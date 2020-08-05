Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,44 -1,71 84,95 Acıpayam Selüloz 9,17 4,68 45,22 Adel Kalemcilik 15,66 -2,73 -0,25 Adese Alışveriş Ticaret 1,91 -6,83 33,73 Afyon Çimento 3,99 -0,75 75,13 Ak Enerji 1,64 0,00 50,46 Akbank 5,08 0,59 -37,36 Akçansa 11,59 -0,52 19,55 Akdeniz Yatırım Hold. 5,62 -5,70 166,35 Akfen GMYO 3,27 -2,39 -19,26 Akın Tekstil 15,93 0,19 15,52 Akiş GMYO 3,02 -2,27 -3,59 Akmerkez GMYO 42,14 -10,00 88,08 Aksa 7,09 1,14 1,24 Aksa Enerji 4,92 -2,19 29,47 Aksigorta 7,16 1,56 32,16 Aksu Enerji 9,99 -1,58 -32,82 Alarko Carrıer 77,05 -7,11 29,01 Alarko GMYO 15,01 -0,20 2,12 Alarko Holding 5,10 -1,16 -14,29 Albaraka Türk 1,50 0,00 -1,96 Alcatel Lucent Teletaş 19,19 0,84 59,39 Alkim Kağıt 12,73 2,74 134,88 Alkim Kimya 12,92 -0,23 108,32 Altınyağ 1,22 1,67 197,56 Altınyunus Çeşme 38,98 -0,05 290,19 Anadolu Cam 5,05 4,99 18,43 Anadolu Efes 18,46 -0,59 -13,24 Anadolu Grubu Holding 17,61 0,06 0,11 Anadolu Hayat Emek. 7,50 -1,45 23,25 Anadolu Isuzu 13,84 -1,70 13,72 Anadolu Sigorta 6,09 -2,25 46,62 Anel Elektrik 5,01 -0,99 56,31 Arçelik 22,46 -3,44 7,77 ARD Bilişim Teknolojileri 28,08 0,65 Arena Bilgisayar 23,82 -3,41 226,97 Armada Bilgisayar 22,34 -2,27 36,30 Arsan Tekstil 4,93 -1,00 37,71 Artı Yatırım Holding 1,73 0,00 113,58 Aselsan 17,15 -0,64 64,29 Ata GMYO 3,40 -1,16 -24,94 Atakule GMYO 2,26 -5,83 17,71 Atlantis Yatırım Holding 2,06 1,48 106,00 Atlas Yat. Ort. 2,92 -4,26 102,78 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,84 8,81 3,24 Avrasya GMYO 2,17 -2,69 43,71 Avrasya Petrol ve Tur. 2,12 -2,75 16,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,80 0,02 12,82 Avrupa Yatırım Holding 1,77 1,72 14,94 Ayen Enerji 4,94 -4,45 42,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,53 2,95 106,85 Aygaz 12,51 0,64 3,00 Bagfaş 16,35 -0,30 -2,79 Bak Ambalaj 9,18 0,00 24,90 Balatacılar Balatacılık 1,90 2,70 53,23 Bantaş Ambalaj 3,70 -1,33 46,83 Banvit 24,90 -1,74 34,09 Baştaş Başkent Çimento 4,07 0,00 57,14 Batı Çimento 3,64 -5,70 9,97 Batısöke Çimento 1,68 -1,75 28,24 Bayrak Taban Sanayi 6,43 -0,46 Bera Holding 7,10 -6,21 84,42 Berkosan Yalıtım 3,85 0,00 40,51 Beşiktaş Futbol Yat. 3,02 -5,92 23,27 Beyaz Filo 3,65 -1,08 16,62 Bilici Yatırım 7,85 -1,88 82,57 Bim Mağazalar 63,65 -1,70 37,74 Birko Mensucat 0,44 -2,22 41,94 Birlik Mensucat 2,15 9,69 88,60 Bizim Mağazaları 15,83 -0,25 41,72 Bomonti Elektrik 7,25 -2,95 466,41 Borusan Mannesmann 12,85 -0,93 12,23 Borusan Yat. Paz. 78,75 -4,08 31,44 Bosch Fren Sistemleri 858,80 -10,00 198,42 Bossa 9,14 -0,76 13,40 Brisa 10,44 -0,10 11,31 Burçelik 25,40 -9,99 337,18 Burçelik Vana 69,65 -9,95 617,30 Bursa Çimento 5,68 0,00 41,88 Carrefoursa 7,03 0,14 49,26 Casa Emtia Petrol 27,00 1,89 187,54 Ceo Event Medya 4,66 -5,28 27,25 Coca Cola İçecek 41,12 -1,67 8,61 Cosmos Yat. Holding 2,92 1,39 43,14 Credıtwest Faktorıng 5,33 9,45 85,07 Çelebi 75,25 0,33 -26,30 Çelik Halat 12,40 -1,20 90,77 Çemaş Döküm 1,57 -2,48 25,25 Çemtaş 10,96 0,18 34,83 Çimbeton 68,15 -4,69 65,17 Çimentaş 24,28 -3,34 61,87 Çimsa 10,69 0,94 17,73 Çuhadaroğlu Metal 3,86 -1,53 21,00 Dagi Giyim 7,46 -1,19 198,40 Dagi Yatırım Holding 7,10 -3,27 214,16 Dardanel 12,50 0,48 229,82 