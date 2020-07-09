Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,67 -0,81 97,31 Acıpayam Selüloz 9,68 -0,10 53,29 Adel Kalemcilik 16,48 -3,57 4,97 Adese Alışveriş Ticaret 2,17 -0,46 51,93 Afyon Çimento 3,97 -1,98 74,25 Ak Enerji 1,94 -3,96 77,98 Akbank 5,90 -0,17 -27,25 Akçansa 14,56 -2,61 50,19 Akdenız Güvenlık Hız. 3,24 -1,82 53,55 Akfen GMYO 4,07 -1,69 0,49 Akın Tekstil 14,09 -0,21 2,18 Akiş GMYO 3,41 1,19 8,86 Akmerkez GMYO 38,38 9,72 71,30 Aksa 7,66 -3,89 9,38 Aksa Enerji 5,79 0,17 52,37 Aksigorta 7,74 -0,13 42,86 Aksu Enerji 11,77 -2,08 -20,85 Alarko Carrıer 76,35 0,33 27,25 Alarko GMYO 17,99 -2,76 18,49 Alarko Holding 5,80 -0,68 -2,52 Albaraka Türk 1,76 -1,68 15,03 Alcatel Lucent Teletaş 21,10 3,23 75,25 Alkim Kağıt 11,89 0,08 119,38 Alkim Kimya 12,88 -1,53 107,68 Altınyağ 1,23 0,00 200,00 Altınyunus Çeşme 39,94 1,11 299,80 Anadolu Cam 5,77 5,29 35,31 Anadolu Efes 23,06 0,35 -0,09 Anadolu Grubu Holding 21,66 0,09 23,14 Anadolu Hayat Emek. 8,21 -0,73 34,92 Anadolu Isuzu 14,39 -1,98 18,24 Anadolu Sigorta 6,30 -1,41 51,68 Anel Elektrik 5,03 5,01 56,70 Arçelik 20,26 2,48 -2,78 ARD Bilişim Teknolojileri 31,80 -1,24 Arena Bilgisayar 16,56 0,36 127,32 Armada Bilgisayar 24,70 -5,87 50,70 Arsan Tekstil 5,76 -1,37 60,89 Artı Yatırım Holding 2,01 -7,37 148,15 Aselsan 32,80 1,55 56,64 Ata GMYO 3,68 -2,90 -18,76 Atakule GMYO 2,27 -2,99 18,23 Atlantis Yatırım Holding 2,00 -5,66 100,00 Atlas Yat. Ort. 1,80 -1,10 25,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,15 -2,13 13,01 Avrasya GMYO 2,57 -1,15 70,20 Avrasya Petrol ve Tur. 2,09 -2,34 14,84 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,20 0,00 12,70 Avrupa Yatırım Holding 1,76 -2,22 14,29 Ayen Enerji 6,49 -6,75 87,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,39 4,52 100,46 Aygaz 12,32 0,33 1,43 Bagfaş 17,75 -0,89 5,53 Bak Ambalaj 9,67 0,31 31,56 Balatacılar Balatacılık 2,15 0,00 73,39 Bantaş Ambalaj 4,14 -1,66 64,29 Banvit 25,20 -0,79 35,70 Baştaş Başkent Çimento 4,40 -0,23 69,88 Batı Çimento 3,74 1,91 12,99 Batısöke Çimento 1,70 -1,73 29,77 Bayrak Taban Sanayi 7,85 9,94 Bera Holding 5,20 8,11 35,06 Berkosan Yalıtım 4,59 -1,50 67,52 Beşiktaş Futbol Yat. 3,37 7,32 37,55 Beyaz Filo 3,96 -1,00 26,52 Bilici Yatırım 8,28 -1,19 92,57 Bim Mağazalar 69,45 -1,21 50,29 Birko Mensucat 0,47 -2,08 51,61 Birlik Mensucat 1,76 -3,30 54,39 Bizim Mağazaları 20,14 0,10 80,30 Bomonti Elektrik 5,88 1,38 359,37 Borusan Mannesmann 12,03 1,35 5,07 Borusan Yat. Paz. 70,80 -0,42 18,17 Bosch Fren Sistemleri 338,00 8,51 17,45 Bossa 10,20 -0,87 26,55 Brisa 12,80 -0,93 36,48 Burçelik 11,85 6,28 103,96 Burçelik Vana 29,32 7,16 201,96 Bursa Çimento 4,67 0,00 16,65 Carrefoursa 7,63 1,60 62,00 Casa Emtia Petrol 22,00 -0,99 134,29 Ceo Event Medya 4,06 -1,69 10,86 Coca Cola İçecek 46,82 -1,01 23,67 Cosmos Yat. Holding 2,80 -1,41 37,25 Credıtwest Faktorıng 4,55 2,94 57,99 Çelebi 78,30 7,26 -23,31 Çelik Halat 12,37 4,74 90,31 Çemaş Döküm 1,63 -5,23 30,04 Çemtaş 8,83 -1,45 8,62 Çimbeton 62,35 -0,64 51,11 Çimentaş 24,28 0,17 61,87 Çimsa 11,17 0,54 23,02 Çuhadaroğlu Metal 3,93 -1,50 23,20 Dagi Giyim 6,01 3,80 140,40 Dagi Yatırım Holding 7,22 0,70 219,47 Dardanel 