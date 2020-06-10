Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,36 -2,61 80,65
Acıpayam Selüloz 9,30 -0,32 46,00
Adel Kalemcilik 13,69 0,74 -12,80
Adese Alışveriş Ticaret 1,70 1,80 19,02
Afyon Çimento 2,94 2,08 29,05
Ak Enerji 1,23 1,65 12,84
Akbank 5,88 0,34 -27,50
Akçansa 11,26 9,96 16,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,23 -0,45 5,69
Akfen GMYO 3,63 0,00 -10,37
Akın Tekstil 14,58 -0,14 5,73
Akiş GMYO 3,64 1,68 -9,90
Akmerkez GMYO 27,00 1,20 20,51
Aksa 6,72 1,36 -4,05
Aksa Enerji 4,68 1,52 23,16
Aksigorta 6,61 1,38 22,00
Aksu Enerji 9,88 0,82 -33,56
Alarko Carrıer 70,90 4,04 18,17
Alarko GMYO 14,90 1,02 -1,86
Alarko Holding 5,31 0,95 -10,76
Albaraka Türk 1,50 -0,66 -1,96
Alcatel Lucent Teletaş 19,11 2,19 58,72
Alkim Kağıt 10,01 0,70 84,69
Alkim Kimya 12,58 2,11 102,84
Altınyağ 1,45 8,21 253,66
Altınyunus Çeşme 37,80 9,95 278,38
Anadolu Cam 4,33 0,46 1,54
Anadolu Efes 19,62 1,13 -14,99
Anadolu Grubu Holding 18,94 0,80 7,67
Anadolu Hayat Emek. 6,59 1,23 8,30
Anadolu Isuzu 12,81 4,15 5,26
Anadolu Sigorta 6,25 2,46 50,47
Anel Elektrik 4,06 -0,73 26,48
Arçelik 17,12 0,53 -17,85
ARD Bilişim Teknolojileri 29,38 1,87
Arena Bilgisayar 14,59 -0,21 100,27
Armada Bilgisayar 22,08 0,55 34,72
Arsan Tekstil 4,98 -1,39 39,11
Artı Yatırım Holding 2,21 0,00 172,84
Aselsan 32,34 2,21 54,44
Ata GMYO 3,42 0,88 -24,50
Atakule GMYO 1,82 2,82 -5,21
Atlantis Yatırım Holding 1,74 1,16 74,00
Atlas Yat. Ort. 1,46 2,10 1,39
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 0,00 -3,77
Avrasya GMYO 2,17 1,40 43,71
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -0,51 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,60 -0,01 11,10
Avrupa Yatırım Holding 1,66 -0,60 7,79
Ayen Enerji 3,47 -0,29 0,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,98 -0,67 36,07
Aygaz 11,19 -0,09 -7,87
Bagfaş 17,19 1,90 2,20
Bak Ambalaj 8,54 -0,35 16,19
Balatacılar Balatacılık 2,35 3,98 89,52
Bantaş Ambalaj 3,70 0,27 46,83
Banvit 24,40 1,24 31,39
Baştaş Başkent Çimento 3,50 0,00 35,14
Batı Çimento 3,18 0,63 -3,93
Batısöke Çimento 1,34 1,52 2,29
Bayrak Taban Sanayi 5,25 9,83
Bera Holding 4,50 3,21 16,88
Berkosan Yalıtım 3,85 2,39 40,51
Beşiktaş Futbol Yat. 2,61 0,38 6,53
Beyaz Filo 3,84 1,32 21,52
Bilici Yatırım 7,43 0,81 70,02
Bim Mağazalar 64,45 -0,85 39,47
Birko Mensucat 0,46 2,22 48,39
Birlik Mensucat 1,59 -4,22 39,47
Bizim Mağazaları 19,03 5,60 70,37
Bomonti Elektrik 4,51 -2,80 252,34
Borusan Mannesmann 10,49 1,25 -8,38
Borusan Yat. Paz. 70,55 1,51 17,75
Bosch Fren Sistemleri 307,50 3,29 6,85
Bossa 9,62 1,80 19,35
Brisa 11,10 1,65 18,35
Burçelik 8,74 3,07 50,43
Burçelik Vana 18,98 4,40 95,47
Bursa Çimento 4,20 1,94 4,91
Carrefoursa 7,18 0,42 52,44
Casa Emtia Petrol 21,98 -0,09 134,08
Ceo Event Medya 3,55 1,43 -3,06
Coca Cola İçecek 41,36 -0,19 9,25
Cosmos Yat. Holding 2,93 1,03 43,63
Credıtwest Faktorıng 4,19 -0,24 45,49
Çelebi 83,70 -0,18 -18,02
Çelik Halat 10,02 1,01 54,15
Çemaş Döküm 1,25 1,63 -0,28
Çemtaş 8,51 2,41 4,69
Çimbeton 62,10 -1,19 50,51
Çimentaş 24,06 0,67 60,40
Çimsa 9,45 6,90 4,07
Çuhadaroğlu Metal 3,46 -0,29 8,46
Dagi Giyim 4,35 3,57 74,00
Dagi Yatırım Holding 9,60 9,97 324,78
Dardanel 10,95 -4,28 188,92
Datagate Bilgisayar 8,99 1,24 15,11
