Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,68 5,75 97,85
Acıpayam Selüloz 9,97 0,91 57,89
Adel Kalemcilik 18,08 1,12 15,16
Adese Alışveriş Ticaret 2,43 2,97 70,13
Afyon Çimento 4,69 2,85 105,86
Ak Enerji 1,92 1,59 76,15
Akbank 5,77 -0,17 -28,85
Akçansa 13,25 0,38 36,68
Akdeniz Yatırım Hold. 5,80 8,61 174,88
Akfen GMYO 3,95 2,60 -2,47
Akın Tekstil 16,47 1,54 19,43
Akiş GMYO 3,48 1,46 11,10
Akmerkez GMYO 36,22 1,80 61,66
Aksa 7,59 2,29 8,38
Aksa Enerji 5,75 2,13 51,32
Aksigorta 8,14 0,37 50,24
Aksu Enerji 11,46 0,88 -22,93
Alarko Carrıer 106,60 9,61 78,48
Alarko GMYO 17,44 0,46 18,66
Alarko Holding 5,69 1,25 -4,37
Albaraka Türk 1,74 1,16 13,73
Alcatel Lucent Teletaş 20,66 1,47 71,59
Alkim Kağıt 13,53 -3,36 149,64
Alkim Kimya 13,54 -1,74 118,32
Altınyağ 1,29 -1,53 214,63
Altınyunus Çeşme 39,50 0,00 295,40
Anadolu Cam 5,50 -0,36 28,98
Anadolu Efes 20,86 0,77 -1,96
Anadolu Grubu Holding 21,50 1,03 22,23
Anadolu Hayat Emek. 8,59 -0,35 41,16
Anadolu Isuzu 16,19 1,38 33,03
Anadolu Sigorta 6,62 0,30 59,38
Anel Elektrik 5,38 1,51 67,60
Arçelik 22,28 0,81 6,91
ARD Bilişim Teknolojileri 31,80 0,19
Arena Bilgisayar 21,00 2,44 188,26
Armada Bilgisayar 24,90 0,48 51,92
Arsan Tekstil 5,45 0,55 52,23
Artı Yatırım Holding 1,73 -9,90 113,58
Aselsan 35,28 0,57 68,98
Ata GMYO 3,59 0,28 -20,75
Atakule GMYO 2,60 0,00 35,42
Atlantis Yatırım Holding 2,03 -1,46 103,00
Atlas Yat. Ort. 2,31 10,00 60,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,80 0,61 10,40
Avrasya GMYO 2,47 2,49 63,58
Avrasya Petrol ve Tur. 2,21 -0,45 21,43
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,00 0,01 12,76
Avrupa Yatırım Holding 1,79 2,29 16,23
Ayen Enerji 5,78 -1,70 66,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,52 -0,88 106,39
Aygaz 13,33 2,38 9,75
Bagfaş 18,25 0,22 8,50
Bak Ambalaj 10,30 4,57 40,14
Balatacılar Balatacılık 2,01 0,00 62,10
Bantaş Ambalaj 4,11 1,73 63,10
Banvit 25,30 0,40 36,24
Baştaş Başkent Çimento 4,41 0,68 70,27
Batı Çimento 4,36 0,93 31,72
Batısöke Çimento 1,92 1,59 46,56
Bayrak Taban Sanayi 6,63 -1,19
Bera Holding 8,13 -0,49 111,17
Berkosan Yalıtım 4,63 -0,22 68,98
Beşiktaş Futbol Yat. 2,86 10,00 16,73
Beyaz Filo 3,98 2,05 27,16
Bilici Yatırım 8,28 0,49 92,57
Bim Mağazalar 75,00 1,56 62,31
Birko Mensucat 0,48 0,00 54,84
Birlik Mensucat 1,82 0,00 59,65
Bizim Mağazaları 19,18 1,27 71,71
Bomonti Elektrik 7,50 0,00 485,94
Borusan Mannesmann 14,34 9,30 25,24
Borusan Yat. Paz. 100,40 9,97 67,57
Bosch Fren Sistemleri 976,50 9,99 239,32
Bossa 10,44 3,78 29,53
Brisa 12,14 0,83 29,44
Burçelik 23,58 9,98 305,85
Burçelik Vana 64,55 9,97 564,78
Bursa Çimento 6,71 1,67 67,61
Carrefoursa 7,49 1,49 59,02
Casa Emtia Petrol 22,56 0,09 140,26
Ceo Event Medya 5,04 4,13 37,62
Coca Cola İçecek 47,64 -0,25 25,83
Cosmos Yat. Holding 2,84 0,00 39,22
Credıtwest Faktorıng 4,79 4,13 66,32
Çelebi 78,15 2,09 -23,46
Çelik Halat 13,69 0,66 110,62
Çemaş Döküm 1,66 -1,19 32,43
Çemtaş 11,83 4,14 45,53
Çimbeton 81,00 9,68 96,32
Çimentaş 28,50 8,12 90,00
Çimsa 11,46 1,78 26,21
Çuhadaroğlu Metal 4,46 1,83 39,81
Dagi Giyim 7,65 -1,80 206,00
Dagi Yatırım Holding 7,87 -2,60 248,23
Dardanel 14,00 5,18 269,39
Datagate Bilgisayar 10,68 2,89 36,75
Demısaş Döküm 5,66 0,00 62,64
Denge Holding 2,03 0,50 48,18
