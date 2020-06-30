Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,78
|-1,31
|103,23
|Acıpayam Selüloz
|9,48
|-0,21
|50,13
|Adel Kalemcilik
|14,00
|0,50
|-10,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,01
|9,84
|40,73
|Afyon Çimento
|3,34
|2,77
|46,60
|Ak Enerji
|1,60
|8,84
|46,79
|Akbank
|6,13
|0,33
|-24,41
|Akçansa
|13,03
|3,00
|34,41
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,13
|7,56
|48,34
|Akfen GMYO
|3,83
|2,41
|-5,43
|Akın Tekstil
|13,27
|0,08
|-3,77
|Akiş GMYO
|3,17
|2,21
|1,20
|Akmerkez GMYO
|36,30
|10,00
|62,02
|Aksa
|7,30
|1,25
|4,24
|Aksa Enerji
|5,43
|1,88
|42,89
|Aksigorta
|6,88
|0,29
|26,99
|Aksu Enerji
|11,60
|5,26
|-21,99
|Alarko Carrıer
|73,40
|-0,94
|22,33
|Alarko GMYO
|14,87
|1,64
|-2,06
|Alarko Holding
|5,58
|0,36
|-6,22
|Albaraka Türk
|1,67
|1,83
|9,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,85
|0,59
|56,56
|Alkim Kağıt
|11,42
|-0,52
|110,71
|Alkim Kimya
|13,34
|0,00
|115,09
|Altınyağ
|1,33
|0,00
|224,39
|Altınyunus Çeşme
|35,94
|-1,43
|259,76
|Anadolu Cam
|4,67
|1,08
|9,52
|Anadolu Efes
|21,42
|0,09
|-7,19
|Anadolu Grubu Holding
|20,10
|-1,47
|14,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,32
|0,27
|20,29
|Anadolu Isuzu
|13,87
|3,35
|13,97
|Anadolu Sigorta
|6,22
|0,97
|49,75
|Anel Elektrik
|4,63
|-0,64
|44,24
|Arçelik
|19,77
|3,83
|-5,13
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,42
|4,25
|Arena Bilgisayar
|14,18
|0,85
|94,65
|Armada Bilgisayar
|23,18
|1,31
|41,43
|Arsan Tekstil
|5,00
|0,60
|39,66
|Artı Yatırım Holding
|2,25
|0,90
|177,78
|Aselsan
|32,50
|1,37
|55,21
|Ata GMYO
|3,76
|1,90
|-17,00
|Atakule GMYO
|2,14
|2,39
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|5,00
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|1,33
|5,56
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,65
|1,03
|9,28
|Avrasya GMYO
|2,16
|2,86
|43,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,96
|0,00
|7,69
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,40
|0,01
|11,08
|Avrupa Yatırım Holding
|1,68
|3,07
|9,09
|Ayen Enerji
|5,51
|9,98
|58,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,47
|8,10
|58,45
|Aygaz
|11,93
|1,97
|-1,78
|Bagfaş
|17,27
|1,71
|2,68
|Bak Ambalaj
|9,31
|1,20
|26,67
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|0,00
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|4,43
|4,24
|75,79
|Banvit
|24,58
|0,74
|32,36
|Baştaş Başkent Çimento
|4,14
|3,50
|59,85
|Batı Çimento
|3,46
|2,06
|4,53
|Batısöke Çimento
|1,55
|3,33
|18,32
|Bayrak Taban Sanayi
|8,04
|-2,66
|Bera Holding
|4,37
|2,58
|13,51
|Berkosan Yalıtım
|4,19
|1,45
|52,92
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,02
|9,82
|23,27
|Beyaz Filo
|3,95
|1,28
|26,21
|Bilici Yatırım
|8,06
|1,38
|84,44
|Bim Mağazalar
|68,00
|0,07
|47,16
|Birko Mensucat
|0,51
|2,00
|64,52
|Birlik Mensucat
|1,70
|6,25
|49,12
|Bizim Mağazaları
|19,54
|2,20
|74,93
|Bomonti Elektrik
|4,78
|-1,04
|273,44
|Borusan Mannesmann
|11,75
|-1,01
|2,62
|Borusan Yat. Paz.
|70,05
|0,79
|16,92
|Bosch Fren Sistemleri
|305,50
|0,26
|6,16
|Bossa
|10,47
|1,65
|29,90
|Brisa
|12,57
|0,16
|34,02
|Burçelik
|9,00
|0,78
|54,91
|Burçelik Vana
|19,52
|-1,16
|101,03
|Bursa Çimento
|4,32
|1,65
|7,91
|Carrefoursa
|7,38
|0,96
|56,69
|Casa Emtia Petrol
|22,40
|-0,44
|138,55
|Ceo Event Medya
|4,15
|9,79
|13,32
|Coca Cola İçecek
|43,98
|1,43
|16,17
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|0,00
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|3,98
|-0,25
|38,19
|Çelebi
|78,55
|0,00
|-23,07
|Çelik Halat
|10,73
|0,94
|65,08
|Çemaş Döküm
|1,49
|2,05
|18,87
|Çemtaş
|8,32
|1,84
|2,35
|Çimbeton
|60,10
|-0,08
|45,66
|Çimentaş
|23,26
|0,26
|55,07
|Çimsa
|9,93
|1,74
|9,36
|Çuhadaroğlu Metal
|3,69
|3,07
|15,67
|Dagi Giyim
|5,90
|-1,99
|136,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,33
|-3,43
|224,34
|Dardanel
|11,70
|-2,09
|208,71
|Datagate Bilgisayar
|9,39
|2,07
|20,23
|Demısaş Döküm
|4,81
|9,82
|38,22
|Denge Holding
|1,60
|3,90
|16,79
|Deniz GMYO
|5,23
|2,55
|3,56
|Denizli Cam
|8,00
|0,63
|-4,08
|Derimod
|7,02
|2,93
|-1,68
|Derlüks Deri
|6,75
|-4,93
|66,84
|Desa Deri
|5,20
|5,48
|14,54
|Despec Bilgisayar
|8,14
|3,43
|91,98
|Deva Holding
|19,39
|1,84
|117,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,25
|0,00
|60,26
|Ditaş Doğan
|17,18
|1,18
|80,55
|DO-CO
|352,60
|-0,09
|-37,48
|Doğan Burda
|13,00
|1,64
|114,17
|Doğan Holding
|2,06
|0,49
|14,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,86
|4,00
|73,33
|Doğusan
|2,81
|3,69
|35,10
|Doğuş GMYO
|5,94
|1,54
|31,13
|Doğuş Otomotiv
|15,84
|-0,19
|66,39
|Döktaş Dökümcülük
|26,28
|4,53
|-16,96
|Duran Doğan Basım
|16,87
|-0,06
|20,16
|Dyo Boya
|6,25
|3,14
|27,55
|Eczacıbaşı İlaç
|6,16
|0,49
|68,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,22
|0,59
|58,01
|Edip Gayrimenkul
|2,25
|2,74
|61,87
|Ege Endüstri
|621,60
|0,83
|10,49
|Ege Gübre
|85,10
|-1,79
|70,88
|Ege Profil
|15,02
|1,14
|25,48
|Ege Seramik
|5,21
|0,97
|41,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,38
|-0,72
|331,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|-9,52
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,88
|-2,22
|340,00
|Egeplast
|16,40
|1,80
|31,20
|Ekiz Kimya
|10,83
|-1,10
|1675,41
|Emek Elektrik
|2,94
|8,89
|84,91
|Eminiş Ambalaj
|3,94
|0,00
|159,21
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|2,08
|34,25
|Enerjisa Enerji
|8,53
|2,52
|26,63
|Enka İnşaat
|6,21
|0,16
|11,25
|Erbosan
|21,78
|1,02
|-12,81
|Ereğli Demir Çelik
|8,60
|1,18
|-4,87
|Ersu Gıda
|4,46
|0,45
|115,46
|Escort Teknoloji
|3,73
|0,00
|168,35
|Etiler Gıda
|2,75
|-3,51
|12,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,06
|3,00
|28,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,69
|3,68
|41,56
|Euro Yat. Ort.
|1,62
|1,89
|43,90
|Euro Yatırım Holding
|1,86
|3,33
|24,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,71
|0,39
|-12,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,27
|1,18
|-6,56
|F-M İzmit Piston
|51,00
|0,59
|7,68
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,35
|1,27
|34,59
|Ford Otosan
|71,35
|0,56
|7,92
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,07
|0,39
|39,43
|Galatasaray Sportif
|2,92
|1,39
|43,84
|Garanti Bankası
|8,58
|0,59
|-22,98
|Garanti Faktoring
|5,29
|2,12
|36,69
|Garanti Yat. Ort.
|2,05
|-1,44
|89,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,33
|0,54
|196,67
|Gedik Yatırım Holding
|23,26
|1,66
|202,47
|Gediz Ambalaj
|11,41
|2,15
|68,79
|Gentaş
|2,76
|1,85
|33,85
|Gersan Elektrik
|6,32
|3,61
|98,12
|Global Men. Değ.
|4,53
|-6,02
|140,96
|Global Yat. Holding
|4,04
|0,50
|-17,04
|Good-Year
|5,42
|1,31
|33,83
|Göltaş Çimento
|17,97
|1,76
|1,01
|Gözde Girişim
|4,79
|2,79
|-6,81
|GSD Denizcilik
|4,13
|-0,72
|61,33
|GSD Holding
|2,06
|0,49
|38,26
|Gübre Fabrik.
|28,20
|1,22
|211,95
|Güler Yat. Holding
|14,25
|-1,04
|601,97
|Güneş Sigorta
|4,32
|0,47
|98,17
|Halk GMYO
|2,26
|2,26
|85,65
|Halk Sigorta
|3,76
|0,53
|89,90
|Hatay Tekstil
|9,30
|0,65
|38,11
|Hedef Girişim
|3,13
|4,68
|19,92
|Hektaş
|14,27
|0,14
|77,93
|HUB Girişim
|20,74
|0,19
|120,91
|Hürriyet Gzt.
|1,39
|2,21
|21,93
|ICBC Turkey Bank
|5,70
|1,79
|8,16
|İdealist Danışmanlık
|3,89
|6,58
|17,17
|İdealist GMYO
|4,33
|1,88
|41,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,23
|4,21
|-28,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,67
|3,73
|39,17
|İhlas Gazetecilik
|4,28
|0,47
|-37,15
|İhlas Holding
|0,85
|0,00
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|1,72
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|11,03
|1,66
|17,59
|Info Yatırım
|4,38
|0,92
|-9,93
|İntema
|12,38
|2,31
|33,69
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|0,44
|77,33
|İskenderun Demir Çelik
|7,43
|0,95
|-7,24
(Sürecek)