Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,64 0,00 95,70
Acıpayam Selüloz 10,03 1,31 58,84
Adel Kalemcilik 18,95 2,54 20,70
Adese Alışveriş Ticaret 2,49 1,22 74,33
Afyon Çimento 4,63 0,22 103,22
Ak Enerji 1,97 3,68 80,73
Akbank 5,83 0,34 -28,11
Akçansa 13,51 0,67 39,36
Akdeniz Yatırım Hold. 5,18 0,58 145,50
Akfen GMYO 3,84 0,79 -5,19
Akın Tekstil 14,34 0,49 3,99
Akiş GMYO 3,44 1,78 9,82
Akmerkez GMYO 34,98 1,33 56,13
Aksa 7,39 0,82 5,52
Aksa Enerji 5,82 1,75 53,16
Aksigorta 8,01 1,65 47,84
Aksu Enerji 11,44 1,24 -23,07
Alarko Carrıer 84,10 4,54 40,81
Alarko GMYO 17,73 -0,84 20,63
Alarko Holding 5,65 0,71 -5,04
Albaraka Türk 1,75 0,57 14,38
Alcatel Lucent Teletaş 20,88 -0,38 73,42
Alkim Kağıt 13,09 10,00 141,52
Alkim Kimya 13,95 8,64 124,93
Altınyağ 1,28 1,59 212,20
Altınyunus Çeşme 39,78 0,00 298,20
Anadolu Cam 5,47 0,92 28,28
Anadolu Efes 20,92 0,97 -1,68
Anadolu Grubu Holding 20,78 1,96 18,14
Anadolu Hayat Emek. 8,60 -1,71 41,33
Anadolu Isuzu 15,71 0,64 29,09
Anadolu Sigorta 6,42 -0,47 54,57
Anel Elektrik 5,14 1,58 60,12
Arçelik 21,40 1,13 2,69
ARD Bilişim Teknolojileri 33,22 -0,66
Arena Bilgisayar 19,29 -0,82 164,79
Armada Bilgisayar 26,02 -3,70 58,76
Arsan Tekstil 5,46 -0,18 52,51
Artı Yatırım Holding 1,86 0,54 129,63
Aselsan 34,70 2,85 66,20
Ata GMYO 3,57 0,56 -21,19
Atakule GMYO 2,65 5,16 38,02
Atlantis Yatırım Holding 2,00 0,00 100,00
Atlas Yat. Ort. 1,85 0,54 28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,81 -1,33 10,48
Avrasya GMYO 2,44 0,83 61,59
Avrasya Petrol ve Tur. 2,21 0,91 21,43
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,80 0,01 12,75
Avrupa Yatırım Holding 1,73 1,17 12,34
Ayen Enerji 6,18 -2,52 78,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,53 0,22 106,85
Aygaz 12,38 0,24 1,93
Bagfaş 18,19 2,19 8,15
Bak Ambalaj 9,62 0,84 30,88
Balatacılar Balatacılık 2,01 0,50 62,10
Bantaş Ambalaj 4,12 2,23 63,49
Banvit 25,28 0,32 36,13
Baştaş Başkent Çimento 4,25 -0,47 64,09
Batı Çimento 4,37 2,10 32,02
Batısöke Çimento 1,90 -1,04 45,04
Bayrak Taban Sanayi 6,85 -1,86
Bera Holding 8,39 2,82 117,92
Berkosan Yalıtım 4,47 -0,45 63,14
Beşiktaş Futbol Yat. 2,61 -2,97 6,53
Beyaz Filo 3,95 0,25 26,21
Bilici Yatırım 8,19 0,37 90,48
Bim Mağazalar 72,40 1,97 56,68
Birko Mensucat 0,49 0,00 58,06
Birlik Mensucat 1,81 -0,55 58,77
Bizim Mağazaları 18,90 -0,58 69,20
Bomonti Elektrik 6,62 1,85 417,19
Borusan Mannesmann 12,66 0,72 10,57
Borusan Yat. Paz. 78,90 0,51 31,69
Bosch Fren Sistemleri 776,90 5,87 169,96
Bossa 9,89 0,71 22,70
Brisa 12,42 0,98 32,42
Burçelik 19,30 8,86 232,19
Burçelik Vana 53,35 9,82 449,43
Bursa Çimento 6,76 7,81 68,86
Carrefoursa 7,37 1,52 56,48
Casa Emtia Petrol 22,86 0,00 143,45
Ceo Event Medya 4,41 0,23 20,42
Coca Cola İçecek 47,48 0,00 25,41
Cosmos Yat. Holding 2,81 0,00 37,75
Credıtwest Faktorıng 4,58 1,10 59,03
Çelebi 76,70 0,92 -24,88
Çelik Halat 13,34 -0,97 105,23
Çemaş Döküm 1,67 -1,76 33,23
Çemtaş 11,64 5,82 43,19
Çimbeton 71,45 -1,31 73,17
Çimentaş 25,86 -1,45 72,40
Çimsa 11,36 1,88 25,11
Çuhadaroğlu Metal 4,37 -1,80 36,99
Dagi Giyim 6,60 -1,49 164,00
Dagi Yatırım Holding 7,24 -1,36 220,35
Dardanel 11,75 -2,08 210,03
Datagate Bilgisayar 9,92 0,71 27,02
Demısaş Döküm 5,71 0,71 64,08
Denge Holding 2,07 -4,17 51,09
Deniz GMYO 7,24 5,85 43,37
Denizli Cam 7,96 0,51 -4,56
Derimod 6,91 1,02 -3,22
Derlüks Deri 6,43 4,38 58,93
Desa Deri 5,74 2,50 26,43
Despec Bilgisayar 8,39 3,20 97,88
Deva Holding 20,06 0,65 124,69
Diriteks Diriliş Tekstil 1,33 0,76 70,51
Ditaş Doğan 26,90 -2,04 182,71
DO-CO 340,20 -0,09 -39,68
Doğan Burda 21,66 0,84 256,84
Doğan Holding 2,18 0,93 21,41
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,74 -1,08 66,06
Doğusan 2,96 1,02 42,31
Doğuş GMYO 6,07 0,66 34,00
Doğuş Otomotiv 17,64 -2,11 85,29
Döktaş Dökümcülük 25,18 0,48 -20,43
Duran Doğan Basım 17,50 -1,46 24,64
