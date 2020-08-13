Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,32 0,30 78,49
Acıpayam Selüloz 8,63 -0,69 36,67
Adel Kalemcilik 16,91 -2,14 7,71
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 -1,51 37,23
Afyon Çimento 4,26 -0,47 86,98
Ak Enerji 1,77 -2,21 62,39
Akbank 5,05 0,00 -37,73
Akçansa 12,83 -1,91 32,34
Akdeniz Yatırım Hold. 5,29 5,59 150,71
Akfen GMYO 3,13 -2,80 -22,72
Akın Tekstil 15,94 -2,80 15,59
Akiş GMYO 2,94 -1,34 -6,14
Akmerkez GMYO 42,00 0,48 87,46
Aksa 7,21 -1,23 2,95
Aksa Enerji 4,70 -0,42 23,68
Aksigorta 6,97 -0,43 28,65
Aksu Enerji 9,93 -0,20 -33,22
Alarko Carrıer 89,80 -3,91 50,35
Alarko GMYO 15,09 -0,20 2,67
Alarko Holding 4,92 -0,81 -17,31
Albaraka Türk 1,54 -1,28 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 19,71 -2,43 63,70
Alkim Kağıt 12,99 -3,06 139,68
Alkim Kimya 12,82 -1,69 106,71
Altınyağ 1,14 0,00 178,05
Altınyunus Çeşme 47,30 10,00 373,47
Anadolu Cam 5,17 -0,77 21,24
Anadolu Efes 20,42 1,39 -4,03
Anadolu Grubu Holding 17,75 -0,50 0,91
Anadolu Hayat Emek. 7,66 -0,65 25,88
Anadolu Isuzu 13,48 -0,37 10,76
Anadolu Sigorta 6,24 -0,32 50,23
Anel Elektrik 5,32 -0,56 65,98
Arçelik 22,86 -0,61 9,69
ARD Bilişim Teknolojileri 28,66 0,84
Arena Bilgisayar 23,20 -1,86 218,46
Armada Bilgisayar 22,26 -1,50 35,81
Arsan Tekstil 4,76 0,00 32,96
Artı Yatırım Holding 2,05 7,89 153,09
Aselsan 17,83 0,45 70,80
Ata GMYO 3,18 -1,55 -29,80
Atakule GMYO 2,08 -0,48 8,33
Atlantis Yatırım Holding 2,05 0,99 105,00
Atlas Yat. Ort. 1,62 -3,57 67,60
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,36 0,68 -0,34
Avrasya GMYO 2,07 -0,48 37,09
Avrasya Petrol ve Tur. 2,15 -2,71 18,13
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 0,01 12,86
Avrupa Yatırım Holding 1,62 0,00 5,19
Ayen Enerji 4,69 -0,85 35,16
Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,10 9,74 224,20
Aygaz 12,00 -3,07 -1,20
Bagfaş 15,85 -1,06 -5,77
Bak Ambalaj 9,36 0,00 27,35
Balatacılar Balatacılık 2,30 0,44 85,48
Bantaş Ambalaj 3,64 -2,15 44,44
Banvit 24,80 -3,95 33,55
Baştaş Başkent Çimento 3,88 0,00 49,81
Batı Çimento 3,45 -2,27 4,23
Batısöke Çimento 1,66 -1,19 26,72
Bayrak Taban Sanayi 6,05 0,67
Bera Holding 7,91 -0,50 105,45
Berkosan Yalıtım 4,08 -2,16 48,91
Beşiktaş Futbol Yat. 2,78 0,36 13,47
Beyaz Filo 3,62 0,28 15,66
Bilici Yatırım 7,57 -0,92 76,06
Bim Mağazalar 66,85 -0,52 44,67
Birko Mensucat 0,45 0,00 45,16
Birlik Mensucat 1,88 -2,59 64,91
Bizim Mağazaları 15,43 -0,39 38,14
Bomonti Elektrik 6,95 0,00 442,97
Borusan Mannesmann 12,82 -2,81 11,97
Borusan Yat. Paz. 90,00 -4,00 50,22
Bosch Fren Sistemleri 980,00 6,29 240,54
Bossa 8,84 -1,67 9,68
Brisa 10,92 -0,82 16,43
Burçelik 25,50 6,61 338,90
Burçelik Vana 61,00 -9,96 528,22
Bursa Çimento 5,74 -0,69 43,38
Carrefoursa 6,73 -0,44 42,89
Casa Emtia Petrol 28,60 7,36 204,58
Ceo Event Medya 3,88 -1,52 5,95
Coca Cola İçecek 46,20 1,99 22,03
Cosmos Yat. Holding 3,10 1,31 51,96
Credıtwest Faktorıng 5,83 5,42 102,43
Çelebi 73,95 0,14 -27,57
Çelik Halat 12,56 -1,88 93,23
Çemaş Döküm 1,65 2,48 31,63
Çemtaş 10,25 1,69 26,09
Çimbeton 71,15 0,28 72,44
Çimentaş 24,76 -0,08 65,07
Çimsa 12,27 4,69 35,13
Çuhadaroğlu Metal 3,90 5,69 22,26
Dagi Giyim 8,55 -0,58 242,00
Dagi Yatırım Holding 6,58 -0,45 191,15
Dardanel 13,49 -0,07 255,94
Datagate Bilgisayar 9,05 -3,10 15,88
