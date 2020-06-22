Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,36
|0,30
|80,65
|Acıpayam Selüloz
|9,42
|0,75
|47,88
|Adel Kalemcilik
|14,11
|0,21
|-10,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,74
|1,16
|21,82
|Afyon Çimento
|3,14
|4,32
|37,82
|Ak Enerji
|1,35
|3,05
|23,85
|Akbank
|6,16
|2,84
|-24,04
|Akçansa
|12,41
|-0,88
|28,01
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,36
|-1,26
|11,85
|Akfen GMYO
|3,54
|-1,12
|-12,59
|Akın Tekstil
|13,07
|-0,38
|-5,22
|Akiş GMYO
|3,82
|-0,78
|-5,45
|Akmerkez GMYO
|27,30
|0,07
|21,85
|Aksa
|7,34
|-0,14
|4,81
|Aksa Enerji
|4,94
|-0,80
|30,00
|Aksigorta
|6,72
|0,00
|24,03
|Aksu Enerji
|10,13
|-0,69
|-31,88
|Alarko Carrıer
|74,55
|0,95
|24,25
|Alarko GMYO
|14,78
|0,14
|-2,65
|Alarko Holding
|5,59
|1,64
|-6,05
|Albaraka Türk
|1,62
|3,18
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,04
|0,32
|58,14
|Alkim Kağıt
|10,91
|-2,15
|101,30
|Alkim Kimya
|13,81
|-3,16
|122,67
|Altınyağ
|1,32
|0,00
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|36,98
|-2,68
|270,17
|Anadolu Cam
|4,62
|1,76
|8,34
|Anadolu Efes
|21,00
|1,94
|-9,01
|Anadolu Grubu Holding
|19,27
|-0,93
|9,55
|Anadolu Hayat Emek.
|6,96
|2,35
|14,38
|Anadolu Isuzu
|13,24
|1,85
|8,79
|Anadolu Sigorta
|6,24
|0,00
|50,23
|Anel Elektrik
|4,20
|1,20
|30,84
|Arçelik
|17,73
|1,60
|-14,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,46
|-0,13
|Arena Bilgisayar
|13,84
|-0,43
|89,98
|Armada Bilgisayar
|22,46
|-0,18
|37,03
|Arsan Tekstil
|5,05
|0,80
|41,06
|Artı Yatırım Holding
|2,28
|1,33
|181,48
|Aselsan
|32,50
|-0,67
|55,21
|Ata GMYO
|3,55
|0,85
|-21,63
|Atakule GMYO
|2,02
|-1,94
|5,21
|Atlantis Yatırım Holding
|1,95
|0,00
|95,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,57
|0,15
|1,23
|Avrasya GMYO
|2,16
|0,47
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|-1,02
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|-0,01
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|0,62
|5,19
|Ayen Enerji
|3,63
|1,40
|4,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,00
|-0,33
|36,99
|Aygaz
|11,37
|1,34
|-6,39
|Bagfaş
|17,14
|1,78
|1,90
|Bak Ambalaj
|8,82
|2,32
|20,00
|Balatacılar Balatacılık
|2,22
|0,00
|79,03
|Bantaş Ambalaj
|3,76
|-0,27
|49,21
|Banvit
|24,68
|0,73
|32,90
|Baştaş Başkent Çimento
|3,40
|-2,86
|31,27
|Batı Çimento
|3,32
|1,53
|0,30
|Batısöke Çimento
|1,42
|1,43
|8,40
|Bayrak Taban Sanayi
|9,17
|9,95
|Bera Holding
|4,21
|0,96
|9,35
|Berkosan Yalıtım
|4,04
|-1,46
|47,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,44
|0,41
|-0,41
|Beyaz Filo
|3,92
|-2,97
|25,25
|Bilici Yatırım
|7,61
|-0,39
|74,14
|Bim Mağazalar
|67,95
|0,74
|47,05
|Birko Mensucat
|0,49
|0,00
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,52
|0,66
|33,33
|Bizim Mağazaları
|18,25
|3,05
|63,38
|Bomonti Elektrik
|4,48
|-3,45
|250,00
|Borusan Mannesmann
|11,11
|1,28
|-2,97
|Borusan Yat. Paz.
