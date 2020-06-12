Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,21
|-1,53
|72,58
|Acıpayam Selüloz
|9,29
|0,43
|45,84
|Adel Kalemcilik
|13,29
|-1,63
|-15,35
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,63
|0,00
|14,12
|Afyon Çimento
|2,87
|-0,35
|25,97
|Ak Enerji
|1,24
|0,00
|13,76
|Akbank
|5,79
|-0,17
|-28,61
|Akçansa
|12,41
|2,39
|28,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,27
|1,79
|7,58
|Akfen GMYO
|3,53
|-1,40
|-12,84
|Akın Tekstil
|14,03
|-2,16
|1,74
|Akiş GMYO
|3,59
|-0,55
|-11,14
|Akmerkez GMYO
|26,30
|-0,75
|17,39
|Aksa
|6,84
|0,88
|-2,33
|Aksa Enerji
|4,64
|0,22
|22,11
|Aksigorta
|6,44
|-1,23
|18,87
|Aksu Enerji
|9,75
|-0,41
|-34,43
|Alarko Carrıer
|71,05
|1,36
|18,42
|Alarko GMYO
|14,65
|-1,15
|-3,51
|Alarko Holding
|5,25
|-0,38
|-11,76
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,51
|-0,96
|53,74
|Alkim Kağıt
|10,46
|2,75
|93,00
|Alkim Kimya
|12,42
|0,57
|100,26
|Altınyağ
|1,40
|5,26
|241,46
|Altınyunus Çeşme
|41,58
|0,00
|316,22
|Anadolu Cam
|4,30
|0,23
|0,84
|Anadolu Efes
|19,20
|-0,88
|-16,81
|Anadolu Grubu Holding
|19,28
|2,01
|9,61
|Anadolu Hayat Emek.
|6,71
|1,21
|10,27
|Anadolu Isuzu
|12,52
|-0,56
|2,88
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,95
|50,23
|Anel Elektrik
|3,97
|-1,24
|23,68
|Arçelik
|16,64
|-0,36
|-20,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,64
|0,87
|Arena Bilgisayar
|15,00
|-0,86
|105,90
|Armada Bilgisayar
|22,40
|-3,03
|36,67
|Arsan Tekstil
|4,85
|0,62
|35,47
|Artı Yatırım Holding
|2,24
|-0,44
|176,54
|Aselsan
|32,32
|0,25
|54,35
|Ata GMYO
|3,42
|-0,58
|-24,50
|Atakule GMYO
|1,82
|0,00
|-5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,83
|1,67
|83,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,42
|-0,70
|-1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,81
|0,08
|-4,44
|Avrasya GMYO
|2,21
|1,38
|46,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,93
|-1,53
|6,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,70
|0,00
|11,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-2,42
|4,55
|Ayen Enerji
|3,56
|2,59
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,05
|-1,61
|39,27
|Aygaz
|11,24
|-0,62
|-7,46
|Bagfaş
|17,41
|0,17
|3,51
|Bak Ambalaj
|8,57
|0,59
|16,60
|Balatacılar Balatacılık
|2,28
|-2,98
|83,87
|Bantaş Ambalaj
|3,83
|5,80
|51,98
|Banvit
|24,10
|0,00
|29,78
|Baştaş Başkent Çimento
|3,49
|0,00
|34,75
|Batı Çimento
|3,21
|-0,93
|-3,02
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,75
|2,29
|Bayrak Taban Sanayi
|6,34
|9,88
|Bera Holding
|4,61
|1,10
|19,74
|Berkosan Yalıtım
|3,82
|-0,52
|39,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,59
|0,78
|5,71
|Beyaz Filo
|3,83
|-1,29
|21,20
|Bilici Yatırım
|7,42
|-1,07
|69,79
|Bim Mağazalar
|63,75
|1,35
|37,96
|Birko Mensucat
|0,52
|1,96
|67,74
|Birlik Mensucat
|1,50
|-1,32
|31,58
|Bizim Mağazaları
|18,75
|1,63
|67,86
|Bomonti Elektrik
|4,20
|-2,33
|228,13
|Borusan Mannesmann
|10,39
|-0,29
|-9,26
|Borusan Yat. Paz.
