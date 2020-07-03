Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,01
|1,01
|115,59
|Acıpayam Selüloz
|9,79
|1,98
|55,04
|Adel Kalemcilik
|15,38
|0,72
|-2,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|0,96
|47,73
|Afyon Çimento
|3,87
|2,65
|69,87
|Ak Enerji
|1,77
|0,00
|62,39
|Akbank
|5,96
|-0,50
|-26,51
|Akçansa
|12,84
|-0,47
|32,45
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,10
|1,97
|46,92
|Akfen GMYO
|4,07
|0,74
|0,49
|Akın Tekstil
|13,79
|-0,79
|0,00
|Akiş GMYO
|3,38
|3,05
|7,90
|Akmerkez GMYO
|37,58
|-1,62
|67,73
|Aksa
|7,49
|1,90
|6,95
|Aksa Enerji
|5,74
|1,06
|51,05
|Aksigorta
|7,24
|0,98
|33,63
|Aksu Enerji
|11,58
|1,58
|-22,13
|Alarko Carrıer
|75,50
|3,78
|25,83
|Alarko GMYO
|16,16
|2,67
|6,44
|Alarko Holding
|5,67
|1,25
|-4,71
|Albaraka Türk
|1,82
|3,41
|18,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,45
|0,00
|61,54
|Alkim Kağıt
|11,84
|0,51
|118,46
|Alkim Kimya
|13,49
|1,43
|117,51
|Altınyağ
|1,29
|0,00
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|41,00
|5,02
|310,41
|Anadolu Cam
|4,96
|-0,60
|16,32
|Anadolu Efes
|21,56
|0,37
|-6,59
|Anadolu Grubu Holding
|20,14
|0,50
|14,50
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|1,18
|26,54
|Anadolu Isuzu
|14,66
|3,60
|20,46
|Anadolu Sigorta
|6,45
|1,26
|55,29
|Anel Elektrik
|4,72
|1,51
|47,04
|Arçelik
|19,17
|-1,08
|-8,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,48
|6,29
|Arena Bilgisayar
|15,08
|5,09
|107,00
|Armada Bilgisayar
|24,56
|2,25
|49,85
|Arsan Tekstil
|5,18
|1,97
|44,69
|Artı Yatırım Holding
|2,31
|2,21
|185,19
|Aselsan
|32,48
|-1,10
|55,11
|Ata GMYO
|3,90
|0,78
|-13,91
|Atakule GMYO
|2,30
|1,77
|19,79
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,50
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|3,59
|20,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,71
|0,55
|9,73
|Avrasya GMYO
|2,37
|1,72
|56,95
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|0,00
|17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,70
|0,14
|12,66
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|4,65
|16,88
|Ayen Enerji
|6,44
|5,75
|85,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,29
|4,13
|95,89
|Aygaz
|12,11
|-0,16
|-0,30
|Bagfaş
|17,96
|-0,66
|6,78
|Bak Ambalaj
|10,20
|1,69
|38,78
|Balatacılar Balatacılık
|2,19
|0,46
|76,61
|Bantaş Ambalaj
|4,34
|1,64
|72,22
|Banvit
|25,26
|1,04
|36,03
|Baştaş Başkent Çimento
|4,48
|0,00
|72,97
|Batı Çimento
|3,64
|0,83
|9,97
|Batısöke Çimento
|1,70
|4,29
|29,77
|Bayrak Taban Sanayi
|7,71
|-1,03
|Bera Holding
|4,59
|1,32
|19,22
|Berkosan Yalıtım
|4,58
|3,62
|67,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,33
|4,06
|35,92
|Beyaz Filo
|3,93
|-0,25
|25,57
|Bilici Yatırım
|8,01
|-0,37
|86,29
|Bim Mağazalar
|68,15
|2,33
|47,48
|Birko Mensucat
|0,50
|-1,96
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,93
|4,89
|69,30
|Bizim Mağazaları
|21,78
|3,03
|94,99
|Bomonti Elektrik
|5,51
|-6,61
|330,47
|Borusan Mannesmann
|12,00
|1,44
|4,80
|Borusan Yat. Paz.
