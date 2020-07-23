Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,64
|0,00
|95,70
|Acıpayam Selüloz
|10,03
|1,31
|58,84
|Adel Kalemcilik
|18,95
|2,54
|20,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,49
|1,22
|74,33
|Afyon Çimento
|4,63
|0,22
|103,22
|Ak Enerji
|1,97
|3,68
|80,73
|Akbank
|5,83
|0,34
|-28,11
|Akçansa
|13,51
|0,67
|39,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|0,58
|145,50
|Akfen GMYO
|3,84
|0,79
|-5,19
|Akın Tekstil
|14,34
|0,49
|3,99
|Akiş GMYO
|3,44
|1,78
|9,82
|Akmerkez GMYO
|34,98
|1,33
|56,13
|Aksa
|7,39
|0,82
|5,52
|Aksa Enerji
|5,82
|1,75
|53,16
|Aksigorta
|8,01
|1,65
|47,84
|Aksu Enerji
|11,44
|1,24
|-23,07
|Alarko Carrıer
|84,10
|4,54
|40,81
|Alarko GMYO
|17,73
|-0,84
|20,63
|Alarko Holding
|5,65
|0,71
|-5,04
|Albaraka Türk
|1,75
|0,57
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,88
|-0,38
|73,42
|Alkim Kağıt
|13,09
|10,00
|141,52
|Alkim Kimya
|13,95
|8,64
|124,93
|Altınyağ
|1,28
|1,59
|212,20
|Altınyunus Çeşme
|39,78
|0,00
|298,20
|Anadolu Cam
|5,47
|0,92
|28,28
|Anadolu Efes
|20,92
|0,97
|-1,68
|Anadolu Grubu Holding
|20,78
|1,96
|18,14
|Anadolu Hayat Emek.
|8,60
|-1,71
|41,33
|Anadolu Isuzu
|15,71
|0,64
|29,09
|Anadolu Sigorta
|6,42
|-0,47
|54,57
|Anel Elektrik
|5,14
|1,58
|60,12
|Arçelik
|21,40
|1,13
|2,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,22
|-0,66
|Arena Bilgisayar
|19,29
|-0,82
|164,79
|Armada Bilgisayar
|26,02
|-3,70
|58,76
|Arsan Tekstil
|5,46
|-0,18
|52,51
|Artı Yatırım Holding
|1,86
|0,54
|129,63
|Aselsan
|34,70
|2,85
|66,20
|Ata GMYO
|3,57
|0,56
|-21,19
|Atakule GMYO
|2,65
|5,16
|38,02
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|0,54
|28,47
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,81
|-1,33
|10,48
|Avrasya GMYO
|2,44
|0,83
|61,59
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,21
|0,91
|21,43
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,80
|0,01
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,73
|1,17
|12,34
|Ayen Enerji
|6,18
|-2,52
|78,10
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,53
|0,22
|106,85
|Aygaz
|12,38
|0,24
|1,93
|Bagfaş
|18,19
|2,19
|8,15
|Bak Ambalaj
|9,62
|0,84
|30,88
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|0,50
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|4,12
|2,23
|63,49
|Banvit
|25,28
|0,32
|36,13
|Baştaş Başkent Çimento
|4,25
|-0,47
|64,09
|Batı Çimento
|4,37
|2,10
|32,02
|Batısöke Çimento
|1,90
|-1,04
|45,04
|Bayrak Taban Sanayi
|6,85
|-1,86
|Bera Holding
|8,39
|2,82
|117,92
|Berkosan Yalıtım
|4,47
|-0,45
|63,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,61
|-2,97
|6,53
|Beyaz Filo
|3,95
|0,25
|26,21
|Bilici Yatırım
|8,19
|0,37
|90,48
|Bim Mağazalar
|72,40
|1,97
|56,68
|Birko Mensucat
|0,49
|0,00
|58,06
|Birlik Mensucat
|1,81
|-0,55
|58,77
|Bizim Mağazaları
|18,90
|-0,58
|69,20
|Bomonti Elektrik
|6,62
|1,85
|417,19
|Borusan Mannesmann
|12,66
|0,72
|10,57
|Borusan Yat. Paz.
