Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,71
|-1,59
|99,46
|Acıpayam Selüloz
|9,32
|-0,75
|47,59
|Adel Kalemcilik
|15,18
|6,01
|-3,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-1,99
|37,93
|Afyon Çimento
|3,53
|6,01
|54,94
|Ak Enerji
|1,69
|4,97
|55,05
|Akbank
|5,95
|-2,14
|-26,63
|Akçansa
|13,01
|0,70
|34,20
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,06
|-4,38
|45,02
|Akfen GMYO
|3,91
|1,56
|-3,46
|Akın Tekstil
|13,43
|0,98
|-2,61
|Akiş GMYO
|3,17
|0,32
|1,20
|Akmerkez GMYO
|39,92
|9,97
|78,18
|Aksa
|7,21
|-1,10
|2,95
|Aksa Enerji
|5,51
|0,92
|45,00
|Aksigorta
|6,85
|0,59
|26,43
|Aksu Enerji
|11,32
|-0,96
|-23,87
|Alarko Carrıer
|72,70
|-1,36
|21,17
|Alarko GMYO
|15,70
|5,87
|3,41
|Alarko Holding
|5,50
|-1,43
|-7,56
|Albaraka Türk
|1,65
|0,61
|7,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,71
|-0,37
|55,40
|Alkim Kağıt
|11,24
|-1,40
|107,39
|Alkim Kimya
|13,14
|-1,35
|111,87
|Altınyağ
|1,30
|-2,26
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|36,00
|0,00
|260,36
|Anadolu Cam
|4,65
|0,00
|9,05
|Anadolu Efes
|21,18
|-0,66
|-8,23
|Anadolu Grubu Holding
|20,10
|-0,20
|14,27
|Anadolu Hayat Emek.
|7,28
|-0,27
|19,64
|Anadolu Isuzu
|13,95
|-1,90
|14,63
|Anadolu Sigorta
|6,19
|0,16
|49,03
|Anel Elektrik
|4,48
|-2,82
|39,56
|Arçelik
|19,35
|-2,76
|-7,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,06
|-0,66
|Arena Bilgisayar
|13,87
|-1,35
|90,39
|Armada Bilgisayar
|23,56
|1,12
|43,75
|Arsan Tekstil
|5,07
|1,81
|41,62
|Artı Yatırım Holding
|2,23
|-0,89
|175,31
|Aselsan
|32,82
|1,05
|56,73
|Ata GMYO
|3,79
|0,80
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,15
|0,94
|11,98
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|-2,44
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|5,23
|11,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,50
|-1,36
|8,16
|Avrasya GMYO
|2,19
|2,34
|45,03
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,00
|1,52
|9,89
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,50
|0,01
|11,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|-1,16
|11,04
|Ayen Enerji
|6,06
|9,98
|74,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,57
|2,88
|63,01
|Aygaz
|12,26
|2,17
|0,94
|Bagfaş
|17,47
|1,45
|3,86
|Bak Ambalaj
|9,78
|3,38
|33,06
|Balatacılar Balatacılık
|2,19
|-0,45
|76,61
|Bantaş Ambalaj
|4,15
|-1,19
|64,68
|Banvit
|24,44
|-0,49
|31,61
|Baştaş Başkent Çimento
|4,60
|8,24
|77,61
|Batı Çimento
|3,53
|3,52
|6,65
|Batısöke Çimento
|1,55
|1,97
|18,32
|Bayrak Taban Sanayi
|7,69
|-3,27
|Bera Holding
|4,34
|-0,46
|12,73
|Berkosan Yalıtım
|4,17
|-1,18
|52,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,98
|-1,32
|21,63
|Beyaz Filo
|3,91
|-1,26
|24,93
|Bilici Yatırım
|7,90
|-0,63
|83,73
|Bim Mağazalar
|66,50
|-2,21
|43,91
|Birko Mensucat
|0,49
|-3,92
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,74
|2,35
|52,63
|Bizim Mağazaları
|19,35
|-0,77
|73,23
|Bomonti Elektrik
|4,95
|1,23
|286,72
|Borusan Mannesmann
|11,71
|0,34
|2,27
|Borusan Yat. Paz.
|69,25
|-0,07
|15,58
|Bosch Fren Sistemleri
|303,60
|-0,39
|5,50
|Bossa
|10,22
|-0,78
|26,80
|Brisa
|12,83
|1,74
|36,80
|Burçelik
|9,26
|0,22
|59,38
|Burçelik Vana
|22,82
|5,06
|135,02
|Bursa Çimento
|4,46
|3,24
|11,41
|Carrefoursa
|7,47
|0,67
|58,60
|Casa Emtia Petrol
|21,98
|4,67
|134,08
|Ceo Event Medya
|4,50
|8,43
|22,88
|Coca Cola İçecek
|44,04
|1,47
|16,32
|Cosmos Yat. Holding
|3,01
|0,00
|47,55
|Credıtwest Faktorıng
|3,95
|-1,25
|37,15
|Çelebi
|77,60
|-1,59
|-24,00
|Çelik Halat
|10,65
|0,09
|63,85
|Çemaş Döküm
|1,52
|2,01
|21,26
|Çemtaş
|8,37
|1,33
|2,96
|Çimbeton
|65,65
|9,05
|59,11
|Çimentaş
|25,20
|7,88
|68,00
|Çimsa
|10,27
|3,63
|13,11
|Çuhadaroğlu Metal
|3,64
|-0,55
|14,11
|Dagi Giyim
|5,96
|-3,09
|138,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,50
|-3,10
|231,86
|Dardanel
|11,65
|-0,60
|207,39
|Datagate Bilgisayar
|9,40
|-0,95
|20,36
|Demısaş Döküm
|4,79
|-0,42
|37,64
|Denge Holding
|1,54
|-1,28
|12,41
|Deniz GMYO
|5,26
|1,15
|4,16
|Denizli Cam
|8,19
|2,37
|-1,80
|Derimod
|7,20
|-4,00
|0,84
|Derlüks Deri
|6,82
|-1,59
|68,57
|Desa Deri
|5,05
|-1,94
|11,23
|Despec Bilgisayar
|8,00
|-0,37
|88,68
|Deva Holding
|19,15
|-0,52
|114,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,00
|61,54
|Ditaş Doğan
|17,20
|-0,17
|80,76
|DO-CO
|346,50
|-1,81
|-38,56
|Doğan Burda
|13,47
|3,62
|121,91
|Doğan Holding
|2,20
|4,76
|22,53
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|-0,71
|69,70
|Doğusan
|2,95
|4,98
|41,83
|Doğuş GMYO
|5,90
|-0,51
|30,24
|Doğuş Otomotiv
|15,19
|-2,94
|59,56
|Döktaş Dökümcülük
|25,54
|-2,82
|-19,29
|Duran Doğan Basım
|16,75
|0,60
|19,30
|Dyo Boya
|6,23
|0,48
|27,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|0,33
|67,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,94
|0,27
|55,10
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|6,22
|71,94
|Ege Endüstri
|624,30
|0,10
|10,97
|Ege Gübre
|85,15
|-0,82
|70,98
|Ege Profil
|14,96
|-0,27
|24,98
|Ege Seramik
|5,18
|0,19
|40,82
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,36
|0,00
|325,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,16
|-4,13
|197,44
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,83
|-2,35
|315,00
|Egeplast
|16,50
|-0,60
|32,00
|Ekiz Kimya
|9,75
|-4,79
|1498,36
|Emek Elektrik
|2,90
|0,35
|82,39
|Eminiş Ambalaj
|3,93
|-1,01
|158,55
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|-1,95
|37,67
|Enerjisa Enerji
|8,73
|1,51
|29,60
|Enka İnşaat
|6,15
|-0,16
|10,18
|Erbosan
|21,88
|0,55
|-12,41
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|-0,93
|-5,97
|Ersu Gıda
|4,42
|-0,67
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,78
|-0,79
|171,94
|Etiler Gıda
|2,85
|0,00
|16,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,04
|-0,97
|27,20
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,83
|2,81
|53,29
|Euro Yat. Ort.
|1,71
|4,91
|51,90
|Euro Yatırım Holding
|1,85
|-1,07
|23,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,54
|-0,40
|-13,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,18
|-1,65
|-8,53
|F-M İzmit Piston
|50,65
|-0,59
|6,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,17
|-1,26
|32,25
|Ford Otosan
|71,40
|0,71
|7,99
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|-0,55
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,95
|1,37
|45,32
|Garanti Bankası
|8,33
|-1,54
|-25,22
|Garanti Faktoring
|5,35
|-0,56
|38,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,02
|-1,46
|87,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,27
|-0,64
|194,76
|Gedik Yatırım Holding
|23,20
|0,00
|201,69
|Gediz Ambalaj
|11,28
|-0,62
|66,86
|Gentaş
|2,69
|-0,74
|30,46
|Gersan Elektrik
|6,50
|2,85
|103,76
|Global Men. Değ.
|4,46
|-0,67
|137,23
|Global Yat. Holding
|4,06
|1,00
|-16,63
|Good-Year
|5,65
|4,63
|39,51
|Göltaş Çimento
|18,47
|3,01
|3,82
|Gözde Girişim
|4,98
|-2,73
|-3,11
|GSD Denizcilik
|4,14
|-1,43
|61,72
|GSD Holding
|2,04
|0,00
|36,91
|Gübre Fabrik.
|27,38
|-1,08
|202,88
|Güler Yat. Holding
|13,35
|-5,25
|557,64
|Güneş Sigorta
|4,17
|-1,65
|91,28
|Halk GMYO
|2,37
|3,95
|94,69
|Halk Sigorta
|3,60
|-4,51
|81,82
|Hatay Tekstil
|9,23
|-0,32
|37,07
|Hedef Girişim
|3,15
|-0,32
|20,69
|Hektaş
|14,48
|1,61
|80,55
|HUB Girişim
|20,68
|-0,29
|120,27
|Hürriyet Gzt.
|1,38
|-0,72
|21,05
|ICBC Turkey Bank
|5,67
|0,00
|7,59
|İdealist Danışmanlık
|3,85
|-3,99
|15,96
|İdealist GMYO
|4,27
|-0,93
|39,54
|İhlas Ev Aletleri
|2,19
|-1,35
|-30,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,66
|-1,19
|38,33
|İhlas Gazetecilik
|4,21
|-1,17
|-38,18
|İhlas Holding
|0,85
|0,00
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-1,68
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|10,93
|-1,00
|16,53
|Info Yatırım
|4,39
|0,46
|-9,72
|İntema
|12,29
|-0,81
|32,72
|İpek Doğal Enerji
|13,83
|0,95
|79,15
|İskenderun Demir Çelik
|7,34
|-1,34
|-8,36
(Sürecek)