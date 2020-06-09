Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,27
|-0,91
|75,81
|Acıpayam Selüloz
|9,27
|-1,49
|45,53
|Adel Kalemcilik
|13,62
|-0,22
|-13,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,64
|1,23
|14,82
|Afyon Çimento
|2,85
|0,00
|25,09
|Ak Enerji
|1,19
|-1,65
|9,17
|Akbank
|5,85
|-0,85
|-27,87
|Akçansa
|9,93
|-0,50
|2,43
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,24
|0,90
|6,16
|Akfen GMYO
|3,71
|3,34
|-8,40
|Akın Tekstil
|14,71
|-0,07
|6,67
|Akiş GMYO
|3,61
|-0,28
|-10,64
|Akmerkez GMYO
|26,76
|-0,59
|19,44
|Aksa
|6,62
|-0,75
|-5,47
|Aksa Enerji
|4,59
|-1,29
|20,79
|Aksigorta
|6,46
|-2,86
|19,24
|Aksu Enerji
|9,80
|-1,71
|-34,10
|Alarko Carrıer
|68,15
|-1,09
|13,58
|Alarko GMYO
|14,77
|-1,34
|-2,72
|Alarko Holding
|5,22
|-1,32
|-12,27
|Albaraka Türk
|1,46
|0,00
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,73
|-1,47
|55,56
|Alkim Kağıt
|9,96
|-0,90
|83,77
|Alkim Kimya
|12,30
|-1,60
|98,32
|Altınyağ
|1,33
|9,02
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|33,90
|-1,85
|239,34
|Anadolu Cam
|4,32
|-1,14
|1,31
|Anadolu Efes
|19,33
|-1,78
|-16,25
|Anadolu Grubu Holding
|18,11
|-0,33
|2,96
|Anadolu Hayat Emek.
|6,55
|0,61
|7,64
|Anadolu Isuzu
|12,16
|1,08
|-0,08
|Anadolu Sigorta
|6,06
|-1,30
|45,90
|Anel Elektrik
|4,05
|-0,25
|26,17
|Arçelik
|16,78
|-0,71
|-19,48
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,36
|3,31
|Arena Bilgisayar
|14,86
|-1,39
|103,98
|Armada Bilgisayar
|21,98
|-1,87
|34,11
|Arsan Tekstil
|5,09
|0,99
|42,18
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|-0,89
|175,31
|Aselsan
|31,48
|-0,69
|50,33
|Ata GMYO
|3,40
|-0,58
|-24,94
|Atakule GMYO
|1,73
|-1,14
|-9,90
|Atlantis Yatırım Holding
|1,70
|-2,86
|70,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|-0,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,78
|-1,16
|-4,67
|Avrasya GMYO
|2,20
|0,92
|45,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|-1,01
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-1,17
|9,74
|Ayen Enerji
|3,44
|0,00
|-0,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,92
|-2,34
|33,33
|Aygaz
|11,18
|-1,93
|-7,95
|Bagfaş
|16,85
|-1,17
|0,18
|Bak Ambalaj
|8,61
|2,50
|17,14
|Balatacılar Balatacılık
|2,25
|0,45
|81,45
|Bantaş Ambalaj
|3,75
|2,46
|48,81
|Banvit
|23,80
|-0,34
|28,16
|Baştaş Başkent Çimento
|3,46
|-1,14
|33,59
|Batı Çimento
|3,07
|-0,97
|-7,25
|Batısöke Çimento
|1,30
|-1,52
|-0,76
|Bayrak Taban Sanayi
|4,78
|9,89
|Bera Holding
|4,35
|1,40
|12,99
|Berkosan Yalıtım
|3,70
|-0,54
|35,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,62
|0,77
|6,94
|Beyaz Filo
|3,77
|-0,53
|19,30
|Bilici Yatırım
|7,40
|-0,80
|69,34
|Bim Mağazalar
|64,75
|0,23
|40,12
|Birko Mensucat
|0,45
|0,00
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,66
|9,93
|45,61
|Bizim Mağazaları
|17,22
|5,06
|54,16
|Bomonti Elektrik
|4,65
|0,22
|263,28
|Borusan Mannesmann
|10,39
|-1,05
|-9,26
|Borusan Yat. Paz.
