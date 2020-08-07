Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,07 -8,36 65,05
Acıpayam Selüloz 7,61 -9,94 20,51
Adel Kalemcilik 13,69 -7,81 -12,80
Adese Alışveriş Ticaret 1,60 -9,60 12,02
Afyon Çimento 3,24 -9,75 42,21
Ak Enerji 1,38 -9,80 26,61
Akbank 4,57 -2,77 -43,65
Akçansa 9,55 -7,73 -1,49
Akdeniz Yatırım Hold. 5,22 -9,84 147,39
Akfen GMYO 2,61 -10,00 -35,56
Akın Tekstil 14,50 -7,99 5,15
Akiş GMYO 2,47 -9,52 -21,15
Akmerkez GMYO 35,16 -9,85 56,93
Aksa 6,72 -1,75 -4,05
Aksa Enerji 4,41 -2,22 16,05
Aksigorta 6,56 -4,65 21,08
Aksu Enerji 8,37 -8,52 -43,71
Alarko Carrıer 64,35 -9,49 7,74
Alarko GMYO 13,16 -5,19 -10,46
Alarko Holding 4,39 -5,79 -26,22
Albaraka Türk 1,25 -7,41 -18,30
Alcatel Lucent Teletaş 16,50 -4,95 37,04
Alkim Kağıt 10,97 -4,36 102,41
Alkim Kimya 11,84 -2,39 90,91
Altınyağ 1,02 -6,42 148,78
Altınyunus Çeşme 37,34 -0,27 273,77
Anadolu Cam 4,76 -1,45 11,63
Anadolu Efes 17,33 -3,56 -18,55
Anadolu Grubu Holding 15,97 -6,06 -9,21
Anadolu Hayat Emek. 7,23 -1,09 18,81
Anadolu Isuzu 11,39 -7,92 -6,41
Anadolu Sigorta 5,79 -4,14 39,40
Anel Elektrik 4,84 -4,72 51,00
Arçelik 19,30 -4,93 -7,39
ARD Bilişim Teknolojileri 25,94 -7,09
Arena Bilgisayar 19,20 -8,83 163,56
Armada Bilgisayar 18,50 -8,05 12,87
Arsan Tekstil 4,37 -8,00 22,07
Artı Yatırım Holding 1,54 0,00 90,12
Aselsan 14,44 -5,44 38,33
Ata GMYO 2,86 -8,33 -36,87
Atakule GMYO 1,86 -9,71 -3,12
Atlantis Yatırım Holding 2,03 3,57 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,60 -9,60 65,53
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,20 -9,63 -8,99
Avrasya GMYO 1,76 -9,74 16,56
Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 -9,23 -2,75
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,01 12,84
Avrupa Yatırım Holding 1,49 -6,88 -3,25
Ayen Enerji 4,01 -9,89 15,56
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,36 -9,92 99,09
Aygaz 11,64 -5,21 -4,17
Bagfaş 13,70 -8,12 -18,55
Bak Ambalaj 8,08 -8,91 9,93
Balatacılar Balatacılık 1,74 0,00 40,32
Bantaş Ambalaj 3,26 -9,94 29,37
Banvit 22,80 -8,73 22,78
Baştaş Başkent Çimento 3,81 -1,04 47,10
Batı Çimento 2,98 -9,97 -9,97
Batısöke Çimento 1,42 -9,55 8,40
Bayrak Taban Sanayi 5,59 -7,76
Bera Holding 6,45 -6,52 67,53
Berkosan Yalıtım 3,17 -9,69 15,69
Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -9,96 -4,08
Beyaz Filo 3,15 -4,55 0,64
Bilici Yatırım 6,81 -8,96 58,38
Bim Mağazalar 61,60 -1,44 33,31
Birko Mensucat 0,37 -9,76 19,35
Birlik Mensucat 1,75 -9,79 53,51
Bizim Mağazaları 12,69 -9,42 13,61
Bomonti Elektrik 6,14 -5,25 379,69
Borusan Mannesmann 10,43 -8,59 -8,91
Borusan Yat. Paz. 70,30 -5,89 17,34
Bosch Fren Sistemleri 695,70 -10,00 141,75
Bossa 7,62 -8,96 -5,46
Brisa 9,18 -4,77 -2,12
Burçelik 21,60 -9,92 271,77
Burçelik Vana 64,40 -9,99 563,23
Bursa Çimento 5,05 -8,01 26,14
Carrefoursa 6,19 -7,34 31,42
Casa Emtia Petrol 21,88 -9,96 133,01
Ceo Event Medya 3,61 -9,98 -1,43
Coca Cola İçecek 36,94 -4,55 -2,43
Cosmos Yat. Holding 3,10 4,38 51,96
Credıtwest Faktorıng 5,30 -9,86 84,03
Çelebi 62,25 -8,12 -39,03
Çelik Halat 11,99 -5,07 84,46
Çemaş Döküm 1,35 -10,00 7,70
Çemtaş 9,12 -5,98 12,19
Çimbeton 54,15 -9,67 31,24
Çimentaş 19,93 -9,98 32,87
Çimsa 8,77 -6,80 -3,41
Çuhadaroğlu Metal 3,20 -9,86 0,31
Dagi Giyim 7,34 2,37 193,60
Dagi Yatırım Holding 5,78 -9,97 155,75
Dardanel 12,20 0,83 221,90
Datagate Bilgisayar 7,50 -9,09 -3,97
