Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,64 -2,67 95,70 Acıpayam Selüloz 9,25 -1,80 45,21 Adel Kalemcilik 13,04 -2,10 -16,94 Adese Alışveriş Ticaret 1,69 2,42 18,32 Afyon Çimento 2,96 0,00 29,92 Ak Enerji 1,29 2,38 18,35 Akbank 5,84 -0,17 -27,99 Akçansa 9,92 4,42 2,33 Akdenız Güvenlık Hız. 2,05 -1,44 -2,84 Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26 Akın Tekstil 14,91 0,07 8,12 Akiş GMYO 3,70 0,27 -8,42 Akmerkez GMYO 27,38 0,00 22,21 Aksa 6,75 0,75 -3,62 Aksa Enerji 4,82 0,84 26,84 Aksigorta 6,56 -1,06 21,08 Aksu Enerji 10,05 -0,40 -32,41 Alarko Carrıer 67,00 -0,81 11,67 Alarko GMYO 15,25 0,53 0,45 Alarko Holding 5,35 0,19 -10,08 Albaraka Türk 1,50 -1,96 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 19,40 -0,05 61,13 Alkim Kağıt 9,83 -1,40 81,37 Alkim Kimya 12,20 0,41 96,71 Altınyağ 1,34 3,08 226,83 Altınyunus Çeşme 25,76 -0,85 157,86 Anadolu Cam 4,33 0,00 1,54 Anadolu Efes 20,00 1,52 -13,34 Anadolu Grubu Holding 18,88 1,51 7,33 Anadolu Hayat Emek. 6,61 0,00 8,63 Anadolu Isuzu 12,08 -2,34 -0,74 Anadolu Sigorta 5,77 0,00 38,92 Anel Elektrik 3,94 -1,01 22,74 Arçelik 16,58 -0,12 -20,44 ARD Bilişim Teknolojileri 30,64 4,72 Arena Bilgisayar 15,34 0,39 110,57 Armada Bilgisayar 22,46 -1,40 37,03 Arsan Tekstil 5,07 0,40 41,62 Artı Yatırım Holding 2,15 0,94 165,43 Aselsan 32,00 0,76 52,82 Ata GMYO 3,41 -0,87 -24,72 Atakule GMYO 1,84 -2,13 -4,17 Atlantis Yatırım Holding 1,64 1,23 64,00 Atlas Yat. Ort. 1,50 0,67 4,17 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,86 -0,16 -4,07 Avrasya GMYO 2,18 -9,17 44,37 Avrasya Petrol ve Tur. 1,93 -2,53 6,04 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11 Avrupa Yatırım Holding 1,75 2,94 13,64 Ayen Enerji 3,53 -0,56 1,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 -2,28 36,99 Aygaz 11,08 -0,45 -8,78 Bagfaş 17,32 -1,42 2,97 Bak Ambalaj 8,15 -2,04 10,88 Balatacılar Balatacılık 2,44 0,41 96,77 Bantaş Ambalaj 3,30 -0,60 30,95 Banvit 23,86 2,14 28,49 Baştaş Başkent Çimento 3,48 -0,57 34,36 Batı Çimento 3,13 -0,95 -5,44 Batısöke Çimento 1,31 0,77 0,00 Bayrak EBT Taban 3,60 Bera Holding 4,46 0,90 15,84 Berkosan Yalıtım 3,75 -0,53 36,86 Beşiktaş Futbol Yat. 2,55 1,19 4,08 Beyaz Filo 3,81 -1,30 20,57 Bilici Yatırım 7,54 0,53 72,54 Bim Mağazalar 66,65 1,99 44,24 Birko Mensucat 0,47 -4,08 51,61 Birlik Mensucat 1,47 0,00 28,95 Bizim Mağazaları 14,71 -1,01 31,69 Bomonti Elektrik 4,50 -10,00 251,56 Borusan Mannesmann 10,60 1,44 -7,42 Borusan Yat. Paz. 68,90 -1,22 15,00 Bosch Fren Sistemleri 274,10 -0,44 -4,75 Bossa 9,59 0,84 18,98 Brisa 11,02 -0,18 17,50 Burçelik 8,83 0,68 51,98 Burçelik Vana 19,89 5,24 104,84 Bursa Çimento 4,24 0,95 5,91 Carrefoursa 7,17 0,00 52,23 Casa Emtia Petrol 25,00 0,81 166,24 Ceo Event Medya 3,65 0,83 -0,33 Coca Cola İçecek 41,14 0,59 8,67 Cosmos Yat. Holding 3,09 5,10 51,47 Credıtwest Faktorıng 3,36 4,67 16,67 Çelebi 86,95 0,52 -14,84 Çelik Halat 9,92 0,40 52,62 Çemaş Döküm 1,20 1,69 -4,27 Çemtaş 7,85 -1,26 -3,43 Çimbeton 67,40 4,09 63,35 Çimentaş 26,00 0,00 73,33 Çimsa 8,94 0,56 -1,54 Çuhadaroğlu Metal 3,40 1,19 6,58 Dagi Giyim 3,78 1,07 51,20 Dagi Yatırım Holding 7,40 4,23 227,43 Dardanel 11,85 4,04 212,66 Datagate Bilgisayar 9,10 0,00 16,52 Demısaş Döküm 3,78 -0,26 8,62 