|69,70
|-1,83
|16,33
|Bosch Fren Sistemleri
|301,40
|3,18
|4,73
|Bossa
|9,35
|-1,58
|16,00
|Brisa
|10,99
|0,37
|17,18
|Burçelik
|8,39
|-0,83
|44,41
|Burçelik Vana
|18,39
|-3,57
|89,39
|Bursa Çimento
|4,13
|-0,24
|3,16
|Carrefoursa
|7,16
|-0,56
|52,02
|Casa Emtia Petrol
|21,30
|-7,31
|126,84
|Ceo Event Medya
|3,51
|-0,85
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|40,58
|-0,54
|7,19
|Cosmos Yat. Holding
|2,90
|-2,03
|42,16
|Credıtwest Faktorıng
|3,87
|-3,49
|34,38
|Çelebi
|84,05
|-1,70
|-17,68
|Çelik Halat
|9,94
|0,71
|52,92
|Çemaş Döküm
|1,19
|-0,83
|-5,07
|Çemtaş
|8,28
|1,47
|1,86
|Çimbeton
|62,40
|-1,42
|51,24
|Çimentaş
|24,94
|0,00
|66,27
|Çimsa
|8,83
|-1,23
|-2,75
|Çuhadaroğlu Metal
|3,43
|0,29
|7,52
|Dagi Giyim
|4,20
|5,26
|68,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,73
|9,95
|286,28
|Dardanel
|11,48
|-2,71
|202,90
|Datagate Bilgisayar
|8,87
|-1,55
|13,57
|Demısaş Döküm
|4,03
|4,13
|15,80
|Denge Holding
|1,47
|0,68
|7,30
|Deniz GMYO
|4,59
|-0,43
|-9,11
|Denizli Cam
|7,77
|-0,13
|-6,83
|Derimod
|6,77
|-1,02
|-5,18
|Derlüks Deri
|5,16
|1,18
|27,54
|Desa Deri
|4,51
|-2,59
|-0,66
|Despec Bilgisayar
|6,68
|-0,60
|57,55
|Deva Holding
|17,84
|-1,98
|99,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|-1,60
|57,69
|Ditaş Doğan
|16,36
|1,11
|71,94
|DO-CO
|407,20
|0,30
|-27,80
|Doğan Burda
|12,02
|-2,04
|98,02
|Doğan Holding
|1,93
|-1,03
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|-0,99
|21,82
|Doğusan
|2,30
|-1,29
|10,58
|Doğuş GMYO
|5,47
|-0,91
|20,75
|Doğuş Otomotiv
|10,97
|-1,26
|15,23
|Döktaş Dökümcülük
|25,68
|-0,23
|-18,85
|Duran Doğan Basım
|16,22
|-1,34
|15,53
|Dyo Boya
|5,63
|-1,92
|14,90
|Eczacıbaşı İlaç
|5,61
|-0,53
|53,67
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,36
|-0,08
|28,32
|Edip Gayrimenkul
|2,12
|3,41
|52,52
|Ege Endüstri
|574,50
|-0,95
|2,12
|Ege Gübre
|81,10
|-3,05
|62,85
|Ege Profil
|14,90
|-0,80
|24,48
|Ege Seramik
|4,73
|-0,21
|27,49
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,49
|8,76
|365,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,34
|9,84
|243,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,89
|9,88
|345,00
|Egeplast
|18,20
|4,00
|45,60
|Ekiz Kimya
|8,08
|9,93
|1224,59
|Emek Elektrik
|2,19
|0,46
|37,74
|Eminiş Ambalaj
|3,73
|3,04
|145,39
|Emlak Konut GMYO
|1,79
|2,87
|22,60
|Enerjisa Enerji
|8,26
|-0,96
|22,62
|Enka İnşaat
|5,61
|1,08
|0,50
|Erbosan
|21,60
|2,47
|-13,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|-0,57
|-4,20
|Ersu Gıda
|4,65
|-1,90
|124,64
|Escort Teknoloji
|3,77
|-1,05
|171,22
|Etiler Gıda
|2,95
|-0,67
|20,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,84
|-1,60
|10,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|17,60
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|-1,94
|28,81
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|0,00
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|13,16
|-0,30
|-9,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,01
|-1,23
|-12,25
|F-M İzmit Piston
|49,44
|-1,42
|4,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,97
|-2,32
|42,65
|Ford Otosan
|67,60
|-0,95
|2,25
|Formet Çelik Kapı
|4,41
|-10,00
|47,00
|Frigo Pak Gıda
|19,00
|0,00
|46,60
|Galatasaray Sportif
|3,86
|3,21
|90,15
|Garanti Bankası
|8,16
|-1,21
|-26,75
|Garanti Faktoring
|4,77
|-0,42
|23,26
|Garanti Yat. Ort.
|1,82
|0,00
|68,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,43
|-4,75
|199,84
|Gedik Yatırım Holding
|23,98
|-4,00
|211,83
|Gediz Ambalaj
|10,20
|-0,87
|50,89
|Gentaş
|2,43
|0,83
|10,96
|Gersan Elektrik
|4,37
|-5,62
|36,99
|Global Men. Değ.
|4,68
|-3,51
|148,94
|Global Yat. Holding
|3,43
|-0,29
|-29,57
|Good-Year
|4,89
|0,62
|20,74
|Göltaş Çimento
|16,96
|0,36
|-4,67
|Gözde Girişim
|4,46
|-1,76
|-13,23
|GSD Denizcilik
|4,85
|0,62
|89,45
|GSD Holding
|1,79
|-0,56
|20,13
|Gübre Fabrik.
|25,86
|0,08
|186,06
|Güler Yat. Holding
|9,76
|9,91
|380,79
|Güneş Sigorta
|3,61
|0,00
|65,60
|Halk GMYO
|1,94
|-0,51
|59,02
|Halk Sigorta
|3,76
|-1,31
|89,90
|Hatay Tekstil
|9,86
|-1,10
|43,52
|Hedef Girişim
|2,58
|-2,27
|-1,15
|Hektaş
|14,56
|-0,41
|81,55
|HUB Girişim
|21,28
|-2,74
|126,66
|Hürriyet Gzt.
|1,69
|0,00
|48,25
|ICBC Turkey Bank
|4,67
|-1,27
|-11,39
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|-2,08
|-0,90
|İdealist GMYO
|4,46
|-2,83
|45,75
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|7,25
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|6,77
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|4,32
|5,62
|-36,56
|İhlas Holding
|0,76
|2,70
|-16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|2,70
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|11,02
|-2,30
|13,61
|Info Yatırım
|7,94
|-1,85
|-10,79
|İntema
|11,35
|-2,41
|22,57
|İpek Doğal Enerji
|14,49
|2,99
|87,69
|İskenderun Demir Çelik
|7,03
|-1,13
|-12,23
(Sürecek)