Demısaş Döküm 4,07 2,26 16,95
Denge Holding 1,47 0,00 7,30
Deniz GMYO 4,87 3,18 -3,56
Denizli Cam 7,79 0,78 -6,59
Derimod 6,86 1,03 -3,92
Derlüks Deri 5,72 4,57 41,38
Desa Deri 4,57 1,78 0,66
Despec Bilgisayar 7,09 0,57 67,22
Deva Holding 18,27 1,22 104,64
Diriteks Diriliş Tekstil 1,30 6,56 66,67
Ditaş Doğan 16,20 -1,16 70,26
DO-CO 399,30 -1,43 -29,20
Doğan Burda 11,81 1,81 94,56
Doğan Holding 1,97 1,03 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 3,48 26,06
Doğusan 2,37 0,42 13,94
Doğuş GMYO 5,68 4,22 25,39
Doğuş Otomotiv 12,15 9,95 27,63
Döktaş Dökümcülük 25,46 0,08 -19,55
Duran Doğan Basım 16,37 0,74 16,60
Dyo Boya 5,73 1,60 16,94
Eczacıbaşı İlaç 5,73 0,88 56,96
Eczacıbaşı Yatırım 12,84 1,99 33,30
Edip Gayrimenkul 2,10 -0,94 51,08
Ege Endüstri 577,40 0,16 2,64
Ege Gübre 79,30 -1,00 59,24
Ege Profil 14,91 -0,13 24,56
Ege Seramik 4,86 2,10 31,00
Egeli & Co Tarım Girişim 1,65 10,00 415,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,47 9,70 276,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,97 8,99 385,00
Egeplast 17,95 -0,28 43,60
Ekiz Kimya 8,88 9,90 1355,74
Emek Elektrik 2,26 -0,88 42,14
Eminiş Ambalaj 4,34 9,05 185,53
Emlak Konut GMYO 1,97 5,35 34,93
Enerjisa Enerji 8,16 -1,09 21,14
Enka İnşaat 5,61 0,54 0,50
Erbosan 21,52 0,56 -13,85
Ereğli Demir Çelik 8,63 0,00 -4,54
Ersu Gıda 4,67 1,08 125,60
Escort Teknoloji 3,83 1,06 175,54
Etiler Gıda 2,95 0,00 20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,87 0,00 11,98
Euro Trend Yat. Ort. 1,53 2,68 22,40
Euro Yat. Ort. 1,54 0,65 30,51
Euro Yatırım Holding 1,75 1,74 16,67
Fenerbahçe Futbol 13,03 -0,31 -9,95
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,09 1,24 -10,50
F-M İzmit Piston 49,50 0,65 4,51
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,73 -1,01 39,53
Ford Otosan 67,75 0,30 2,47
Formet Çelik Kapı 3,97 -9,98 32,33
Frigo Pak Gıda 18,49 -3,09 42,67
Galatasaray Sportif 3,83 0,26 88,67
Garanti Bankası 8,21 0,37 -26,30
Garanti Faktoring 4,77 0,42 23,26
Garanti Yat. Ort. 1,86 1,64 72,22
Gedik Y. Men. Değ. 9,75 1,04 210,02
Gedik Yatırım Holding 24,56 0,66 219,38
Gediz Ambalaj 10,35 1,67 53,11
Gentaş 2,47 1,65 12,79
Gersan Elektrik 4,61 0,44 44,51
Global Men. Değ. 4,79 4,13 154,79
Global Yat. Holding 3,52 3,83 -27,72
Good-Year 5,02 1,62 23,95
Göltaş Çimento 17,10 1,54 -3,88
Gözde Girişim 4,54 1,34 -11,67
GSD Denizcilik 4,88 0,21 90,62
GSD Holding 1,73 -1,70 16,11
Gübre Fabrik. 25,16 -1,56 178,32
Güler Yat. Holding 10,73 9,94 428,57
Güneş Sigorta 3,94 7,36 80,73
Halk GMYO 1,97 1,03 61,48
Halk Sigorta 4,32 8,00 118,18
Hatay Tekstil 9,73 -1,22 41,63
Hedef Girişim 2,74 2,62 4,98
Hektaş 14,62 0,34 82,29
HUB Girişim 21,24 0,09 126,23
Hürriyet Gzt. 1,52 -9,52 33,33
ICBC Turkey Bank 4,90 1,24 -7,02
İdealist Danışmanlık 3,37 3,06 1,51
İdealist GMYO 4,30 -1,60 40,52
İhlas Ev Aletleri 2,02 0,00 -35,46
İhlas Gayrimenkul 1,52 9,35 26,67
İhlas Gazetecilik 4,25 -1,16 -37,59
İhlas Holding 0,80 6,67 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,20 5,26 17,65
İndeks Bilgisayar 11,03 0,09 13,71
Info Yatırım 8,75 7,49 -1,69
İntema 11,07 0,64 19,55
İpek Doğal Enerji 14,59 -0,55 88,99
İskenderun Demir Çelik 7,06 0,57 -11,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 21:04:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]