Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,40
|-0,29
|82,80
|Acıpayam Selüloz
|8,73
|0,23
|38,25
|Adel Kalemcilik
|17,30
|9,77
|10,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,88
|2,73
|31,63
|Afyon Çimento
|4,41
|4,50
|93,57
|Ak Enerji
|1,72
|2,38
|57,80
|Akbank
|4,88
|2,52
|-39,83
|Akçansa
|12,38
|3,86
|27,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,78
|-2,86
|173,93
|Akfen GMYO
|3,03
|2,71
|-25,19
|Akın Tekstil
|15,99
|2,43
|15,95
|Akiş GMYO
|2,87
|1,77
|-8,38
|Akmerkez GMYO
|42,90
|-6,21
|91,48
|Aksa
|7,20
|0,14
|2,81
|Aksa Enerji
|4,79
|3,46
|26,05
|Aksigorta
|7,03
|1,88
|29,76
|Aksu Enerji
|9,96
|1,74
|-33,02
|Alarko Carrıer
|94,55
|9,94
|58,31
|Alarko GMYO
|15,66
|0,71
|6,54
|Alarko Holding
|5,03
|2,03
|-15,46
|Albaraka Türk
|1,49
|2,76
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,23
|1,21
|59,72
|Alkim Kağıt
|12,64
|1,94
|133,22
|Alkim Kimya
|13,10
|0,00
|111,22
|Altınyağ
|1,10
|-2,65
|168,29
|Altınyunus Çeşme
|47,04
|9,96
|370,87
|Anadolu Cam
|5,20
|3,17
|21,94
|Anadolu Efes
|19,39
|1,84
|-8,87
|Anadolu Grubu Holding
|18,13
|1,45
|3,07
|Anadolu Hayat Emek.
|7,76
|2,65
|27,52
|Anadolu Isuzu
|14,11
|0,86
|15,94
|Anadolu Sigorta
|6,25
|0,81
|50,47
|Anel Elektrik
|5,27
|0,38
|64,42
|Arçelik
|22,52
|3,30
|8,06
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,66
|2,14
|Arena Bilgisayar
|21,90
|3,11
|200,62
|Armada Bilgisayar
|22,18
|1,28
|35,33
|Arsan Tekstil
|4,81
|2,12
|34,36
|Artı Yatırım Holding
|1,59
|0,63
|96,30
|Aselsan
|18,60
|3,16
|78,18
|Ata GMYO
|3,26
|3,16
|-28,04
|Atakule GMYO
|2,12
|1,92
|10,42
|Atlantis Yatırım Holding
|2,04
|0,99
|104,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,75
|-2,23
|81,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,94
|1,49
|-3,47
|Avrasya GMYO
|2,09
|2,96
|38,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,20
|1,38
|20,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,30
|0,01
|12,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,64
|2,50
|6,49
|Ayen Enerji
|4,84
|1,47
|39,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,36
|0,00
|144,75
|Aygaz
|12,28
|-0,08
|1,10
|Bagfaş
|15,99
|3,50
|-4,93
|Bak Ambalaj
|9,60
|3,23
|30,61
|Balatacılar Balatacılık
|2,09
|10,00
|68,55
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|2,49
|47,22
|Banvit
|25,68
|1,02
|38,29
|Baştaş Başkent Çimento
|3,87
|1,04
|49,42
|Batı Çimento
|3,51
|0,29
|6,04
|Batısöke Çimento
|1,68
|0,60
|28,24
|Bayrak Taban Sanayi
|6,31
|4,13
|Bera Holding
|7,25
|-0,14
|88,31
|Berkosan Yalıtım
|3,99
|3,64
|45,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,79
|0,00
|13,88
|Beyaz Filo
|3,56
|2,30
|13,74
|Bilici Yatırım
|7,40
|1,23
|72,11
|Bim Mağazalar
|65,85
|1,78
|42,50
|Birko Mensucat
|0,42
|0,00
|35,48
|Birlik Mensucat
|1,99
|2,05
|74,56
|Bizim Mağazaları
|16,76
|5,48
|50,04
|Bomonti Elektrik
|6,75
|0,00
|427,34
|Borusan Mannesmann
|12,60
|2,36
|10,04
|Borusan Yat. Paz.
|85,50
|0,35
|42,71
|Bosch Fren Sistemleri
|859,10
|10,00
|198,53
|Bossa
|9,01
|2,04
|11,79
|Brisa
|11,20
|1,63
|19,42
|Burçelik
|26,12
|9,93
|349,57
|Burçelik Vana
|75,25
|9,93
|674,97
|Bursa Çimento
|5,98
|0,84
|49,37
|Carrefoursa
|7,07
|-1,12
|50,11
|Casa Emtia Petrol
|29,50
|0,68
|214,16
|Ceo Event Medya
|3,99
|0,00
|8,95
|Coca Cola İçecek
|42,72
|4,96
|12,84
|Cosmos Yat. Holding
|3,12
|2,63
|52,94
|Credıtwest Faktorıng
|4,99
|-0,80
|73,26
|Çelebi
|71,35
|4,24
|-30,12
|Çelik Halat
|12,80
|1,59
|96,92
|Çemaş Döküm
|1,63
|2,52
|30,04
|Çemtaş
|10,49
|1,45
|29,04
|Çimbeton
|73,20
|2,59
|77,41
|Çimentaş
|25,74
|0,55
|71,60
|Çimsa
|11,19
|9,92
|23,24
|Çuhadaroğlu Metal
|3,60
|2,86
|12,85
|Dagi Giyim
|8,25
|-1,79
|230,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,91
|0,44
|205,75
|Dardanel
|13,59
|-1,16
|258,58
|Datagate Bilgisayar
|8,91
|2,06
|14,08
|Demısaş Döküm
|5,17
|0,00
|48,56
|Denge Holding
|1,93
|0,52
|40,88
|Deniz GMYO
|7,80
|2,36
|54,46
|Denizli Cam
|7,13
|2,59
|-14,51
|Derimod
|6,44
|0,94
|-9,80
|Derlüks Deri
|7,92
|-1,00
|95,76
|Desa Deri
|5,95
|-3,88
|31,06
|Despec Bilgisayar
|7,72
|-0,77
|82,08
|Deva Holding
|22,40
|0,45
|150,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,56
|0,65
|100,00
|Ditaş Doğan
|26,90
|3,54
|182,71
|DO-CO
|341,30
|1,28
|-39,49
|Doğan Burda
|23,58
|-9,93
|288,47
|Doğan Holding
|2,00
|2,04
|11,39
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,02
|3,42
|83,03
|Doğusan
|2,59
|1,17
|24,52
|Doğuş GMYO
|7,99
|-2,44
|76,38
|Doğuş Otomotiv
|17,42
|2,71
|82,98
|Döktaş Dökümcülük
|28,16
|2,18
|-11,01
|Duran Doğan Basım
|16,90
|0,18
|20,37
|Dyo Boya
|6,14
|9,84
|25,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|1,68
|66,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,09
|2,10
|56,66
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|2,67
|66,19
|Ege Endüstri
|741,00
|2,42
|31,72
|Ege Gübre
|110,40
|5,54
|123,95
|Ege Profil
|17,46
|3,31
|45,86
|Ege Seramik
|5,34
|9,88
|45,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|9,80
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,04
|9,47
|166,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|4,35
|260,00
|Egeplast
|14,65
|0,34
|17,20
|Ekiz Kimya
|12,00
|6,10
|1867,21
|Emek Elektrik
|2,56
|2,40
|61,01
|Eminiş Ambalaj
|3,66
|0,00
|140,79
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|2,53
|40,22
|Enerjisa Enerji
|8,85
|0,23
|31,38
|Enka İnşaat
|6,48
|0,93
|16,09
|Erbosan
|21,18
|1,63
|-15,21
|Ereğli Demir Çelik
|8,54
|1,18
|-3,05
|Ersu Gıda
|4,09
|0,00
|97,58
|Escort Teknoloji
|3,25
|5,52
|133,81
|Etiler Gıda
|3,80
|1,33
|55,10
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,72
|0,58
|7,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,59
|5,30
|33,19
|Euro Yat. Ort.
|1,53
|2,00
|35,91
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|1,72
|18,00
|FADE GIDA
|3,50
|9,72
|Fenerbahçe Futbol
|14,62
|1,18
|1,04
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,65
|1,67
|-20,13
|F-M İzmit Piston
|89,00
|0,68
|87,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,96
|3,11
|29,52
|Ford Otosan
|86,85
|5,98
|31,36
|Formet Çelik Kapı
|3,02
|1,34
|0,67
|Frigo Pak Gıda
|35,08
|-0,23
|170,68
|Galatasaray Sportif
|2,55
|1,59
|25,62
|Garanti Bankası
|6,76
|2,89
|-39,32
|Garanti Faktoring
|8,99
|-0,77
|132,30
|Garanti Yat. Ort.
|2,09
|2,45
|93,52
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,82
|2,56
|180,45
|Gedik Yatırım Holding
|22,02
|4,66
|186,35
|Gediz Ambalaj
|13,54
|4,07
|100,30
|Gentaş
|2,57
|5,33
|24,64
|Gersan Elektrik
|6,00
|-0,50
|88,09
|Global Men. Değ.
|4,54
|0,89
|141,49
|Global Yat. Holding
|4,34
|3,09
|-10,88
|Good-Year
|4,80
|3,00
|18,52
|Göltaş Çimento
|19,93
|5,34
|12,03
|Gözde Girişim
|5,38
|3,46
|4,67
|GSD Denizcilik
|3,86
|1,85
|50,78
|GSD Holding
|2,33
|1,75
|56,38
|Gübre Fabrik.
|29,68
|1,78
|228,32
|Güler Yat. Holding
|21,46
|7,09
|957,14
|Güneş Sigorta
|5,73
|3,06
|162,84
|Halk GMYO
|2,10
|1,94
|72,51
|Halk Sigorta
|3,41
|10,00
|103,74
|Hatay Tekstil
|8,97
|1,93
|33,21
|Hedef Girişim
|3,80
|-0,52
|45,59
|Hektaş
|13,75
|0,81
|71,45
|HUB Girişim
|16,82
|0,48
|79,15
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|0,65
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|1,69
|2,85
|İdealist Danışmanlık
|4,60
|0,22
|38,55
|İdealist GMYO
|4,54
|-0,22
|48,37
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|2,26
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|2,44
|-1,61
|-46,26
|İhlas Holding
|0,80
|3,90
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,43
|2,14
|40,20
|İndeks Bilgisayar
|12,32
|0,00
|31,35
|Info Yatırım
|6,48
|0,15
|33,26
|İntema
|12,13
|1,34
|30,99
|İpek Doğal Enerji
|12,14
|0,58
|57,25
|İskenderun Demir Çelik
|6,87
|1,63
|-12,09
(Sürecek)