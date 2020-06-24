Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,46
|-1,14
|86,02
|Acıpayam Selüloz
|9,78
|3,60
|53,53
|Adel Kalemcilik
|13,93
|-0,07
|-11,27
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,77
|1,72
|23,92
|Afyon Çimento
|3,11
|-0,32
|36,51
|Ak Enerji
|1,38
|1,47
|26,61
|Akbank
|6,05
|-1,14
|-25,40
|Akçansa
|13,33
|5,38
|37,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,49
|2,89
|18,01
|Akfen GMYO
|3,56
|-0,28
|-12,10
|Akın Tekstil
|13,14
|1,70
|-4,71
|Akiş GMYO
|3,84
|1,86
|-4,95
|Akmerkez GMYO
|33,06
|9,98
|47,56
|Aksa
|7,20
|-1,50
|2,81
|Aksa Enerji
|4,88
|0,21
|28,42
|Aksigorta
|6,69
|0,75
|23,48
|Aksu Enerji
|10,25
|-0,39
|-31,07
|Alarko Carrıer
|74,90
|0,00
|24,83
|Alarko GMYO
|14,67
|-0,34
|-3,37
|Alarko Holding
|5,69
|0,89
|-4,37
|Albaraka Türk
|1,66
|0,00
|8,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,99
|0,11
|57,72
|Alkim Kağıt
|11,05
|3,37
|103,88
|Alkim Kimya
|13,63
|2,87
|119,77
|Altınyağ
|1,30
|1,56
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|38,00
|4,05
|280,38
|Anadolu Cam
|4,68
|-0,85
|9,75
|Anadolu Efes
|20,40
|-0,97
|-11,61
|Anadolu Grubu Holding
|19,22
|-0,62
|9,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,03
|-0,99
|15,53
|Anadolu Isuzu
|13,39
|-0,96
|10,02
|Anadolu Sigorta
|6,14
|-0,65
|47,83
|Anel Elektrik
|4,19
|0,24
|30,53
|Arçelik
|18,01
|1,12
|-13,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,76
|-0,53
|Arena Bilgisayar
|14,24
|-0,42
|95,47
|Armada Bilgisayar
|22,62
|1,43
|38,01
|Arsan Tekstil
|5,01
|-0,20
|39,94
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|-4,35
|171,60
|Aselsan
|32,02
|-0,44
|52,91
|Ata GMYO
|3,63
|2,25
|-19,87
|Atakule GMYO
|2,00
|-0,99
|4,17
|Atlantis Yatırım Holding
|1,91
|0,00
|91,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|3,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,46
|-1,17
|0,41
|Avrasya GMYO
|2,19
|0,00
|45,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|-1,02
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,10
|0,00
|11,06
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-1,23
|4,55
|Ayen Enerji
|4,29
|6,98
|23,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,06
|0,66
|39,73
|Aygaz
|11,57
|-0,69
|-4,74
|Bagfaş
|17,14
|-0,35
|1,90
|Bak Ambalaj
|9,01
|-0,88
|22,59
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|-0,90
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|3,76
|0,80
|49,21
|Banvit
|24,50
|0,74
|31,93
|Baştaş Başkent Çimento
|3,50
|0,86
|35,14
|Batı Çimento
|3,29
|-0,30
|-0,60
|Batısöke Çimento
|1,43
|1,42
|9,16
|Bayrak Taban Sanayi
|8,47
|-5,68
|Bera Holding
|4,29
|1,66
|11,43
|Berkosan Yalıtım
|4,03
|-0,25
|47,08
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|-0,83
|-2,86
|Beyaz Filo
|3,83
|-1,54
|22,37
|Bilici Yatırım
|7,84
|-0,51
|79,41
|Bim Mağazalar
|70,05
|1,52
|51,59
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,52
|0,00
|33,33
|Bizim Mağazaları
|19,61
|-3,49
|75,56
|Bomonti Elektrik
|4,50
|-1,32
|251,56
|Borusan Mannesmann
|11,18
|-0,80
|-2,36
|Borusan Yat. Paz.
|68,85
|-0,72
|14,92
|Bosch Fren Sistemleri
|306,10
|-0,23
|6,37
|Bossa
|10,38
|0,87
|28,78
|Brisa
|12,28
|0,49
|30,93
|Burçelik
|8,88
|0,11
|52,84
|Burçelik Vana
|18,60
|0,76
|91,56
|Bursa Çimento
|4,24
|0,47
|5,91
|Carrefoursa
|7,21
|-0,55
|53,08
|Casa Emtia Petrol
|21,02
|-2,23
|123,86
|Ceo Event Medya
|3,55
|-0,28
|-3,06
|Coca Cola İçecek
|42,66
|-0,14
|12,68
|Cosmos Yat. Holding
|2,98
|0,00
|46,08
|Credıtwest Faktorıng
|4,02
|0,50
|39,58
|Çelebi
|79,10
|-0,38
|-22,53
|Çelik Halat
|10,87
|-1,54
|67,23
|Çemaş Döküm
|1,43
|10,00
|14,08
|Çemtaş
|8,18
|-0,61
|0,63
|Çimbeton
|61,20
|-0,49
|48,33
|Çimentaş
|23,52
|-0,17
|56,80
|Çimsa
|10,00
|4,28
|10,13
|Çuhadaroğlu Metal
|3,53
|1,44
|10,66
|Dagi Giyim
|5,77
|-0,35
|130,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,18
|-2,97
|217,70
|Dardanel
|11,94
|-0,25
|215,04
|Datagate Bilgisayar
|9,12
|0,55
|16,77
|Demısaş Döküm
|4,12
|0,98
|18,39
|Denge Holding
|1,55
|1,31
|13,14
|Deniz GMYO
|5,22
|0,77
|3,37
|Denizli Cam
|8,09
|0,87
|-3,00
|Derimod
|6,85
|-1,01
|-4,06
|Derlüks Deri
|6,51
|0,93
|60,91
|Desa Deri
|4,77
|0,21
|5,07
|Despec Bilgisayar
|8,12
|-2,05
|91,51
|Deva Holding
|19,35
|-0,62
|116,74
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|1,60
|62,82
|Ditaş Doğan
|16,14
|0,31
|69,62
|DO-CO
|368,20
|1,07
|-34,72
|Doğan Burda
|12,30
|-0,81
|102,64
|Doğan Holding
|2,00
|2,04
|11,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,41
|-2,82
|46,06
|Doğusan
|2,46
|0,00
|18,27
|Doğuş GMYO
|5,73
|0,53
|26,49
|Doğuş Otomotiv
|16,03
|-0,74
|68,38
|Döktaş Dökümcülük
|25,06
|-0,24
|-20,81
|Duran Doğan Basım
|16,57
|-0,42
|18,02
|Dyo Boya
|6,25
|-0,95
|27,55
|Eczacıbaşı İlaç
|6,30
|-0,16
|72,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,95
|0,95
|55,21
|Edip Gayrimenkul
|2,19
|1,39
|57,55
|Ege Endüstri
|623,10
|-0,43
|10,76
|Ege Gübre
|87,35
|-1,69
|75,40
|Ege Profil
|15,23
|-0,20
|27,23
|Ege Seramik
|5,19
|-0,11
|41,09
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,44
|0,00
|350,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,33
|2,31
|241,03
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,89
|0,00
|345,00
|Egeplast
|16,50
|-3,45
|32,00
|Ekiz Kimya
|10,31
|-9,96
|1590,16
|Emek Elektrik
|2,60
|-2,62
|63,52
|Eminiş Ambalaj
|3,83
|-9,88
|151,97
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-1,03
|31,51
|Enerjisa Enerji
|8,43
|0,12
|25,15
|Enka İnşaat
|6,10
|-2,71
|9,28
|Erbosan
|22,00
|-0,63
|-11,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,42
|-0,36
|-6,86
|Ersu Gıda
|4,54
|1,34
|119,32
|Escort Teknoloji
|3,67
|-1,08
|164,03
|Etiler Gıda
|2,70
|-3,57
|10,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,98
|2,06
|23,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|34,02
|Euro Yat. Ort.
|1,59
|0,00
|41,24
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|-0,55
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|11,20
|-0,88
|-22,60
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,08
|-0,24
|-10,72
|F-M İzmit Piston
|52,20
|3,06
|10,21
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,08
|-1,18
|31,08
|Ford Otosan
|71,05
|-0,35
|7,47
|Formet Çelik Kapı
|3,56
|4,09
|18,67
|Frigo Pak Gıda
|18,10
|-2,11
|39,66
|Galatasaray Sportif
|2,81
|-2,43
|38,42
|Garanti Bankası
|8,35
|-1,30
|-25,04
|Garanti Faktoring
|5,21
|-0,57
|34,63
|Garanti Yat. Ort.
|1,85
|-0,54
|71,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,48
|-0,73
|201,43
|Gedik Yatırım Holding
|23,42
|-2,09
|204,55
|Gediz Ambalaj
|11,27
|-0,27
|66,72
|Gentaş
|2,54
|0,79
|23,18
|Gersan Elektrik
|4,78
|1,70
|49,84
|Global Men. Değ.
|5,47
|0,55
|190,96
|Global Yat. Holding
|3,90
|-0,76
|-19,92
|Good-Year
|5,34
|-0,19
|31,85
|Göltaş Çimento
|17,30
|0,70
|-2,75
|Gözde Girişim
|4,70
|0,64
|-8,56
|GSD Denizcilik
|4,22
|-3,65
|64,84
|GSD Holding
|2,03
|0,50
|36,24
|Gübre Fabrik.
|29,82
|2,12
|229,87
|Güler Yat. Holding
|13,60
|-7,10
|569,95
|Güneş Sigorta
|4,73
|3,50
|116,97
|Halk GMYO
|2,05
|-0,49
|68,03
|Halk Sigorta
|4,70
|-1,67
|137,37
|Hatay Tekstil
|9,35
|0,32
|38,85
|Hedef Girişim
|2,86
|1,06
|9,58
|Hektaş
|14,22
|1,35
|77,31
|HUB Girişim
|20,68
|-1,15
|120,27
|Hürriyet Gzt.
|1,37
|2,24
|20,18
|ICBC Turkey Bank
|5,49
|-1,08
|4,17
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|-0,30
|-0,60
|İdealist GMYO
|4,30
|1,18
|40,52
|İhlas Ev Aletleri
|2,13
|3,90
|-31,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|0,00
|25,83
|İhlas Gazetecilik
|4,79
|-1,24
|-29,66
|İhlas Holding
|0,81
|0,00
|-10,99
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-2,50
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,08
|2,31
|14,23
|Info Yatırım
|4,32
|-0,69
|-11,16
|İntema
|12,44
|3,15
|34,34
|İpek Doğal Enerji
|14,17
|0,57
|83,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,03
|-0,57
|-12,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)