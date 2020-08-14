Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,18 -1,24 70,97
Acıpayam Selüloz 8,40 -0,71 33,02
Adel Kalemcilik 16,63 -0,24 5,92
Adese Alışveriş Ticaret 1,88 -3,09 31,63
Afyon Çimento 4,09 -2,15 79,52
Ak Enerji 1,74 -1,14 59,63
Akbank 4,96 -1,20 -38,84
Akçansa 12,29 -1,36 26,77
Akdeniz Yatırım Hold. 5,68 3,09 169,19
Akfen GMYO 3,25 -1,81 -19,75
Akın Tekstil 15,30 -2,80 10,95
Akiş GMYO 2,81 -3,10 -10,29
Akmerkez GMYO 41,26 0,00 84,16
Aksa 7,43 2,06 6,09
Aksa Enerji 5,09 9,94 33,95
Aksigorta 6,62 -2,22 22,19
Aksu Enerji 9,89 0,10 -33,49
Alarko Carrıer 85,00 -5,56 42,32
Alarko GMYO 14,48 -2,16 -1,48
Alarko Holding 4,74 -1,86 -20,34
Albaraka Türk 1,53 2,00 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 20,08 2,92 66,78
Alkim Kağıt 12,68 -2,08 133,96
Alkim Kimya 12,52 -1,34 101,87
Altınyağ 1,06 -2,75 158,54
Altınyunus Çeşme 47,30 0,00 373,47
Anadolu Cam 5,04 -0,79 18,19
Anadolu Efes 19,58 -2,10 -7,98
Anadolu Grubu Holding 16,73 -2,73 -4,89
Anadolu Hayat Emek. 7,48 -2,35 22,92
Anadolu Isuzu 13,32 -1,04 9,45
Anadolu Sigorta 6,11 -1,61 47,10
Anel Elektrik 5,29 -1,31 65,04
Arçelik 21,80 -2,07 4,61
ARD Bilişim Teknolojileri 28,42 -0,49
Arena Bilgisayar 21,20 -4,93 191,01
Armada Bilgisayar 22,68 2,62 38,38
Arsan Tekstil 4,67 -2,30 30,45
Artı Yatırım Holding 2,22 6,22 174,07
Aselsan 17,36 -1,31 66,30
Ata GMYO 3,13 -0,63 -30,91
Atakule GMYO 2,05 -1,91 6,77
Atlantis Yatırım Holding 2,07 0,98 107,00
Atlas Yat. Ort. 1,53 -5,56 58,29
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,40 3,96 -0,04
Avrasya GMYO 2,01 -1,47 33,11
Avrasya Petrol ve Tur. 2,10 -2,33 15,38
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,30 12,86
Avrupa Yatırım Holding 1,59 -1,24 3,25
Ayen Enerji 4,84 4,99 39,48
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,15 -5,24 180,82
Aygaz 12,09 -0,41 -0,46
Bagfaş 15,30 -1,92 -9,04
Bak Ambalaj 9,54 2,03 29,80
Balatacılar Balatacılık 2,27 -0,44 83,06
Bantaş Ambalaj 3,62 -1,90 43,65
Banvit 24,48 -1,69 31,83
Baştaş Başkent Çimento 3,64 -5,45 40,54
Batı Çimento 3,26 -2,10 -1,51
Batısöke Çimento 1,57 -1,88 19,85
Bayrak Taban Sanayi 7,12 7,72
Bera Holding 7,98 -2,92 107,27
Berkosan Yalıtım 3,90 -1,02 42,34
Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 0,00 16,33
Beyaz Filo 3,51 -2,23 12,15
Bilici Yatırım 8,02 3,48 86,53
Bim Mağazalar 66,35 -1,63 43,59
Birko Mensucat 0,44 0,00 41,94
Birlik Mensucat 1,85 -1,07 62,28
Bizim Mağazaları 14,63 -2,92 30,98
Bomonti Elektrik 7,00 1,60 446,88
Borusan Mannesmann 12,18 -2,72 6,38
Borusan Yat. Paz. 86,50 -1,14 44,37
Bosch Fren Sistemleri 998,30 4,65 246,90
Bossa 8,70 -0,68 7,94
Brisa 11,56 6,54 23,25
Burçelik 20,00 -8,17 244,23
Burçelik Vana 54,90 -10,00 465,40
Bursa Çimento 5,66 0,35 41,38
Carrefoursa 6,41 -2,44 36,09
Casa Emtia Petrol 29,98 7,07 219,28
Ceo Event Medya 3,76 -2,84 2,67
Coca Cola İçecek 44,40 -2,37 17,28
Cosmos Yat. Holding 3,10 0,00 51,96
Credıtwest Faktorıng 6,22 2,81 115,97
Çelebi 71,95 -0,76 -29,53
Çelik Halat 12,24 -1,45 88,31
Çemaş Döküm 1,57 -0,63 25,25
Çemtaş 9,65 -1,93 18,71
Çimbeton 68,40 -1,58 65,78
Çimentaş 24,16 -2,34 61,07
Çimsa 12,07 -3,44 32,93
Çuhadaroğlu Metal 3,78 -2,58 18,50
Dagi Giyim 8,85 1,96 254,00
Dagi Yatırım Holding 6,45 -2,27 185,40