Denge Holding 1,50 -1,32 9,49 Deniz GMYO 4,64 4,27 -8,12 Denizli Cam 8,09 -3,23 -3,00 Derimod 6,95 -1,97 -2,66 Derlüks Deri 4,87 3,40 20,37 Desa Deri 4,80 -0,83 5,73 Despec Bilgisayar 6,81 -0,29 60,61 Deva Holding 18,98 -4,14 112,60 Diriteks Diriliş Tekstil 1,23 -4,65 57,69 Ditaş Doğan 16,41 -0,91 72,46 DO-CO 381,60 1,84 -32,34 Doğan Burda 13,19 -4,63 117,30 Doğan Holding 1,97 0,51 9,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,04 -0,97 23,64 Doğusan 2,31 0,00 11,06 Doğuş GMYO 5,48 0,00 20,97 Doğuş Otomotiv 11,00 0,73 15,55 Döktaş Dökümcülük 25,42 -3,71 -19,67 Duran Doğan Basım 16,47 0,12 17,31 Dyo Boya 5,91 -1,34 20,61 Eczacıbaşı İlaç 5,72 -1,04 56,69 Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -1,19 29,25 Edip Gayrimenkul 2,03 -0,49 46,04 Ege Endüstri 569,50 -0,26 1,23 Ege Gübre 80,85 6,73 62,35 Ege Profil 15,13 -1,43 26,40 Ege Seramik 4,82 1,47 29,92 Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 9,65 290,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 9,78 158,97 Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00 Egeplast 17,61 -1,07 40,88 Ekiz Kimya 6,39 -10,00 947,54 Emek Elektrik 2,29 -0,87 44,03 Eminiş Ambalaj 4,45 -0,45 192,76 Emlak Konut GMYO 1,67 0,60 14,38 Enerjisa Enerji 8,36 -0,71 24,11 Enka İnşaat 5,47 0,37 -2,01 Erbosan 20,52 -0,19 -17,85 Ereğli Demir Çelik 8,53 1,07 -5,64 Ersu Gıda 4,82 -0,41 132,85 Escort Teknoloji 3,83 -1,29 175,54 Etiler Gıda 3,00 -7,69 22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,83 -1,08 9,58 Euro Trend Yat. Ort. 1,49 2,05 19,20 Euro Yat. Ort. 1,58 -0,63 33,90 Euro Yatırım Holding 1,71 2,40 14,00 Fenerbahçe Futbol 13,05 -1,44 -9,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,15 0,73 -9,19 F-M İzmit Piston 49,46 -2,54 4,43 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,53 -1,31 36,93 Ford Otosan 66,15 -1,85 0,05 Formet Çelik Kapı 4,42 0,00 47,33 Frigo Pak Gıda 16,14 -9,98 24,54 Galatasaray Sportif 3,48 3,57 71,43 Garanti Bankası 8,18 -0,49 -26,57 Garanti Faktoring 4,90 0,00 26,61 Garanti Yat. Ort. 1,82 -4,21 68,52 Gedik Y. Men. Değ. 9,66 4,43 207,16 Gedik Yatırım Holding 24,44 6,82 217,82 Gediz Ambalaj 9,60 -0,41 42,01 Gentaş 2,33 -1,27 6,39 Gersan Elektrik 4,14 3,50 29,78 Global Men. Değ. 4,62 -2,53 145,74 Global Yat. Holding 3,70 -0,54 -24,02 Good-Year 4,92 0,00 21,48 Göltaş Çimento 16,49 1,17 -7,31 Gözde Girişim 4,33 0,46 -15,76 GSD Denizcilik 4,71 -4,07 83,98 GSD Holding 1,74 -0,57 16,78 Gübre Fabrik. 24,96 2,97 176,11 Güler Yat. Holding 7,35 -9,93 262,07 Güneş Sigorta 3,63 -0,82 66,51 Halk GMYO 2,01 1,01 64,75 Halk Sigorta 3,99 0,25 101,52 Hatay Tekstil 10,25 2,50 49,20 Hedef Girişim 2,58 -0,39 -1,15 Hektaş 15,18 -0,65 89,28 HUB Girişim 22,20 -0,27 136,46 Hürriyet Gzt. 1,57 -2,48 37,72 ICBC Turkey Bank 4,85 0,41 -7,97 İdealist Danışmanlık 3,39 -1,17 2,11 İdealist GMYO 4,52 -3,00 47,71 İhlas Ev Aletleri 1,77 1,14 -43,45 İhlas Gayrimenkul 1,37 0,74 14,17 İhlas Gazetecilik 3,77 0,53 -44,64 İhlas Holding 0,73 2,82 -19,78 İhlas Yayın Holding 1,15 2,68 12,75 İndeks Bilgisayar 11,47 0,17 18,25 Info Yatırım 7,63 -1,68 -14,27 İntema 11,10 2,59 19,87 İpek Doğal Enerji 14,80 1,16 91,71 İskenderun Demir Çelik 7,08 0,28 -11,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)