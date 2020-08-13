Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,32
|0,30
|78,49
|Acıpayam Selüloz
|8,63
|-0,69
|36,67
|Adel Kalemcilik
|16,91
|-2,14
|7,71
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-1,51
|37,23
|Afyon Çimento
|4,26
|-0,47
|86,98
|Ak Enerji
|1,77
|-2,21
|62,39
|Akbank
|5,05
|0,00
|-37,73
|Akçansa
|12,83
|-1,91
|32,34
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,29
|5,59
|150,71
|Akfen GMYO
|3,13
|-2,80
|-22,72
|Akın Tekstil
|15,94
|-2,80
|15,59
|Akiş GMYO
|2,94
|-1,34
|-6,14
|Akmerkez GMYO
|42,00
|0,48
|87,46
|Aksa
|7,21
|-1,23
|2,95
|Aksa Enerji
|4,70
|-0,42
|23,68
|Aksigorta
|6,97
|-0,43
|28,65
|Aksu Enerji
|9,93
|-0,20
|-33,22
|Alarko Carrıer
|89,80
|-3,91
|50,35
|Alarko GMYO
|15,09
|-0,20
|2,67
|Alarko Holding
|4,92
|-0,81
|-17,31
|Albaraka Türk
|1,54
|-1,28
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,71
|-2,43
|63,70
|Alkim Kağıt
|12,99
|-3,06
|139,68
|Alkim Kimya
|12,82
|-1,69
|106,71
|Altınyağ
|1,14
|0,00
|178,05
|Altınyunus Çeşme
|47,30
|10,00
|373,47
|Anadolu Cam
|5,17
|-0,77
|21,24
|Anadolu Efes
|20,42
|1,39
|-4,03
|Anadolu Grubu Holding
|17,75
|-0,50
|0,91
|Anadolu Hayat Emek.
|7,66
|-0,65
|25,88
|Anadolu Isuzu
|13,48
|-0,37
|10,76
|Anadolu Sigorta
|6,24
|-0,32
|50,23
|Anel Elektrik
|5,32
|-0,56
|65,98
|Arçelik
|22,86
|-0,61
|9,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,66
|0,84
|Arena Bilgisayar
|23,20
|-1,86
|218,46
|Armada Bilgisayar
|22,26
|-1,50
|35,81
|Arsan Tekstil
|4,76
|0,00
|32,96
|Artı Yatırım Holding
|2,05
|7,89
|153,09
|Aselsan
|17,83
|0,45
|70,80
|Ata GMYO
|3,18
|-1,55
|-29,80
|Atakule GMYO
|2,08
|-0,48
|8,33
|Atlantis Yatırım Holding
|2,05
|0,99
|105,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|-3,57
|67,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,36
|0,68
|-0,34
|Avrasya GMYO
|2,07
|-0,48
|37,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|-2,71
|18,13
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,30
|0,01
|12,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|0,00
|5,19
|Ayen Enerji
|4,69
|-0,85
|35,16
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,10
|9,74
|224,20
|Aygaz
|12,00
|-3,07
|-1,20
|Bagfaş
|15,85
|-1,06
|-5,77
|Bak Ambalaj
|9,36
|0,00
|27,35
|Balatacılar Balatacılık
|2,30
|0,44
|85,48
|Bantaş Ambalaj
|3,64
|-2,15
|44,44
|Banvit
|24,80
|-3,95
|33,55
|Baştaş Başkent Çimento
|3,88
|0,00
|49,81
|Batı Çimento
|3,45
|-2,27
|4,23
|Batısöke Çimento
|1,66
|-1,19
|26,72
|Bayrak Taban Sanayi
|6,05
|0,67
|Bera Holding
|7,91
|-0,50
|105,45
|Berkosan Yalıtım
|4,08
|-2,16
|48,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,78
|0,36
|13,47
|Beyaz Filo
|3,62
|0,28
|15,66
|Bilici Yatırım
|7,57
|-0,92
|76,06
|Bim Mağazalar
|66,85
|-0,52
|44,67
|Birko Mensucat
|0,45
|0,00
|45,16
|Birlik Mensucat
|1,88
|-2,59
|64,91
|Bizim Mağazaları
|15,43
|-0,39
|38,14
|Bomonti Elektrik
|6,95
|0,00
|442,97
|Borusan Mannesmann
|12,82
|-2,81
|11,97
|Borusan Yat. Paz.
