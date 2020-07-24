Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,50
|-1,96
|88,17
|Acıpayam Selüloz
|9,89
|-0,90
|56,62
|Adel Kalemcilik
|17,96
|-2,29
|14,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,34
|-2,09
|63,83
|Afyon Çimento
|4,49
|-0,22
|97,08
|Ak Enerji
|1,89
|-1,56
|73,39
|Akbank
|5,78
|-0,34
|-28,73
|Akçansa
|13,22
|-1,34
|36,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,56
|-6,17
|116,11
|Akfen GMYO
|3,82
|-0,52
|-5,68
|Akın Tekstil
|15,60
|5,76
|13,13
|Akiş GMYO
|3,48
|-0,57
|11,10
|Akmerkez GMYO
|34,10
|-1,62
|52,20
|Aksa
|7,32
|-0,81
|4,52
|Aksa Enerji
|5,70
|-0,52
|50,00
|Aksigorta
|8,09
|-1,22
|49,32
|Aksu Enerji
|11,24
|-0,44
|-24,41
|Alarko Carrıer
|94,00
|6,27
|57,39
|Alarko GMYO
|17,36
|-1,92
|18,11
|Alarko Holding
|5,60
|-0,71
|-5,88
|Albaraka Türk
|1,71
|-1,16
|11,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|20,40
|-0,68
|69,44
|Alkim Kağıt
|14,39
|9,93
|165,51
|Alkim Kimya
|14,90
|5,52
|140,25
|Altınyağ
|1,30
|0,00
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|38,72
|-2,62
|287,59
|Anadolu Cam
|5,58
|3,53
|30,86
|Anadolu Efes
|20,64
|-0,67
|-3,00
|Anadolu Grubu Holding
|21,02
|-0,66
|19,50
|Anadolu Hayat Emek.
|8,58
|-0,23
|41,00
|Anadolu Isuzu
|16,07
|-0,92
|32,05
|Anadolu Sigorta
|6,49
|0,31
|56,25
|Anel Elektrik
|5,21
|1,36
|62,31
|Arçelik
|21,80
|0,65
|4,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,76
|-2,22
|Arena Bilgisayar
|19,36
|0,36
|165,75
|Armada Bilgisayar
|24,24
|-4,42
|47,90
|Arsan Tekstil
|5,40
|-0,74
|50,84
|Artı Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|134,57
|Aselsan
|35,30
|0,46
|69,08
|Ata GMYO
|3,54
|-0,84
|-21,85
|Atakule GMYO
|2,59
|-1,89
|34,90
|Atlantis Yatırım Holding
|2,10
|5,00
|110,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,10
|9,95
|45,83
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,79
|-0,40
|10,33
|Avrasya GMYO
|2,43
|0,83
|60,93
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|-2,20
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,90
|0,01
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|4,14
|14,29
|Ayen Enerji
|5,89
|-3,44
|69,74
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,60
|-2,95
|110,05
|Aygaz
|12,78
|0,95
|5,22
|Bagfaş
|18,17
|-1,46
|8,03
|Bak Ambalaj
|9,63
|-0,52
|31,02
|Balatacılar Balatacılık
|2,10
|0,00
|69,35
|Bantaş Ambalaj
|4,04
|-0,98
|60,32
|Banvit
|24,96
|-0,24
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|-2,10
|62,16
|Batı Çimento
|4,29
|-0,92
|29,61
|Batısöke Çimento
|1,85
|-2,12
|41,22
|Bayrak Taban Sanayi
|6,78
|-1,60
|Bera Holding
|9,54
|6,35
|147,79
|Berkosan Yalıtım
|4,80
|0,21
|75,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,56
|-2,66
|4,49
|Beyaz Filo
|3,89
|-1,52
|24,29
|Bilici Yatırım
|8,15
|-1,21
|89,55
|Bim Mağazalar
|72,60
|-0,82
|57,11
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,80
|-0,55
|57,89
|Bizim Mağazaları
|18,46
|-1,07
|65,26
|Bomonti Elektrik
|7,58
|7,06
|492,19
|Borusan Mannesmann
|12,77
|-0,23
|11,53
|Borusan Yat. Paz.
