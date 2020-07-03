Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,01 1,01 115,59
Acıpayam Selüloz 9,79 1,98 55,04
Adel Kalemcilik 15,38 0,72 -2,04
Adese Alışveriş Ticaret 2,11 0,96 47,73
Afyon Çimento 3,87 2,65 69,87
Ak Enerji 1,77 0,00 62,39
Akbank 5,96 -0,50 -26,51
Akçansa 12,84 -0,47 32,45
Akdenız Güvenlık Hız. 3,10 1,97 46,92
Akfen GMYO 4,07 0,74 0,49
Akın Tekstil 13,79 -0,79 0,00
Akiş GMYO 3,38 3,05 7,90
Akmerkez GMYO 37,58 -1,62 67,73
Aksa 7,49 1,90 6,95
Aksa Enerji 5,74 1,06 51,05
Aksigorta 7,24 0,98 33,63
Aksu Enerji 11,58 1,58 -22,13
Alarko Carrıer 75,50 3,78 25,83
Alarko GMYO 16,16 2,67 6,44
Alarko Holding 5,67 1,25 -4,71
Albaraka Türk 1,82 3,41 18,95
Alcatel Lucent Teletaş 19,45 0,00 61,54
Alkim Kağıt 11,84 0,51 118,46
Alkim Kimya 13,49 1,43 117,51
Altınyağ 1,29 0,00 214,63
Altınyunus Çeşme 41,00 5,02 310,41
Anadolu Cam 4,96 -0,60 16,32
Anadolu Efes 21,56 0,37 -6,59
Anadolu Grubu Holding 20,14 0,50 14,50
Anadolu Hayat Emek. 7,70 1,18 26,54
Anadolu Isuzu 14,66 3,60 20,46
Anadolu Sigorta 6,45 1,26 55,29
Anel Elektrik 4,72 1,51 47,04
Arçelik 19,17 -1,08 -8,01
ARD Bilişim Teknolojileri 33,48 6,29
Arena Bilgisayar 15,08 5,09 107,00
Armada Bilgisayar 24,56 2,25 49,85
Arsan Tekstil 5,18 1,97 44,69
Artı Yatırım Holding 2,31 2,21 185,19
Aselsan 32,48 -1,10 55,11
Ata GMYO 3,90 0,78 -13,91
Atakule GMYO 2,30 1,77 19,79
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,50 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,73 3,59 20,14
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,71 0,55 9,73
Avrasya GMYO 2,37 1,72 56,95
Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 0,00 17,03
Avrasya Stratejik GMYF 1.448,70 0,14 12,66
Avrupa Yatırım Holding 1,80 4,65 16,88
Ayen Enerji 6,44 5,75 85,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,29 4,13 95,89
Aygaz 12,11 -0,16 -0,30
Bagfaş 17,96 -0,66 6,78
Bak Ambalaj 10,20 1,69 38,78
Balatacılar Balatacılık 2,19 0,46 76,61
Bantaş Ambalaj 4,34 1,64 72,22
Banvit 25,26 1,04 36,03
Baştaş Başkent Çimento 4,48 0,00 72,97
Batı Çimento 3,64 0,83 9,97
Batısöke Çimento 1,70 4,29 29,77
Bayrak Taban Sanayi 7,71 -1,03
Bera Holding 4,59 1,32 19,22
Berkosan Yalıtım 4,58 3,62 67,15
Beşiktaş Futbol Yat. 3,33 4,06 35,92
Beyaz Filo 3,93 -0,25 25,57
Bilici Yatırım 8,01 -0,37 86,29
Bim Mağazalar 68,15 2,33 47,48
Birko Mensucat 0,50 -1,96 61,29
Birlik Mensucat 1,93 4,89 69,30
Bizim Mağazaları 21,78 3,03 94,99
Bomonti Elektrik 5,51 -6,61 330,47
Borusan Mannesmann 12,00 1,44 4,80
Borusan Yat. Paz. 70,65 0,00 17,92
Bosch Fren Sistemleri 316,10 0,03 9,84
Bossa 10,60 2,02 31,51
Brisa 13,33 1,37 42,13
Burçelik 10,53 9,92 81,24
Burçelik Vana 25,64 2,23 164,06
Bursa Çimento 4,66 1,75 16,40
Carrefoursa 7,71 -0,52 63,69
Casa Emtia Petrol 22,16 0,73 136,00
Ceo Event Medya 4,31 0,47 17,69
Coca Cola İçecek 44,56 -0,54 17,70
Cosmos Yat. Holding 2,95 -1,67 44,61
Credıtwest Faktorıng 4,03 1,77 39,93
Çelebi 76,35 -1,42 -25,22
Çelik Halat 11,24 2,65 72,92
Çemaş Döküm 1,72 2,99 37,22
Çemtaş 8,75 1,04 7,64
Çimbeton 66,85 -4,02 62,02
Çimentaş 25,54 -3,91 70,27
Çimsa 10,43 0,68 14,87
Çuhadaroğlu Metal 3,94 2,34 23,51
Dagi Giyim 5,96 -1,16 138,40
Dagi Yatırım Holding 7,40 0,14 227,43