|67,60
|-1,60
|12,83
|Bosch Fren Sistemleri
|295,80
|0,03
|2,79
|Bossa
|9,92
|-0,80
|23,08
|Brisa
|11,53
|4,82
|22,93
|Burçelik
|8,38
|-1,64
|44,23
|Burçelik Vana
|17,91
|-0,17
|84,45
|Bursa Çimento
|4,17
|0,24
|4,16
|Carrefoursa
|7,20
|0,14
|52,87
|Casa Emtia Petrol
|20,68
|-3,81
|120,23
|Ceo Event Medya
|3,51
|-0,57
|-4,16
|Coca Cola İçecek
|40,46
|-0,88
|6,87
|Cosmos Yat. Holding
|2,96
|-0,34
|45,10
|Credıtwest Faktorıng
|3,89
|-2,99
|35,07
|Çelebi
|78,55
|-2,42
|-23,07
|Çelik Halat
|10,03
|0,20
|54,31
|Çemaş Döküm
|1,24
|-0,80
|-1,08
|Çemtaş
|8,18
|-0,61
|0,63
|Çimbeton
|61,95
|-1,12
|50,15
|Çimentaş
|23,96
|-1,96
|59,73
|Çimsa
|9,25
|0,00
|1,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,39
|0,30
|6,27
|Dagi Giyim
|4,33
|0,23
|73,20
|Dagi Yatırım Holding
|11,61
|9,94
|413,72
|Dardanel
|11,69
|-1,35
|208,44
|Datagate Bilgisayar
|8,66
|-1,48
|10,88
|Demısaş Döküm
|3,92
|1,82
|12,64
|Denge Holding
|1,48
|0,00
|8,03
|Deniz GMYO
|4,83
|-0,62
|-4,36
|Denizli Cam
|7,70
|0,13
|-7,67
|Derimod
|6,80
|-0,87
|-4,76
|Derlüks Deri
|5,71
|-1,21
|41,13
|Desa Deri
|4,54
|-1,52
|0,00
|Despec Bilgisayar
|6,83
|-0,73
|61,08
|Deva Holding
|18,37
|3,09
|105,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|-1,60
|57,69
|Ditaş Doğan
|15,88
|-0,87
|66,89
|DO-CO
|376,30
|-2,39
|-33,28
|Doğan Burda
|13,75
|4,17
|126,52
|Doğan Holding
|1,98
|1,02
|10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,01
|-0,50
|21,82
|Doğusan
|2,31
|-0,86
|11,06
|Doğuş GMYO
|5,60
|-1,06
|23,62
|Doğuş Otomotiv
|12,58
|-1,26
|32,14
|Döktaş Dökümcülük
|24,82
|-0,40
|-21,57
|Duran Doğan Basım
|16,12
|-0,49
|14,81
|Dyo Boya
|5,74
|-1,03
|17,14
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|4,38
|63,26
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|3,37
|40,05
|Edip Gayrimenkul
|2,12
|0,00
|52,52
|Ege Endüstri
|576,00
|-0,36
|2,39
|Ege Gübre
|80,35
|-0,19
|61,35
|Ege Profil
|15,13
|-0,72
|26,40
|Ege Seramik
|4,87
|-0,41
|31,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,63
|-9,94
|409,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,45
|-9,94
|271,79
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,96
|-9,43
|380,00
|Egeplast
|17,10
|0,59
|36,80
|Ekiz Kimya
|10,73
|9,94
|1659,02
|Emek Elektrik
|2,22
|0,91
|39,62
|Eminiş Ambalaj
|3,91
|0,00
|157,24
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|0,00
|32,88
|Enerjisa Enerji
|8,19
|0,12
|21,59
|Enka İnşaat
|5,55
|0,00
|-0,57
|Erbosan
|21,62
|2,95
|-13,45
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|-0,70
|-5,75
|Ersu Gıda
|4,51
|-0,88
|117,87
|Escort Teknoloji
|3,81
|-1,30
|174,10
|Etiler Gıda
|3,00
|2,04
|22,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,90
|-1,04
|13,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,55
|0,65
|24,00
|Euro Yat. Ort.
|1,66
|3,75
|40,68
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-2,19
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,66
|0,00
|-12,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,04
|0,50
|-11,60
|F-M İzmit Piston
|49,70
|-0,60
|4,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,31
|-1,06
|34,07
|Ford Otosan
|68,95
|0,51
|4,29
|Formet Çelik Kapı
|3,35
|-6,42
|11,67
|Frigo Pak Gıda
|17,09
|-1,89
|31,87
|Galatasaray Sportif
|3,68
|0,82
|81,28
|Garanti Bankası
|8,13
|-0,37
|-27,02
|Garanti Faktoring
|4,78
|-0,62
|23,51
|Garanti Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|65,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,31
|-1,79
|196,03
|Gedik Yatırım Holding
|23,38
|-1,76
|204,03
|Gediz Ambalaj
|9,99
|-0,50
|47,78
|Gentaş
|2,48
|0,81
|13,24
|Gersan Elektrik
|4,34
|-1,59
|36,05
|Global Men. Değ.
|4,40
|-3,30
|134,04
|Global Yat. Holding
|3,94
|0,51
|-19,10
|Good-Year
|5,11
|0,39
|26,17
|Göltaş Çimento
|16,62
|-0,48
|-6,58
|Gözde Girişim
|4,65
|1,75
|-9,53
|GSD Denizcilik
|4,43
|-2,42
|73,05
|GSD Holding
|1,81
|3,43
|21,48
|Gübre Fabrik.
|24,92
|0,97
|175,66
|Güler Yat. Holding
|12,98
|10,00
|539,41
|Güneş Sigorta
|3,84
|-0,26
|76,15
|Halk GMYO
|1,92
|-1,03
|57,38
|Halk Sigorta
|4,14
|-4,17
|109,09
|Hatay Tekstil
|9,36
|-1,37
|36,24
|Hedef Girişim
|2,73
|-1,44
|4,60
|Hektaş
|14,44
|1,33
|80,05
|HUB Girişim
|20,54
|-1,72
|118,78
|Hürriyet Gzt.
|1,44
|0,70
|26,32
|ICBC Turkey Bank
|5,09
|-0,20
|-3,42
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-1,80
|-1,51
|İdealist GMYO
|4,20
|-0,71
|37,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|-1,98
|-36,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|-1,27
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|4,49
|6,40
|-34,07
|İhlas Holding
|0,77
|0,00
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|5,31
|16,67
|İndeks Bilgisayar
|10,72
|-0,74
|10,52
|Info Yatırım
|4,54
|-2,78
|-6,64
|İntema
|11,19
|-0,09
|20,84
|İpek Doğal Enerji
|13,91
|-1,07
|80,18
|İskenderun Demir Çelik
|6,94
|-0,43
|-13,36
(Sürecek)