|90,00
|-4,00
|50,22
|Bosch Fren Sistemleri
|980,00
|6,29
|240,54
|Bossa
|8,84
|-1,67
|9,68
|Brisa
|10,92
|-0,82
|16,43
|Burçelik
|25,50
|6,61
|338,90
|Burçelik Vana
|61,00
|-9,96
|528,22
|Bursa Çimento
|5,74
|-0,69
|43,38
|Carrefoursa
|6,73
|-0,44
|42,89
|Casa Emtia Petrol
|28,60
|7,36
|204,58
|Ceo Event Medya
|3,88
|-1,52
|5,95
|Coca Cola İçecek
|46,20
|1,99
|22,03
|Cosmos Yat. Holding
|3,10
|1,31
|51,96
|Credıtwest Faktorıng
|5,83
|5,42
|102,43
|Çelebi
|73,95
|0,14
|-27,57
|Çelik Halat
|12,56
|-1,88
|93,23
|Çemaş Döküm
|1,65
|2,48
|31,63
|Çemtaş
|10,25
|1,69
|26,09
|Çimbeton
|71,15
|0,28
|72,44
|Çimentaş
|24,76
|-0,08
|65,07
|Çimsa
|12,27
|4,69
|35,13
|Çuhadaroğlu Metal
|3,90
|5,69
|22,26
|Dagi Giyim
|8,55
|-0,58
|242,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,58
|-0,45
|191,15
|Dardanel
|13,49
|-0,07
|255,94
|Datagate Bilgisayar
|9,05
|-3,10
|15,88
|Demısaş Döküm
|5,40
|-3,91
|55,17
|Denge Holding
|2,01
|2,55
|46,72
|Deniz GMYO
|8,16
|-2,86
|61,58
|Denizli Cam
|7,09
|-0,14
|-14,99
|Derimod
|6,26
|0,48
|-12,32
|Derlüks Deri
|7,95
|-2,21
|96,50
|Desa Deri
|5,97
|-2,13
|31,50
|Despec Bilgisayar
|7,50
|0,40
|76,89
|Deva Holding
|22,40
|6,16
|150,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,80
|2,86
|130,77
|Ditaş Doğan
|30,62
|-2,48
|221,80
|DO-CO
|341,00
|-1,96
|-39,54
|Doğan Burda
|23,70
|-8,56
|290,44
|Doğan Holding
|2,03
|-0,49
|13,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|-4,66
|61,21
|Doğusan
|2,53
|-1,56
|21,63
|Doğuş GMYO
|7,74
|-1,28
|70,86
|Doğuş Otomotiv
|16,33
|-2,97
|71,53
|Döktaş Dökümcülük
|26,38
|-1,93
|-16,64
|Duran Doğan Basım
|16,80
|1,88
|19,66
|Dyo Boya
|5,82
|-0,85
|18,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|2,73
|65,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,94
|1,70
|55,10
|Edip Gayrimenkul
|2,63
|3,14
|89,21
|Ege Endüstri
|700,80
|0,11
|24,57
|Ege Gübre
|102,00
|-0,97
|106,91
|Ege Profil
|18,05
|-0,28
|50,79
|Ege Seramik
|5,38
|1,70
|46,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,03
|0,00
|221,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,00
|0,00
|156,41
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,72
|0,00
|260,00
|Egeplast
|15,46
|-0,26
|23,68
|Ekiz Kimya
|9,95
|8,51
|1531,15
|Emek Elektrik
|2,66
|-1,48
|67,30
|Eminiş Ambalaj
|3,61
|0,28
|137,50
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|-0,98
|39,53
|Enerjisa Enerji
|8,65
|-1,59
|28,41
|Enka İnşaat
|6,56
|0,46
|17,52
|Erbosan
|21,18
|-1,30
|-15,21
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|-0,70
|-3,27
|Ersu Gıda
|4,01
|-1,23
|93,72
|Escort Teknoloji
|3,19
|-1,54
|129,50
|Etiler Gıda
|3,90
|3,72
|59,18
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,73
|-2,26
|7,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,59
|-1,85
|33,19
|Euro Yat. Ort.
|1,56
|-4,29
|38,57
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-1,70
|15,33
|FADE GIDA
|4,23
|9,87
|Fenerbahçe Futbol
|14,67
|0,96
|1,38
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,57
|-1,92
|-21,88
|F-M İzmit Piston
|82,15
|0,00
|73,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,01
|-0,40
|30,17
|Ford Otosan
|90,30
|-0,17
|36,58
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|-0,96
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|32,00
|0,00
|146,91
|Galatasaray Sportif
|2,58
|0,78
|27,09
|Garanti Bankası
|7,01
|-0,85
|-37,07
|Garanti Faktoring
|9,05
|-1,52
|133,85
|Garanti Yat. Ort.
|2,35
|9,81
|117,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,04
|0,44
|187,44
|Gedik Yatırım Holding
|22,42
|-0,27
|191,55
|Gediz Ambalaj
|14,42
|-0,48
|113,31
|Gentaş
|2,64
|-1,12
|28,03
|Gersan Elektrik
|5,93
|0,85
|85,89
|Global Men. Değ.
|4,61
|2,44
|145,21
|Global Yat. Holding
|4,27
|0,00
|-12,32
|Good-Year
|4,70
|-1,47
|16,05
|Göltaş Çimento
|20,38
|-0,59
|14,56
|Gözde Girişim
|5,17
|-0,77
|0,58
|GSD Denizcilik
|3,91
|0,26
|52,73
|GSD Holding
|2,46
|1,23
|65,10
|Gübre Fabrik.
|28,96
|0,56
|220,35
|Güler Yat. Holding
|15,63
|-4,52
|669,95
|Güneş Sigorta
|6,23
|2,30
|185,78
|Halk GMYO
|2,16
|-0,92
|77,44
|Halk Sigorta
|3,32
|-8,29
|98,37
|Hatay Tekstil
|9,29
|-1,59
|37,96
|Hedef Girişim
|3,54
|-1,67
|35,63
|Hektaş
|13,33
|-0,52
|66,21
|HUB Girişim
|16,14
|0,88
|71,91
|Hürriyet Gzt.
|1,58
|0,00
|38,60
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|-0,93
|1,33
|İdealist Danışmanlık
|4,45
|1,14
|34,04
|İdealist GMYO
|4,43
|-3,90
|44,77
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|-1,11
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,51
|-0,66
|25,83
|İhlas Gazetecilik
|2,41
|-1,23
|-46,92
|İhlas Holding
|0,78
|-2,50
|-14,29
|İhlas Yayın Holding
|1,55
|-2,52
|51,96
|İndeks Bilgisayar
|12,06
|-1,79
|28,57
|Info Yatırım
|6,10
|-1,77
|25,44
|İntema
|12,84
|-1,98
|38,66
|İpek Doğal Enerji
|11,61
|-2,60
|50,39
|İskenderun Demir Çelik
|6,86
|-1,01
|-12,22
(Sürecek)