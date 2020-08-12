Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,33 -1,48 79,03
Acıpayam Selüloz 8,65 -1,59 36,98
Adel Kalemcilik 17,49 4,05 11,40
Adese Alışveriş Ticaret 1,88 -1,57 31,63
Afyon Çimento 4,25 -1,62 86,54
Ak Enerji 1,86 3,33 70,64
Akbank 5,02 -0,99 -38,10
Akçansa 12,69 4,44 30,90
Akdeniz Yatırım Hold. 5,25 -5,58 148,82
Akfen GMYO 3,35 3,40 -17,28
Akın Tekstil 15,64 -2,01 13,42
Akiş GMYO 2,94 -1,01 -6,14
Akmerkez GMYO 42,64 0,00 90,32
Aksa 7,28 -0,27 3,95
Aksa Enerji 4,74 -0,63 24,74
Aksigorta 7,03 -1,26 29,76
Aksu Enerji 9,99 0,71 -32,82
Alarko Carrıer 97,50 3,07 63,25
Alarko GMYO 15,19 -1,68 3,35
Alarko Holding 4,95 -2,37 -16,81
Albaraka Türk 1,52 -1,94 -0,65
Alcatel Lucent Teletaş 18,96 -1,81 57,48
Alkim Kağıt 12,57 -1,18 131,93
Alkim Kimya 12,73 -1,55 105,26
Altınyağ 1,14 0,88 178,05
Altınyunus Çeşme 46,60 -0,43 366,47
Anadolu Cam 5,21 -1,33 22,18
Anadolu Efes 19,77 -1,15 -7,09
Anadolu Grubu Holding 17,88 -1,81 1,65
Anadolu Hayat Emek. 7,63 -1,55 25,39
Anadolu Isuzu 13,57 -1,81 11,50
Anadolu Sigorta 6,26 -1,11 50,72
Anel Elektrik 5,22 -1,14 62,86
Arçelik 22,26 0,09 6,81
ARD Bilişim Teknolojileri 27,74 -2,39
Arena Bilgisayar 21,94 2,05 201,17
Armada Bilgisayar 21,64 -1,46 32,03
Arsan Tekstil 4,72 -1,26 31,84
Artı Yatırım Holding 1,89 9,25 133,33
Aselsan 17,70 -2,21 69,56
Ata GMYO 3,20 -1,23 -29,36
Atakule GMYO 2,06 -3,29 7,29
Atlantis Yatırım Holding 2,05 0,99 105,00
Atlas Yat. Ort. 1,64 -4,65 69,67
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -1,75 -3,77
Avrasya GMYO 2,08 -0,95 37,75
Avrasya Petrol ve Tur. 2,22 -3,06 21,98
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,20 -0,01 12,85
Avrupa Yatırım Holding 1,61 -2,42 4,55
Ayen Enerji 4,71 -2,89 35,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,47 9,85 195,43
Aygaz 12,21 0,49 0,53
Bagfaş 15,85 -2,52 -5,77
Bak Ambalaj 9,29 -1,69 26,39
Balatacılar Balatacılık 2,29 9,57 84,68
Bantaş Ambalaj 3,64 -1,89 44,44
Banvit 25,36 -1,71 36,56
Baştaş Başkent Çimento 3,95 3,67 52,51
Batı Çimento 3,52 -2,22 6,34
Batısöke Çimento 1,70 -2,86 29,77
Bayrak Taban Sanayi 6,12 -2,08
Bera Holding 7,08 -2,07 83,90
Berkosan Yalıtım 3,94 -1,50 43,80
Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 -1,05 15,10
Beyaz Filo 3,60 -1,10 15,02
Bilici Yatırım 7,45 -1,19 73,27
Bim Mağazalar 65,90 0,69 42,61
Birko Mensucat 0,45 2,27 45,16
Birlik Mensucat 1,92 -1,03 68,42
Bizim Mağazaları 15,48 -3,31 38,59
Bomonti Elektrik 6,93 2,67 441,41
Borusan Mannesmann 12,74 1,68 11,27
Borusan Yat. Paz. 89,00 4,40 48,55
Bosch Fren Sistemleri 800,00 -6,88 177,99
Bossa 8,98 -1,75 11,41
Brisa 11,06 -0,98 17,92
Burçelik 26,98 3,29 364,37
Burçelik Vana 75,25 0,00 674,97
Bursa Çimento 5,80 -1,19 44,88
Carrefoursa 6,86 -1,15 45,65
Casa Emtia Petrol 26,56 -9,97 182,85
Ceo Event Medya 3,96 -3,18 8,13
Coca Cola İçecek 44,50 3,25 17,54
Cosmos Yat. Holding 3,09 -0,32 51,47
Credıtwest Faktorıng 5,67 2,53 96,88
Çelebi 77,00 2,33 -24,58
Çelik Halat 12,93 -0,92 98,92
Çemaş Döküm 1,60 -1,84 27,64
Çemtaş 10,18 -1,55 25,23
Çimbeton 69,25 -3,62 67,84
Çimentaş 24,08 -2,35 60,53
Çimsa 11,78 5,27 29,74
Çuhadaroğlu Metal 3,66 -1,35 14,73
Dagi Giyim 8,60 0,23 244,00
Dagi Yatırım Holding 6,80 0,74 200,88
Dardanel 13,06 244,59
Datagate Bilgisayar 8,97 -0,11 14,85
Demısaş Döküm 5,26 2,94 51,15
Denge Holding 2,00 -0,50 45,99
Deniz GMYO 8,59 3,87 70,10
Denizli Cam 7,10 -1,39 -14,87
Derimod 6,23 -2,04 -12,75
Derlüks Deri 8,11 -3,45 100,46
Desa Deri 5,96 -0,33 31,28
Despec Bilgisayar 7,49 -1,96 76,65
Deva Holding 21,38 -1,47 139,48
Diriteks Diriliş Tekstil 1,59 -3,64 103,85
Ditaş Doğan 28,56 200,15
DO-CO 355,00 -1,55 -37,06
Doğan Burda 28,78 374,14
Doğan Holding 2,02 -0,49 12,50
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,88 -6,49 74,55
Doğusan 2,55 -1,92 22,60
Doğuş GMYO 7,94 0,25 75,28
Doğuş Otomotiv 17,30 -1,87 81,72
Döktaş Dökümcülük 27,00 -2,24 -14,68
Duran Doğan Basım 16,58 -1,49 18,09
Dyo Boya 5,87 -2,81 19,80
Eczacıbaşı İlaç 5,97 -0,17 63,53
Eczacıbaşı Yatırım 14,72 -0,81 52,82
Edip Gayrimenkul 2,28 -1,72 64,03
Ege Endüstri 697,20 -2,82 23,93
Ege Gübre 103,40 -2,36 109,75
Ege Profil 16,80 -1,35 40,35
Ege Seramik 5,44 1,87 47,89
Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 250,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,04 166,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 2,67 285,00
Egeplast 16,00 28,00
Ekiz Kimya 10,18 1568,85
Emek Elektrik 2,64 -1,12 66,04
Eminiş Ambalaj 3,63 138,82
Emlak Konut GMYO 2,02 -2,42 39,53
Enerjisa Enerji 8,81 -1,34 30,79
Enka İnşaat 6,49 1,25 16,27
Erbosan 21,28 -1,48 -14,81
Ereğli Demir Çelik 8,48 -0,59 -3,73
Ersu Gıda 4,01 -1,96 93,72
Escort Teknoloji 3,20 -2,74 130,22
Etiler Gıda 3,59 0,00 46,53
Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 -3,93 6,62
Euro Trend Yat. Ort. 1,59 -0,63 33,19
Euro Yat. Ort. 1,64 3,80 45,68
Euro Yatırım Holding 1,75 -1,69 16,67
FADE GIDA 3,85 10,00
Fenerbahçe Futbol 14,80 0,89 2,28
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,64 -1,09 -20,35
F-M İzmit Piston 89,00 87,91
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,83 -1,70 27,83
Ford Otosan 88,05 -0,17 33,18
Formet Çelik Kapı 3,15 2,94 5,00
Frigo Pak Gıda 33,02 154,78
Galatasaray Sportif 2,59 0,39 27,59
Garanti Bankası 7,02 -0,43 -36,98
Garanti Faktoring 9,13 -2,87 135,92
Garanti Yat. Ort. 2,14 0,00 98,15
Gedik Y. Men. Değ. 8,79 -1,35 179,49
Gedik Yatırım Holding 22,52 -2,68 192,85
Gediz Ambalaj 13,97 -0,07 106,66
Gentaş 2,65 -1,12 28,52
Gersan Elektrik 5,91 -1,50 85,27
Global Men. Değ. 4,47 -1,97 137,77
Global Yat. Holding 4,31 -0,46 -11,50
Good-Year 4,76 -1,04 17,53
Göltaş Çimento 20,52 -1,35 15,35
Gözde Girişim 5,22 -0,38 1,56
GSD Denizcilik 3,85 -1,28 50,39
GSD Holding 2,34 -0,43 57,05
Gübre Fabrik. 28,98 -1,09 220,58
Güler Yat. Holding 17,18 -5,50 746,31
Güneş Sigorta 5,83 -0,34 167,43
Halk GMYO 2,21 3,76 81,54
Halk Sigorta 3,72 9,09 122,27
Hatay Tekstil 8,77 -1,68 30,24
Hedef Girişim 3,69 -1,34 41,38
Hektaş 13,48 -1,25 68,08
HUB Girişim 16,08 -2,49 71,27
Hürriyet Gzt. 1,59 0,00 39,47
ICBC Turkey Bank 5,38 -1,65 2,09
İdealist Danışmanlık 4,41 -4,34 32,83
İdealist GMYO 4,90 5,60 60,13
İhlas Ev Aletleri 1,81 -1,63 -42,17
İhlas Gayrimenkul 1,49 -2,61 24,17
İhlas Gazetecilik 2,48 -2,36 -45,37
İhlas Holding 0,80 -1,23 -12,09
İhlas Yayın Holding 1,53 5,52 50,00
İndeks Bilgisayar 11,98 -2,60 27,72
Info Yatırım 6,21 -3,12 27,71
İntema 11,80 -1,58 27,43
İpek Doğal Enerji 12,17 1,42 57,64
İskenderun Demir Çelik 6,88 -1,01 -11,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:25

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım         
16:18
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı         
16:07
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız         
15:36
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek         
13:51
Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz         
13:10
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır         
11:45
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor Mimar Sinan'ın 465 yıllık eserinin duvarları rutubet nedeniyle dökülüyor         
11:33
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz         
07:48
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 19:45:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei