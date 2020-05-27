Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,77
|9,91
|102,69
|Acıpayam Selüloz
|10,97
|1,20
|72,21
|Adel Kalemcilik
|12,32
|2,75
|-21,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,58
|3,27
|10,62
|Afyon Çimento
|2,78
|0,72
|22,02
|Ak Enerji
|1,19
|5,31
|9,17
|Akbank
|5,59
|1,27
|-31,07
|Akçansa
|7,98
|1,40
|-17,68
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,92
|2,13
|-9,00
|Akfen GMYO
|3,22
|3,21
|-20,49
|Akın Tekstil
|14,23
|-2,53
|3,19
|Akiş GMYO
|3,49
|2,05
|-13,61
|Akmerkez GMYO
|27,00
|0,00
|20,51
|Aksa
|6,56
|0,92
|-6,33
|Aksa Enerji
|4,72
|3,74
|24,21
|Aksigorta
|6,59
|2,97
|21,63
|Aksu Enerji
|10,09
|3,81
|-32,15
|Alarko Carrıer
|64,40
|1,58
|7,33
|Alarko GMYO
|15,00
|1,01
|-1,20
|Alarko Holding
|5,29
|1,73
|-11,09
|Albaraka Türk
|1,36
|2,26
|-11,11
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,30
|9,96
|76,91
|Alkim Kağıt
|10,44
|-0,85
|92,63
|Alkim Kimya
|12,58
|-2,48
|102,84
|Altınyağ
|1,30
|-7,14
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|31,22
|-4,23
|212,51
|Anadolu Cam
|4,30
|0,70
|-1,38
|Anadolu Efes
|18,78
|4,86
|-18,63
|Anadolu Grubu Holding
|17,58
|4,33
|-0,06
|Anadolu Hayat Emek.
|6,68
|0,30
|9,78
|Anadolu Isuzu
|11,86
|2,86
|-2,55
|Anadolu Sigorta
|5,72
|-0,17
|37,71
|Anel Elektrik
|3,81
|3,25
|18,69
|Arçelik
|16,13
|3,93
|-22,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,90
|-0,93
|Arena Bilgisayar
|15,59
|2,43
|114,00
|Armada Bilgisayar
|22,92
|0,35
|39,84
|Arsan Tekstil
|4,42
|1,38
|23,46
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|0,00
|177,78
|Aselsan
|30,08
|2,73
|43,65
|Ata GMYO
|3,20
|-1,54
|-29,36
|Atakule GMYO
|1,69
|3,05
|-11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|1,51
|-1,31
|51,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|1,23
|13,89
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,50
|1,50
|0,70
|Avrasya GMYO
|1,98
|4,21
|31,13
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,76
|9,96
|51,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,30
|0,01
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|0,00
|16,88
|Ayen Enerji
|3,38
|2,11
|-2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,24
|9,83
|47,95
|Aygaz
|10,82
|0,65
|-10,92
|Bagfaş
|18,57
|2,09
|10,40
|Bak Ambalaj
|8,92
|0,34
|21,36
|Balatacılar Balatacılık
|2,68
|5,10
|116,13
|Bantaş Ambalaj
|3,30
|2,17
|30,95
|Banvit
|26,66
|3,25
|43,56
|Baştaş Başkent Çimento
|3,65
|0,00
|40,93
|Batı Çimento
|2,96
|1,37
|-10,57
|Batısöke Çimento
|1,36
|1,49
|3,82
|Bera Holding
|3,86
|2,93
|0,26
|Berkosan Yalıtım
|3,81
|2,97
|39,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|5,61
|-7,76
|Beyaz Filo
|3,88
|3,74
|22,78
|Bilici Yatırım
|7,48
|-0,27
|71,17
|Bim Mağazalar
|63,30
|0,16
|36,99
|Birko Mensucat
|0,47
|-6,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,47
|0,00
|28,95
|Bizim Mağazaları
|13,57
|7,36
|21,49
|Bomonti Elektrik
|3,95
|-3,66
|208,59
|Borusan Mannesmann
|10,40
|2,16
|-9,17
|Borusan Yat. Paz.
|67,10
|4,03
|11,99
|Bosch Fren Sistemleri
|277,70
|1,17
|-3,50
|Bossa
|9,41
|1,18
|16,75
|Brisa
|11,23
|-0,09
|19,74
|Burçelik
|8,22
|-1,67
|41,48
|Burçelik Vana
|17,40
|-1,25
|79,20
|Bursa Çimento
|4,23
|2,67
|5,66
|Carrefoursa
|7,67
|1,59
|62,85
|Casa Emtia Petrol
|23,98
|7,25
|155,38
|Ceo Event Medya
|3,54
|0,57
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|42,44
|4,95
|9,66
|Cosmos Yat. Holding
|2,99
|-1,32
|46,57
|Credıtwest Faktorıng
|3,63
|7,72
|26,04
|Çelebi
|92,95
|6,90
|-8,96
|Çelik Halat
|10,34
|-0,19
|59,08
|Çemaş Döküm
|1,12
|2,75
|-10,65
|Çemtaş
|7,61
|1,60
|-6,38
|Çimbeton
|80,10
|-6,86
|94,13
|Çimentaş
|35,20
|-9,97
|134,67
|Çimsa
|7,90
|2,20
|-13,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,27
|1,55
|2,51
|Dagi Giyim
|3,68
|-3,92
|47,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,40
|-0,47
|183,19
|Dardanel
|10,95
|8,96
|188,92
|Datagate Bilgisayar
|9,41
|1,18
|20,49
|Demısaş Döküm
|3,81
|0,79
|9,48
|Denge Holding
|1,47
|-2,65
|7,30
|Deniz GMYO
|4,07
|2,01
|-19,41
|Denizli Cam
|7,50
|0,81
|-10,07
|Derimod
|7,01
|-0,43
|-1,82
|Derlüks Deri
|4,64
|-0,22
|14,69
|Desa Deri
|4,48
|0,22
|-1,32
|Despec Bilgisayar
|7,27
|7,07
|71,46
|Deva Holding
|18,50
|4,23
|107,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,36
|3,03
|74,36
|Ditaş Doğan
|17,27
|5,11
|81,50
|DO-CO
|377,40
|9,58
|-33,09
|Doğan Burda
|13,29
|-1,56
|118,95
|Doğan Holding
|1,92
|1,05
|6,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,98
|5,88
|20,00
|Doğusan
|2,32
|2,65
|11,54
|Doğuş GMYO
|5,26
|1,74
|16,11
|Doğuş Otomotiv
|10,67
|5,02
|12,08
|Döktaş Dökümcülük
|25,44
|1,27
|-19,61
|Duran Doğan Basım
|16,56
|-1,84
|17,95
|Dyo Boya
|5,41
|5,05
|10,41
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|1,75
|58,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,55
|1,70
|30,29
|Edip Gayrimenkul
|1,99
|2,05
|43,17
|Ege Endüstri
|555,10
|0,56
|-1,33
|Ege Gübre
|58,25
|1,84
|16,97
|Ege Profil
|16,12
|4,61
|34,67
|Ege Seramik
|4,55
|7,57
|22,64
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,06
|-9,40
|231,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,83
|0,00
|112,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,59
|-1,67
|195,00
|Egeplast
|15,40
|-5,58
|23,20
|Ekiz Kimya
|9,99
|-10,00
|1537,70
|Emek Elektrik
|2,14
|1,42
|34,59
|Eminiş Ambalaj
|3,50
|-0,28
|130,26
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|3,68
|-3,42
|Enerjisa Enerji
|8,20
|1,86
|21,73
|Enka İnşaat
|5,64
|2,88
|1,04
|Erbosan
|20,16
|-0,40
|-19,30
|Ereğli Demir Çelik
|8,11
|0,62
|-10,29
|Ersu Gıda
|5,41
|0,19
|161,35
|Escort Teknoloji
|4,06
|3,84
|192,09
|Etiler Gıda
|3,00
|-6,83
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,82
|0,55
|8,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,51
|1,34
|20,80
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|1,86
|38,98
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|3,40
|1,33
|Fenerbahçe Futbol
|10,91
|4,40
|-24,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,06
|2,27
|-11,16
|F-M İzmit Piston
|52,00
|-1,70
|9,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,43
|0,00
|35,63
|Ford Otosan
|61,35
|1,40
|-7,21
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|13,25
|4,33
|2,24
|Galatasaray Sportif
|2,92
|8,55
|43,84
|Garanti Bankası
|7,59
|0,66
|-31,87
|Garanti Faktoring
|4,75
|1,93
|22,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,67
|3,09
|54,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,54
|4,84
|266,94
|Gedik Yatırım Holding
|25,40
|-0,39
|230,30
|Gediz Ambalaj
|9,68
|2,43
|43,20
|Gentaş
|2,29
|1,78
|4,57
|Gersan Elektrik
|3,99
|2,31
|25,08
|Global Men. Değ.
|4,05
|9,46
|115,43
|Global Yat. Holding
|3,65
|2,53
|-25,05
|Good-Year
|5,17
|2,17
|27,65
|Göltaş Çimento
|16,23
|2,98
|-8,77
|Gözde Girişim
|4,07
|2,01
|-20,82
|GSD Denizcilik
|3,40
|3,98
|32,81
|GSD Holding
|1,80
|2,27
|20,81
|Gübre Fabrik.
|20,00
|0,70
|121,24
|Güler Yat. Holding
|13,04
|-9,94
|542,36
|Güneş Sigorta
|3,35
|2,13
|53,67
|Halk GMYO
|1,51
|1,34
|23,77
|Halk Sigorta
|4,00
|0,00
|102,02
|Hatay Tekstil
|10,04
|1,21
|46,14
|Hedef Girişim
|2,37
|2,16
|-9,20
|Hektaş
|15,26
|1,73
|90,27
|HUB Girişim
|23,00
|3,14
|144,98
|Hürriyet Gzt.
|1,74
|7,41
|52,63
|ICBC Turkey Bank
|4,55
|1,56
|-13,66
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|0,00
|6,33
|İdealist GMYO
|4,26
|1,67
|39,22
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|1,69
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|3,33
|3,33
|İhlas Gazetecilik
|3,85
|10,00
|-43,47
|İhlas Holding
|0,70
|2,94
|-23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|3,96
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|11,47
|2,23
|18,25
|Info Yatırım
|7,00
|1,60
|-21,35
|İntema
|10,02
|-0,69
|8,21
|İpek Doğal Enerji
|14,28
|0,92
|84,97
|İskenderun Demir Çelik
|7,15
|0,56
|-10,74
(Sürecek)