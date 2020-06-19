Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,35
|-0,59
|80,11
|Acıpayam Selüloz
|9,46
|-0,21
|48,51
|Adel Kalemcilik
|14,09
|-0,56
|-10,25
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,76
|-2,22
|23,22
|Afyon Çimento
|3,05
|-0,65
|33,87
|Ak Enerji
|1,32
|-0,75
|21,10
|Akbank
|5,85
|0,52
|-27,87
|Akçansa
|12,95
|4,10
|33,58
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,45
|0,41
|16,11
|Akfen GMYO
|3,52
|-0,85
|-13,09
|Akın Tekstil
|13,07
|-2,46
|-5,22
|Akiş GMYO
|4,08
|9,38
|0,99
|Akmerkez GMYO
|27,26
|-0,66
|21,67
|Aksa
|7,27
|-0,14
|3,81
|Aksa Enerji
|5,08
|2,01
|33,68
|Aksigorta
|6,93
|0,14
|27,91
|Aksu Enerji
|10,11
|-1,46
|-32,01
|Alarko Carrıer
|75,45
|3,71
|25,75
|Alarko GMYO
|14,85
|-0,47
|-2,19
|Alarko Holding
|5,53
|-0,18
|-7,06
|Albaraka Türk
|1,57
|0,00
|2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,07
|0,00
|58,39
|Alkim Kağıt
|11,33
|-0,18
|109,05
|Alkim Kimya
|14,41
|-0,07
|132,35
|Altınyağ
|1,32
|0,00
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|38,90
|-1,52
|289,39
|Anadolu Cam
|4,53
|1,80
|6,23
|Anadolu Efes
|20,42
|0,20
|-11,53
|Anadolu Grubu Holding
|19,49
|-0,86
|10,80
|Anadolu Hayat Emek.
|6,80
|0,29
|11,75
|Anadolu Isuzu
|13,20
|-1,20
|8,46
|Anadolu Sigorta
|6,23
|0,65
|49,99
|Anel Elektrik
|4,10
|-0,49
|27,73
|Arçelik
|17,44
|2,65
|-16,31
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,72
|-1,22
|Arena Bilgisayar
|13,92
|-2,11
|91,08
|Armada Bilgisayar
|22,66
|0,27
|38,26
|Arsan Tekstil
|5,02
|-0,40
|40,22
|Artı Yatırım Holding
|2,19
|-9,88
|170,37
|Aselsan
|32,54
|-0,18
|55,40
|Ata GMYO
|3,53
|0,57
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,01
|0,00
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|1,97
|2,07
|97,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-3,18
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,35
|-1,11
|-0,41
|Avrasya GMYO
|2,15
|-2,71
|42,38
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,98
|-3,41
|8,79
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-1,23
|4,55
|Ayen Enerji
|3,63
|-1,09
|4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,97
|0,68
|35,62
|Aygaz
|11,49
|0,26
|-5,40
|Bagfaş
|16,98
|-0,59
|0,95
|Bak Ambalaj
|8,79
|-0,11
|19,59
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|0,00
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|3,84
|-0,26
|52,38
|Banvit
|24,34
|-0,65
|31,07
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,29
|35,14
|Batı Çimento
|3,30
|0,30
|-0,30
|Batısöke Çimento
|1,42
|0,71
|8,40
|Bayrak Taban Sanayi
|8,34
|-9,94
|Bera Holding
|4,06
|-1,93
|5,45
|Berkosan Yalıtım
|4,10
|-2,61
|49,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,44
|-1,61
|-0,41
|Beyaz Filo
|4,04
|0,00
|29,08
|Bilici Yatırım
|7,54
|-1,31
|72,54
|Bim Mağazalar
|67,75
|0,74
|46,62
|Birko Mensucat
|0,48
|-2,04
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,52
|-1,94
|33,33
|Bizim Mağazaları
|17,73
|-0,67
|58,73
|Bomonti Elektrik
|4,65
|0,00
|263,28
|Borusan Mannesmann
|11,05
|-0,45
|-3,49
|Borusan Yat. Paz.
