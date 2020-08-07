Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,07 -8,36 65,05 Acıpayam Selüloz 7,61 -9,94 20,51 Adel Kalemcilik 13,69 -7,81 -12,80 Adese Alışveriş Ticaret 1,60 -9,60 12,02 Afyon Çimento 3,24 -9,75 42,21 Ak Enerji 1,38 -9,80 26,61 Akbank 4,57 -2,77 -43,65 Akçansa 9,55 -7,73 -1,49 Akdeniz Yatırım Hold. 5,22 -9,84 147,39 Akfen GMYO 2,61 -10,00 -35,56 Akın Tekstil 14,50 -7,99 5,15 Akiş GMYO 2,47 -9,52 -21,15 Akmerkez GMYO 35,16 -9,85 56,93 Aksa 6,72 -1,75 -4,05 Aksa Enerji 4,41 -2,22 16,05 Aksigorta 6,56 -4,65 21,08 Aksu Enerji 8,37 -8,52 -43,71 Alarko Carrıer 64,35 -9,49 7,74 Alarko GMYO 13,16 -5,19 -10,46 Alarko Holding 4,39 -5,79 -26,22 Albaraka Türk 1,25 -7,41 -18,30 Alcatel Lucent Teletaş 16,50 -4,95 37,04 Alkim Kağıt 10,97 -4,36 102,41 Alkim Kimya 11,84 -2,39 90,91 Altınyağ 1,02 -6,42 148,78 Altınyunus Çeşme 37,34 -0,27 273,77 Anadolu Cam 4,76 -1,45 11,63 Anadolu Efes 17,33 -3,56 -18,55 Anadolu Grubu Holding 15,97 -6,06 -9,21 Anadolu Hayat Emek. 7,23 -1,09 18,81 Anadolu Isuzu 11,39 -7,92 -6,41 Anadolu Sigorta 5,79 -4,14 39,40 Anel Elektrik 4,84 -4,72 51,00 Arçelik 19,30 -4,93 -7,39 ARD Bilişim Teknolojileri 25,94 -7,09 Arena Bilgisayar 19,20 -8,83 163,56 Armada Bilgisayar 18,50 -8,05 12,87 Arsan Tekstil 4,37 -8,00 22,07 Artı Yatırım Holding 1,54 0,00 90,12 Aselsan 14,44 -5,44 38,33 Ata GMYO 2,86 -8,33 -36,87 Atakule GMYO 1,86 -9,71 -3,12 Atlantis Yatırım Holding 2,03 3,57 103,00 Atlas Yat. Ort. 1,60 -9,60 65,53 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,20 -9,63 -8,99 Avrasya GMYO 1,76 -9,74 16,56 Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 -9,23 -2,75 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,00 0,01 12,84 Avrupa Yatırım Holding 1,49 -6,88 -3,25 Ayen Enerji 4,01 -9,89 15,56 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,36 -9,92 99,09 Aygaz 11,64 -5,21 -4,17 Bagfaş 13,70 -8,12 -18,55 Bak Ambalaj 8,08 -8,91 9,93 Balatacılar Balatacılık 1,74 0,00 40,32 Bantaş Ambalaj 3,26 -9,94 29,37 Banvit 22,80 -8,73 22,78 Baştaş Başkent Çimento 3,81 -1,04 47,10 Batı Çimento 2,98 -9,97 -9,97 Batısöke Çimento 1,42 -9,55 8,40 Bayrak Taban Sanayi 5,59 -7,76 Bera Holding 6,45 -6,52 67,53 Berkosan Yalıtım 3,17 -9,69 15,69 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 -9,96 -4,08 Beyaz Filo 3,15 -4,55 0,64 Bilici Yatırım 6,81 -8,96 58,38 Bim Mağazalar 61,60 -1,44 33,31 Birko Mensucat 0,37 -9,76 19,35 Birlik Mensucat 1,75 -9,79 53,51 Bizim Mağazaları 12,69 -9,42 13,61 Bomonti Elektrik 6,14 -5,25 379,69 Borusan Mannesmann 10,43 -8,59 -8,91 Borusan Yat. Paz. 70,30 -5,89 17,34 Bosch Fren Sistemleri 695,70 -10,00 141,75 Bossa 7,62 -8,96 -5,46 Brisa 9,18 -4,77 -2,12 Burçelik 21,60 -9,92 271,77 Burçelik Vana 64,40 -9,99 563,23 Bursa Çimento 5,05 -8,01 26,14 Carrefoursa 6,19 -7,34 31,42 Casa Emtia Petrol 21,88 -9,96 133,01 Ceo Event Medya 3,61 -9,98 -1,43 Coca Cola İçecek 36,94 -4,55 -2,43 Cosmos Yat. Holding 3,10 4,38 51,96 Credıtwest Faktorıng 5,30 -9,86 84,03 Çelebi 62,25 -8,12 -39,03 Çelik Halat 11,99 -5,07 84,46 Çemaş Döküm 1,35 -10,00 7,70 Çemtaş 9,12 -5,98 12,19 Çimbeton 54,15 -9,67 31,24 Çimentaş 19,93 -9,98 32,87 Çimsa 8,77 -6,80 -3,41 Çuhadaroğlu Metal 3,20 -9,86 0,31 Dagi Giyim 7,34 2,37 193,60 Dagi Yatırım Holding 5,78 -9,97 155,75 Dardanel 