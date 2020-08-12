Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,33
|-1,48
|79,03
|Acıpayam Selüloz
|8,65
|-1,59
|36,98
|Adel Kalemcilik
|17,49
|4,05
|11,40
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,88
|-1,57
|31,63
|Afyon Çimento
|4,25
|-1,62
|86,54
|Ak Enerji
|1,86
|3,33
|70,64
|Akbank
|5,02
|-0,99
|-38,10
|Akçansa
|12,69
|4,44
|30,90
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,25
|-5,58
|148,82
|Akfen GMYO
|3,35
|3,40
|-17,28
|Akın Tekstil
|15,64
|-2,01
|13,42
|Akiş GMYO
|2,94
|-1,01
|-6,14
|Akmerkez GMYO
|42,64
|0,00
|90,32
|Aksa
|7,28
|-0,27
|3,95
|Aksa Enerji
|4,74
|-0,63
|24,74
|Aksigorta
|7,03
|-1,26
|29,76
|Aksu Enerji
|9,99
|0,71
|-32,82
|Alarko Carrıer
|97,50
|3,07
|63,25
|Alarko GMYO
|15,19
|-1,68
|3,35
|Alarko Holding
|4,95
|-2,37
|-16,81
|Albaraka Türk
|1,52
|-1,94
|-0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,96
|-1,81
|57,48
|Alkim Kağıt
|12,57
|-1,18
|131,93
|Alkim Kimya
|12,73
|-1,55
|105,26
|Altınyağ
|1,14
|0,88
|178,05
|Altınyunus Çeşme
|46,60
|-0,43
|366,47
|Anadolu Cam
|5,21
|-1,33
|22,18
|Anadolu Efes
|19,77
|-1,15
|-7,09
|Anadolu Grubu Holding
|17,88
|-1,81
|1,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,63
|-1,55
|25,39
|Anadolu Isuzu
|13,57
|-1,81
|11,50
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-1,11
|50,72
|Anel Elektrik
|5,22
|-1,14
|62,86
|Arçelik
|22,26
|0,09
|6,81
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,74
|-2,39
|Arena Bilgisayar
|21,94
|2,05
|201,17
|Armada Bilgisayar
|21,64
|-1,46
|32,03
|Arsan Tekstil
|4,72
|-1,26
|31,84
|Artı Yatırım Holding
|1,89
|9,25
|133,33
|Aselsan
|17,70
|-2,21
|69,56
|Ata GMYO
|3,20
|-1,23
|-29,36
|Atakule GMYO
|2,06
|-3,29
|7,29
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-4,65
|69,67
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|-1,75
|-3,77
|Avrasya GMYO
|2,08
|-0,95
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|-3,06
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,20
|-0,01
|12,85
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-2,42
|4,55
|Ayen Enerji
|4,71
|-2,89
|35,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,47
|9,85
|195,43
|Aygaz
|12,21
|0,49
|0,53
|Bagfaş
|15,85
|-2,52
|-5,77
|Bak Ambalaj
|9,29
|-1,69
|26,39
|Balatacılar Balatacılık
|2,29
|9,57
|84,68
|Bantaş Ambalaj
|3,64
|-1,89
|44,44
|Banvit
|25,36
|-1,71
|36,56
|Baştaş Başkent Çimento
|3,95
|3,67
|52,51
|Batı Çimento
|3,52
|-2,22
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,70
|-2,86
|29,77
|Bayrak Taban Sanayi
|6,12
|-2,08
|Bera Holding
|7,08
|-2,07
|83,90
|Berkosan Yalıtım
|3,94
|-1,50
|43,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,82
|-1,05
|15,10
|Beyaz Filo
|3,60
|-1,10
|15,02
|Bilici Yatırım
|7,45
|-1,19
|73,27
|Bim Mağazalar
|65,90
|0,69
|42,61
|Birko Mensucat
|0,45
|2,27
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,92
|-1,03
|68,42
|Bizim Mağazaları
|15,48
|-3,31
|38,59
|Bomonti Elektrik
|6,93
|2,67
|441,41
|Borusan Mannesmann
|12,74
|1,68
|11,27
|Borusan Yat. Paz.