|70,65
|0,00
|17,92
|Bosch Fren Sistemleri
|316,10
|0,03
|9,84
|Bossa
|10,60
|2,02
|31,51
|Brisa
|13,33
|1,37
|42,13
|Burçelik
|10,53
|9,92
|81,24
|Burçelik Vana
|25,64
|2,23
|164,06
|Bursa Çimento
|4,66
|1,75
|16,40
|Carrefoursa
|7,71
|-0,52
|63,69
|Casa Emtia Petrol
|22,16
|0,73
|136,00
|Ceo Event Medya
|4,31
|0,47
|17,69
|Coca Cola İçecek
|44,56
|-0,54
|17,70
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-1,67
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,03
|1,77
|39,93
|Çelebi
|76,35
|-1,42
|-25,22
|Çelik Halat
|11,24
|2,65
|72,92
|Çemaş Döküm
|1,72
|2,99
|37,22
|Çemtaş
|8,75
|1,04
|7,64
|Çimbeton
|66,85
|-4,02
|62,02
|Çimentaş
|25,54
|-3,91
|70,27
|Çimsa
|10,43
|0,68
|14,87
|Çuhadaroğlu Metal
|3,94
|2,34
|23,51
|Dagi Giyim
|5,96
|-1,16
|138,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,40
|0,14
|227,43
|Dardanel
|11,62
|-0,60
|206,60
|Datagate Bilgisayar
|9,78
|2,52
|25,22
|Demısaş Döküm
|5,35
|6,36
|53,74
|Denge Holding
|1,58
|1,94
|15,33
|Deniz GMYO
|5,76
|0,70
|14,06
|Denizli Cam
|8,32
|0,00
|-0,24
|Derimod
|7,55
|3,00
|5,74
|Derlüks Deri
|7,07
|-0,56
|74,75
|Desa Deri
|5,28
|-0,19
|16,30
|Despec Bilgisayar
|8,20
|2,37
|93,40
|Deva Holding
|20,14
|0,80
|125,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,28
|0,00
|64,10
|Ditaş Doğan
|17,15
|-0,23
|80,24
|DO-CO
|344,10
|-0,84
|-38,99
|Doğan Burda
|14,46
|8,89
|138,22
|Doğan Holding
|2,23
|1,83
|24,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,84
|0,71
|72,12
|Doğusan
|3,39
|0,00
|62,98
|Doğuş GMYO
|6,20
|3,68
|36,87
|Doğuş Otomotiv
|15,08
|-0,26
|58,40
|Döktaş Dökümcülük
|25,58
|-0,70
|-19,17
|Duran Doğan Basım
|16,98
|0,47
|20,94
|Dyo Boya
|6,57
|2,66
|34,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|1,71
|78,87
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,56
|1,43
|61,54
|Edip Gayrimenkul
|2,40
|1,69
|72,66
|Ege Endüstri
|640,20
|-2,48
|13,80
|Ege Gübre
|86,20
|-0,12
|73,09
|Ege Profil
|15,29
|1,93
|27,74
|Ege Seramik
|5,38
|0,56
|46,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,24
|-7,46
|287,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,12
|-5,08
|187,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,84
|0,00
|320,00
|Egeplast
|16,50
|-1,79
|32,00
|Ekiz Kimya
|9,55
|-5,54
|1465,57
|Emek Elektrik
|2,91
|0,69
|83,02
|Eminiş Ambalaj
|3,85
|-1,28
|153,29
|Emlak Konut GMYO
|2,06
|-0,48
|41,10
|Enerjisa Enerji
|8,71
|0,93
|29,30
|Enka İnşaat
|6,33
|-0,31
|13,40
|Erbosan
|22,22
|0,18
|-11,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,63
|-1,26
|-4,54
|Ersu Gıda
|4,72
|4,19
|128,02
|Escort Teknoloji
|3,98
|3,65
|186,33
|Etiler Gıda
|2,83
|1,07
|15,51
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,25
|3,69
|40,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,11
|4,98
|76,74
|Euro Yat. Ort.
|1,89
|4,42
|67,89
|Euro Yatırım Holding
|1,99
|1,53
|32,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,68
|0,40
|-12,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|1,80
|-1,09
|F-M İzmit Piston
|52,80
|1,05
|11,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,64
|3,30
|38,36
|Ford Otosan
|73,30
|-1,61
|10,87
|Formet Çelik Kapı
|3,19
|-0,31
|6,33
|Frigo Pak Gıda
|18,84
|4,38
|45,37
|Galatasaray Sportif
|3,01
|0,00
|48,28
|Garanti Bankası
|8,26
|-1,20
|-25,85
|Garanti Faktoring
|5,35
|0,56
|38,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|0,00
|103,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,70
|2,21
|208,43
|Gedik Yatırım Holding
|24,16
|1,77
|214,17
|Gediz Ambalaj
|12,00
|0,50
|77,51
|Gentaş
|2,86
|-1,04
|38,70
|Gersan Elektrik
|6,16
|-1,75
|93,10
|Global Men. Değ.
|4,36
|-1,80
|131,91
|Global Yat. Holding
|4,26
|2,16
|-12,53
|Good-Year
|5,81
|0,35
|43,46
|Göltaş Çimento
|19,13
|0,53
|7,53
|Gözde Girişim
|5,05
|2,23
|-1,75
|GSD Denizcilik
|4,21
|0,00
|64,45
|GSD Holding
|2,17
|-1,36
|45,64
|Gübre Fabrik.
|27,76
|0,29
|207,08
|Güler Yat. Holding
|13,13
|-1,50
|546,80
|Güneş Sigorta
|4,46
|2,53
|104,59
|Halk GMYO
|2,42
|1,26
|98,80
|Halk Sigorta
|3,75
|0,27
|89,39
|Hatay Tekstil
|9,66
|2,11
|43,45
|Hedef Girişim
|3,18
|0,32
|21,84
|Hektaş
|14,56
|0,69
|81,55
|HUB Girişim
|21,12
|1,44
|124,95
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|0,00
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|-0,35
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|3,86
|-0,77
|16,27
|İdealist GMYO
|4,57
|2,01
|49,35
|İhlas Ev Aletleri
|2,34
|3,54
|-25,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,72
|1,78
|43,33
|İhlas Gazetecilik
|4,21
|-0,24
|-38,18
|İhlas Holding
|0,90
|2,27
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|2,46
|22,55
|İndeks Bilgisayar
|11,26
|2,83
|20,05
|Info Yatırım
|4,93
|4,67
|1,38
|İntema
|12,91
|3,69
|39,42
|İpek Doğal Enerji
|13,90
|1,39
|80,05
|İskenderun Demir Çelik
|7,54
|-0,79
|-5,87
(Sürecek)