Dardanel 11,62 -0,60 206,60
Datagate Bilgisayar 9,78 2,52 25,22
Demısaş Döküm 5,35 6,36 53,74
Denge Holding 1,58 1,94 15,33
Deniz GMYO 5,76 0,70 14,06
Denizli Cam 8,32 0,00 -0,24
Derimod 7,55 3,00 5,74
Derlüks Deri 7,07 -0,56 74,75
Desa Deri 5,28 -0,19 16,30
Despec Bilgisayar 8,20 2,37 93,40
Deva Holding 20,14 0,80 125,59
Diriteks Diriliş Tekstil 1,28 0,00 64,10
Ditaş Doğan 17,15 -0,23 80,24
DO-CO 344,10 -0,84 -38,99
Doğan Burda 14,46 8,89 138,22
Doğan Holding 2,23 1,83 24,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,84 0,71 72,12
Doğusan 3,39 0,00 62,98
Doğuş GMYO 6,20 3,68 36,87
Doğuş Otomotiv 15,08 -0,26 58,40
Döktaş Dökümcülük 25,58 -0,70 -19,17
Duran Doğan Basım 16,98 0,47 20,94
Dyo Boya 6,57 2,66 34,08
Eczacıbaşı İlaç 6,53 1,71 78,87
Eczacıbaşı Yatırım 15,56 1,43 61,54
Edip Gayrimenkul 2,40 1,69 72,66
Ege Endüstri 640,20 -2,48 13,80
Ege Gübre 86,20 -0,12 73,09
Ege Profil 15,29 1,93 27,74
Ege Seramik 5,38 0,56 46,25
Egeli & Co Tarım Girişim 1,24 -7,46 287,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,12 -5,08 187,18
Egeli&Co Yatırım Holding 0,84 0,00 320,00
Egeplast 16,50 -1,79 32,00
Ekiz Kimya 9,55 -5,54 1465,57
Emek Elektrik 2,91 0,69 83,02
Eminiş Ambalaj 3,85 -1,28 153,29
Emlak Konut GMYO 2,06 -0,48 41,10
Enerjisa Enerji 8,71 0,93 29,30
Enka İnşaat 6,33 -0,31 13,40
Erbosan 22,22 0,18 -11,05
Ereğli Demir Çelik 8,63 -1,26 -4,54
Ersu Gıda 4,72 4,19 128,02
Escort Teknoloji 3,98 3,65 186,33
Etiler Gıda 2,83 1,07 15,51
Euro Kapital Yat. Ort. 2,25 3,69 40,30
Euro Trend Yat. Ort. 2,11 4,98 76,74
Euro Yat. Ort. 1,89 4,42 67,89
Euro Yatırım Holding 1,99 1,53 32,67
Fenerbahçe Futbol 12,68 0,40 -12,37
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 1,80 -1,09
F-M İzmit Piston 52,80 1,05 11,48
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,64 3,30 38,36
Ford Otosan 73,30 -1,61 10,87
Formet Çelik Kapı 3,19 -0,31 6,33
Frigo Pak Gıda 18,84 4,38 45,37
Galatasaray Sportif 3,01 0,00 48,28
Garanti Bankası 8,26 -1,20 -25,85
Garanti Faktoring 5,35 0,56 38,24
Garanti Yat. Ort. 2,20 0,00 103,70
Gedik Y. Men. Değ. 9,70 2,21 208,43
Gedik Yatırım Holding 24,16 1,77 214,17
Gediz Ambalaj 12,00 0,50 77,51
Gentaş 2,86 -1,04 38,70
Gersan Elektrik 6,16 -1,75 93,10
Global Men. Değ. 4,36 -1,80 131,91
Global Yat. Holding 4,26 2,16 -12,53
Good-Year 5,81 0,35 43,46
Göltaş Çimento 19,13 0,53 7,53
Gözde Girişim 5,05 2,23 -1,75
GSD Denizcilik 4,21 0,00 64,45
GSD Holding 2,17 -1,36 45,64
Gübre Fabrik. 27,76 0,29 207,08
Güler Yat. Holding 13,13 -1,50 546,80
Güneş Sigorta 4,46 2,53 104,59
Halk GMYO 2,42 1,26 98,80
Halk Sigorta 3,75 0,27 89,39
Hatay Tekstil 9,66 2,11 43,45
Hedef Girişim 3,18 0,32 21,84
Hektaş 14,56 0,69 81,55
HUB Girişim 21,12 1,44 124,95
Hürriyet Gzt. 1,46 0,00 28,07
ICBC Turkey Bank 5,74 -0,35 8,92
İdealist Danışmanlık 3,86 -0,77 16,27
İdealist GMYO 4,57 2,01 49,35
İhlas Ev Aletleri 2,34 3,54 -25,24
İhlas Gayrimenkul 1,72 1,78 43,33
İhlas Gazetecilik 4,21 -0,24 -38,18
İhlas Holding 0,90 2,27 -1,10
İhlas Yayın Holding 1,25 2,46 22,55
İndeks Bilgisayar 11,26 2,83 20,05
Info Yatırım 4,93 4,67 1,38
İntema 12,91 3,69 39,42
İpek Doğal Enerji 13,90 1,39 80,05
İskenderun Demir Çelik 7,54 -0,79 -5,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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