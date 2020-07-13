Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,53
|5,06
|89,78
|Acıpayam Selüloz
|9,53
|3,03
|50,92
|Adel Kalemcilik
|16,09
|3,81
|2,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,19
|5,29
|53,33
|Afyon Çimento
|4,00
|7,53
|75,57
|Ak Enerji
|2,13
|9,79
|95,41
|Akbank
|5,77
|0,35
|-28,85
|Akçansa
|13,96
|5,36
|44,00
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,14
|6,80
|48,82
|Akfen GMYO
|3,86
|2,93
|-4,69
|Akın Tekstil
|13,53
|2,73
|-1,89
|Akiş GMYO
|3,23
|3,19
|3,11
|Akmerkez GMYO
|35,00
|-2,02
|56,22
|Aksa
|7,37
|3,22
|5,24
|Aksa Enerji
|5,86
|4,27
|54,21
|Aksigorta
|7,54
|4,43
|39,17
|Aksu Enerji
|11,55
|4,90
|-22,33
|Alarko Carrıer
|80,00
|5,12
|33,33
|Alarko GMYO
|18,05
|5,99
|18,89
|Alarko Holding
|5,65
|4,24
|-5,04
|Albaraka Türk
|1,73
|5,49
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,18
|1,75
|59,30
|Alkim Kağıt
|11,05
|1,94
|103,88
|Alkim Kimya
|12,44
|1,97
|100,58
|Altınyağ
|1,24
|1,64
|202,44
|Altınyunus Çeşme
|37,88
|-5,39
|279,18
|Anadolu Cam
|5,38
|2,87
|26,17
|Anadolu Efes
|22,60
|1,71
|-2,08
|Anadolu Grubu Holding
|21,28
|3,70
|20,98
|Anadolu Hayat Emek.
|8,29
|0,48
|36,23
|Anadolu Isuzu
|14,40
|4,88
|18,32
|Anadolu Sigorta
|6,38
|0,79
|53,60
|Anel Elektrik
|5,01
|5,25
|56,07
|Arçelik
|20,34
|2,99
|-2,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,66
|2,00
|Arena Bilgisayar
|17,27
|4,04
|137,06
|Armada Bilgisayar
|23,82
|3,03
|45,33
|Arsan Tekstil
|5,33
|3,70
|48,88
|Artı Yatırım Holding
|1,97
|-1,01
|143,21
|Aselsan
|32,20
|1,32
|53,77
|Ata GMYO
|3,58
|2,87
|-20,97
|Atakule GMYO
|2,32
|6,91
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|4,09
|23,61
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,23
|2,49
|13,61
|Avrasya GMYO
|2,63
|5,62
|74,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,04
|2,00
|12,09
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,90
|0,00
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,70
|3,03
|10,39
|Ayen Enerji
|6,92
|8,12
|99,42
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|3,95
|-1,25
|80,37
|Aygaz
|11,70
|2,72
|-3,67
|Bagfaş
|17,07
|3,14
|1,49
|Bak Ambalaj
|9,15
|3,04
|24,49
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|-0,99
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|4,03
|6,33
|59,92
|Banvit
|24,60
|0,90
|32,47
|Baştaş Başkent Çimento
|4,59
|8,00
|77,22
|Batı Çimento
|3,52
|4,45
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,69
|5,62
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|7,31
|-0,95
|Bera Holding
|5,41
|1,69
|40,52
|Berkosan Yalıtım
|4,30
|3,61
|56,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,95
|-7,52
|20,41
|Beyaz Filo
|4,01
|5,53
|28,12
|Bilici Yatırım
|8,00
|2,56
|86,06
|Bim Mağazalar
|69,20
|1,54
|49,75
|Birko Mensucat
|0,48
|2,13
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,70
|6,92
|49,12
|Bizim Mağazaları
|20,14
|3,55
|80,30
|Bomonti Elektrik
|5,49
|-2,49
|328,91
|Borusan Mannesmann
|12,05
|2,38
|5,24
|Borusan Yat. Paz.