Demısaş Döküm 5,40 -3,91 55,17
Denge Holding 2,01 2,55 46,72
Deniz GMYO 8,16 -2,86 61,58
Denizli Cam 7,09 -0,14 -14,99
Derimod 6,26 0,48 -12,32
Derlüks Deri 7,95 -2,21 96,50
Desa Deri 5,97 -2,13 31,50
Despec Bilgisayar 7,50 0,40 76,89
Deva Holding 22,40 6,16 150,90
Diriteks Diriliş Tekstil 1,80 2,86 130,77
Ditaş Doğan 30,62 -2,48 221,80
DO-CO 341,00 -1,96 -39,54
Doğan Burda 23,70 -8,56 290,44
Doğan Holding 2,03 -0,49 13,06
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -4,66 61,21
Doğusan 2,53 -1,56 21,63
Doğuş GMYO 7,74 -1,28 70,86
Doğuş Otomotiv 16,33 -2,97 71,53
Döktaş Dökümcülük 26,38 -1,93 -16,64
Duran Doğan Basım 16,80 1,88 19,66
Dyo Boya 5,82 -0,85 18,78
Eczacıbaşı İlaç 6,03 2,73 65,18
Eczacıbaşı Yatırım 14,94 1,70 55,10
Edip Gayrimenkul 2,63 3,14 89,21
Ege Endüstri 700,80 0,11 24,57
Ege Gübre 102,00 -0,97 106,91
Ege Profil 18,05 -0,28 50,79
Ege Seramik 5,38 1,70 46,25
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 0,00 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 0,00 156,41
Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 0,00 260,00
Egeplast 15,46 -0,26 23,68
Ekiz Kimya 9,95 8,51 1531,15
Emek Elektrik 2,66 -1,48 67,30
Eminiş Ambalaj 3,61 0,28 137,50
Emlak Konut GMYO 2,02 -0,98 39,53
Enerjisa Enerji 8,65 -1,59 28,41
Enka İnşaat 6,56 0,46 17,52
Erbosan 21,18 -1,30 -15,21
Ereğli Demir Çelik 8,52 -0,70 -3,27
Ersu Gıda 4,01 -1,23 93,72
Escort Teknoloji 3,19 -1,54 129,50
Etiler Gıda 3,90 3,72 59,18
Euro Kapital Yat. Ort. 1,73 -2,26 7,87
Euro Trend Yat. Ort. 1,59 -1,85 33,19
Euro Yat. Ort. 1,56 -4,29 38,57
Euro Yatırım Holding 1,73 -1,70 15,33
FADE GIDA 4,23 9,87
Fenerbahçe Futbol 14,67 0,96 1,38
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -1,92 -21,88
F-M İzmit Piston 82,15 0,00 73,45
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,01 -0,40 30,17
Ford Otosan 90,30 -0,17 36,58
Formet Çelik Kapı 3,10 -0,96 3,33
Frigo Pak Gıda 32,00 0,00 146,91
Galatasaray Sportif 2,58 0,78 27,09
Garanti Bankası 7,01 -0,85 -37,07
Garanti Faktoring 9,05 -1,52 133,85
Garanti Yat. Ort. 2,35 9,81 117,59
Gedik Y. Men. Değ. 9,04 0,44 187,44
Gedik Yatırım Holding 22,42 -0,27 191,55
Gediz Ambalaj 14,42 -0,48 113,31
Gentaş 2,64 -1,12 28,03
Gersan Elektrik 5,93 0,85 85,89
Global Men. Değ. 4,61 2,44 145,21
Global Yat. Holding 4,27 0,00 -12,32
Good-Year 4,70 -1,47 16,05
Göltaş Çimento 20,38 -0,59 14,56
Gözde Girişim 5,17 -0,77 0,58
GSD Denizcilik 3,91 0,26 52,73
GSD Holding 2,46 1,23 65,10
Gübre Fabrik. 28,96 0,56 220,35
Güler Yat. Holding 15,63 -4,52 669,95
Güneş Sigorta 6,23 2,30 185,78
Halk GMYO 2,16 -0,92 77,44
Halk Sigorta 3,32 -8,29 98,37
Hatay Tekstil 9,29 -1,59 37,96
Hedef Girişim 3,54 -1,67 35,63
Hektaş 13,33 -0,52 66,21
HUB Girişim 16,14 0,88 71,91
Hürriyet Gzt. 1,58 0,00 38,60
ICBC Turkey Bank 5,34 -0,93 1,33
İdealist Danışmanlık 4,45 1,14 34,04
İdealist GMYO 4,43 -3,90 44,77
İhlas Ev Aletleri 1,78 -1,11 -43,13
İhlas Gayrimenkul 1,51 -0,66 25,83
İhlas Gazetecilik 2,41 -1,23 -46,92
İhlas Holding 0,78 -2,50 -14,29
İhlas Yayın Holding 1,55 -2,52 51,96
İndeks Bilgisayar 12,06 -1,79 28,57
Info Yatırım 6,10 -1,77 25,44
İntema 12,84 -1,98 38,66
İpek Doğal Enerji 11,61 -2,60 50,39
İskenderun Demir Çelik 6,86 -1,01 -12,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:27

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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