12,00 3,45 216,62 Datagate Bilgisayar 9,93 0,30 27,14 Demısaş Döküm 5,87 3,53 68,68 Denge Holding 1,55 2,65 13,14 Deniz GMYO 5,83 -1,02 15,45 Denizli Cam 9,15 5,78 9,71 Derimod 7,24 -0,96 1,40 Derlüks Deri 7,12 -2,47 75,99 Desa Deri 5,31 1,14 16,96 Despec Bilgisayar 8,17 0,49 92,69 Deva Holding 20,26 0,60 126,93 Diriteks Diriliş Tekstil 1,25 0,00 60,26 Ditaş Doğan 23,60 8,66 148,03 DO-CO 342,30 4,23 -39,31 Doğan Burda 17,00 -1,39 180,07 Doğan Holding 2,36 -1,67 31,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -2,22 60,00 Doğusan 3,03 -3,81 45,67 Doğuş GMYO 6,10 -1,29 34,66 Doğuş Otomotiv 15,95 3,98 67,54 Döktaş Dökümcülük 25,20 0,00 -20,37 Duran Doğan Basım 17,20 -2,38 22,51 Dyo Boya 7,07 2,46 44,29 Eczacıbaşı İlaç 6,67 -0,30 82,71 Eczacıbaşı Yatırım 15,41 -1,85 59,98 Edip Gayrimenkul 2,52 -6,32 81,29 Ege Endüstri 659,60 2,41 17,25 Ege Gübre 86,40 -0,92 73,49 Ege Profil 14,74 -0,94 23,14 Ege Seramik 5,52 -1,95 50,06 Egeli & Co Tarım Girişim 1,28 9,40 300,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,24 9,73 217,95 Egeli&Co Yatırım Holding 0,85 8,97 325,00 Egeplast 17,10 -0,12 36,80 Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89 Emek Elektrik 2,85 -2,73 79,25 Eminiş Ambalaj 3,84 -0,26 152,63 Emlak Konut GMYO 2,27 -0,44 55,48 Enerjisa Enerji 8,85 -0,67 31,38 Enka İnşaat 6,36 -0,31 13,94 Erbosan 22,92 0,97 -8,25 Ereğli Demir Çelik 8,84 2,43 -2,21 Ersu Gıda 4,52 -2,16 118,36 Escort Teknoloji 4,07 1,50 192,81 Etiler Gıda 2,81 0,36 14,69 Euro Kapital Yat. Ort. 2,06 -5,07 28,45 Euro Trend Yat. Ort. 1,92 -2,04 60,83 Euro Yat. Ort. 1,78 -4,30 58,12 Euro Yatırım Holding 1,87 -3,61 24,67 Fenerbahçe Futbol 12,98 1,49 -10,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 -0,66 -1,75 F-M İzmit Piston 53,05 3,71 12,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,33 -0,58 34,33 Ford Otosan 74,00 1,30 11,93 Formet Çelik Kapı 3,10 -3,13 3,33 Frigo Pak Gıda 18,30 1,39 41,20 Galatasaray Sportif 2,75 -1,79 35,47 Garanti Bankası 8,16 0,00 -26,75 Garanti Faktoring 5,48 -2,32 41,60 Garanti Yat. Ort. 2,09 -3,69 93,52 Gedik Y. Men. Değ. 9,40 -0,11 198,89 Gedik Yatırım Holding 23,24 0,35 202,21 Gediz Ambalaj 11,74 -1,92 73,67 Gentaş 2,96 3,14 43,55 Gersan Elektrik 5,70 -3,72 78,68 Global Men. Değ. 5,19 -5,29 176,06 Global Yat. Holding 4,37 -0,46 -10,27 Good-Year 5,73 -0,35 41,48 Göltaş Çimento 19,95 0,10 12,14 Gözde Girişim 5,00 -0,40 -2,72 GSD Denizcilik 4,31 -0,23 68,36 GSD Holding 2,34 0,43 57,05 Gübre Fabrik. 27,38 -1,16 202,88 Güler Yat. Holding 13,32 9,99 556,16 Güneş Sigorta 4,60 2,00 111,01 Halk GMYO 2,34 0,00 92,22 Halk Sigorta 3,58 -0,56 80,81 Hatay Tekstil 10,31 0,59 53,10 Hedef Girişim 3,16 -0,63 21,07 Hektaş 14,27 -0,56 77,93 HUB Girişim 20,56 0,00 118,99 Hürriyet Gzt. 1,49 -0,67 30,70 ICBC Turkey Bank 5,61 -0,53 6,45 İdealist Danışmanlık 4,08 0,49 22,89 İdealist GMYO 4,59 0,66 50,00 İhlas Ev Aletleri 2,27 -3,40 -27,48 İhlas Gayrimenkul 1,80 -3,23 50,00 İhlas Gazetecilik 4,09 -1,21 -39,94 İhlas Holding 0,92 0,00 1,10 İhlas Yayın Holding 1,21 -0,82 18,63 İndeks Bilgisayar 11,38 0,09 21,33 Info Yatırım 5,29 -2,04 8,79 İntema 12,63 -2,17 36,39 İpek Doğal Enerji 14,32 0,28 85,49 İskenderun Demir Çelik 7,50 0,13 -6,37

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)