|79,95
|1,46
|33,44
|Bosch Fren Sistemleri
|414,40
|9,98
|44,00
|Bossa
|9,78
|3,16
|21,34
|Brisa
|12,60
|2,44
|34,34
|Burçelik
|11,34
|3,28
|95,18
|Burçelik Vana
|30,34
|6,01
|212,46
|Bursa Çimento
|4,64
|5,22
|15,90
|Carrefoursa
|7,35
|1,80
|56,05
|Casa Emtia Petrol
|20,74
|1,17
|120,87
|Ceo Event Medya
|4,20
|3,19
|14,68
|Coca Cola İçecek
|45,04
|1,03
|18,97
|Cosmos Yat. Holding
|2,78
|0,36
|36,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,56
|0,66
|58,33
|Çelebi
|77,55
|2,04
|-24,05
|Çelik Halat
|11,15
|3,34
|71,54
|Çemaş Döküm
|1,69
|6,29
|34,82
|Çemtaş
|8,44
|2,30
|3,83
|Çimbeton
|61,70
|4,66
|49,54
|Çimentaş
|23,86
|3,92
|59,07
|Çimsa
|10,98
|5,17
|20,93
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|5,14
|21,94
|Dagi Giyim
|6,27
|-0,79
|150,80
|Dagi Yatırım Holding
|7,34
|0,55
|224,78
|Dardanel
|11,87
|3,22
|213,19
|Datagate Bilgisayar
|9,25
|3,01
|18,44
|Demısaş Döküm
|6,18
|3,87
|77,59
|Denge Holding
|1,83
|9,58
|33,58
|Deniz GMYO
|5,70
|5,75
|12,87
|Denizli Cam
|8,28
|2,60
|-0,72
|Derimod
|6,89
|3,14
|-3,50
|Derlüks Deri
|6,87
|6,18
|69,81
|Desa Deri
|5,09
|2,83
|12,11
|Despec Bilgisayar
|7,74
|3,75
|82,55
|Deva Holding
|19,57
|1,93
|119,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,23
|0,82
|57,69
|Ditaş Doğan
|25,60
|3,31
|169,05
|DO-CO
|332,90
|1,80
|-40,98
|Doğan Burda
|16,99
|5,14
|179,90
|Doğan Holding
|2,23
|1,36
|24,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|9,84
|62,42
|Doğusan
|3,07
|2,33
|47,60
|Doğuş GMYO
|5,81
|3,75
|28,26
|Doğuş Otomotiv
|15,42
|2,25
|61,97
|Döktaş Dökümcülük
|24,90
|3,32
|-21,32
|Duran Doğan Basım
|16,65
|2,59
|18,59
|Dyo Boya
|6,66
|3,42
|35,92
|Eczacıbaşı İlaç
|6,46
|3,69
|76,96
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,96
|2,61
|55,31
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|3,46
|71,94
|Ege Endüstri
|660,30
|3,27
|17,37
|Ege Gübre
|84,95
|1,37
|70,58
|Ege Profil
|14,65
|1,45
|22,39
|Ege Seramik
|5,26
|3,34
|42,99
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,18
|-5,60
|268,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,14
|0,00
|192,31
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|305,00
|Egeplast
|16,60
|0,00
|32,80
|Ekiz Kimya
|10,21
|-0,20
|1573,77
|Emek Elektrik
|2,82
|3,30
|77,36
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|1,37
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,24
|3,70
|53,42
|Enerjisa Enerji
|8,74
|1,51
|29,75
|Enka İnşaat
|6,09
|2,01
|9,10
|Erbosan
|21,86
|2,44
|-12,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,75
|1,74
|-3,21
|Ersu Gıda
|4,38
|3,55
|111,59
|Escort Teknoloji
|3,75
|3,59
|169,78
|Etiler Gıda
|2,80
|0,00
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,99
|3,65
|24,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,80
|4,05
|50,78
|Euro Yat. Ort.
|1,80
|4,05
|59,89
|Euro Yatırım Holding
|1,79
|3,47
|19,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,05
|-2,03
|-16,72
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,28
|3,63
|-6,35
|F-M İzmit Piston
|55,60
|3,15
|17,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,51
|1,06
|36,67
|Ford Otosan
|74,05
|1,44
|12,00
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|0,00
|-3,33
|Frigo Pak Gıda
|18,00
|0,00
|38,89
|Galatasaray Sportif
|2,57
|-3,38
|26,60
|Garanti Bankası
|7,89
|1,02
|-29,17
|Garanti Faktoring
|5,15
|3,21
|33,07
|Garanti Yat. Ort.
|2,04
|4,62
|88,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,23
|1,21
|193,49
|Gedik Yatırım Holding
|22,30
|2,11
|189,99
|Gediz Ambalaj
|11,12
|3,44
|64,50
|Gentaş
|2,88
|3,23
|39,67
|Gersan Elektrik
|5,57
|9,86
|74,61
|Global Men. Değ.
|4,79
|1,27
|154,79
|Global Yat. Holding
|4,20
|2,94
|-13,76
|Good-Year
|5,57
|4,11
|37,53
|Göltaş Çimento
|19,71
|5,06
|10,79
|Gözde Girişim
|4,88
|3,83
|-5,06
|GSD Denizcilik
|4,05
|3,85
|58,20
|GSD Holding
|2,15
|3,86
|44,30
|Gübre Fabrik.
|26,96
|1,28
|198,23
|Güler Yat. Holding
|14,57
|-0,14
|617,73
|Güneş Sigorta
|4,28
|3,13
|96,33
|Halk GMYO
|2,29
|2,69
|88,12
|Halk Sigorta
|3,36
|-9,68
|69,70
|Hatay Tekstil
|9,67
|4,54
|43,60
|Hedef Girişim
|3,00
|4,53
|14,94
|Hektaş
|13,94
|2,50
|73,82
|HUB Girişim
|20,06
|1,83
|113,66
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|3,57
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|5,49
|2,04
|4,17
|İdealist Danışmanlık
|3,94
|2,07
|18,67
|İdealist GMYO
|4,18
|2,70
|36,60
|İhlas Ev Aletleri
|2,28
|6,05
|-27,16
|İhlas Gayrimenkul
|1,76
|6,67
|46,67
|İhlas Gazetecilik
|3,98
|2,31
|-41,56
|İhlas Holding
|0,88
|4,76
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|3,54
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|10,87
|3,13
|15,89
|Info Yatırım
|5,41
|6,08
|11,26
|İntema
|12,51
|1,21
|35,10
|İpek Doğal Enerji
|14,30
|2,51
|85,23
|İskenderun Demir Çelik
|7,34
|2,09
|-8,36
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)