Datagate Bilgisayar 9,02 -2,06 15,49 Demısaş Döküm 5,08 -2,31 45,98 Denge Holding 2,00 0,00 45,99 Deniz GMYO 8,72 0,93 72,67 Denizli Cam 7,37 5,59 -11,63 Derimod 6,92 -2,67 -3,08 Derlüks Deri 8,19 6,92 102,43 Desa Deri 7,83 -9,90 72,47 Despec Bilgisayar 7,99 -1,48 88,44 Deva Holding 19,42 -1,42 117,52 Diriteks Diriliş Tekstil 1,37 -6,16 75,64 Ditaş Doğan 27,00 -1,46 183,76 DO-CO 356,20 0,79 -36,84 Doğan Burda 26,72 -3,88 340,20 Doğan Holding 2,03 0,00 13,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,89 -2,36 75,15 Doğusan 2,73 -2,85 31,25 Doğuş GMYO 8,03 1,52 77,26 Doğuş Otomotiv 16,10 -0,98 69,12 Döktaş Dökümcülük 29,80 -9,75 -5,83 Duran Doğan Basım 17,42 2,23 24,07 Dyo Boya 6,03 -5,34 23,06 Eczacıbaşı İlaç 5,80 -0,85 58,88 Eczacıbaşı Yatırım 14,60 -1,35 51,57 Edip Gayrimenkul 2,33 -3,32 67,63 Ege Endüstri 656,20 -0,88 16,64 Ege Gübre 93,95 -2,44 90,58 Ege Profil 15,27 -0,91 27,57 Ege Seramik 5,01 -1,57 36,20 Egeli & Co Tarım Girişim 0,99 0,00 209,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,97 0,00 148,72 Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 -1,41 250,00 Egeplast 14,98 0,00 19,84 Ekiz Kimya 8,11 -9,99 1229,51 Emek Elektrik 2,71 -1,45 70,44 Eminiş Ambalaj 3,60 0,00 136,84 Emlak Konut GMYO 2,09 -1,88 44,37 Enerjisa Enerji 8,29 0,48 23,07 Enka İnşaat 6,19 -0,16 10,89 Erbosan 22,10 -1,78 -11,53 Ereğli Demir Çelik 8,07 3,99 -8,38 Ersu Gıda 3,97 -3,41 91,79 Escort Teknoloji 3,25 -2,40 133,81 Etiler Gıda 3,70 1,37 51,02 Euro Kapital Yat. Ort. 1,94 1,04 20,97 Euro Trend Yat. Ort. 1,68 -1,75 40,72 Euro Yat. Ort. 1,61 -1,83 43,02 Euro Yatırım Holding 1,72 -1,15 14,67 Fenerbahçe Futbol 13,37 -5,04 -7,60 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,90 -4,41 -14,66 F-M İzmit Piston 96,05 -9,98 102,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,20 3,34 32,64 Ford Otosan 81,75 0,06 23,65 Formet Çelik Kapı 3,01 -0,99 0,33 Frigo Pak Gıda 31,22 3,45 140,90 Galatasaray Sportif 2,55 -3,41 25,62 Garanti Bankası 6,83 1,04 -38,69 Garanti Faktoring 10,69 3,38 176,23 Garanti Yat. Ort. 2,39 -2,45 121,30 Gedik Y. Men. Değ. 8,83 2,08 180,77 Gedik Yatırım Holding 21,44 1,71 178,80 Gediz Ambalaj 12,70 0,00 87,87 Gentaş 2,56 -1,16 24,15 Gersan Elektrik 6,06 -1,62 89,97 Global Men. Değ. 5,07 1,00 169,68 Global Yat. Holding 4,48 -0,44 -8,01 Good-Year 5,09 -1,74 25,68 Göltaş Çimento 19,32 -0,41 8,60 Gözde Girişim 5,02 -3,46 -2,33 GSD Denizcilik 4,05 -2,64 58,20 GSD Holding 2,47 2,07 65,77 Gübre Fabrik. 28,48 1,35 215,04 Güler Yat. Holding 15,00 -0,66 638,92 Güneş Sigorta 5,58 -2,96 155,96 Halk GMYO 2,42 -2,02 98,80 Halk Sigorta 3,38 0,30 101,95 Hatay Tekstil 9,12 -1,51 35,43 Hedef Girişim 4,18 -5,43 60,15 Hektaş 14,50 0,14 80,80 HUB Girişim 16,68 -2,40 77,66 Hürriyet Gzt. 1,54 -1,28 35,09 ICBC Turkey Bank 5,13 0,20 -2,66 İdealist Danışmanlık 4,65 0,00 40,06 İdealist GMYO 4,81 3,22 57,19 İhlas Ev Aletleri 1,98 -2,46 -36,74 İhlas Gayrimenkul 1,56 -1,89 30,00 İhlas Gazetecilik 2,66 -2,21 -41,41 İhlas Holding 0,84 -1,18 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,48 -1,99 45,10 İndeks Bilgisayar 12,17 -1,85 29,75 Info Yatırım 7,40 -4,02 52,18 İntema 11,60 -2,85 25,27 İpek Doğal Enerji 12,60 2,11 63,21 İskenderun Demir Çelik 6,74 3,85 -13,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)