Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,26
|1,24
|75,27
|Acıpayam Selüloz
|9,66
|1,47
|51,65
|Adel Kalemcilik
|13,58
|1,42
|-13,50
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,66
|0,61
|16,22
|Afyon Çimento
|2,95
|1,37
|29,48
|Ak Enerji
|1,24
|-0,80
|13,76
|Akbank
|5,77
|-0,69
|-28,85
|Akçansa
|12,38
|0,16
|27,70
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,41
|2,55
|14,22
|Akfen GMYO
|3,54
|0,00
|-12,59
|Akın Tekstil
|14,56
|0,07
|5,58
|Akiş GMYO
|3,62
|0,00
|-10,40
|Akmerkez GMYO
|26,10
|-1,51
|16,49
|Aksa
|7,38
|-0,94
|5,38
|Aksa Enerji
|4,83
|0,84
|27,11
|Aksigorta
|6,49
|-1,22
|19,79
|Aksu Enerji
|9,70
|-0,41
|-34,77
|Alarko Carrıer
|69,85
|-0,21
|16,42
|Alarko GMYO
|14,61
|-0,68
|-3,77
|Alarko Holding
|5,28
|-0,94
|-11,26
|Albaraka Türk
|1,48
|0,68
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,47
|-1,02
|53,41
|Alkim Kağıt
|11,82
|8,04
|118,09
|Alkim Kimya
|14,12
|9,71
|127,67
|Altınyağ
|1,39
|-1,42
|239,02
|Altınyunus Çeşme
|35,00
|-6,52
|250,35
|Anadolu Cam
|4,26
|-0,93
|-0,10
|Anadolu Efes
|19,23
|-0,77
|-16,68
|Anadolu Grubu Holding
|19,80
|-0,50
|12,56
|Anadolu Hayat Emek.
|6,65
|-0,60
|9,28
|Anadolu Isuzu
|12,84
|0,16
|5,51
|Anadolu Sigorta
|6,23
|0,16
|49,99
|Anel Elektrik
|4,02
|0,00
|25,23
|Arçelik
|16,85
|-0,47
|-19,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,68
|-0,63
|Arena Bilgisayar
|14,76
|-0,47
|102,61
|Armada Bilgisayar
|22,24
|-1,07
|35,69
|Arsan Tekstil
|4,78
|0,63
|33,52
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|9,85
|175,31
|Aselsan
|32,16
|-0,12
|53,58
|Ata GMYO
|3,45
|0,88
|-23,84
|Atakule GMYO
|1,84
|0,55
|-4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,81
|-1,09
|81,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|1,39
|1,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,92
|0,47
|-3,62
|Avrasya GMYO
|2,23
|0,90
|47,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|-1,55
|4,95
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,60
|-0,01
|11,10
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,62
|5,84
|Ayen Enerji
|3,59
|1,70
|3,46
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,99
|-1,97
|36,53
|Aygaz
|11,30
|-0,35
|-6,96
|Bagfaş
|17,30
|-0,69
|2,85
|Bak Ambalaj
|8,55
|0,94
|16,33
|Balatacılar Balatacılık
|2,24
|-0,44
|80,65
|Bantaş Ambalaj
|4,15
|4,27
|64,68
|Banvit
|24,08
|0,33
|29,67
|Baştaş Başkent Çimento
|3,43
|-1,44
|32,43
|Batı Çimento
|3,26
|1,24
|-1,51
|Batısöke Çimento
|1,44
|2,13
|9,92
|Bayrak Taban Sanayi
|6,97
|9,94
|Bera Holding
|4,59
|-0,43
|19,22
|Berkosan Yalıtım
|4,05
|5,19
|47,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|-6,49
|0,00
|Beyaz Filo
|3,91
|-0,76
|23,73
|Bilici Yatırım
|7,55
|1,07
|72,77
|Bim Mağazalar
|63,95
|0,47
|38,39
|Birko Mensucat
|0,49
|-5,77
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,51
|0,67
|32,46
|Bizim Mağazaları
|18,64
|1,86
|66,88
|Bomonti Elektrik
|4,41
|-3,92
|244,53
|Borusan Mannesmann
|10,46
|0,48
|-8,65
|Borusan Yat. Paz.
