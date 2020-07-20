Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,69
|3,07
|98,39
|Acıpayam Selüloz
|10,04
|1,11
|58,99
|Adel Kalemcilik
|16,66
|0,48
|6,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,36
|3,06
|65,23
|Afyon Çimento
|4,19
|3,20
|83,91
|Ak Enerji
|2,00
|0,00
|83,49
|Akbank
|5,83
|0,17
|-28,11
|Akçansa
|13,77
|1,03
|42,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,27
|9,77
|102,37
|Akfen GMYO
|4,00
|4,17
|-1,23
|Akın Tekstil
|14,16
|0,71
|2,68
|Akiş GMYO
|3,46
|-0,57
|10,46
|Akmerkez GMYO
|35,00
|0,86
|56,22
|Aksa
|7,80
|3,31
|11,38
|Aksa Enerji
|5,83
|-0,68
|53,42
|Aksigorta
|7,90
|-0,50
|45,81
|Aksu Enerji
|11,42
|0,18
|-23,20
|Alarko Carrıer
|83,30
|1,71
|38,83
|Alarko GMYO
|19,80
|4,82
|30,41
|Alarko Holding
|5,76
|1,95
|-3,19
|Albaraka Türk
|1,76
|-0,56
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,42
|2,10
|69,60
|Alkim Kağıt
|11,77
|0,26
|117,17
|Alkim Kimya
|12,90
|0,78
|108,00
|Altınyağ
|1,30
|1,56
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|38,84
|0,00
|288,79
|Anadolu Cam
|5,49
|1,29
|28,75
|Anadolu Efes
|20,50
|-1,35
|-3,66
|Anadolu Grubu Holding
|21,34
|0,47
|21,32
|Anadolu Hayat Emek.
|9,05
|0,89
|48,72
|Anadolu Isuzu
|16,87
|-4,96
|38,62
|Anadolu Sigorta
|6,51
|0,62
|56,73
|Anel Elektrik
|5,27
|0,76
|64,17
|Arçelik
|21,40
|0,56
|2,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,78
|-0,39
|Arena Bilgisayar
|17,43
|1,46
|139,26
|Armada Bilgisayar
|24,22
|1,17
|47,77
|Arsan Tekstil
|5,40
|-0,18
|50,84
|Artı Yatırım Holding
|1,85
|-5,13
|128,40
|Aselsan
|33,30
|2,27
|59,50
|Ata GMYO
|3,57
|-0,28
|-21,19
|Atakule GMYO
|2,69
|6,32
|40,10
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|-2,44
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,82
|1,11
|26,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,18
|-0,65
|13,24
|Avrasya GMYO
|2,56
|-0,78
|69,54
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,09
|0,48
|14,84
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,60
|0,01
|12,73
|Avrupa Yatırım Holding
|1,74
|-1,69
|12,99
|Ayen Enerji
|5,79
|-3,50
|66,86
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,88
|-1,01
|122,83
|Aygaz
|11,70
|0,00
|-3,67
|Bagfaş
|18,48
|2,33
|9,87
|Bak Ambalaj
|9,83
|1,55
|33,74
|Balatacılar Balatacılık
|2,06
|-1,90
|66,13
|Bantaş Ambalaj
|4,16
|0,48
|65,08
|Banvit
|23,70
|-4,51
|27,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,39
|0,46
|69,50
|Batı Çimento
|3,95
|1,28
|19,34
|Batısöke Çimento
|1,86
|2,20
|41,98
|Bayrak Taban Sanayi
|7,23
|-0,96
|Bera Holding
|7,93
|9,99
|105,97
|Berkosan Yalıtım
|4,58
|3,62
|67,15
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,57
|-3,02
|4,90
|Beyaz Filo
|3,97
|0,25
|26,84
|Bilici Yatırım
|8,16
|-0,97
|89,78
|Bim Mağazalar
|70,85
|0,00
|53,32
|Birko Mensucat
|0,47
|0,00
|51,61
|Birlik Mensucat
|1,90
|1,60
|66,67
|Bizim Mağazaları
|19,96
|-0,60
|78,69
|Bomonti Elektrik
|5,80
|-0,68
|353,12
|Borusan Mannesmann
|13,11
|1,31
|14,50
|Borusan Yat. Paz.
|81,05
|-0,12
|35,28
|Bosch Fren Sistemleri
|606,50
|9,99
|110,75
|Bossa
|10,04
|0,20
|24,57
|Brisa
|12,67
|0,32
|35,09
|Burçelik
|14,66
|9,98
|152,32
|Burçelik Vana
|40,18
|9,96
|313,80
|Bursa Çimento
|4,87
|2,53
|21,65
|Carrefoursa
|7,40
|0,00
|57,11
|Casa Emtia Petrol
|19,17
|-10,00
|104,15
|Ceo Event Medya
|4,53
|1,12
|23,70
|Coca Cola İçecek
|47,84
|2,79
|26,36
|Cosmos Yat. Holding
|2,83
|0,35
|38,73
|Credıtwest Faktorıng
|4,35
|2,35
|51,04
|Çelebi
|77,70
|-1,89
|-23,90
|Çelik Halat
|14,25
|-3,06
|119,23
|Çemaş Döküm
|1,74
|1,16
|38,81
|Çemtaş
|9,49
|5,21
|16,74
|Çimbeton
|72,15
|9,98
|74,87
|Çimentaş
|27,76
|9,64
|85,07
|Çimsa
|11,08
|1,19
|22,03
|Çuhadaroğlu Metal
|4,23
|0,71
|32,60
|Dagi Giyim
|6,66
|-1,91
|166,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,80
|-3,35
|245,13
|Dardanel
|11,68
|1,13
|208,18
|Datagate Bilgisayar
|10,17
|2,11
|30,22
|Demısaş Döküm
|6,02
|-2,27
|72,99
|Denge Holding
|1,98
|2,06
|44,53
|Deniz GMYO
|6,25
|6,29
|23,76
|Denizli Cam
|8,21
|0,61
|-1,56
|Derimod
|7,10
|2,90
|-0,56
|Derlüks Deri
|7,52
|3,16
|85,87
|Desa Deri
|5,79
|3,39
|27,53
|Despec Bilgisayar
|8,16
|-0,49
|92,45
|Deva Holding
|20,52
|1,48
|129,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|0,00
|62,82
|Ditaş Doğan
|31,70
|-3,00
|233,15
|DO-CO
|348,30
|-0,29
|-38,24
|Doğan Burda
|22,64
|1,71
|272,98
|Doğan Holding
|2,21
|-0,45
|23,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,93
|2,45
|77,58
|Doğusan
|3,06
|-0,97
|47,12
|Doğuş GMYO
|6,23
|0,81
|37,53
|Doğuş Otomotiv
|16,81
|-0,83
|76,58
|Döktaş Dökümcülük
|26,28
|1,94
|-16,96
|Duran Doğan Basım
|18,86
|0,59
|34,33
|Dyo Boya
|6,73
|-0,44
|37,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,42
|0,47
|75,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,25
|1,06
|58,32
|Edip Gayrimenkul
|2,91
|3,56
|109,35
|Ege Endüstri
|700,30
|1,49
|24,48
|Ege Gübre
|95,80
|1,59
|92,37
|Ege Profil
|14,74
|0,61
|23,14
|Ege Seramik
|5,71
|0,71
|55,23
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,19
|1,71
|271,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,10
|0,00
|182,05
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,78
|0,00
|290,00
|Egeplast
|15,96
|-0,25
|27,68
|Ekiz Kimya
|8,70
|0,12
|1326,23
|Emek Elektrik
|2,82
|1,08
|77,36
|Eminiş Ambalaj
|3,89
|-0,77
|155,92
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|0,44
|57,53
|Enerjisa Enerji
|8,79
|0,34
|30,49
|Enka İnşaat
|6,50
|3,01
|16,45
|Erbosan
|24,28
|2,10
|-2,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,70
|0,00
|-1,23
|Ersu Gıda
|4,44
|0,23
|114,49
|Escort Teknoloji
|3,79
|0,26
|172,66
|Etiler Gıda
|3,35
|7,72
|36,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,14
|-0,47
|33,44
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,86
|-1,06
|55,80
|Euro Yat. Ort.
|1,78
|-0,56
|58,12
|Euro Yatırım Holding
|1,95
|2,09
|30,00
|Fenerbahçe Futbol
|12,02
|-1,48
|-16,93
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,45
|1,37
|-2,63
|F-M İzmit Piston
|80,55
|9,97
|70,07
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,09
|-1,68
|44,21
|Ford Otosan
|79,55
|0,06
|20,32
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|0,00
|Frigo Pak Gıda
|21,16
|0,38
|63,27
|Galatasaray Sportif
|2,51
|-1,57
|23,65
|Garanti Bankası
|7,96
|0,38
|-28,55
|Garanti Faktoring
|5,60
|1,45
|44,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|1,39
|102,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,18
|0,00
|191,90
|Gedik Yatırım Holding
|22,16
|-0,54
|188,17
|Gediz Ambalaj
|12,16
|2,62
|79,88
|Gentaş
|3,05
|1,67
|47,91
|Gersan Elektrik
|7,40
|3,50
|131,97
|Global Men. Değ.
|5,46
|4,20
|190,43
|Global Yat. Holding
|4,68
|5,64
|-3,90
|Good-Year
|5,80
|0,52
|43,21
|Göltaş Çimento
|21,98
|2,23
|23,55
|Gözde Girişim
|5,92
|9,83
|15,18
|GSD Denizcilik
|4,16
|0,48
|62,50
|GSD Holding
|2,19
|-0,45
|46,98
|Gübre Fabrik.
|29,40
|4,26
|225,22
|Güler Yat. Holding
|13,10
|-1,58
|545,32
|Güneş Sigorta
|5,31
|6,84
|143,58
|Halk GMYO
|2,53
|0,00
|107,83
|Halk Sigorta
|3,40
|0,59
|103,15
|Hatay Tekstil
|10,19
|2,41
|51,32
|Hedef Girişim
|3,47
|9,12
|32,95
|Hektaş
|14,35
|2,50
|78,93
|HUB Girişim
|19,74
|-1,05
|110,25
|Hürriyet Gzt.
|1,53
|-0,65
|34,21
|ICBC Turkey Bank
|5,74
|1,41
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|3,93
|2,08
|18,37
|İdealist GMYO
|4,41
|5,76
|44,12
|İhlas Ev Aletleri
|2,28
|-1,30
|-27,16
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|-0,55
|50,00
|İhlas Gazetecilik
|3,93
|0,26
|-42,29
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|0,00
|15,69
|İndeks Bilgisayar
|12,26
|5,33
|30,71
|Info Yatırım
|6,05
|-1,14
|24,42
|İntema
|13,10
|1,55
|41,47
|İpek Doğal Enerji
|15,32
|0,13
|98,45
|İskenderun Demir Çelik
|7,31
|-0,54
|-6,46
(Sürecek)