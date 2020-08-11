Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,40 -0,29 82,80 Acıpayam Selüloz 8,73 0,23 38,25 Adel Kalemcilik 17,30 9,77 10,19 Adese Alışveriş Ticaret 1,88 2,73 31,63 Afyon Çimento 4,41 4,50 93,57 Ak Enerji 1,72 2,38 57,80 Akbank 4,88 2,52 -39,83 Akçansa 12,38 3,86 27,70 Akdeniz Yatırım Hold. 5,78 -2,86 173,93 Akfen GMYO 3,03 2,71 -25,19 Akın Tekstil 15,99 2,43 15,95 Akiş GMYO 2,87 1,77 -8,38 Akmerkez GMYO 42,90 -6,21 91,48 Aksa 7,20 0,14 2,81 Aksa Enerji 4,79 3,46 26,05 Aksigorta 7,03 1,88 29,76 Aksu Enerji 9,96 1,74 -33,02 Alarko Carrıer 94,55 9,94 58,31 Alarko GMYO 15,66 0,71 6,54 Alarko Holding 5,03 2,03 -15,46 Albaraka Türk 1,49 2,76 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 19,23 1,21 59,72 Alkim Kağıt 12,64 1,94 133,22 Alkim Kimya 13,10 0,00 111,22 Altınyağ 1,10 -2,65 168,29 Altınyunus Çeşme 47,04 9,96 370,87 Anadolu Cam 5,20 3,17 21,94 Anadolu Efes 19,39 1,84 -8,87 Anadolu Grubu Holding 18,13 1,45 3,07 Anadolu Hayat Emek. 7,76 2,65 27,52 Anadolu Isuzu 14,11 0,86 15,94 Anadolu Sigorta 6,25 0,81 50,47 Anel Elektrik 5,27 0,38 64,42 Arçelik 22,52 3,30 8,06 ARD Bilişim Teknolojileri 28,66 2,14 Arena Bilgisayar 21,90 3,11 200,62 Armada Bilgisayar 22,18 1,28 35,33 Arsan Tekstil 4,81 2,12 34,36 Artı Yatırım Holding 1,59 0,63 96,30 Aselsan 18,60 3,16 78,18 Ata GMYO 3,26 3,16 -28,04 Atakule GMYO 2,12 1,92 10,42 Atlantis Yatırım Holding 2,04 0,99 104,00 Atlas Yat. Ort. 1,75 -2,23 81,05 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,94 1,49 -3,47 Avrasya GMYO 2,09 2,96 38,41 Avrasya Petrol ve Tur. 2,20 1,38 20,88 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 0,01 12,86 Avrupa Yatırım Holding 1,64 2,50 6,49 Ayen Enerji 4,84 1,47 39,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,36 0,00 144,75 Aygaz 12,28 -0,08 1,10 Bagfaş 15,99 3,50 -4,93 Bak Ambalaj 9,60 3,23 30,61 Balatacılar Balatacılık 2,09 10,00 68,55 Bantaş Ambalaj 3,71 2,49 47,22 Banvit 25,68 1,02 38,29 Baştaş Başkent Çimento 3,87 1,04 49,42 Batı Çimento 3,51 0,29 6,04 Batısöke Çimento 1,68 0,60 28,24 Bayrak Taban Sanayi 6,31 4,13 Bera Holding 7,25 -0,14 88,31 Berkosan Yalıtım 3,99 3,64 45,62 Beşiktaş Futbol Yat. 2,79 0,00 13,88 Beyaz Filo 3,56 2,30 13,74 Bilici Yatırım 7,40 1,23 72,11 Bim Mağazalar 65,85 1,78 42,50 Birko Mensucat 0,42 0,00 35,48 Birlik Mensucat 1,99 2,05 74,56 Bizim Mağazaları 16,76 5,48 50,04 Bomonti Elektrik 6,75 0,00 427,34 Borusan Mannesmann 12,60 2,36 10,04 Borusan Yat. Paz. 85,50 0,35 42,71 Bosch Fren Sistemleri 859,10 10,00 198,53 Bossa 9,01 2,04 11,79 Brisa 11,20 1,63 19,42 Burçelik 26,12 9,93 349,57 Burçelik Vana 75,25 9,93 674,97 Bursa Çimento 5,98 0,84 49,37 Carrefoursa 7,07 -1,12 50,11 Casa Emtia Petrol 29,50 0,68 214,16 Ceo Event Medya 3,99 0,00 8,95 Coca Cola İçecek 42,72 4,96 12,84 Cosmos Yat. Holding 3,12 2,63 52,94 Credıtwest Faktorıng 4,99 -0,80 73,26 Çelebi 71,35 4,24 -30,12 Çelik Halat 12,80 1,59 96,92 Çemaş Döküm 1,63 2,52 30,04 Çemtaş 10,49 1,45 29,04 Çimbeton 73,20 2,59 77,41 Çimentaş 25,74 0,55 71,60 Çimsa 11,19 9,92 23,24 Çuhadaroğlu Metal 3,60 2,86 12,85 Dagi Giyim 8,25 -1,79 230,00 Dagi Yatırım Holding 6,91 0,44 205,75 Dardanel 13,59 -1,16 258,58 Datagate Bilgisayar 8,91 2,06 14,08 Demısaş