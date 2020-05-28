Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,70 -1,86 98,92 Acıpayam Selüloz 10,37 -4,51 62,79 Adel Kalemcilik 12,24 -0,97 -22,04 Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -2,58 5,72 Afyon Çimento 2,74 -0,72 20,27 Ak Enerji 1,13 -3,42 3,67 Akbank 5,64 0,71 -30,46 Akçansa 7,96 -1,36 -17,89 Akdenız Güvenlık Hız. 1,89 -1,05 -10,43 Akfen GMYO 3,15 -2,17 -22,22 Akın Tekstil 13,78 -3,23 -0,07 Akiş GMYO 3,51 0,86 -13,12 Akmerkez GMYO 26,82 -0,74 19,71 Aksa 6,48 -0,46 -7,47 Aksa Enerji 4,53 -1,95 19,21 Aksigorta 6,39 -2,29 17,94 Aksu Enerji 10,06 -0,10 -32,35 Alarko Carrıer 61,90 -3,05 3,17 Alarko GMYO 14,71 -1,28 -3,11 Alarko Holding 5,05 -1,94 -15,13 Albaraka Türk 1,34 -1,47 -12,42 Alcatel Lucent Teletaş 19,89 -6,62 65,20 Alkim Kağıt 9,82 -3,06 81,19 Alkim Kimya 12,13 -2,96 95,58 Altınyağ 1,17 -9,30 185,37 Altınyunus Çeşme 26,42 -9,95 164,46 Anadolu Cam 4,27 -0,47 -2,06 Anadolu Efes 18,48 -1,91 -19,93 Anadolu Grubu Holding 17,44 -1,08 -0,85 Anadolu Hayat Emek. 6,53 -2,10 7,31 Anadolu Isuzu 11,57 -1,53 -4,93 Anadolu Sigorta 5,76 -0,69 38,68 Anel Elektrik 3,74 -1,06 16,51 Arçelik 16,53 0,98 -20,68 ARD Bilişim Teknolojileri 30,14 -3,83 Arena Bilgisayar 15,94 3,51 118,81 Armada Bilgisayar 22,40 -2,01 36,67 Arsan Tekstil 4,96 9,98 38,55 Artı Yatırım Holding 2,20 -3,08 171,60 Aselsan 30,10 0,07 43,74 Ata GMYO 3,22 0,00 -28,92 Atakule GMYO 1,65 -1,79 -14,06 Atlantis Yatırım Holding 1,52 -0,65 52,00 Atlas Yat. Ort. 1,60 -2,44 11,11 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,11 -1,43 -2,20 Avrasya GMYO 1,91 -2,05 26,49 Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 -9,73 12,09 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,40 0,01 11,08 Avrupa Yatırım Holding 1,72 -4,44 11,69 Ayen Enerji 3,34 -0,89 -3,75 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,19 -1,54 45,66 Aygaz 10,78 0,19 -11,25 Bagfaş 18,79 2,34 11,71 Bak Ambalaj 8,58 -1,72 16,73 Balatacılar Balatacılık 2,45 -4,30 97,58 Bantaş Ambalaj 3,22 -1,23 27,78 Banvit 25,96 -2,63 39,80 Baştaş Başkent Çimento 3,42 -5,00 32,05 Batı Çimento 2,97 -1,66 -10,27 Batısöke Çimento 1,32 -1,49 0,76 Bera Holding 4,00 3,90 3,90 Berkosan Yalıtım 3,74 0,27 36,50 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 0,00 -9,80 Beyaz Filo 3,72 -3,88 17,72 Bilici Yatırım 7,74 -0,77 77,12 Bim Mağazalar 61,50 -2,07 33,09 Birko Mensucat 0,44 -8,33 41,94 Birlik Mensucat 1,43 -3,38 25,44 Bizim Mağazaları 15,10 8,63 35,18 Bomonti Elektrik 3,89 -2,26 203,91 Borusan Mannesmann 10,33 0,10 -9,78 Borusan Yat. Paz. 66,20 -0,15 10,49 Bosch Fren Sistemleri 279,90 0,32 -2,74 Bossa 9,24 -0,96 14,64 Brisa 11,02 -1,61 17,50 Burçelik 7,93 -2,10 36,49 Burçelik Vana 17,14 -1,49 76,52 Bursa Çimento 4,12 -0,96 2,91 Carrefoursa 7,57 -1,17 60,72 Casa Emtia Petrol 21,00 -7,98 123,64 Ceo Event Medya 3,53 -1,12 -3,61 Coca Cola İçecek 41,52 -1,94 9,67 Cosmos Yat. Holding 2,83 -5,35 38,73 Credıtwest Faktorıng 3,42 -6,81 18,75 Çelebi 90,80 -1,94 -11,07 Çelik Halat 10,23 -1,16 57,38 Çemaş Döküm 1,10 -0,90 -12,25 Çemtaş 7,58 -0,26 -6,75 Çimbeton 73,75 -9,95 78,74 Çimentaş 31,68 -10,00 111,20 Çimsa 7,95 -0,87 -12,44 Çuhadaroğlu Metal 3,22 -1,23 0,94 Dagi Giyim 3,64 -3,70 45,60 Dagi Yatırım Holding 6,19 -3,28 173,89 Dardanel 10,98 -0,18 189,71 Datagate Bilgisayar 9,02 -3,32 15,49 Demısaş Döküm 3,72 -1,06 6,90 Denge Holding 1,47 0,00 7,30 Deniz GMYO 4,03 -1,23 -20,20 Denizli Cam 7,41 -1,72 -11,15 Derimod 6,80 -2,72 -4,76 Derlüks Deri 4,30 -5,91 6,28 Desa Deri 4,38 -2,45 -3,52 Despec Bilgisayar 7,07 -4,59 66,75 Deva Holding 18,12 -2,63 102,96 Diriteks Diriliş Tekstil 1,23 -6,82 57,69 Ditaş Doğan 19,42 7,47 104,10 DO-CO 381,60 0,74 -32,34 Doğan Burda 12,42 -5,62 104,61 Doğan Holding 1,91 0,00 6,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,95 -2,01 18,18 Doğusan 2,25 -1,32 8,17 Doğuş GMYO 5,20 -1,14 14,79 Doğuş Otomotiv 10,25 -2,94 7,67 Döktaş Dökümcülük 24,86 -1,97 -21,44 Duran Doğan Basım 16,08 -1,17 14,53 Dyo Boya 5,23 -2,79 6,73 Eczacıbaşı İlaç 5,62 -1,58 53,95 Eczacıbaşı Yatırım 12,13 -2,18 25,93 Edip Gayrimenkul 1,96 -1,01 41,01 Ege Endüstri 554,30 -0,98 -1,47 Ege Gübre 62,05 6,62 24,60 Ege Profil 15,85 -1,92 32,41 Ege Seramik 4,42 -4,95 19,14 Egeli & Co Tarım Girişim 0,96 -9,43 200,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,72 -8,86 84,62 Egeli&Co Yatırım Holding 0,53 -8,62 165,00 Egeplast 16,39 -2,44 31,12 Ekiz Kimya 9,00 -9,91 1375,41 Emek Elektrik 2,06 -0,96 29,56 Eminiş Ambalaj 3,07 -9,97 101,97 Emlak Konut GMYO 1,42 -0,70 -2,74 Enerjisa Enerji 7,91 -2,22 17,43 Enka İnşaat 5,64 -0,70 1,04 Erbosan 20,16 0,10 -19,30 Ereğli Demir Çelik 8,17 0,25 -9,62 Ersu Gıda 5,26 -3,49 154,11 Escort Teknoloji 3,92 -2,24 182,01 Etiler Gıda 2,72 -9,33 11,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,78 -2,20 6,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,46 -3,95 16,80 Euro Yat. Ort. 1,60 -1,84 35,59 Euro Yatırım Holding 1,52 -0,65 1,33 Fenerbahçe Futbol 10,73 -0,56 -25,85 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,96 -1,25 -13,35 F-M İzmit Piston 51,40 -1,34 8,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,27 -2,19 33,55 Ford Otosan 64,90 2,93 -1,84 Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 60,00 Frigo Pak Gıda 14,15 1,80 9,18 Galatasaray Sportif 2,90 1,05 42,86 Garanti Bankası 7,73 1,18 -30,61 Garanti Faktoring 4,82 1,69 24,55 Garanti Yat. Ort. 1,64 0,00 51,85 Gedik Y. Men. Değ. 10,37 -9,98 229,73 Gedik Yatırım Holding 23,40 -7,00 204,29 Gediz Ambalaj 9,43 -2,48 39,50 Gentaş 2,23 -1,33 1,83 Gersan Elektrik 3,80 -3,06 19,12 Global Men. Değ. 4,47 9,83 137,77 Global Yat. Holding 3,54 -2,21 -27,31 Good-Year 5,08 -1,55 25,43 Göltaş Çimento 15,84 -1,92 -10,96 Gözde Girişim 3,99 -1,72 -22,37 GSD Denizcilik 3,55 2,31 38,67 GSD Holding 1,75 -1,13 17,45 Gübre Fabrik. 21,62 8,26 139,16 Güler Yat. Holding 11,74 -9,97 478,33 Güneş Sigorta 3,28 -1,80 50,46 Halk GMYO 1,67 9,87 36,89 Halk Sigorta 3,94 0,00 98,99 Hatay Tekstil 9,80 -0,71 42,65 Hedef Girişim 2,35 -1,26 -9,96 Hektaş 15,02 -1,18 87,28 HUB Girişim 22,20 -2,97 136,46 Hürriyet Gzt. 1,67 -2,91 46,49 ICBC Turkey Bank 4,57 0,22 -13,28 İdealist Danışmanlık 3,45 -0,86 3,92 İdealist GMYO 4,24 0,71 38,56 İhlas Ev Aletleri 1,75 -2,23 -44,09 İhlas Gayrimenkul 1,23 -1,60 2,50 İhlas Gazetecilik 3,75 -2,60 -44,93 İhlas Holding 0,69 -1,43 -24,18 İhlas Yayın Holding 1,03 -1,90 0,98 İndeks Bilgisayar 11,09 -4,07 14,33 Info Yatırım 6,84 -1,01 -23,15 İntema 9,60 -3,23 3,67 İpek Doğal Enerji 15,13 5,44 95,98 İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,70 -11,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)