|83,05
|0,06
|38,62
|Bosch Fren Sistemleri
|887,80
|10,00
|208,50
|Bossa
|10,15
|2,63
|25,93
|Brisa
|12,16
|-0,98
|29,65
|Burçelik
|21,36
|9,54
|267,64
|Burçelik Vana
|57,80
|8,24
|495,26
|Bursa Çimento
|7,10
|3,05
|77,35
|Carrefoursa
|7,43
|1,09
|57,75
|Casa Emtia Petrol
|22,56
|0,00
|140,26
|Ceo Event Medya
|4,84
|10,00
|32,16
|Coca Cola İçecek
|47,42
|-0,67
|25,25
|Cosmos Yat. Holding
|2,80
|-0,36
|37,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,60
|0,66
|59,72
|Çelebi
|76,75
|0,66
|-24,83
|Çelik Halat
|13,30
|0,91
|104,62
|Çemaş Döküm
|1,61
|-2,42
|28,44
|Çemtaş
|11,42
|0,18
|40,48
|Çimbeton
|74,80
|1,84
|81,29
|Çimentaş
|26,52
|0,08
|76,80
|Çimsa
|11,25
|-0,35
|23,90
|Çuhadaroğlu Metal
|4,35
|0,00
|36,36
|Dagi Giyim
|7,49
|1,63
|199,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,03
|-0,50
|255,31
|Dardanel
|13,31
|10,00
|251,19
|Datagate Bilgisayar
|10,15
|-0,29
|29,96
|Demısaş Döküm
|5,39
|-1,82
|54,89
|Denge Holding
|2,09
|-0,48
|52,55
|Deniz GMYO
|7,72
|2,66
|52,87
|Denizli Cam
|8,21
|3,40
|-1,56
|Derimod
|6,79
|-0,44
|-4,90
|Derlüks Deri
|6,04
|-3,36
|49,29
|Desa Deri
|5,79
|0,17
|27,53
|Despec Bilgisayar
|8,67
|-0,91
|104,48
|Deva Holding
|19,76
|-0,95
|121,33
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,54
|6,21
|97,44
|Ditaş Doğan
|26,14
|-1,36
|174,72
|DO-CO
|347,80
|1,61
|-38,33
|Doğan Burda
|20,40
|-0,78
|236,08
|Doğan Holding
|2,16
|0,00
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|0,00
|60,00
|Doğusan
|2,96
|-1,66
|42,31
|Doğuş GMYO
|5,94
|-1,33
|31,13
|Doğuş Otomotiv
|17,50
|0,29
|83,82
|Döktaş Dökümcülük
|25,22
|-0,24
|-20,30
|Duran Doğan Basım
|17,66
|1,32
|25,78
|Dyo Boya
|6,81
|-1,30
|38,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,30
|-0,79
|72,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,46
|1,05
|60,50
|Edip Gayrimenkul
|2,79
|-2,11
|100,72
|Ege Endüstri
|768,10
|5,94
|36,54
|Ege Gübre
|102,00
|0,69
|104,82
|Ege Profil
|14,36
|-0,55
|19,97
|Ege Seramik
|5,58
|1,45
|51,69
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,22
|-0,81
|281,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|9,26
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|295,00
|Egeplast
|15,30
|-0,91
|22,40
|Ekiz Kimya
|9,15
|9,98
|1400,00
|Emek Elektrik
|2,82
|-0,70
|77,36
|Eminiş Ambalaj
|3,72
|0,27
|144,74
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|0,00
|60,95
|Enerjisa Enerji
|8,53
|0,24
|26,63
|Enka İnşaat
|6,44
|-0,62
|15,37
|Erbosan
|24,40
|-0,57
|-2,32
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|-0,60
|-5,66
|Ersu Gıda
|4,42
|0,23
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,71
|-1,33
|166,91
|Etiler Gıda
|3,70
|-0,54
|51,02
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,06
|-0,96
|28,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,76
|-2,22
|47,43
|Euro Yat. Ort.
|1,72
|-1,71
|52,79
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|-2,22
|17,33
|Fenerbahçe Futbol
|13,14
|-0,61
|-9,19
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,26
|-0,70
|-6,78
|F-M İzmit Piston
|73,95
|-1,73
|56,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,72
|-1,47
|39,40
|Ford Otosan
|78,10
|-0,26
|18,13
|Formet Çelik Kapı
|3,07
|-0,97
|2,33
|Frigo Pak Gıda
|32,58
|9,99
|151,39
|Galatasaray Sportif
|2,55
|-1,16
|25,62
|Garanti Bankası
|7,91
|-0,63
|-28,99
|Garanti Faktoring
|6,44
|9,90
|66,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,13
|-1,84
|97,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,65
|-2,82
|206,84
|Gedik Yatırım Holding
|23,88
|-0,25
|210,53
|Gediz Ambalaj
|13,01
|-1,59
|92,46
|Gentaş
|2,92
|-0,34
|41,61
|Gersan Elektrik
|6,67
|-0,89
|109,09
|Global Men. Değ.
|5,16
|-0,58
|174,47
|Global Yat. Holding
|4,80
|-0,62
|-1,44
|Good-Year
|5,60
|-0,53
|38,27
|Göltaş Çimento
|23,24
|3,66
|30,64
|Gözde Girişim
|6,18
|-0,48
|20,23
|GSD Denizcilik
|4,23
|-1,63
|65,23
|GSD Holding
|2,27
|-1,30
|52,35
|Gübre Fabrik.
|28,92
|0,77
|219,91
|Güler Yat. Holding
|12,86
|3,71
|533,50
|Güneş Sigorta
|5,13
|-0,39
|135,32
|Halk GMYO
|2,41
|-1,23
|97,97
|Halk Sigorta
|3,38
|0,00
|101,95
|Hatay Tekstil
|9,55
|-1,55
|41,82
|Hedef Girişim
|3,34
|-0,30
|27,97
|Hektaş
|14,33
|0,07
|78,68
|HUB Girişim
|18,76
|-1,00
|99,82
|Hürriyet Gzt.
|1,62
|0,62
|42,11
|ICBC Turkey Bank
|6,07
|-2,10
|15,18
|İdealist Danışmanlık
|3,93
|-2,00
|18,37
|İdealist GMYO
|4,31
|-0,92
|40,85
|İhlas Ev Aletleri
|2,23
|-0,45
|-28,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,72
|-1,15
|43,33
|İhlas Gazetecilik
|4,38
|1,39
|-35,68
|İhlas Holding
|0,88
|0,00
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|11,76
|İndeks Bilgisayar
|12,13
|-1,30
|29,32
|Info Yatırım
|7,02
|3,24
|44,36
|İntema
|13,18
|0,92
|42,33
|İpek Doğal Enerji
|14,38
|0,00
|86,27
|İskenderun Demir Çelik
|7,17
|0,14
|-8,26
(Sürecek)