|89,00
|4,40
|48,55
|Bosch Fren Sistemleri
|800,00
|-6,88
|177,99
|Bossa
|8,98
|-1,75
|11,41
|Brisa
|11,06
|-0,98
|17,92
|Burçelik
|26,98
|3,29
|364,37
|Burçelik Vana
|75,25
|0,00
|674,97
|Bursa Çimento
|5,80
|-1,19
|44,88
|Carrefoursa
|6,86
|-1,15
|45,65
|Casa Emtia Petrol
|26,56
|-9,97
|182,85
|Ceo Event Medya
|3,96
|-3,18
|8,13
|Coca Cola İçecek
|44,50
|3,25
|17,54
|Cosmos Yat. Holding
|3,09
|-0,32
|51,47
|Credıtwest Faktorıng
|5,67
|2,53
|96,88
|Çelebi
|77,00
|2,33
|-24,58
|Çelik Halat
|12,93
|-0,92
|98,92
|Çemaş Döküm
|1,60
|-1,84
|27,64
|Çemtaş
|10,18
|-1,55
|25,23
|Çimbeton
|69,25
|-3,62
|67,84
|Çimentaş
|24,08
|-2,35
|60,53
|Çimsa
|11,78
|5,27
|29,74
|Çuhadaroğlu Metal
|3,66
|-1,35
|14,73
|Dagi Giyim
|8,60
|0,23
|244,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,80
|0,74
|200,88
|Dardanel
|13,06
|244,59
|Datagate Bilgisayar
|8,97
|-0,11
|14,85
|Demısaş Döküm
|5,26
|2,94
|51,15
|Denge Holding
|2,00
|-0,50
|45,99
|Deniz GMYO
|8,59
|3,87
|70,10
|Denizli Cam
|7,10
|-1,39
|-14,87
|Derimod
|6,23
|-2,04
|-12,75
|Derlüks Deri
|8,11
|-3,45
|100,46
|Desa Deri
|5,96
|-0,33
|31,28
|Despec Bilgisayar
|7,49
|-1,96
|76,65
|Deva Holding
|21,38
|-1,47
|139,48
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,59
|-3,64
|103,85
|Ditaş Doğan
|28,56
|200,15
|DO-CO
|355,00
|-1,55
|-37,06
|Doğan Burda
|28,78
|374,14
|Doğan Holding
|2,02
|-0,49
|12,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,88
|-6,49
|74,55
|Doğusan
|2,55
|-1,92
|22,60
|Doğuş GMYO
|7,94
|0,25
|75,28
|Doğuş Otomotiv
|17,30
|-1,87
|81,72
|Döktaş Dökümcülük
|27,00
|-2,24
|-14,68
|Duran Doğan Basım
|16,58
|-1,49
|18,09
|Dyo Boya
|5,87
|-2,81
|19,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|-0,17
|63,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,72
|-0,81
|52,82
|Edip Gayrimenkul
|2,28
|-1,72
|64,03
|Ege Endüstri
|697,20
|-2,82
|23,93
|Ege Gübre
|103,40
|-2,36
|109,75
|Ege Profil
|16,80
|-1,35
|40,35
|Ege Seramik
|5,44
|1,87
|47,89
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,12
|250,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,04
|166,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|2,67
|285,00
|Egeplast
|16,00
|28,00
|Ekiz Kimya
|10,18
|1568,85
|Emek Elektrik
|2,64
|-1,12
|66,04
|Eminiş Ambalaj
|3,63
|138,82
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|-2,42
|39,53
|Enerjisa Enerji
|8,81
|-1,34
|30,79
|Enka İnşaat
|6,49
|1,25
|16,27
|Erbosan
|21,28
|-1,48
|-14,81
|Ereğli Demir Çelik
|8,48
|-0,59
|-3,73
|Ersu Gıda
|4,01
|-1,96
|93,72
|Escort Teknoloji
|3,20
|-2,74
|130,22
|Etiler Gıda
|3,59
|0,00
|46,53
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|-3,93
|6,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,59
|-0,63
|33,19
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|3,80
|45,68
|Euro Yatırım Holding
|1,75
|-1,69
|16,67
|FADE GIDA
|3,85
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,80
|0,89
|2,28
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,64
|-1,09
|-20,35
|F-M İzmit Piston
|89,00
|87,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,83
|-1,70
|27,83
|Ford Otosan
|88,05
|-0,17
|33,18
|Formet Çelik Kapı
|3,15
|2,94
|5,00
|Frigo Pak Gıda
|33,02
|154,78
|Galatasaray Sportif
|2,59
|0,39
|27,59
|Garanti Bankası
|7,02
|-0,43
|-36,98
|Garanti Faktoring
|9,13
|-2,87
|135,92
|Garanti Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|98,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,79
|-1,35
|179,49
|Gedik Yatırım Holding
|22,52
|-2,68
|192,85
|Gediz Ambalaj
|13,97
|-0,07
|106,66
|Gentaş
|2,65
|-1,12
|28,52
|Gersan Elektrik
|5,91
|-1,50
|85,27
|Global Men. Değ.
|4,47
|-1,97
|137,77
|Global Yat. Holding
|4,31
|-0,46
|-11,50
|Good-Year
|4,76
|-1,04
|17,53
|Göltaş Çimento
|20,52
|-1,35
|15,35
|Gözde Girişim
|5,22
|-0,38
|1,56
|GSD Denizcilik
|3,85
|-1,28
|50,39
|GSD Holding
|2,34
|-0,43
|57,05
|Gübre Fabrik.
|28,98
|-1,09
|220,58
|Güler Yat. Holding
|17,18
|-5,50
|746,31
|Güneş Sigorta
|5,83
|-0,34
|167,43
|Halk GMYO
|2,21
|3,76
|81,54
|Halk Sigorta
|3,72
|9,09
|122,27
|Hatay Tekstil
|8,77
|-1,68
|30,24
|Hedef Girişim
|3,69
|-1,34
|41,38
|Hektaş
|13,48
|-1,25
|68,08
|HUB Girişim
|16,08
|-2,49
|71,27
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|0,00
|39,47
|ICBC Turkey Bank
|5,38
|-1,65
|2,09
|İdealist Danışmanlık
|4,41
|-4,34
|32,83
|İdealist GMYO
|4,90
|5,60
|60,13
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|-1,63
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|-2,61
|24,17
|İhlas Gazetecilik
|2,48
|-2,36
|-45,37
|İhlas Holding
|0,80
|-1,23
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,53
|5,52
|50,00
|İndeks Bilgisayar
|11,98
|-2,60
|27,72
|Info Yatırım
|6,21
|-3,12
|27,71
|İntema
|11,80
|-1,58
|27,43
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|1,42
|57,64
|İskenderun Demir Çelik
|6,88
|-1,01
|-11,97
(Sürecek)