0,92
|-7,37
|Çimbeton
|88,95
|7,82
|115,58
|Çimentaş
|35,56
|9,96
|137,07
|Çimsa
|7,82
|-0,38
|-13,88
|Çuhadaroğlu Metal
|3,22
|1,26
|0,94
|Dagi Giyim
|4,06
|-5,80
|62,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,34
|-3,94
|180,53
|Dardanel
|9,83
|9,96
|159,37
|Datagate Bilgisayar
|9,14
|0,22
|17,03
|Demısaş Döküm
|3,72
|1,64
|6,90
|Denge Holding
|1,57
|-1,88
|14,60
|Deniz GMYO
|4,12
|-0,72
|-18,42
|Denizli Cam
|7,54
|1,21
|-9,59
|Derimod
|7,24
|-0,28
|1,40
|Derlüks Deri
|4,61
|-1,71
|13,95
|Desa Deri
|4,48
|-1,10
|-1,32
|Despec Bilgisayar
|6,53
|3,00
|54,01
|Deva Holding
|17,67
|-1,34
|97,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,36
|-8,72
|74,36
|Ditaş Doğan
|16,79
|0,24
|76,46
|DO-CO
|331,70
|2,19
|-41,19
|Doğan Burda
|13,00
|-2,26
|114,17
|Doğan Holding
|1,92
|0,00
|6,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,90
|1,60
|15,15
|Doğusan
|2,42
|1,26
|16,35
|Doğuş GMYO
|5,32
|1,33
|17,44
|Doğuş Otomotiv
|9,85
|-2,18
|3,47
|Döktaş Dökümcülük
|24,94
|-0,32
|-21,19
|Duran Doğan Basım
|17,17
|-1,60
|22,29
|Dyo Boya
|5,27
|-0,75
|7,55
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|0,71
|56,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,97
|-0,33
|24,27
|Edip Gayrimenkul
|1,91
|0,53
|37,41
|Ege Endüstri
|559,50
|1,08
|-0,54
|Ege Gübre
|57,90
|1,58
|16,27
|Ege Profil
|15,66
|-2,12
|30,83
|Ege Seramik
|4,25
|0,71
|14,56
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,29
|-9,79
|303,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|-9,09
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|-9,59
|230,00
|Egeplast
|15,35
|-6,46
|22,80
|Ekiz Kimya
|12,33
|-10,00
|1921,31
|Emek Elektrik
|2,14
|2,88
|34,59
|Eminiş Ambalaj
|3,40
|0,59
|123,68
|Emlak Konut GMYO
|1,39
|1,46
|-4,79
|Enerjisa Enerji
|8,06
|2,15
|19,66
|Enka İnşaat
|6,17
|0,82
|-1,31
|Erbosan
|20,64
|1,98
|-17,37
|Ereğli Demir Çelik
|8,05
|1,00
|-10,95
|Ersu Gıda
|5,36
|-1,47
|158,94
|Escort Teknoloji
|4,00
|2,56
|187,77
|Etiler Gıda
|3,24
|-2,99
|32,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|0,55
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|-1,22
|37,29
|Euro Yatırım Holding
|1,51
|3,42
|0,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,50
|0,38
|-27,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,03
|1,00
|-11,82
|F-M İzmit Piston
|52,65
|-0,47
|11,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,53
|2,23
|36,93
|Ford Otosan
|59,85
|-1,72
|-9,48
|Formet Çelik Kapı
|4,55
|1,11
|51,67
|Frigo Pak Gıda
|12,50
|0,08
|-3,55
|Galatasaray Sportif
|2,65
|2,71
|30,54
|Garanti Bankası
|7,70
|-0,13
|-30,88
|Garanti Faktoring
|4,67
|-1,48
|20,67
|Garanti Yat. Ort.
|1,60
|1,27
|48,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,99
|0,11
|239,11
|Gedik Yatırım Holding
|25,54
|1,11
|232,12
|Gediz Ambalaj
|9,61
|9,20
|42,16
|Gentaş
|2,25
|0,00
|2,74
|Gersan Elektrik
|4,15
|0,97
|30,09
|Global Men. Değ.
|3,50
|-5,91
|86,17
|Global Yat. Holding
|3,52
|-0,56
|-27,72
|Good-Year
|5,18
|1,17
|27,90
|Göltaş Çimento
|16,05
|1,13
|-9,78
|Gözde Girişim
|4,05
|-0,49
|-21,21
|GSD Denizcilik
|3,36
|2,44
|31,25
|GSD Holding
|1,72
|0,58
|15,44
|Gübre Fabrik.
|20,34
|7,96
|125,00
|Güler Yat. Holding
|16,29
|-8,79
|702,46
|Güneş Sigorta
|3,35
|1,21
|53,67
|Halk GMYO
|1,50
|2,04
|22,95
|Halk Sigorta
|4,19
|1,95
|111,62
|Hatay Tekstil
|9,88
|0,61
|43,81
|Hedef Girişim
|2,32
|0,43
|-11,11
|Hektaş
|13,86
|-0,65
|72,82
|HUB Girişim
|22,88
|-0,69
|143,70
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|4,05
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|4,52
|-0,44
|-14,23
|İdealist Danışmanlık
|3,75
|-1,32
|12,95
|İdealist GMYO
|4,34
|-0,46
|41,83
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|1,68
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|3,57
|-0,56
|-47,58
|İhlas Holding
|0,69
|1,47
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|0,98
|0,98
|İndeks Bilgisayar
|11,09
|2,12
|14,33
|Info Yatırım
|6,94
|-2,39
|-22,02
|İntema
|9,85
|-0,91
|6,37
|İpek Doğal Enerji
|14,15
|5,68
|83,29
|İskenderun Demir Çelik
|7,12
|0,56
|-11,11
(Sürecek)