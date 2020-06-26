Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,61
|1,40
|94,09
|Acıpayam Selüloz
|9,14
|0,11
|44,74
|Adel Kalemcilik
|13,84
|0,65
|-11,85
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,79
|1,70
|25,32
|Afyon Çimento
|3,09
|1,64
|35,63
|Ak Enerji
|1,46
|3,55
|33,94
|Akbank
|5,93
|0,51
|-26,88
|Akçansa
|12,64
|0,48
|30,38
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,48
|0,81
|17,54
|Akfen GMYO
|3,58
|0,56
|-11,60
|Akın Tekstil
|13,12
|0,54
|-4,86
|Akiş GMYO
|4,00
|-0,25
|-0,99
|Akmerkez GMYO
|30,36
|-0,59
|35,51
|Aksa
|7,18
|3,31
|2,52
|Aksa Enerji
|5,03
|0,20
|32,37
|Aksigorta
|6,65
|-0,15
|22,74
|Aksu Enerji
|11,54
|4,34
|-22,39
|Alarko Carrıer
|73,65
|0,89
|22,75
|Alarko GMYO
|14,62
|1,39
|-3,70
|Alarko Holding
|5,55
|1,46
|-6,72
|Albaraka Türk
|1,63
|1,24
|6,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,92
|0,21
|57,14
|Alkim Kağıt
|11,05
|1,66
|103,88
|Alkim Kimya
|13,33
|0,60
|114,93
|Altınyağ
|1,27
|-3,79
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|36,52
|0,00
|265,57
|Anadolu Cam
|4,65
|0,87
|9,05
|Anadolu Efes
|20,78
|2,26
|-9,97
|Anadolu Grubu Holding
|19,56
|1,98
|11,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,35
|1,94
|20,79
|Anadolu Isuzu
|13,34
|0,60
|9,61
|Anadolu Sigorta
|6,17
|0,16
|48,55
|Anel Elektrik
|4,46
|-2,19
|38,94
|Arçelik
|18,37
|1,72
|-11,85
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,30
|4,12
|Arena Bilgisayar
|13,98
|1,30
|91,90
|Armada Bilgisayar
|24,60
|2,50
|50,09
|Arsan Tekstil
|5,00
|0,40
|39,66
|Artı Yatırım Holding
|2,20
|1,38
|171,60
|Aselsan
|31,64
|0,76
|51,10
|Ata GMYO
|3,62
|0,56
|-20,09
|Atakule GMYO
|1,97
|1,03
|2,60
|Atlantis Yatırım Holding
|1,94
|-1,02
|94,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,50
|1,35
|4,17
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,24
|-2,80
|6,22
|Avrasya GMYO
|2,10
|-0,94
|39,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|0,52
|7,14
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,20
|0,00
|11,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|1,95
|Ayen Enerji
|5,28
|8,87
|52,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,11
|1,30
|42,01
|Aygaz
|11,51
|0,79
|-5,24
|Bagfaş
|17,07
|0,41
|1,49
|Bak Ambalaj
|9,02
|0,33
|22,72
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|1,40
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|3,84
|1,05
|52,38
|Banvit
|24,56
|1,49
|32,26
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|8,25
|62,16
|Batı Çimento
|3,28
|0,92
|-0,91
|Batısöke Çimento
|1,45
|1,40
|10,69
|Bayrak Taban Sanayi
|8,14
|2,65
|Bera Holding
|4,21
|0,96
|9,35
|Berkosan Yalıtım
|4,10
|3,02
|49,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,49
|1,63
|1,63
|Beyaz Filo
|3,88
|1,04
|23,97
|Bilici Yatırım
|7,82
|0,51
|78,95
|Bim Mağazalar
|70,25
|0,14
|52,03
|Birko Mensucat
|0,47
|-2,08
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,59
|3,25
|39,47
|Bizim Mağazaları
|19,35
|-0,87
|73,23
|Bomonti Elektrik
|4,40
|0,00
|243,75
|Borusan Mannesmann
|11,14
|1,74
|-2,71
|Borusan Yat. Paz.