Dyo Boya 6,57 0,92 34,08
Eczacıbaşı İlaç 6,38 0,95 74,77
Eczacıbaşı Yatırım 15,39 0,98 59,77
Edip Gayrimenkul 2,76 -0,36 98,56
Ege Endüstri 697,60 1,07 24,00
Ege Gübre 94,20 2,28 89,16
Ege Profil 14,47 0,21 20,89
Ege Seramik 5,46 1,30 48,43
Egeli & Co Tarım Girişim 1,20 7,14 275,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,08 9,09 176,92
Egeli&Co Yatırım Holding 0,73 1,39 265,00
Egeplast 15,79 1,61 26,32
Ekiz Kimya 8,26 0,00 1254,10
Emek Elektrik 2,80 -0,36 76,10
Eminiş Ambalaj 3,61 6,80 137,50
Emlak Konut GMYO 2,35 -0,84 62,33
Enerjisa Enerji 8,54 0,35 26,78
Enka İnşaat 6,43 1,26 15,19
Erbosan 23,08 1,67 -7,61
Ereğli Demir Çelik 8,39 0,60 -4,75
Ersu Gıda 4,43 0,45 114,01
Escort Teknoloji 3,78 0,00 171,94
Etiler Gıda 4,13 0,00 68,57
Euro Kapital Yat. Ort. 2,06 0,49 28,45
Euro Trend Yat. Ort. 1,81 0,00 51,61
Euro Yat. Ort. 1,78 -1,11 58,12
Euro Yatırım Holding 1,80 -0,55 20,00
Fenerbahçe Futbol 13,09 -0,83 -9,54
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,33 -1,37 -5,25
F-M İzmit Piston 73,90 -1,14 56,03
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,82 0,19 40,70
Ford Otosan 78,15 0,32 18,20
Formet Çelik Kapı 3,05 -1,61 1,67
Frigo Pak Gıda 29,62 9,95 128,55
Galatasaray Sportif 2,58 -1,90 27,09
Garanti Bankası 8,02 0,75 -28,01
Garanti Faktoring 5,86 9,94 51,42
Garanti Yat. Ort. 2,19 -0,45 102,78
Gedik Y. Men. Değ. 9,11 0,89 189,67
Gedik Yatırım Holding 21,84 0,28 184,01
Gediz Ambalaj 12,04 0,17 78,11
Gentaş 2,94 0,68 42,58
Gersan Elektrik 6,85 0,59 114,73
Global Men. Değ. 5,19 -1,14 176,06
Global Yat. Holding 4,85 2,97 -0,41
Good-Year 5,68 1,61 40,25
Göltaş Çimento 21,58 2,86 21,30
Gözde Girişim 6,06 2,02 17,90
GSD Denizcilik 4,28 0,71 67,19
GSD Holding 2,41 0,42 61,74
Gübre Fabrik. 28,54 0,85 215,71
Güler Yat. Holding 12,24 -1,13 502,96
Güneş Sigorta 5,18 0,39 137,61
Halk GMYO 2,48 0,81 103,72
Halk Sigorta 3,40 -1,45 103,15
Hatay Tekstil 9,75 0,21 44,79
Hedef Girişim 3,27 1,55 25,29
Hektaş 14,09 0,79 75,69
HUB Girişim 18,86 0,27 100,88
Hürriyet Gzt. 1,65 0,61 44,74
ICBC Turkey Bank 6,29 1,62 19,35
İdealist Danışmanlık 4,16 0,48 25,30
İdealist GMYO 4,39 2,09 43,46
İhlas Ev Aletleri 2,16 0,47 -30,99
İhlas Gayrimenkul 1,75 1,16 45,83
İhlas Gazetecilik 4,14 1,72 -39,21
İhlas Holding 0,89 1,14 -2,20
İhlas Yayın Holding 1,15 0,00 12,75
İndeks Bilgisayar 12,07 2,90 28,68
Info Yatırım 6,92 1,32 42,31
İntema 12,88 1,26 39,09
İpek Doğal Enerji 14,53 1,04 88,21
İskenderun Demir Çelik 7,19 0,14 -8,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 01:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 913 yeni vaka tespit edildi Karaköy açıklarında bir yolcu vapurdan denize düştü Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 417 lirayla rekor tazeledi 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı "Yan bakma" meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hamile kadın yaralandı Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik Fenerbahçe'den ayrılan Isla: Üst düzey bir takımda oynamak istiyorum Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret! Tabela açılışı yapıldı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık         
16:37
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı         
16:37
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı         
16:31
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti         
15:53
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
14:50
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor         
14:50
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu         
09:27
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi         
07:33
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı         
23:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 20:12:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei