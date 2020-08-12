Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,33 -1,48 79,03 Acıpayam Selüloz 8,65 -1,59 36,98 Adel Kalemcilik 17,49 4,05 11,40 Adese Alışveriş Ticaret 1,88 -1,57 31,63 Afyon Çimento 4,25 -1,62 86,54 Ak Enerji 1,86 3,33 70,64 Akbank 5,02 -0,99 -38,10 Akçansa 12,69 4,44 30,90 Akdeniz Yatırım Hold. 5,25 -5,58 148,82 Akfen GMYO 3,35 3,40 -17,28 Akın Tekstil 15,64 -2,01 13,42 Akiş GMYO 2,94 -1,01 -6,14 Akmerkez GMYO 42,64 0,00 90,32 Aksa 7,28 -0,27 3,95 Aksa Enerji 4,74 -0,63 24,74 Aksigorta 7,03 -1,26 29,76 Aksu Enerji 9,99 0,71 -32,82 Alarko Carrıer 97,50 3,07 63,25 Alarko GMYO 15,19 -1,68 3,35 Alarko Holding 4,95 -2,37 -16,81 Albaraka Türk 1,52 -1,94 -0,65 Alcatel Lucent Teletaş 18,96 -1,81 57,48 Alkim Kağıt 12,57 -1,18 131,93 Alkim Kimya 12,73 -1,55 105,26 Altınyağ 1,14 0,88 178,05 Altınyunus Çeşme 46,60 -0,43 366,47 Anadolu Cam 5,21 -1,33 22,18 Anadolu Efes 19,77 -1,15 -7,09 Anadolu Grubu Holding 17,88 -1,81 1,65 Anadolu Hayat Emek. 7,63 -1,55 25,39 Anadolu Isuzu 13,57 -1,81 11,50 Anadolu Sigorta 6,26 -1,11 50,72 Anel Elektrik 5,22 -1,14 62,86 Arçelik 22,26 0,09 6,81 ARD Bilişim Teknolojileri 27,74 -2,39 Arena Bilgisayar 21,94 2,05 201,17 Armada Bilgisayar 21,64 -1,46 32,03 Arsan Tekstil 4,72 -1,26 31,84 Artı Yatırım Holding 1,89 9,25 133,33 Aselsan 17,70 -2,21 69,56 Ata GMYO 3,20 -1,23 -29,36 Atakule GMYO 2,06 -3,29 7,29 Atlantis Yatırım Holding 2,05 0,99 105,00 Atlas Yat. Ort. 1,64 -4,65 69,67 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -1,75 -3,77 Avrasya GMYO 2,08 -0,95 37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 -3,06 21,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,20 -0,01 12,85 Avrupa Yatırım Holding 1,61 -2,42 4,55 Ayen Enerji 4,71 -2,89 35,73 Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,47 9,85 195,43 Aygaz 12,21 0,49 0,53 Bagfaş 15,85 -2,52 -5,77 Bak Ambalaj 9,29 -1,69 26,39 Balatacılar Balatacılık 2,29 9,57 84,68 Bantaş Ambalaj 3,64 -1,89 44,44 Banvit 25,36 -1,71 36,56 Baştaş Başkent Çimento 3,95 3,67 52,51 Batı Çimento 3,52 -2,22 6,34 Batısöke Çimento 1,70 -2,86 29,77 Bayrak Taban Sanayi 6,12 -2,08 Bera Holding 7,08 -2,07 83,90 Berkosan Yalıtım 3,94 -1,50 43,80 Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 -1,05 15,10 Beyaz Filo 3,60 -1,10 15,02 Bilici Yatırım 7,45 -1,19 73,27 Bim Mağazalar 65,90 0,69 42,61 Birko Mensucat 0,45 2,27 45,16 Birlik Mensucat 1,92 -1,03 68,42 Bizim Mağazaları 15,48 -3,31 38,59 Bomonti Elektrik 6,93 2,67 441,41 Borusan Mannesmann 12,74 1,68 11,27 Borusan Yat. Paz. 89,00 4,40 48,55 Bosch Fren Sistemleri 800,00 -6,88 177,99 Bossa 8,98 -1,75 11,41 Brisa 11,06 -0,98 17,92 Burçelik 26,98 3,29 364,37 Burçelik Vana 75,25 0,00 674,97 Bursa Çimento 5,80 -1,19 44,88 Carrefoursa 6,86 -1,15 45,65 Casa Emtia Petrol 26,56 -9,97 182,85 Ceo Event Medya 3,96 -3,18 8,13 Coca Cola İçecek 44,50 3,25 17,54 Cosmos Yat. Holding 3,09 -0,32 51,47 Credıtwest Faktorıng 5,67 2,53 96,88 Çelebi 77,00 2,33 -24,58 Çelik Halat 12,93 -0,92 98,92 Çemaş Döküm 1,60 -1,84 27,64 Çemtaş 10,18 -1,55 25,23 Çimbeton 69,25 -3,62 67,84 Çimentaş 24,08 -2,35 60,53 Çimsa 11,78 5,27 29,74 Çuhadaroğlu Metal 3,66 -1,35 14,73 Dagi Giyim 8,60 0,23 244,00 Dagi Yatırım Holding 6,80 0,74 200,88 Dardanel 