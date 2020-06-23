Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,39
|0,89
|82,26
|Acıpayam Selüloz
|9,48
|1,39
|48,82
|Adel Kalemcilik
|13,98
|-0,50
|-10,96
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,78
|1,14
|24,62
|Afyon Çimento
|3,16
|0,00
|38,70
|Ak Enerji
|1,40
|2,19
|28,44
|Akbank
|6,14
|-0,49
|-24,29
|Akçansa
|12,43
|-0,40
|28,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,42
|2,98
|14,69
|Akfen GMYO
|3,55
|0,57
|-12,35
|Akın Tekstil
|12,95
|-0,77
|-6,09
|Akiş GMYO
|3,78
|0,53
|-6,44
|Akmerkez GMYO
|27,30
|-0,15
|21,85
|Aksa
|7,44
|1,64
|6,24
|Aksa Enerji
|4,92
|0,41
|29,47
|Aksigorta
|6,61
|-0,60
|22,00
|Aksu Enerji
|10,37
|1,97
|-30,26
|Alarko Carrıer
|74,65
|-0,27
|24,42
|Alarko GMYO
|14,84
|0,47
|-2,25
|Alarko Holding
|5,67
|1,98
|-4,71
|Albaraka Türk
|1,69
|3,05
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,95
|-0,11
|57,39
|Alkim Kağıt
|10,72
|-1,11
|97,79
|Alkim Kimya
|13,37
|-2,55
|115,58
|Altınyağ
|1,27
|-3,79
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|0,00
|265,57
|Anadolu Cam
|4,67
|1,52
|9,52
|Anadolu Efes
|20,76
|-0,19
|-10,05
|Anadolu Grubu Holding
|19,30
|0,00
|9,72
|Anadolu Hayat Emek.
|7,14
|2,29
|17,34
|Anadolu Isuzu
|13,73
|2,46
|12,82
|Anadolu Sigorta
|6,20
|-0,64
|49,27
|Anel Elektrik
|4,18
|0,00
|30,22
|Arçelik
|17,78
|0,62
|-14,68
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,98
|-0,60
|Arena Bilgisayar
|14,12
|2,17
|93,82
|Armada Bilgisayar
|22,98
|2,59
|40,21
|Arsan Tekstil
|5,02
|0,20
|40,22
|Artı Yatırım Holding
|2,18
|-9,17
|169,14
|Aselsan
|32,40
|0,31
|54,73
|Ata GMYO
|3,53
|0,00
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,03
|1,00
|5,73
|Atlantis Yatırım Holding
|1,91
|-2,05
|91,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|0,00
|4,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,64
|-0,66
|1,75
|Avrasya GMYO
|2,16
|1,41
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,97
|0,51
|8,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,01
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,62
|5,84
|Ayen Enerji
|4,01
|9,86
|15,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,03
|0,00
|38,36
|Aygaz
|11,74
|1,29
|-3,34
|Bagfaş
|17,37
|0,70
|3,27
|Bak Ambalaj
|9,12
|0,77
|24,08
|Balatacılar Balatacılık
|2,24
|1,36
|80,65
|Bantaş Ambalaj
|3,76
|0,00
|49,21
|Banvit
|24,44
|-0,57
|31,61
|Baştaş Başkent Çimento
|3,46
|1,76
|33,59
|Batı Çimento
|3,34
|0,91
|0,91
|Batısöke Çimento
|1,41
|-0,70
|7,63
|Bayrak Taban Sanayi
|9,01
|-1,74
|Bera Holding
|4,23
|0,48
|9,87
|Berkosan Yalıtım
|4,09
|0,49
|49,27
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|0,41
|0,00
|Beyaz Filo
|3,89
|-0,26
|24,29
|Bilici Yatırım
|7,65
|0,13
|75,06
|Bim Mağazalar
|69,40
|1,09
|50,19
|Birko Mensucat
|0,48
|-2,04
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,53
|1,32
|34,21
|Bizim Mağazaları
|20,98
|7,70
|87,82
|Bomonti Elektrik
|4,50
|-2,60
|251,56
|Borusan Mannesmann
|11,31
|2,26
|-1,22
|Borusan Yat. Paz.
|70,10
|1,01
|17,00
|Bosch Fren Sistemleri
|307,00
|-0,29
|6,68
|Bossa
|10,39
|0,00
|28,91
|Brisa
|12,33
|-0,48
|31,46
|Burçelik
|8,96
|0,45
|54,22
|Burçelik Vana
|18,50
|0,00
|90,53
|Bursa Çimento
|4,28
|0,71
|6,91
|Carrefoursa
|7,29
|0,28
|54,78
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|-2,18
|128,97
|Ceo Event Medya
|3,62
|1,40
|-1,15
|Coca Cola İçecek
|43,32
|1,40
|14,42
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|0,00
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|3,98
|2,05
|38,19
|Çelebi
|79,65
|-0,25
|-21,99
|Çelik Halat
|11,20
|-0,88
|72,31
|Çemaş Döküm
|1,32
|0,76
|5,30
|Çemtaş
|8,23
|0,37
|1,24
|Çimbeton
|61,65
|-0,16
|49,42
|Çimentaş
|23,64
|-0,25
|57,60
|Çimsa
|9,57
|0,21
|5,40
|Çuhadaroğlu Metal
|3,50
|-0,57
|9,72
|Dagi Giyim
|5,74
|0,53
|129,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,32
|-2,40
|223,89
|Dardanel
|12,10
|0,83
|219,26
|Datagate Bilgisayar
|9,14
|0,22
|17,03
|Demısaş Döküm
|4,15
|-0,24
|19,25
|Denge Holding
|1,54
|4,05
|12,41
|Deniz GMYO
|5,18
|-0,77
|2,57
|Denizli Cam
|7,90
|0,00
|-5,28
|Derimod
|6,94
|0,00
|-2,80
|Derlüks Deri
|6,67
|4,55
|64,86
|Desa Deri
|4,77
|0,63
|5,07
|Despec Bilgisayar
|8,35
|-0,12
|96,93
|Deva Holding
|19,56
|0,26
|119,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|-3,10
|60,26
|Ditaş Doğan
|16,24
|0,25
|70,68
|DO-CO
|365,00
|1,30
|-35,28
|Doğan Burda
|12,36
|-1,90
|103,62
|Doğan Holding
|1,98
|2,06
|10,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|9,73
|50,30
|Doğusan
|2,49
|0,40
|19,71
|Doğuş GMYO
|5,75
|0,52
|26,93
|Doğuş Otomotiv
|16,20
|0,37
|70,17
|Döktaş Dökümcülük
|25,32
|-0,08
|-19,99
|Duran Doğan Basım
|16,73
|-0,12
|19,16
|Dyo Boya
|6,36
|0,47
|29,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,12
|1,16
|67,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,04
|4,23
|45,76
|Edip Gayrimenkul
|2,14
|0,47
|53,96
|Ege Endüstri
|625,70
|0,81
|11,22
|Ege Gübre
|88,15
|-1,95
|77,01
|Ege Profil
|15,39
|0,20
|28,57
|Ege Seramik
|5,17
|0,00
|39,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,43
|-9,49
|346,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,30
|-6,47
|233,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,91
|-2,15
|355,00
|Egeplast
|17,30
|1,41
|38,40
|Ekiz Kimya
|11,45
|-9,98
|1777,05
|Emek Elektrik
|2,66
|3,91
|67,30
|Eminiş Ambalaj
|4,35
|5,07
|186,18
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|0,52
|33,56
|Enerjisa Enerji
|8,33
|0,73
|23,66
|Enka İnşaat
|6,32
|-2,62
|13,22
|Erbosan
|21,70
|1,40
|-13,13
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|0,95
|-5,64
|Ersu Gıda
|4,56
|1,33
|120,29
|Escort Teknoloji
|3,74
|-0,27
|169,06
|Etiler Gıda
|2,80
|2,56
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,96
|1,03
|22,21
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,61
|-0,62
|34,86
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|-1,23
|42,13
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|1,69
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,47
|0,79
|-20,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,12
|0,49
|-9,85
|F-M İzmit Piston
|50,75
|0,20
|7,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,21
|0,49
|32,77
|Ford Otosan
|72,35
|1,83
|9,43
|Formet Çelik Kapı
|3,68
|-0,27
|22,67
|Frigo Pak Gıda
|18,50
|6,14
|42,75
|Galatasaray Sportif
|3,00
|-0,33
|47,78
|Garanti Bankası
|8,52
|0,00
|-23,52
|Garanti Faktoring
|5,30
|1,15
|36,95
|Garanti Yat. Ort.
|1,88
|-1,05
|74,07
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,74
|2,63
|209,70
|Gedik Yatırım Holding
|24,18
|4,04
|214,43
|Gediz Ambalaj
|11,43
|1,69
|69,08
|Gentaş
|2,48
|2,90
|20,27
|Gersan Elektrik
|4,67
|-0,21
|46,39
|Global Men. Değ.
|5,35
|5,11
|184,57
|Global Yat. Holding
|3,93
|1,81
|-19,30
|Good-Year
|5,34
|-0,74
|31,85
|Göltaş Çimento
|17,27
|0,70
|-2,92
|Gözde Girişim
|4,71
|1,07
|-8,37
|GSD Denizcilik
|4,38
|-2,88
|71,09
|GSD Holding
|2,03
|0,50
|36,24
|Gübre Fabrik.
|31,28
|5,53
|246,02
|Güler Yat. Holding
|15,15
|-1,37
|646,31
|Güneş Sigorta
|4,45
|0,91
|104,13
|Halk GMYO
|2,06
|0,49
|68,85
|Halk Sigorta
|4,77
|1,49
|140,91
|Hatay Tekstil
|9,33
|0,76
|38,55
|Hedef Girişim
|2,85
|0,00
|9,20
|Hektaş
|14,10
|-0,21
|75,81
|HUB Girişim
|21,02
|-0,76
|123,89
|Hürriyet Gzt.
|1,36
|0,74
|19,30
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|0,72
|6,64
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|0,91
|-0,30
|İdealist GMYO
|4,28
|0,00
|39,87
|İhlas Ev Aletleri
|2,05
|2,50
|-34,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,52
|1,33
|26,67
|İhlas Gazetecilik
|4,79
|-0,42
|-29,66
|İhlas Holding
|0,80
|1,27
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|0,83
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|10,91
|1,21
|12,47
|Info Yatırım
|4,43
|1,84
|-8,90
|İntema
|11,95
|0,67
|29,05
|İpek Doğal Enerji
|14,19
|0,42
|83,81
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|0,99
|-11,24
(Sürecek)