|68,30
|0,44
|14,00
|Bosch Fren Sistemleri
|304,50
|0,33
|5,81
|Bossa
|10,29
|0,88
|27,67
|Brisa
|12,41
|2,14
|32,32
|Burçelik
|8,82
|1,97
|51,81
|Burçelik Vana
|18,57
|0,92
|91,25
|Bursa Çimento
|4,21
|0,96
|5,16
|Carrefoursa
|7,18
|0,70
|52,44
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|2,61
|134,29
|Ceo Event Medya
|3,57
|1,13
|-2,52
|Coca Cola İçecek
|42,76
|0,85
|12,94
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|-1,31
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|3,99
|0,00
|38,54
|Çelebi
|78,55
|0,77
|-23,07
|Çelik Halat
|10,48
|0,87
|61,23
|Çemaş Döküm
|1,43
|-1,38
|14,08
|Çemtaş
|8,20
|0,37
|0,87
|Çimbeton
|60,45
|0,17
|46,51
|Çimentaş
|23,40
|0,17
|56,00
|Çimsa
|9,77
|1,77
|7,60
|Çuhadaroğlu Metal
|3,54
|0,85
|10,97
|Dagi Giyim
|6,69
|9,85
|167,60
|Dagi Yatırım Holding
|7,62
|5,10
|237,17
|Dardanel
|12,00
|3,45
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|9,08
|1,68
|16,26
|Demısaş Döküm
|4,03
|1,26
|15,80
|Denge Holding
|1,40
|-2,78
|2,19
|Deniz GMYO
|5,13
|-0,19
|1,58
|Denizli Cam
|7,97
|0,50
|-4,44
|Derimod
|6,86
|0,44
|-3,92
|Derlüks Deri
|6,84
|0,15
|69,06
|Desa Deri
|4,88
|-1,01
|7,49
|Despec Bilgisayar
|8,04
|1,64
|89,62
|Deva Holding
|19,18
|0,74
|114,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,29
|2,38
|65,38
|Ditaş Doğan
|16,88
|2,93
|77,40
|DO-CO
|357,90
|0,76
|-36,54
|Doğan Burda
|12,72
|-0,93
|109,56
|Doğan Holding
|2,01
|2,03
|11,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,53
|6,75
|53,33
|Doğusan
|2,44
|0,00
|17,31
|Doğuş GMYO
|5,91
|0,34
|30,46
|Doğuş Otomotiv
|16,15
|-0,74
|69,64
|Döktaş Dökümcülük
|24,78
|0,16
|-21,70
|Duran Doğan Basım
|16,88
|1,69
|20,23
|Dyo Boya
|6,17
|-0,48
|25,92
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|0,82
|68,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,41
|-0,14
|49,60
|Edip Gayrimenkul
|2,19
|-0,45
|57,55
|Ege Endüstri
|616,10
|0,75
|9,52
|Ege Gübre
|85,65
|-0,17
|71,99
|Ege Profil
|14,98
|0,54
|25,15
|Ege Seramik
|5,06
|0,60
|37,56
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,39
|3,73
|334,37
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,26
|0,80
|223,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,87
|-1,14
|335,00
|Egeplast
|16,28
|-1,27
|30,24
|Ekiz Kimya
|10,42
|9,92
|1608,20
|Emek Elektrik
|2,67
|1,91
|67,92
|Eminiş Ambalaj
|3,97
|-0,25
|161,18
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|0,53
|29,45
|Enerjisa Enerji
|8,36
|0,12
|24,11
|Enka İnşaat
|6,19
|0,98
|10,89
|Erbosan
|21,72
|0,56
|-13,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|0,59
|-5,75
|Ersu Gıda
|4,46
|0,00
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,71
|1,09
|166,91
|Etiler Gıda
|2,75
|-3,17
|12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|0,00
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,62
|0,62
|35,70
|Euro Yat. Ort.
|1,60
|0,00
|42,13
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|-0,55
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,51
|1,30
|-13,55
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,09
|0,74
|-10,50
|F-M İzmit Piston
|51,50
|0,49
|8,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,20
|1,19
|32,64
|Ford Otosan
|71,05
|2,01
|7,47
|Formet Çelik Kapı
|3,29
|-0,30
|9,67
|Frigo Pak Gıda
|18,14
|0,78
|39,97
|Galatasaray Sportif
|2,87
|0,35
|41,38
|Garanti Bankası
|8,28
|0,73
|-25,67
|Garanti Faktoring
|5,12
|0,79
|32,30
|Garanti Yat. Ort.
|1,95
|4,28
|80,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,37
|0,43
|197,94
|Gedik Yatırım Holding
|23,10
|0,09
|200,39
|Gediz Ambalaj
|11,29
|-0,09
|67,01
|Gentaş
|2,59
|-0,77
|25,61
|Gersan Elektrik
|5,52
|5,75
|73,04
|Global Men. Değ.
|5,32
|0,00
|182,98
|Global Yat. Holding
|4,00
|4,99
|-17,86
|Good-Year
|5,36
|0,19
|32,35
|Göltaş Çimento
|17,33
|0,41
|-2,59
|Gözde Girişim
|4,67
|0,43
|-9,14
|GSD Denizcilik
|4,21
|-0,24
|64,45
|GSD Holding
|2,03
|3,57
|36,24
|Gübre Fabrik.
|26,20
|-5,76
|189,82
|Güler Yat. Holding
|13,25
|7,20
|552,71
|Güneş Sigorta
|4,34
|0,23
|99,08
|Halk GMYO
|2,18
|0,93
|78,69
|Halk Sigorta
|3,76
|-9,62
|89,90
|Hatay Tekstil
|9,23
|0,00
|37,07
|Hedef Girişim
|2,86
|0,35
|9,58
|Hektaş
|14,19
|1,36
|76,93
|HUB Girişim
|21,20
|2,22
|125,81
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|0,00
|21,05
|ICBC Turkey Bank
|5,54
|2,21
|5,12
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|0,91
|-0,30
|İdealist GMYO
|4,25
|-0,23
|38,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,14
|-1,38
|-31,63
|İhlas Gayrimenkul
|1,61
|0,00
|34,17
|İhlas Gazetecilik
|4,56
|-3,80
|-33,04
|İhlas Holding
|0,85
|-2,30
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,00
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,22
|1,26
|15,67
|Info Yatırım
|4,26
|0,47
|-12,39
|İntema
|12,08
|0,33
|30,45
|İpek Doğal Enerji
|13,62
|-0,29
|76,42
|İskenderun Demir Çelik
|7,24
|0,56
|-9,61
(Sürecek)