Döküm 5,17 0,00 48,56 Denge Holding 1,93 0,52 40,88 Deniz GMYO 7,80 2,36 54,46 Denizli Cam 7,13 2,59 -14,51 Derimod 6,44 0,94 -9,80 Derlüks Deri 7,92 -1,00 95,76 Desa Deri 5,95 -3,88 31,06 Despec Bilgisayar 7,72 -0,77 82,08 Deva Holding 22,40 0,45 150,90 Diriteks Diriliş Tekstil 1,56 0,65 100,00 Ditaş Doğan 26,90 3,54 182,71 DO-CO 341,30 1,28 -39,49 Doğan Burda 23,58 -9,93 288,47 Doğan Holding 2,00 2,04 11,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,02 3,42 83,03 Doğusan 2,59 1,17 24,52 Doğuş GMYO 7,99 -2,44 76,38 Doğuş Otomotiv 17,42 2,71 82,98 Döktaş Dökümcülük 28,16 2,18 -11,01 Duran Doğan Basım 16,90 0,18 20,37 Dyo Boya 6,14 9,84 25,31 Eczacıbaşı İlaç 6,07 1,68 66,27 Eczacıbaşı Yatırım 15,09 2,10 56,66 Edip Gayrimenkul 2,31 2,67 66,19 Ege Endüstri 741,00 2,42 31,72 Ege Gübre 110,40 5,54 123,95 Ege Profil 17,46 3,31 45,86 Ege Seramik 5,34 9,88 45,17 Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 9,80 250,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,04 9,47 166,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 4,35 260,00 Egeplast 14,65 0,34 17,20 Ekiz Kimya 12,00 6,10 1867,21 Emek Elektrik 2,56 2,40 61,01 Eminiş Ambalaj 3,66 0,00 140,79 Emlak Konut GMYO 2,03 2,53 40,22 Enerjisa Enerji 8,85 0,23 31,38 Enka İnşaat 6,48 0,93 16,09 Erbosan 21,18 1,63 -15,21 Ereğli Demir Çelik 8,54 1,18 -3,05 Ersu Gıda 4,09 0,00 97,58 Escort Teknoloji 3,25 5,52 133,81 Etiler Gıda 3,80 1,33 55,10 Euro Kapital Yat. Ort. 1,72 0,58 7,25 Euro Trend Yat. Ort. 1,59 5,30 33,19 Euro Yat. Ort. 1,53 2,00 35,91 Euro Yatırım Holding 1,77 1,72 18,00 FADE GIDA 3,50 9,72 Fenerbahçe Futbol 14,62 1,18 1,04 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,65 1,67 -20,13 F-M İzmit Piston 89,00 0,68 87,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,96 3,11 29,52 Ford Otosan 86,85 5,98 31,36 Formet Çelik Kapı 3,02 1,34 0,67 Frigo Pak Gıda 35,08 -0,23 170,68 Galatasaray Sportif 2,55 1,59 25,62 Garanti Bankası 6,76 2,89 -39,32 Garanti Faktoring 8,99 -0,77 132,30 Garanti Yat. Ort. 2,09 2,45 93,52 Gedik Y. Men. Değ. 8,82 2,56 180,45 Gedik Yatırım Holding 22,02 4,66 186,35 Gediz Ambalaj 13,54 4,07 100,30 Gentaş 2,57 5,33 24,64 Gersan Elektrik 6,00 -0,50 88,09 Global Men. Değ. 4,54 0,89 141,49 Global Yat. Holding 4,34 3,09 -10,88 Good-Year 4,80 3,00 18,52 Göltaş Çimento 19,93 5,34 12,03 Gözde Girişim 5,38 3,46 4,67 GSD Denizcilik 3,86 1,85 50,78 GSD Holding 2,33 1,75 56,38 Gübre Fabrik. 29,68 1,78 228,32 Güler Yat. Holding 21,46 7,09 957,14 Güneş Sigorta 5,73 3,06 162,84 Halk GMYO 2,10 1,94 72,51 Halk Sigorta 3,41 10,00 103,74 Hatay Tekstil 8,97 1,93 33,21 Hedef Girişim 3,80 -0,52 45,59 Hektaş 13,75 0,81 71,45 HUB Girişim 16,82 0,48 79,15 Hürriyet Gzt. 1,55 0,65 35,96 ICBC Turkey Bank 5,42 1,69 2,85 İdealist Danışmanlık 4,60 0,22 38,55 İdealist GMYO 4,54 -0,22 48,37 İhlas Ev Aletleri 1,81 2,26 -42,17 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 18,33 İhlas Gazetecilik 2,44 -1,61 -46,26 İhlas Holding 0,80 3,90 -12,09 İhlas Yayın Holding 1,43 2,14 40,20 İndeks Bilgisayar 12,32 0,00 31,35 Info Yatırım 6,48 0,15 33,26 İntema 12,13 1,34 30,99 İpek Doğal Enerji 12,14 0,58 57,25 İskenderun Demir Çelik 6,87 1,63 -12,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:21

Kaynak: AA

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