Demısaş Döküm 4,85 -3,96 39,37
Denge Holding 1,67 -7,22 21,90
Deniz GMYO 7,54 -9,92 49,31
Denizli Cam 6,58 -5,32 -21,10
Derimod 5,62 -9,94 -21,29
Derlüks Deri 7,20 -10,00 77,96
Desa Deri 6,35 -9,93 39,87
Despec Bilgisayar 7,32 -3,94 72,64
Deva Holding 20,44 -4,84 128,95
Diriteks Diriliş Tekstil 1,40 0,00 79,49
Ditaş Doğan 25,50 0,00 167,99
DO-CO 309,70 -7,36 -45,09
Doğan Burda 25,20 -10,00 315,16
Doğan Holding 1,80 -4,76 0,25
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 -8,43 44,85
Doğusan 2,25 -9,64 8,17
Doğuş GMYO 6,73 -9,91 48,57
Doğuş Otomotiv 13,86 -4,68 45,59
Döktaş Dökümcülük 24,10 -9,94 -23,84
Duran Doğan Basım 15,65 -1,57 11,47
Dyo Boya 4,81 -9,93 -1,84
Eczacıbaşı İlaç 5,70 -4,84 56,14
Eczacıbaşı Yatırım 13,23 -5,16 37,35
Edip Gayrimenkul 1,92 -9,86 38,13
Ege Endüstri 581,60 -7,00 3,38
Ege Gübre 81,70 -5,55 65,73
Ege Profil 14,25 -5,88 19,05
Ege Seramik 4,24 -7,63 15,26
Egeli & Co Tarım Girişim 0,81 -8,99 153,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,88 -1,12 125,64
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 -1,59 210,00
Egeplast 13,53 -0,15 8,24
Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89
Emek Elektrik 2,18 -9,92 37,11
Eminiş Ambalaj 3,74 6,25 146,05
Emlak Konut GMYO 1,72 -8,99 18,81
Enerjisa Enerji 8,30 -1,31 23,22
Enka İnşaat 5,92 -6,03 6,06
Erbosan 18,87 -7,86 -24,46
Ereğli Demir Çelik 7,88 -1,25 -10,54
Ersu Gıda 4,41 -0,23 113,04
Escort Teknoloji 2,76 -9,80 98,56
Etiler Gıda 3,00 -9,91 22,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,59 -9,66 -0,86
Euro Trend Yat. Ort. 1,37 -9,87 14,76
Euro Yat. Ort. 1,33 -9,52 18,14
Euro Yatırım Holding 1,54 -8,88 2,67
FADE GIDA 2,90 9,85
Fenerbahçe Futbol 12,16 -4,18 -15,96
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,16 -9,97 -30,85
F-M İzmit Piston 77,85 -9,95 64,37
Fonet Bilgi Teknolojileri 8,57 -6,95 11,44
Ford Otosan 71,95 -4,51 8,83
Formet Çelik Kapı 2,87 1,77 -4,33
Frigo Pak Gıda 32,44 -1,58 150,31
Galatasaray Sportif 2,09 -8,33 2,96
Garanti Bankası 6,29 -2,78 -43,54
Garanti Faktoring 7,79 -9,94 101,29
Garanti Yat. Ort. 1,87 -9,66 73,15
Gedik Y. Men. Değ. 8,07 -5,06 156,60
Gedik Yatırım Holding 19,30 -4,93 150,98
Gediz Ambalaj 11,89 -5,48 75,89
Gentaş 2,21 -4,74 7,18
Gersan Elektrik 4,96 -8,66 55,49
Global Men. Değ. 4,13 -9,83 119,68
Global Yat. Holding 3,70 -9,31 -24,02
Good-Year 4,13 -9,23 1,98
Göltaş Çimento 15,49 -9,99 -12,93
Gözde Girişim 4,11 -9,47 -20,04
GSD Denizcilik 3,31 -9,81 29,30
GSD Holding 2,04 -9,73 36,91
Gübre Fabrik. 26,82 -3,18 196,68
Güler Yat. Holding 17,99 8,50 786,21
Güneş Sigorta 4,79 -6,45 119,72
Halk GMYO 1,96 -9,26 61,01
Halk Sigorta 2,97 0,00 77,45
Hatay Tekstil 7,94 -7,57 17,91
Hedef Girişim 3,69 -10,00 41,38
Hektaş 12,70 -7,23 58,35
HUB Girişim 14,09 -8,33 50,08
Hürriyet Gzt. 1,39 -6,71 21,93
ICBC Turkey Bank 5,34 2,69 1,33
İdealist Danışmanlık 3,93 -9,86 18,37
İdealist GMYO 4,15 -9,98 35,62
İhlas Ev Aletleri 1,58 -9,71 -49,52
İhlas Gayrimenkul 1,28 -9,86 6,67
İhlas Gazetecilik 2,16 -10,00 -52,42
İhlas Holding 0,70 -7,89 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,19 -9,85 16,67
İndeks Bilgisayar 10,33 -9,39 10,13
Info Yatırım 6,05 -9,84 24,42
İntema 10,65 -9,90 15,01
İpek Doğal Enerji 10,77 -8,34 39,51
İskenderun Demir Çelik 6,31 -1,71 -19,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 13:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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