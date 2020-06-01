Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,77
|6,50
|102,69
|Acıpayam Selüloz
|9,44
|-2,58
|48,19
|Adel Kalemcilik
|12,45
|1,06
|-20,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,57
|0,64
|9,92
|Afyon Çimento
|2,76
|0,36
|21,14
|Ak Enerji
|1,19
|5,31
|9,17
|Akbank
|5,77
|1,41
|-28,85
|Akçansa
|8,15
|2,00
|-15,93
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,92
|1,59
|-9,00
|Akfen GMYO
|3,23
|1,25
|-20,25
|Akın Tekstil
|14,30
|-0,69
|3,70
|Akiş GMYO
|3,57
|0,85
|-11,63
|Akmerkez GMYO
|27,66
|3,60
|23,46
|Aksa
|6,62
|2,64
|-5,47
|Aksa Enerji
|4,72
|1,51
|24,21
|Aksigorta
|6,32
|-0,78
|16,65
|Aksu Enerji
|9,81
|0,93
|-34,03
|Alarko Carrıer
|65,00
|0,54
|8,33
|Alarko GMYO
|15,10
|3,14
|-0,54
|Alarko Holding
|5,17
|1,77
|-13,11
|Albaraka Türk
|1,44
|5,11
|-5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,42
|0,21
|61,30
|Alkim Kağıt
|9,41
|-1,47
|73,62
|Alkim Kimya
|11,56
|-1,11
|86,39
|Altınyağ
|1,16
|9,43
|182,93
|Altınyunus Çeşme
|25,86
|-4,51
|158,86
|Anadolu Cam
|4,26
|0,71
|-0,10
|Anadolu Efes
|18,61
|0,38
|-19,37
|Anadolu Grubu Holding
|17,70
|1,03
|0,63
|Anadolu Hayat Emek.
|6,40
|0,00
|5,18
|Anadolu Isuzu
|11,63
|1,39
|-4,44
|Anadolu Sigorta
|5,67
|-0,53
|36,51
|Anel Elektrik
|3,88
|1,57
|20,87
|Arçelik
|16,27
|3,17
|-21,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,74
|-2,97
|Arena Bilgisayar
|15,51
|-3,00
|112,90
|Armada Bilgisayar
|22,10
|0,36
|34,84
|Arsan Tekstil
|4,90
|0,82
|36,87
|Artı Yatırım Holding
|2,31
|4,52
|185,19
|Aselsan
|31,18
|3,31
|48,90
|Ata GMYO
|3,44
|2,38
|-24,06
|Atakule GMYO
|1,71
|1,79
|-10,94
|Atlantis Yatırım Holding
|1,52
|-1,94
|52,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|1,25
|12,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,18
|-0,30
|-1,68
|Avrasya GMYO
|2,40
|6,19
|58,94
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,11
|-1,40
|15,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,80
|0,02
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|0,59
|10,39
|Ayen Enerji
|3,35
|2,13
|-3,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,05
|4,10
|39,27
|Aygaz
|11,11
|3,64
|-8,53
|Bagfaş
|18,09
|-2,64
|7,55
|Bak Ambalaj
|8,55
|-0,35
|16,33
|Balatacılar Balatacılık
|2,45
|4,26
|97,58
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|1,87
|29,37
|Banvit
|25,52
|0,87
|37,43
|Baştaş Başkent Çimento
|3,62
|6,47
|39,77
|Batı Çimento
|3,01
|1,35
|-9,06
|Batısöke Çimento
|1,29
|1,57
|-1,53
|Bera Holding
|4,29
|0,47
|11,43
|Berkosan Yalıtım
|3,71
|1,64
|35,40
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,65
|7,72
|8,16
|Beyaz Filo
|3,83
|1,59
|21,20
|Bilici Yatırım
|7,76
|0,78
|77,57
|Bim Mağazalar
|65,25
|0,23
|41,21
|Birko Mensucat
|0,47
|9,30
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,45
|0,69
|27,19
|Bizim Mağazaları
|14,34
|5,29
|28,38
|Bomonti Elektrik
|4,68
|9,86
|265,62
|Borusan Mannesmann
|10,48
|0,29
|-8,47
|Borusan Yat. Paz.
|68,20
|0,29
|13,83
|Bosch Fren Sistemleri
|274,90
|0,00
|-4,48
|Bossa
|9,41
|0,32
|16,75
|Brisa
|11,20
|0,63
|19,42
|Burçelik
|8,06
|-0,49
|38,73
|Burçelik Vana
|17,02
|-0,82
|75,28
|Bursa Çimento
|4,08
|0,74
|1,91
|Carrefoursa
|7,34
|-1,34
|55,84
|Casa Emtia Petrol
|22,78
|0,89
|142,60
|Ceo Event Medya
|3,62
|0,56
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|41,40
|2,17
|9,35
|Cosmos Yat. Holding
|2,85
|1,06
|39,71
|Credıtwest Faktorıng
|3,30
|0,92
|14,58
|Çelebi
|88,25
|0,23
|-13,57
|Çelik Halat
|9,85
|-0,51
|51,54
|Çemaş Döküm
|1,22
|6,09
|-2,67
|Çemtaş
|7,57
|0,66
|-6,88
|Çimbeton
|73,00
|-0,21
|76,93
|Çimentaş
|28,98
|1,61
|93,20
|Çimsa
|8,26
|4,03
|-9,03
|Çuhadaroğlu Metal
|3,23
|0,94
|1,25
|Dagi Giyim
|3,88
|0,26
|55,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,48
|10,00
|230,97
|Dardanel
|10,48
|-0,19
|176,52
|Datagate Bilgisayar
|8,86
|0,91
|13,44
|Demısaş Döküm
|3,78
|-1,05
|8,62
|Denge Holding
|1,51
|0,67
|10,22
|Deniz GMYO
|3,98
|1,27
|-21,19
|Denizli Cam
|7,59
|2,43
|-8,99
|Derimod
|6,87
|1,03
|-3,78
|Derlüks Deri
|4,32
|2,86
|6,78
|Desa Deri
|4,71
|1,73
|3,74
|Despec Bilgisayar
|6,96
|1,90
|64,15
|Deva Holding
|18,48
|-1,60
|107,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,35
|3,85
|73,08
|Ditaş Doğan
|16,92
|-0,70
|77,82
|DO-CO
|382,70
|1,03
|-32,15
|Doğan Burda
|13,34
|3,25
|119,77
|Doğan Holding
|1,93
|1,05
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,97
|1,55
|19,39
|Doğusan
|2,30
|1,32
|10,58
|Doğuş GMYO
|5,53
|4,14
|22,08
|Doğuş Otomotiv
|11,04
|2,99
|15,97
|Döktaş Dökümcülük
|24,66
|1,07
|-22,07
|Duran Doğan Basım
|16,36
|1,93
|16,52
|Dyo Boya
|5,30
|1,34
|8,16
|Eczacıbaşı İlaç
|5,67
|0,89
|55,32
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,34
|0,41
|28,11
|Edip Gayrimenkul
|1,93
|0,52
|38,85
|Ege Endüstri
|573,30
|0,58
|1,91
|Ege Gübre
|73,00
|9,94
|46,59
|Ege Profil
|15,00
|0,47
|25,31
|Ege Seramik
|4,67
|0,65
|25,88
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,86
|-1,15
|168,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,77
|10,00
|97,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,52
|8,33
|160,00
|Egeplast
|17,11
|3,57
|36,88
|Ekiz Kimya
|7,29
|-10,00
|1095,08
|Emek Elektrik
|2,11
|2,93
|32,70
|Eminiş Ambalaj
|3,69
|9,50
|142,76
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|6,80
|7,53
|Enerjisa Enerji
|8,07
|-0,62
|19,80
|Enka İnşaat
|5,52
|0,55
|-1,11
|Erbosan
|20,28
|1,71
|-18,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,14
|1,12
|-9,96
|Ersu Gıda
|4,88
|-2,79
|135,75
|Escort Teknoloji
|3,89
|0,00
|179,86
|Etiler Gıda
|3,02
|9,82
|23,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|7,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|33,05
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|6,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,93
|9,30
|-10,64
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,03
|2,81
|-11,82
|F-M İzmit Piston
|51,15
|-1,35
|8,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|-0,58
|33,94
|Ford Otosan
|62,65
|1,29
|-5,24
|Formet Çelik Kapı
|4,70
|0,21
|56,67
|Frigo Pak Gıda
|14,25
|5,71
|9,95
|Galatasaray Sportif
|3,65
|7,67
|79,80
|Garanti Bankası
|7,92
|1,28
|-28,90
|Garanti Faktoring
|4,87
|0,00
|25,84
|Garanti Yat. Ort.
|1,72
|3,61
|59,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,34
|-2,20
|196,98
|Gedik Yatırım Holding
|22,40
|2,28
|191,29
|Gediz Ambalaj
|9,35
|-0,43
|38,31
|Gentaş
|2,27
|1,34
|3,65
|Gersan Elektrik
|3,87
|1,57
|21,32
|Global Men. Değ.
|4,85
|-1,22
|157,98
|Global Yat. Holding
|3,69
|1,37
|-24,23
|Good-Year
|4,94
|-2,76
|21,98
|Göltaş Çimento
|15,70
|1,75
|-11,75
|Gözde Girişim
|4,24
|3,41
|-17,51
|GSD Denizcilik
|4,26
|9,79
|66,41
|GSD Holding
|1,75
|2,94
|17,45
|Gübre Fabrik.
|24,26
|7,44
|168,36
|Güler Yat. Holding
|9,52
|-9,93
|368,97
|Güneş Sigorta
|3,52
|4,76
|61,47
|Halk GMYO
|1,94
|6,01
|59,02
|Halk Sigorta
|3,96
|1,54
|100,00
|Hatay Tekstil
|9,53
|2,58
|38,72
|Hedef Girişim
|2,47
|2,07
|-5,36
|Hektaş
|15,14
|2,30
|88,78
|HUB Girişim
|22,28
|-1,24
|137,31
|Hürriyet Gzt.
|1,65
|-1,20
|44,74
|ICBC Turkey Bank
|4,64
|1,09
|-11,95
|İdealist Danışmanlık
|3,53
|4,44
|6,33
|İdealist GMYO
|4,77
|8,16
|55,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,75
|0,00
|-44,09
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|2,44
|5,00
|İhlas Gazetecilik
|3,71
|0,00
|-45,52
|İhlas Holding
|0,69
|1,47
|-24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,05
|0,00
|2,94
|İndeks Bilgisayar
|10,84
|0,37
|11,75
|Info Yatırım
|7,16
|1,70
|-19,55
|İntema
|9,80
|1,24
|5,83
|İpek Doğal Enerji
|14,76
|0,07
|91,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,10
|0,42
|-11,36
(Sürecek)