|67,55
|-0,44
|12,75
|Bosch Fren Sistemleri
|295,00
|-1,01
|2,51
|Bossa
|9,70
|-0,92
|20,35
|Brisa
|11,96
|-1,16
|27,52
|Burçelik
|8,60
|2,14
|48,02
|Burçelik Vana
|18,04
|0,06
|85,79
|Bursa Çimento
|4,20
|0,48
|4,91
|Carrefoursa
|7,35
|1,80
|56,05
|Casa Emtia Petrol
|21,98
|-2,22
|134,08
|Ceo Event Medya
|3,56
|1,42
|-2,79
|Coca Cola İçecek
|40,92
|-0,39
|8,08
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|0,68
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|3,92
|-1,75
|36,11
|Çelebi
|80,55
|2,22
|-21,11
|Çelik Halat
|12,11
|9,99
|86,31
|Çemaş Döküm
|1,28
|2,40
|2,11
|Çemtaş
|8,20
|-0,24
|0,87
|Çimbeton
|63,85
|3,07
|54,75
|Çimentaş
|24,58
|2,42
|63,87
|Çimsa
|9,16
|-0,87
|0,88
|Çuhadaroğlu Metal
|3,44
|1,18
|7,84
|Dagi Giyim
|4,34
|-0,23
|73,60
|Dagi Yatırım Holding
|11,00
|-5,25
|386,73
|Dardanel
|11,55
|-1,28
|204,75
|Datagate Bilgisayar
|8,76
|-0,11
|12,16
|Demısaş Döküm
|3,91
|0,77
|12,36
|Denge Holding
|1,48
|-0,67
|8,03
|Deniz GMYO
|4,92
|-0,61
|-2,57
|Denizli Cam
|7,63
|-0,52
|-8,51
|Derimod
|6,78
|0,15
|-5,04
|Derlüks Deri
|5,88
|3,89
|45,34
|Desa Deri
|4,52
|-0,66
|-0,44
|Despec Bilgisayar
|6,86
|-0,15
|61,79
|Deva Holding
|18,38
|1,55
|105,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|0,81
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,02
|1,39
|68,36
|DO-CO
|371,40
|-2,34
|-34,15
|Doğan Burda
|13,60
|-1,02
|124,05
|Doğan Holding
|2,00
|0,50
|11,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,04
|0,99
|23,64
|Doğusan
|2,36
|0,43
|13,46
|Doğuş GMYO
|5,55
|-0,54
|22,52
|Doğuş Otomotiv
|12,47
|0,24
|30,99
|Döktaş Dökümcülük
|24,70
|-1,04
|-21,95
|Duran Doğan Basım
|16,45
|1,73
|17,17
|Dyo Boya
|5,86
|1,38
|19,59
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|2,05
|63,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,45
|1,82
|39,63
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|1,36
|60,43
|Ege Endüstri
|593,00
|1,37
|5,41
|Ege Gübre
|81,70
|2,13
|64,06
|Ege Profil
|15,49
|0,39
|29,41
|Ege Seramik
|4,91
|-0,20
|32,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,47
|-9,82
|359,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,31
|-9,66
|235,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,87
|-9,37
|335,00
|Egeplast
|17,90
|4,68
|43,20
|Ekiz Kimya
|11,80
|9,97
|1834,43
|Emek Elektrik
|2,22
|-0,45
|39,62
|Eminiş Ambalaj
|3,93
|-0,51
|158,55
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|0,52
|32,88
|Enerjisa Enerji
|8,19
|-1,33
|21,59
|Enka İnşaat
|5,74
|3,05
|2,83
|Erbosan
|21,60
|0,47
|-13,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|-1,41
|-7,30
|Ersu Gıda
|4,67
|3,32
|125,60
|Escort Teknoloji
|3,82
|0,00
|174,82
|Etiler Gıda
|2,85
|-3,39
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,02
|4,66
|20,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,76
|6,02
|40,80
|Euro Yat. Ort.
|1,71
|3,01
|44,92
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|2,81
|22,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,77
|-0,55
|-11,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|1,70
|-8,53
|F-M İzmit Piston
|49,80
|0,44
|5,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,41
|-2,25
|35,37
|Ford Otosan
|69,70
|-1,83
|5,42
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|-1,49
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|17,00
|0,06
|31,17
|Galatasaray Sportif
|3,29
|-9,86
|62,07
|Garanti Bankası
|8,08
|-0,74
|-27,47
|Garanti Faktoring
|4,80
|0,84
|24,03
|Garanti Yat. Ort.
|1,80
|-1,10
|66,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,38
|-1,47
|198,25
|Gedik Yatırım Holding
|23,88
|-0,33
|210,53
|Gediz Ambalaj
|11,34
|9,88
|67,75
|Gentaş
|2,48
|0,00
|13,24
|Gersan Elektrik
|4,39
|-0,68
|37,62
|Global Men. Değ.
|4,50
|-0,88
|139,36
|Global Yat. Holding
|3,85
|2,67
|-20,94
|Good-Year
|5,31
|1,53
|31,11
|Göltaş Çimento
|16,85
|0,30
|-5,28
|Gözde Girişim
|4,68
|0,65
|-8,95
|GSD Denizcilik
|4,53
|-0,44
|76,95
|GSD Holding
|1,80
|1,12
|20,81
|Gübre Fabrik.
|24,60
|-0,97
|172,12
|Güler Yat. Holding
|14,27
|9,94
|602,96
|Güneş Sigorta
|4,41
|5,76
|102,29
|Halk GMYO
|1,97
|1,03
|61,48
|Halk Sigorta
|4,27
|0,23
|115,66
|Hatay Tekstil
|9,60
|2,13
|39,74
|Hedef Girişim
|2,72
|0,37
|4,21
|Hektaş
|14,36
|-0,42
|79,05
|HUB Girişim
|20,18
|-2,04
|114,94
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|0,66
|33,33
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|4,10
|1,14
|İdealist Danışmanlık
|3,38
|2,74
|1,81
|İdealist GMYO
|4,24
|0,95
|38,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,96
|-1,51
|-37,38
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|0,00
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|4,59
|1,55
|-32,60
|İhlas Holding
|0,78
|1,30
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|13,73
|İndeks Bilgisayar
|10,77
|-0,74
|11,03
|Info Yatırım
|4,39
|-2,23
|-9,72
|İntema
|11,10
|-0,45
|19,87
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|4,25
|87,31
|İskenderun Demir Çelik
|6,92
|-0,72
|-13,61
(Sürecek)