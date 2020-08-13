Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,32 0,30 78,49 Acıpayam Selüloz 8,63 -0,69 36,67 Adel Kalemcilik 16,91 -2,14 7,71 Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -1,51 37,23 Afyon Çimento 4,26 -0,47 86,98 Ak Enerji 1,77 -2,21 62,39 Akbank 5,05 0,00 -37,73 Akçansa 12,83 -1,91 32,34 Akdeniz Yatırım Hold. 5,29 5,59 150,71 Akfen GMYO 3,13 -2,80 -22,72 Akın Tekstil 15,94 -2,80 15,59 Akiş GMYO 2,94 -1,34 -6,14 Akmerkez GMYO 42,00 0,48 87,46 Aksa 7,21 -1,23 2,95 Aksa Enerji 4,70 -0,42 23,68 Aksigorta 6,97 -0,43 28,65 Aksu Enerji 9,93 -0,20 -33,22 Alarko Carrıer 89,80 -3,91 50,35 Alarko GMYO 15,09 -0,20 2,67 Alarko Holding 4,92 -0,81 -17,31 Albaraka Türk 1,54 -1,28 0,65 Alcatel Lucent Teletaş 19,71 -2,43 63,70 Alkim Kağıt 12,99 -3,06 139,68 Alkim Kimya 12,82 -1,69 106,71 Altınyağ 1,14 0,00 178,05 Altınyunus Çeşme 47,30 10,00 373,47 Anadolu Cam 5,17 -0,77 21,24 Anadolu Efes 20,42 1,39 -4,03 Anadolu Grubu Holding 17,75 -0,50 0,91 Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,65 25,88 Anadolu Isuzu 13,48 -0,37 10,76 Anadolu Sigorta 6,24 -0,32 50,23 Anel Elektrik 5,32 -0,56 65,98 Arçelik 22,86 -0,61 9,69 ARD Bilişim Teknolojileri 28,66 0,84 Arena Bilgisayar 23,20 -1,86 218,46 Armada Bilgisayar 22,26 -1,50 35,81 Arsan Tekstil 4,76 0,00 32,96 Artı Yatırım Holding 2,05 7,89 153,09 Aselsan 17,83 0,45 70,80 Ata GMYO 3,18 -1,55 -29,80 Atakule GMYO 2,08 -0,48 8,33 Atlantis Yatırım Holding 2,05 0,99 105,00 Atlas Yat. Ort. 1,62 -3,57 67,60 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,36 0,68 -0,34 Avrasya GMYO 2,07 -0,48 37,09 Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -2,71 18,13 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 0,01 12,86 Avrupa Yatırım Holding 1,62 0,00 5,19 Ayen Enerji 4,69 -0,85 35,16 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,10 9,74 224,20 Aygaz 12,00 -3,07 -1,20 Bagfaş 15,85 -1,06 -5,77 Bak Ambalaj 9,36 0,00 27,35 Balatacılar Balatacılık 2,30 0,44 85,48 Bantaş Ambalaj 3,64 -2,15 44,44 Banvit 24,80 -3,95 33,55 Baştaş Başkent Çimento 3,88 0,00 49,81 Batı Çimento 3,45 -2,27 4,23 Batısöke Çimento 1,66 -1,19 26,72 Bayrak Taban Sanayi 6,05 0,67 Bera Holding 7,91 -0,50 105,45 Berkosan Yalıtım 4,08 -2,16 48,91 Beşiktaş Futbol Yat. 2,78 0,36 13,47 Beyaz Filo 3,62 0,28 15,66 Bilici Yatırım 7,57 -0,92 76,06 Bim Mağazalar 66,85 -0,52 44,67 Birko Mensucat 0,45 0,00 45,16 Birlik Mensucat 1,88 -2,59 64,91 Bizim Mağazaları 15,43 -0,39 38,14 Bomonti Elektrik 6,95 0,00 442,97 Borusan Mannesmann 12,82 -2,81 11,97 Borusan Yat. Paz. 90,00 -4,00 50,22 Bosch Fren Sistemleri 980,00 6,29 240,54 Bossa 8,84 -1,67 9,68 Brisa 10,92 -0,82 16,43 Burçelik 25,50 6,61 338,90 Burçelik Vana 61,00 -9,96 528,22 Bursa Çimento 5,74 -0,69 43,38 Carrefoursa 6,73 -0,44 42,89 Casa Emtia Petrol 28,60 7,36 204,58 Ceo Event Medya 3,88 -1,52 5,95 Coca Cola İçecek 46,20 1,99 22,03 Cosmos Yat. Holding 3,10 1,31 51,96 Credıtwest Faktorıng 5,83 5,42 102,43 Çelebi 73,95 0,14 -27,57 Çelik Halat 12,56 -1,88 93,23 Çemaş Döküm 1,65 2,48 31,63 Çemtaş 10,25 1,69 26,09 Çimbeton 71,15 0,28 72,44 Çimentaş 24,76 -0,08 65,07 Çimsa 12,27 4,69 35,13 Çuhadaroğlu Metal 3,90 5,69 22,26 Dagi Giyim 8,55 -0,58 242,00 Dagi Yatırım Holding 6,58 -0,45 191,15 