Deniz GMYO 8,15 5,16 61,39
Denizli Cam 7,97 -0,62 -4,44
Derimod 6,80 0,15 -4,76
Derlüks Deri 6,01 -1,48 48,55
Desa Deri 6,08 3,05 33,92
Despec Bilgisayar 8,74 2,34 106,13
Deva Holding 20,44 0,29 128,95
Diriteks Diriliş Tekstil 1,41 -6,00 80,77
Ditaş Doğan 27,00 -1,10 183,76
DO-CO 366,80 4,20 -34,96
Doğan Burda 20,30 1,60 234,43
Doğan Holding 2,19 0,00 21,97
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,72 3,42 64,85
Doğusan 3,01 1,35 44,71
Doğuş GMYO 6,18 2,83 36,42
Doğuş Otomotiv 17,76 -0,17 86,55
Döktaş Dökümcülük 25,28 0,24 -20,12
Duran Doğan Basım 18,04 0,50 28,49
Dyo Boya 7,20 4,05 46,94
Eczacıbaşı İlaç 6,35 1,11 73,94
Eczacıbaşı Yatırım 15,82 1,93 64,24
Edip Gayrimenkul 2,79 0,36 100,72
Ege Endüstri 877,20 9,99 55,93
Ege Gübre 105,90 3,17 114,83
Ege Profil 14,96 3,96 24,98
Ege Seramik 5,57 1,09 51,42
Egeli & Co Tarım Girişim 1,10 -6,78 243,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,15 -0,86 194,87
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 -6,49 260,00
Egeplast 15,30 0,33 22,40
Ekiz Kimya 9,14 0,11 1398,36
Emek Elektrik 2,88 1,77 81,13
Eminiş Ambalaj 3,56 -8,95 134,21
Emlak Konut GMYO 2,34 0,43 61,64
Enerjisa Enerji 8,47 0,24 25,74
Enka İnşaat 6,52 1,09 16,80
Erbosan 24,96 3,48 -0,08
Ereğli Demir Çelik 8,40 0,36 -4,64
Ersu Gıda 4,49 1,58 116,91
Escort Teknoloji 3,78 1,34 171,94
Etiler Gıda 3,41 0,00 39,18
Euro Kapital Yat. Ort. 2,07 1,47 29,07
Euro Trend Yat. Ort. 1,81 2,84 51,61
Euro Yat. Ort. 1,75 1,74 55,45
Euro Yatırım Holding 1,80 0,56 20,00
Fenerbahçe Futbol 13,84 2,14 -4,35
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,28 1,42 -6,35
F-M İzmit Piston 91,00 9,97 92,13
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,01 2,42 43,17
Ford Otosan 77,85 0,45 17,75
Formet Çelik Kapı 3,15 1,94 5,00
Frigo Pak Gıda 34,20 4,97 163,89
Galatasaray Sportif 2,60 2,36 28,08
Garanti Bankası 7,91 0,00 -28,99
Garanti Faktoring 7,08 9,94 82,95
Garanti Yat. Ort. 2,38 9,68 120,37
Gedik Y. Men. Değ. 9,55 -1,24 203,66
Gedik Yatırım Holding 24,10 -0,99 213,39
Gediz Ambalaj 12,94 -0,84 91,42
Gentaş 2,95 0,68 43,06
Gersan Elektrik 6,85 0,59 114,73
Global Men. Değ. 5,23 0,00 178,19
Global Yat. Holding 4,92 1,23 1,03
Good-Year 5,79 1,40 42,96
Göltaş Çimento 23,96 4,63 34,68
Gözde Girişim 6,05 0,50 17,70
GSD Denizcilik 4,70 9,30 83,59
GSD Holding 2,62 9,62 75,84
Gübre Fabrik. 30,68 -0,97 239,38
Güler Yat. Holding 12,72 -1,09 526,60
Güneş Sigorta 5,23 1,55 139,91
Halk GMYO 2,49 0,81 104,55
Halk Sigorta 3,49 3,25 108,52
Hatay Tekstil 9,74 2,10 44,64
Hedef Girişim 3,62 7,10 38,70
Hektaş 15,31 4,08 90,90
HUB Girişim 18,90 0,80 101,31
Hürriyet Gzt. 1,65 0,61 44,74
ICBC Turkey Bank 6,01 0,00 14,04
İdealist Danışmanlık 4,70 6,82 41,57
İdealist GMYO 4,33 0,93 41,50
İhlas Ev Aletleri 2,33 3,10 -25,56
İhlas Gayrimenkul 1,83 3,39 52,50
İhlas Gazetecilik 4,29 0,70 -37,00
İhlas Holding 0,98 7,69 7,69
İhlas Yayın Holding 1,38 9,52 35,29
İndeks Bilgisayar 13,08 2,99 39,45
Info Yatırım 7,43 2,06 52,80
İntema 13,42 2,21 44,92
İpek Doğal Enerji 14,59 1,89 88,99
İskenderun Demir Çelik 7,18 0,28 -8,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:19

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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