|69,10
|-0,72
|15,33
|Bosch Fren Sistemleri
|308,50
|-1,69
|7,20
|Bossa
|10,99
|5,67
|36,35
|Brisa
|12,07
|-2,03
|28,69
|Burçelik
|9,27
|6,55
|59,55
|Burçelik Vana
|18,93
|3,10
|94,95
|Bursa Çimento
|4,23
|-0,47
|5,66
|Carrefoursa
|7,22
|-0,82
|53,29
|Casa Emtia Petrol
|20,68
|-1,43
|120,23
|Ceo Event Medya
|3,54
|-0,28
|-3,34
|Coca Cola İçecek
|43,68
|0,88
|15,37
|Cosmos Yat. Holding
|2,94
|-2,00
|44,12
|Credıtwest Faktorıng
|3,88
|-1,52
|34,72
|Çelebi
|79,75
|0,19
|-21,89
|Çelik Halat
|10,90
|-1,80
|67,69
|Çemaş Döküm
|1,29
|-1,53
|2,91
|Çemtaş
|8,35
|-1,18
|2,72
|Çimbeton
|61,55
|-2,30
|49,18
|Çimentaş
|23,48
|-2,17
|56,53
|Çimsa
|9,61
|1,91
|5,84
|Çuhadaroğlu Metal
|3,48
|-1,42
|9,09
|Dagi Giyim
|5,72
|9,16
|128,80
|Dagi Yatırım Holding
|8,14
|-2,51
|260,18
|Dardanel
|12,00
|0,00
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,05
|-0,88
|15,88
|Demısaş Döküm
|4,02
|-0,74
|15,52
|Denge Holding
|1,36
|-9,93
|-0,73
|Deniz GMYO
|5,14
|-1,15
|1,78
|Denizli Cam
|7,83
|-1,26
|-6,12
|Derimod
|6,92
|-1,70
|-3,08
|Derlüks Deri
|5,69
|-1,90
|40,64
|Desa Deri
|4,56
|-1,30
|0,44
|Despec Bilgisayar
|7,88
|0,13
|85,85
|Deva Holding
|19,59
|-2,34
|119,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,32
|4,76
|69,23
|Ditaş Doğan
|16,22
|0,75
|70,47
|DO-CO
|361,80
|-1,82
|-35,85
|Doğan Burda
|12,92
|0,16
|112,85
|Doğan Holding
|2,03
|0,00
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,09
|-0,95
|26,67
|Doğusan
|2,46
|-1,99
|18,27
|Doğuş GMYO
|5,82
|-1,52
|28,48
|Doğuş Otomotiv
|16,40
|0,24
|72,27
|Döktaş Dökümcülük
|25,64
|2,97
|-18,98
|Duran Doğan Basım
|16,79
|-0,71
|19,59
|Dyo Boya
|6,41
|0,94
|30,82
|Eczacıbaşı İlaç
|6,11
|-0,81
|67,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,61
|-0,66
|41,29
|Edip Gayrimenkul
|2,20
|-1,35
|58,27
|Ege Endüstri
|622,30
|-0,43
|10,62
|Ege Gübre
|81,70
|0,49
|64,06
|Ege Profil
|15,46
|-0,77
|29,16
|Ege Seramik
|5,07
|0,20
|36,66
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|-10,00
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,27
|-9,93
|225,64
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,85
|-9,57
|325,00
|Egeplast
|17,19
|-2,11
|37,52
|Ekiz Kimya
|11,57
|-9,96
|1796,72
|Emek Elektrik
|2,50
|1,21
|57,23
|Eminiş Ambalaj
|3,80
|-0,52
|150,00
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|-1,58
|28,08
|Enerjisa Enerji
|8,23
|-0,84
|22,18
|Enka İnşaat
|5,92
|0,85
|6,06
|Erbosan
|21,40
|0,47
|-14,33
|Ereğli Demir Çelik
|8,38
|0,48
|-7,30
|Ersu Gıda
|4,49
|-1,97
|116,91
|Escort Teknoloji
|3,79
|-1,04
|172,66
|Etiler Gıda
|2,80
|0,00
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|-2,51
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,63
|-0,61
|36,54
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|-2,45
|41,24
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|-1,65
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,93
|-2,21
|-17,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,07
|-2,16
|-10,94
|F-M İzmit Piston
|50,90
|-2,12
|7,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,39
|0,78
|35,11
|Ford Otosan
|69,90
|1,08
|5,73
|Formet Çelik Kapı
|3,36
|1,51
|12,00
|Frigo Pak Gıda
|17,82
|-0,17
|37,50
|Galatasaray Sportif
|3,25
|-0,91
|60,10
|Garanti Bankası
|8,17
|0,49
|-26,66
|Garanti Faktoring
|5,17
|-1,15
|33,59
|Garanti Yat. Ort.
|1,86
|-0,53
|72,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,51
|-0,42
|202,39
|Gedik Yatırım Holding
|23,94
|-0,42
|211,31
|Gediz Ambalaj
|11,17
|-0,62
|65,24
|Gentaş
|2,40
|-0,83
|16,39
|Gersan Elektrik
|4,76
|-1,04
|49,22
|Global Men. Değ.
|4,61
|1,10
|145,21
|Global Yat. Holding
|3,92
|-2,24
|-19,51
|Good-Year
|5,46
|0,00
|34,81
|Göltaş Çimento
|17,21
|-0,29
|-3,26
|Gözde Girişim
|4,58
|-1,08
|-10,89
|GSD Denizcilik
|4,41
|-0,68
|72,27
|GSD Holding
|1,97
|0,00
|32,21
|Gübre Fabrik.
|26,74
|1,83
|195,80
|Güler Yat. Holding
|13,97
|-9,99
|588,18
|Güneş Sigorta
|4,45
|1,83
|104,13
|Halk GMYO
|2,07
|0,49
|69,67
|Halk Sigorta
|4,20
|5,53
|112,12
|Hatay Tekstil
|9,24
|-1,28
|37,21
|Hedef Girişim
|2,81
|-1,40
|7,66
|Hektaş
|14,26
|-0,56
|77,81
|HUB Girişim
|21,24
|-4,58
|126,23
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|-2,17
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|-0,72
|4,74
|İdealist Danışmanlık
|3,27
|-0,61
|-1,51
|İdealist GMYO
|4,28
|-0,47
|39,87
|İhlas Ev Aletleri
|1,98
|-1,00
|-36,74
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|-1,29
|27,50
|İhlas Gazetecilik
|4,81
|-3,02
|-29,37
|İhlas Holding
|0,80
|0,00
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|3,42
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|10,92
|-1,00
|12,58
|Info Yatırım
|4,39
|-1,57
|-9,72
|İntema
|11,95
|-0,83
|29,05
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|1,00
|83,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,00
|-0,43
|-12,61
(Sürecek)