|78,90
|0,51
|31,69
|Bosch Fren Sistemleri
|776,90
|5,87
|169,96
|Bossa
|9,89
|0,71
|22,70
|Brisa
|12,42
|0,98
|32,42
|Burçelik
|19,30
|8,86
|232,19
|Burçelik Vana
|53,35
|9,82
|449,43
|Bursa Çimento
|6,76
|7,81
|68,86
|Carrefoursa
|7,37
|1,52
|56,48
|Casa Emtia Petrol
|22,86
|0,00
|143,45
|Ceo Event Medya
|4,41
|0,23
|20,42
|Coca Cola İçecek
|47,48
|0,00
|25,41
|Cosmos Yat. Holding
|2,81
|0,00
|37,75
|Credıtwest Faktorıng
|4,58
|1,10
|59,03
|Çelebi
|76,70
|0,92
|-24,88
|Çelik Halat
|13,34
|-0,97
|105,23
|Çemaş Döküm
|1,67
|-1,76
|33,23
|Çemtaş
|11,64
|5,82
|43,19
|Çimbeton
|71,45
|-1,31
|73,17
|Çimentaş
|25,86
|-1,45
|72,40
|Çimsa
|11,36
|1,88
|25,11
|Çuhadaroğlu Metal
|4,37
|-1,80
|36,99
|Dagi Giyim
|6,60
|-1,49
|164,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,24
|-1,36
|220,35
|Dardanel
|11,75
|-2,08
|210,03
|Datagate Bilgisayar
|9,92
|0,71
|27,02
|Demısaş Döküm
|5,71
|0,71
|64,08
|Denge Holding
|2,07
|-4,17
|51,09
|Deniz GMYO
|7,24
|5,85
|43,37
|Denizli Cam
|7,96
|0,51
|-4,56
|Derimod
|6,91
|1,02
|-3,22
|Derlüks Deri
|6,43
|4,38
|58,93
|Desa Deri
|5,74
|2,50
|26,43
|Despec Bilgisayar
|8,39
|3,20
|97,88
|Deva Holding
|20,06
|0,65
|124,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,33
|0,76
|70,51
|Ditaş Doğan
|26,90
|-2,04
|182,71
|DO-CO
|340,20
|-0,09
|-39,68
|Doğan Burda
|21,66
|0,84
|256,84
|Doğan Holding
|2,18
|0,93
|21,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|-1,08
|66,06
|Doğusan
|2,96
|1,02
|42,31
|Doğuş GMYO
|6,07
|0,66
|34,00
|Doğuş Otomotiv
|17,64
|-2,11
|85,29
|Döktaş Dökümcülük
|25,18
|0,48
|-20,43
|Duran Doğan Basım
|17,50
|-1,46
|24,64
|Dyo Boya
|6,57
|0,92
|34,08
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|0,95
|74,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,39
|0,98
|59,77
|Edip Gayrimenkul
|2,76
|-0,36
|98,56
|Ege Endüstri
|697,60
|1,07
|24,00
|Ege Gübre
|94,20
|2,28
|89,16
|Ege Profil
|14,47
|0,21
|20,89
|Ege Seramik
|5,46
|1,30
|48,43
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,20
|7,14
|275,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,08
|9,09
|176,92
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,73
|1,39
|265,00
|Egeplast
|15,79
|1,61
|26,32
|Ekiz Kimya
|8,26
|0,00
|1254,10
|Emek Elektrik
|2,80
|-0,36
|76,10
|Eminiş Ambalaj
|3,61
|6,80
|137,50
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|-0,84
|62,33
|Enerjisa Enerji
|8,54
|0,35
|26,78
|Enka İnşaat
|6,43
|1,26
|15,19
|Erbosan
|23,08
|1,67
|-7,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,39
|0,60
|-4,75
|Ersu Gıda
|4,43
|0,45
|114,01
|Escort Teknoloji
|3,78
|0,00
|171,94
|Etiler Gıda
|4,13
|0,00
|68,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,06
|0,49
|28,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,81
|0,00
|51,61
|Euro Yat. Ort.
|1,78
|-1,11
|58,12
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|-0,55
|20,00
|Fenerbahçe Futbol
|13,09
|-0,83
|-9,54
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,33
|-1,37
|-5,25
|F-M İzmit Piston
|73,90
|-1,14
|56,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,82
|0,19
|40,70
|Ford Otosan
|78,15
|0,32
|18,20
|Formet Çelik Kapı
|3,05
|-1,61
|1,67
|Frigo Pak Gıda
|29,62
|9,95
|128,55
|Galatasaray Sportif
|2,58
|-1,90
|27,09
|Garanti Bankası
|8,02
|0,75
|-28,01
|Garanti Faktoring
|5,86
|9,94
|51,42
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-0,45
|102,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,11
|0,89
|189,67
|Gedik Yatırım Holding
|21,84
|0,28
|184,01
|Gediz Ambalaj
|12,04
|0,17
|78,11
|Gentaş
|2,94
|0,68
|42,58
|Gersan Elektrik
|6,85
|0,59
|114,73
|Global Men. Değ.
|5,19
|-1,14
|176,06
|Global Yat. Holding
|4,85
|2,97
|-0,41
|Good-Year
|5,68
|1,61
|40,25
|Göltaş Çimento
|21,58
|2,86
|21,30
|Gözde Girişim
|6,06
|2,02
|17,90
|GSD Denizcilik
|4,28
|0,71
|67,19
|GSD Holding
|2,41
|0,42
|61,74
|Gübre Fabrik.
|28,54
|0,85
|215,71
|Güler Yat. Holding
|12,24
|-1,13
|502,96
|Güneş Sigorta
|5,18
|0,39
|137,61
|Halk GMYO
|2,48
|0,81
|103,72
|Halk Sigorta
|3,40
|-1,45
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,75
|0,21
|44,79
|Hedef Girişim
|3,27
|1,55
|25,29
|Hektaş
|14,09
|0,79
|75,69
|HUB Girişim
|18,86
|0,27
|100,88
|Hürriyet Gzt.
|1,65
|0,61
|44,74
|ICBC Turkey Bank
|6,29
|1,62
|19,35
|İdealist Danışmanlık
|4,16
|0,48
|25,30
|İdealist GMYO
|4,39
|2,09
|43,46
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|0,47
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,75
|1,16
|45,83
|İhlas Gazetecilik
|4,14
|1,72
|-39,21
|İhlas Holding
|0,89
|1,14
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|0,00
|12,75
|İndeks Bilgisayar
|12,07
|2,90
|28,68
|Info Yatırım
|6,92
|1,32
|42,31
|İntema
|12,88
|1,26
|39,09
|İpek Doğal Enerji
|14,53
|1,04
|88,21
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|0,14
|-8,00
(Sürecek)