|70,00
|0,43
|16,83
|Bosch Fren Sistemleri
|308,50
|1,15
|7,20
|Bossa
|10,45
|0,58
|29,65
|Brisa
|12,55
|1,46
|33,81
|Burçelik
|8,98
|0,22
|54,56
|Burçelik Vana
|18,31
|-0,38
|88,57
|Bursa Çimento
|4,24
|0,71
|5,91
|Carrefoursa
|7,20
|0,42
|52,87
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|0,92
|134,29
|Ceo Event Medya
|3,55
|0,57
|-3,06
|Coca Cola İçecek
|43,34
|0,09
|14,48
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|1,02
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|3,91
|0,77
|35,76
|Çelebi
|79,85
|0,25
|-21,79
|Çelik Halat
|10,76
|-0,65
|65,54
|Çemaş Döküm
|1,30
|1,56
|3,71
|Çemtaş
|8,18
|-0,97
|0,63
|Çimbeton
|61,45
|-0,16
|48,93
|Çimentaş
|23,70
|0,77
|58,00
|Çimsa
|9,55
|1,38
|5,18
|Çuhadaroğlu Metal
|3,54
|2,02
|10,97
|Dagi Giyim
|5,72
|-0,69
|128,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,60
|1,06
|236,28
|Dardanel
|12,06
|-0,99
|218,21
|Datagate Bilgisayar
|8,97
|0,11
|14,85
|Demısaş Döküm
|4,01
|1,26
|15,23
|Denge Holding
|1,44
|5,88
|5,11
|Deniz GMYO
|5,15
|0,98
|1,98
|Denizli Cam
|8,02
|2,95
|-3,84
|Derimod
|6,93
|0,43
|-2,94
|Derlüks Deri
|6,31
|8,79
|55,96
|Desa Deri
|4,64
|1,53
|2,20
|Despec Bilgisayar
|8,26
|1,23
|94,81
|Deva Holding
|19,69
|2,02
|120,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|-3,82
|61,54
|Ditaş Doğan
|16,03
|-0,43
|68,47
|DO-CO
|361,60
|0,58
|-35,89
|Doğan Burda
|12,68
|-0,47
|108,90
|Doğan Holding
|1,97
|0,51
|9,72
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,26
|9,71
|36,97
|Doğusan
|2,47
|0,00
|18,75
|Doğuş GMYO
|5,76
|0,17
|27,15
|Doğuş Otomotiv
|16,13
|2,94
|69,43
|Döktaş Dökümcülük
|25,40
|1,60
|-19,74
|Duran Doğan Basım
|16,66
|0,66
|18,66
|Dyo Boya
|6,34
|-0,94
|29,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|1,35
|64,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,48
|0,60
|39,94
|Edip Gayrimenkul
|2,17
|-0,46
|56,12
|Ege Endüstri
|620,80
|-0,69
|10,35
|Ege Gübre
|87,35
|3,25
|75,40
|Ege Profil
|15,50
|-0,26
|29,49
|Ege Seramik
|5,46
|8,33
|47,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,58
|9,72
|393,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,38
|8,66
|253,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,93
|9,41
|365,00
|Egeplast
|17,04
|-0,29
|36,32
|Ekiz Kimya
|12,72
|9,94
|1985,25
|Emek Elektrik
|2,52
|-0,79
|58,49
|Eminiş Ambalaj
|3,61
|-4,75
|137,50
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|2,70
|30,14
|Enerjisa Enerji
|8,25
|0,00
|22,48
|Enka İnşaat
|6,12
|3,73
|9,64
|Erbosan
|21,46
|1,13
|-14,09
|Ereğli Demir Çelik
|8,42
|1,20
|-6,86
|Ersu Gıda
|4,51
|-0,22
|117,87
|Escort Teknoloji
|3,77
|0,27
|171,22
|Etiler Gıda
|2,72
|-1,09
|11,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|1,57
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,64
|5,13
|37,37
|Euro Yat. Ort.
|1,67
|5,70
|48,35
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|1,13
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|11,43
|-4,03
|-21,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,10
|0,49
|-10,28
|F-M İzmit Piston
|50,50
|0,00
|6,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|0,39
|33,94
|Ford Otosan
|69,95
|0,87
|5,80
|Formet Çelik Kapı
|3,69
|9,82
|23,00
|Frigo Pak Gıda
|17,65
|0,51
|36,19
|Galatasaray Sportif
|3,04
|-6,46
|49,75
|Garanti Bankası
|8,56
|2,76
|-23,16
|Garanti Faktoring
|5,26
|2,14
|35,92
|Garanti Yat. Ort.
|1,93
|-1,03
|78,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,51
|0,11
|202,39
|Gedik Yatırım Holding
|23,22
|-1,78
|201,95
|Gediz Ambalaj
|11,11
|0,36
|64,35
|Gentaş
|2,41
|0,84
|16,88
|Gersan Elektrik
|4,69
|-0,42
|47,02
|Global Men. Değ.
|5,09
|9,94
|170,74
|Global Yat. Holding
|3,87
|-0,26
|-20,53
|Good-Year
|5,43
|0,00
|34,07
|Göltaş Çimento
|17,22
|0,82
|-3,20
|Gözde Girişim
|4,71
|1,07
|-8,37
|GSD Denizcilik
|4,49
|2,28
|75,39
|GSD Holding
|1,92
|0,00
|28,86
|Gübre Fabrik.
|29,00
|7,57
|220,80
|Güler Yat. Holding
|15,36
|9,95
|656,65
|Güneş Sigorta
|4,45
|1,37
|104,13
|Halk GMYO
|2,07
|0,98
|69,67
|Halk Sigorta
|4,60
|5,26
|132,32
|Hatay Tekstil
|9,25
|0,54
|37,36
|Hedef Girişim
|2,80
|0,72
|7,28
|Hektaş
|14,26
|0,71
|77,81
|HUB Girişim
|21,28
|0,19
|126,66
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|0,00
|18,42
|ICBC Turkey Bank
|5,69
|0,35
|7,97
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|0,92
|-0,60
|İdealist GMYO
|4,27
|0,47
|39,54
|İhlas Ev Aletleri
|1,99
|0,51
|-36,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|0,00
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|4,71
|-1,26
|-30,84
|İhlas Holding
|0,80
|1,27
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|0,83
|19,61
|İndeks Bilgisayar
|10,80
|-0,09
|11,34
|Info Yatırım
|4,33
|-0,92
|-10,95
|İntema
|11,92
|2,41
|28,73
|İpek Doğal Enerji
|14,12
|0,43
|82,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|1,15
|-11,99
(Sürecek)