12,20 0,83 221,90 Datagate Bilgisayar 7,50 -9,09 -3,97 Demısaş Döküm 4,85 -3,96 39,37 Denge Holding 1,67 -7,22 21,90 Deniz GMYO 7,54 -9,92 49,31 Denizli Cam 6,58 -5,32 -21,10 Derimod 5,62 -9,94 -21,29 Derlüks Deri 7,20 -10,00 77,96 Desa Deri 6,35 -9,93 39,87 Despec Bilgisayar 7,32 -3,94 72,64 Deva Holding 20,44 -4,84 128,95 Diriteks Diriliş Tekstil 1,40 0,00 79,49 Ditaş Doğan 25,50 0,00 167,99 DO-CO 309,70 -7,36 -45,09 Doğan Burda 25,20 -10,00 315,16 Doğan Holding 1,80 -4,76 0,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 -8,43 44,85 Doğusan 2,25 -9,64 8,17 Doğuş GMYO 6,73 -9,91 48,57 Doğuş Otomotiv 13,86 -4,68 45,59 Döktaş Dökümcülük 24,10 -9,94 -23,84 Duran Doğan Basım 15,65 -1,57 11,47 Dyo Boya 4,81 -9,93 -1,84 Eczacıbaşı İlaç 5,70 -4,84 56,14 Eczacıbaşı Yatırım 13,23 -5,16 37,35 Edip Gayrimenkul 1,92 -9,86 38,13 Ege Endüstri 581,60 -7,00 3,38 Ege Gübre 81,70 -5,55 65,73 Ege Profil 14,25 -5,88 19,05 Ege Seramik 4,24 -7,63 15,26 Egeli & Co Tarım Girişim 0,81 -8,99 153,13 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,88 -1,12 125,64 Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 -1,59 210,00 Egeplast 13,53 -0,15 8,24 Ekiz Kimya 10,29 9,94 1586,89 Emek Elektrik 2,18 -9,92 37,11 Eminiş Ambalaj 3,74 6,25 146,05 Emlak Konut GMYO 1,72 -8,99 18,81 Enerjisa Enerji 8,30 -1,31 23,22 Enka İnşaat 5,92 -6,03 6,06 Erbosan 18,87 -7,86 -24,46 Ereğli Demir Çelik 7,88 -1,25 -10,54 Ersu Gıda 4,41 -0,23 113,04 Escort Teknoloji 2,76 -9,80 98,56 Etiler Gıda 3,00 -9,91 22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,59 -9,66 -0,86 Euro Trend Yat. Ort. 1,37 -9,87 14,76 Euro Yat. Ort. 1,33 -9,52 18,14 Euro Yatırım Holding 1,54 -8,88 2,67 FADE GIDA 2,90 9,85 Fenerbahçe Futbol 12,16 -4,18 -15,96 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,16 -9,97 -30,85 F-M İzmit Piston 77,85 -9,95 64,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 8,57 -6,95 11,44 Ford Otosan 71,95 -4,51 8,83 Formet Çelik Kapı 2,87 1,77 -4,33 Frigo Pak Gıda 32,44 -1,58 150,31 Galatasaray Sportif 2,09 -8,33 2,96 Garanti Bankası 6,29 -2,78 -43,54 Garanti Faktoring 7,79 -9,94 101,29 Garanti Yat. Ort. 1,87 -9,66 73,15 Gedik Y. Men. Değ. 8,07 -5,06 156,60 Gedik Yatırım Holding 19,30 -4,93 150,98 Gediz Ambalaj 11,89 -5,48 75,89 Gentaş 2,21 -4,74 7,18 Gersan Elektrik 4,96 -8,66 55,49 Global Men. Değ. 4,13 -9,83 119,68 Global Yat. Holding 3,70 -9,31 -24,02 Good-Year 4,13 -9,23 1,98 Göltaş Çimento 15,49 -9,99 -12,93 Gözde Girişim 4,11 -9,47 -20,04 GSD Denizcilik 3,31 -9,81 29,30 GSD Holding 2,04 -9,73 36,91 Gübre Fabrik. 26,82 -3,18 196,68 Güler Yat. Holding 17,99 8,50 786,21 Güneş Sigorta 4,79 -6,45 119,72 Halk GMYO 1,96 -9,26 61,01 Halk Sigorta 2,97 0,00 77,45 Hatay Tekstil 7,94 -7,57 17,91 Hedef Girişim 3,69 -10,00 41,38 Hektaş 12,70 -7,23 58,35 HUB Girişim 14,09 -8,33 50,08 Hürriyet Gzt. 1,39 -6,71 21,93 ICBC Turkey Bank 5,34 2,69 1,33 İdealist Danışmanlık 3,93 -9,86 18,37 İdealist GMYO 4,15 -9,98 35,62 İhlas Ev Aletleri 1,58 -9,71 -49,52 İhlas Gayrimenkul 1,28 -9,86 6,67 İhlas Gazetecilik 2,16 -10,00 -52,42 İhlas Holding 0,70 -7,89 -23,08 İhlas Yayın Holding 1,19 -9,85 16,67 İndeks Bilgisayar 10,33 -9,39 10,13 Info Yatırım 6,05 -9,84 24,42 İntema 10,65 -9,90 15,01 İpek Doğal Enerji 10,77 -8,34 39,51 İskenderun Demir Çelik 6,31 -1,71 -19,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)