Dardanel 13,49 -0,07 255,94 Datagate Bilgisayar 9,05 -3,10 15,88 Demısaş Döküm 5,40 -3,91 55,17 Denge Holding 2,01 2,55 46,72 Deniz GMYO 8,16 -2,86 61,58 Denizli Cam 7,09 -0,14 -14,99 Derimod 6,26 0,48 -12,32 Derlüks Deri 7,95 -2,21 96,50 Desa Deri 5,97 -2,13 31,50 Despec Bilgisayar 7,50 0,40 76,89 Deva Holding 22,40 6,16 150,90 Diriteks Diriliş Tekstil 1,80 2,86 130,77 Ditaş Doğan 30,62 -2,48 221,80 DO-CO 341,00 -1,96 -39,54 Doğan Burda 23,70 -8,56 290,44 Doğan Holding 2,03 -0,49 13,06 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -4,66 61,21 Doğusan 2,53 -1,56 21,63 Doğuş GMYO 7,74 -1,28 70,86 Doğuş Otomotiv 16,33 -2,97 71,53 Döktaş Dökümcülük 26,38 -1,93 -16,64 Duran Doğan Basım 16,80 1,88 19,66 Dyo Boya 5,82 -0,85 18,78 Eczacıbaşı İlaç 6,03 2,73 65,18 Eczacıbaşı Yatırım 14,94 1,70 55,10 Edip Gayrimenkul 2,63 3,14 89,21 Ege Endüstri 700,80 0,11 24,57 Ege Gübre 102,00 -0,97 106,91 Ege Profil 18,05 -0,28 50,79 Ege Seramik 5,38 1,70 46,25 Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 0,00 221,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 0,00 156,41 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 0,00 260,00 Egeplast 15,46 -0,26 23,68 Ekiz Kimya 9,95 8,51 1531,15 Emek Elektrik 2,66 -1,48 67,30 Eminiş Ambalaj 3,61 0,28 137,50 Emlak Konut GMYO 2,02 -0,98 39,53 Enerjisa Enerji 8,65 -1,59 28,41 Enka İnşaat 6,56 0,46 17,52 Erbosan 21,18 -1,30 -15,21 Ereğli Demir Çelik 8,52 -0,70 -3,27 Ersu Gıda 4,01 -1,23 93,72 Escort Teknoloji 3,19 -1,54 129,50 Etiler Gıda 3,90 3,72 59,18 Euro Kapital Yat. Ort. 1,73 -2,26 7,87 Euro Trend Yat. Ort. 1,59 -1,85 33,19 Euro Yat. Ort. 1,56 -4,29 38,57 Euro Yatırım Holding 1,73 -1,70 15,33 FADE GIDA 4,23 9,87 Fenerbahçe Futbol 14,67 0,96 1,38 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -1,92 -21,88 F-M İzmit Piston 82,15 0,00 73,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,01 -0,40 30,17 Ford Otosan 90,30 -0,17 36,58 Formet Çelik Kapı 3,10 -0,96 3,33 Frigo Pak Gıda 32,00 0,00 146,91 Galatasaray Sportif 2,58 0,78 27,09 Garanti Bankası 7,01 -0,85 -37,07 Garanti Faktoring 9,05 -1,52 133,85 Garanti Yat. Ort. 2,35 9,81 117,59 Gedik Y. Men. Değ. 9,04 0,44 187,44 Gedik Yatırım Holding 22,42 -0,27 191,55 Gediz Ambalaj 14,42 -0,48 113,31 Gentaş 2,64 -1,12 28,03 Gersan Elektrik 5,93 0,85 85,89 Global Men. Değ. 4,61 2,44 145,21 Global Yat. Holding 4,27 0,00 -12,32 Good-Year 4,70 -1,47 16,05 Göltaş Çimento 20,38 -0,59 14,56 Gözde Girişim 5,17 -0,77 0,58 GSD Denizcilik 3,91 0,26 52,73 GSD Holding 2,46 1,23 65,10 Gübre Fabrik. 28,96 0,56 220,35 Güler Yat. Holding 15,63 -4,52 669,95 Güneş Sigorta 6,23 2,30 185,78 Halk GMYO 2,16 -0,92 77,44 Halk Sigorta 3,32 -8,29 98,37 Hatay Tekstil 9,29 -1,59 37,96 Hedef Girişim 3,54 -1,67 35,63 Hektaş 13,33 -0,52 66,21 HUB Girişim 16,14 0,88 71,91 Hürriyet Gzt. 1,58 0,00 38,60 ICBC Turkey Bank 5,34 -0,93 1,33 İdealist Danışmanlık 4,45 1,14 34,04 İdealist GMYO 4,43 -3,90 44,77 İhlas Ev Aletleri 1,78 -1,11 -43,13 İhlas Gayrimenkul 1,51 -0,66 25,83 İhlas Gazetecilik 2,41 -1,23 -46,92 İhlas Holding 0,78 -2,50 -14,29 İhlas Yayın Holding 1,55 -2,52 51,96 İndeks Bilgisayar 12,06 -1,79 28,57 Info Yatırım 6,10 -1,77 25,44 İntema 12,84 -1,98 38,66 İpek Doğal Enerji 11,61 -2,60 50,39 İskenderun Demir Çelik 6,86 -1,01 -12,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)