13,06 244,59 Datagate Bilgisayar 8,97 -0,11 14,85 Demısaş Döküm 5,26 2,94 51,15 Denge Holding 2,00 -0,50 45,99 Deniz GMYO 8,59 3,87 70,10 Denizli Cam 7,10 -1,39 -14,87 Derimod 6,23 -2,04 -12,75 Derlüks Deri 8,11 -3,45 100,46 Desa Deri 5,96 -0,33 31,28 Despec Bilgisayar 7,49 -1,96 76,65 Deva Holding 21,38 -1,47 139,48 Diriteks Diriliş Tekstil 1,59 -3,64 103,85 Ditaş Doğan 28,56 200,15 DO-CO 355,00 -1,55 -37,06 Doğan Burda 28,78 374,14 Doğan Holding 2,02 -0,49 12,50 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,88 -6,49 74,55 Doğusan 2,55 -1,92 22,60 Doğuş GMYO 7,94 0,25 75,28 Doğuş Otomotiv 17,30 -1,87 81,72 Döktaş Dökümcülük 27,00 -2,24 -14,68 Duran Doğan Basım 16,58 -1,49 18,09 Dyo Boya 5,87 -2,81 19,80 Eczacıbaşı İlaç 5,97 -0,17 63,53 Eczacıbaşı Yatırım 14,72 -0,81 52,82 Edip Gayrimenkul 2,28 -1,72 64,03 Ege Endüstri 697,20 -2,82 23,93 Ege Gübre 103,40 -2,36 109,75 Ege Profil 16,80 -1,35 40,35 Ege Seramik 5,44 1,87 47,89 Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 250,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,04 166,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 2,67 285,00 Egeplast 16,00 28,00 Ekiz Kimya 10,18 1568,85 Emek Elektrik 2,64 -1,12 66,04 Eminiş Ambalaj 3,63 138,82 Emlak Konut GMYO 2,02 -2,42 39,53 Enerjisa Enerji 8,81 -1,34 30,79 Enka İnşaat 6,49 1,25 16,27 Erbosan 21,28 -1,48 -14,81 Ereğli Demir Çelik 8,48 -0,59 -3,73 Ersu Gıda 4,01 -1,96 93,72 Escort Teknoloji 3,20 -2,74 130,22 Etiler Gıda 3,59 0,00 46,53 Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 -3,93 6,62 Euro Trend Yat. Ort. 1,59 -0,63 33,19 Euro Yat. Ort. 1,64 3,80 45,68 Euro Yatırım Holding 1,75 -1,69 16,67 FADE GIDA 3,85 10,00 Fenerbahçe Futbol 14,80 0,89 2,28 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,64 -1,09 -20,35 F-M İzmit Piston 89,00 87,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,83 -1,70 27,83 Ford Otosan 88,05 -0,17 33,18 Formet Çelik Kapı 3,15 2,94 5,00 Frigo Pak Gıda 33,02 154,78 Galatasaray Sportif 2,59 0,39 27,59 Garanti Bankası 7,02 -0,43 -36,98 Garanti Faktoring 9,13 -2,87 135,92 Garanti Yat. Ort. 2,14 0,00 98,15 Gedik Y. Men. Değ. 8,79 -1,35 179,49 Gedik Yatırım Holding 22,52 -2,68 192,85 Gediz Ambalaj 13,97 -0,07 106,66 Gentaş 2,65 -1,12 28,52 Gersan Elektrik 5,91 -1,50 85,27 Global Men. Değ. 4,47 -1,97 137,77 Global Yat. Holding 4,31 -0,46 -11,50 Good-Year 4,76 -1,04 17,53 Göltaş Çimento 20,52 -1,35 15,35 Gözde Girişim 5,22 -0,38 1,56 GSD Denizcilik 3,85 -1,28 50,39 GSD Holding 2,34 -0,43 57,05 Gübre Fabrik. 28,98 -1,09 220,58 Güler Yat. Holding 17,18 -5,50 746,31 Güneş Sigorta 5,83 -0,34 167,43 Halk GMYO 2,21 3,76 81,54 Halk Sigorta 3,72 9,09 122,27 Hatay Tekstil 8,77 -1,68 30,24 Hedef Girişim 3,69 -1,34 41,38 Hektaş 13,48 -1,25 68,08 HUB Girişim 16,08 -2,49 71,27 Hürriyet Gzt. 1,59 0,00 39,47 ICBC Turkey Bank 5,38 -1,65 2,09 İdealist Danışmanlık 4,41 -4,34 32,83 İdealist GMYO 4,90 5,60 60,13 İhlas Ev Aletleri 1,81 -1,63 -42,17 İhlas Gayrimenkul 1,49 -2,61 24,17 İhlas Gazetecilik 2,48 -2,36 -45,37 İhlas Holding 0,80 -1,23 -12,09 İhlas Yayın Holding 1,53 5,52 50,00 İndeks Bilgisayar 11,98 -2,60 27,72 Info Yatırım 6,21 -3,12 27,71 İntema 11,80 -1,58 27,43 İpek Doğal Enerji 12,17 1,42 57,64 İskenderun Demir Çelik 6,88 -1,01 -11,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)