Dardanel 13,00 0,08 243,01
Datagate Bilgisayar 8,60 -1,04 10,12
Demısaş Döküm 5,14 -2,65 47,70
Denge Holding 1,96 -0,51 43,07
Deniz GMYO 8,77 9,90 73,66
Denizli Cam 7,01 0,00 -15,95
Derimod 6,17 -1,59 -13,59
Derlüks Deri 7,61 -1,93 88,10
Desa Deri 5,66 -3,74 24,67
Despec Bilgisayar 7,10 -1,39 67,45
Deva Holding 23,04 2,04 158,07
Diriteks Diriliş Tekstil 1,89 2,72 142,31
Ditaş Doğan 30,00 2,11 215,29
DO-CO 332,70 -0,98 -41,01
Doğan Burda 22,54 -9,11 271,33
Doğan Holding 2,09 2,96 16,40
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,51 -5,64 52,12
Doğusan 2,47 -1,59 18,75
Doğuş GMYO 7,50 -3,60 65,56
Doğuş Otomotiv 16,12 0,69 69,33
Döktaş Dökümcülük 26,08 0,15 -17,59
Duran Doğan Basım 16,54 0,18 17,81
Dyo Boya 5,54 -2,64 13,06
Eczacıbaşı İlaç 5,86 -0,51 60,52
Eczacıbaşı Yatırım 14,41 -1,17 49,60
Edip Gayrimenkul 2,39 -2,85 71,94
Ege Endüstri 688,80 0,51 22,44
Ege Gübre 96,15 -2,68 95,05
Ege Profil 17,39 -1,58 45,28
Ege Seramik 5,10 -2,30 38,64
Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 0,00 221,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,98 0,00 151,28
Egeli&Co Yatırım Holding 0,70 0,00 250,00
Egeplast 14,90 -0,67 19,20
Ekiz Kimya 9,16 0,00 1401,64
Emek Elektrik 2,48 -3,50 55,97
Eminiş Ambalaj 3,56 0,00 134,21
Emlak Konut GMYO 2,00 1,01 38,15
Enerjisa Enerji 8,52 0,12 26,48
Enka İnşaat 6,53 -3,55 16,98
Erbosan 20,54 -2,65 -17,77
Ereğli Demir Çelik 8,59 -0,69 -2,48
Ersu Gıda 3,99 0,76 92,75
Escort Teknoloji 3,11 -2,20 123,74
Etiler Gıda 3,80 -2,56 55,10
Euro Kapital Yat. Ort. 1,69 -1,17 5,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,56 0,00 30,67
Euro Yat. Ort. 1,55 -0,64 37,69
Euro Yatırım Holding 1,68 -1,75 12,00
FADE GIDA 4,65 9,93
Fenerbahçe Futbol 15,26 0,00 5,46
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,42 -3,66 -25,16
F-M İzmit Piston 73,50 -8,13 55,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,97 -0,80 29,65
Ford Otosan 86,80 -4,46 31,29
Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00
Frigo Pak Gıda 31,00 -1,40 139,20
Galatasaray Sportif 2,68 0,75 32,02
Garanti Bankası 6,84 -1,30 -38,60
Garanti Faktoring 9,35 2,52 141,60
Garanti Yat. Ort. 2,53 7,66 134,26
Gedik Y. Men. Değ. 9,14 1,44 190,62
Gedik Yatırım Holding 23,00 2,40 199,09
Gediz Ambalaj 14,35 -0,21 112,28
Gentaş 2,53 -1,94 22,70
Gersan Elektrik 5,80 -1,36 81,82
Global Men. Değ. 4,86 -1,82 158,51
Global Yat. Holding 4,09 -1,92 -16,02
Good-Year 4,77 3,02 17,78
Göltaş Çimento 19,97 -1,43 12,25
Gözde Girişim 4,91 -1,80 -4,47
GSD Denizcilik 4,00 -0,99 56,25
GSD Holding 2,34 -1,68 57,05
Gübre Fabrik. 28,46 0,00 214,82
Güler Yat. Holding 13,92 -7,94 585,71
Güneş Sigorta 5,94 -0,17 172,48
Halk GMYO 2,08 -1,89 70,87
Halk Sigorta 3,40 -5,82 103,15
Hatay Tekstil 9,10 -0,66 35,14
Hedef Girişim 3,64 -3,19 39,46
Hektaş 12,32 -6,53 53,62
HUB Girişim 15,22 -3,49 62,11
Hürriyet Gzt. 1,55 -0,64 35,96
ICBC Turkey Bank 5,20 -0,76 -1,33
İdealist Danışmanlık 4,34 -2,03 30,72
İdealist GMYO 4,41 1,61 44,12
İhlas Ev Aletleri 1,75 -1,13 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,50 0,67 25,00
İhlas Gazetecilik 2,33 -3,32 -48,68
İhlas Holding 0,78 0,00 -14,29
İhlas Yayın Holding 1,57 -1,88 53,92
İndeks Bilgisayar 11,64 -2,43 24,10
Info Yatırım 6,10 -1,13 25,44
İntema 12,07 -2,66 30,35
İpek Doğal Enerji 11,03 -2,56 42,88
İskenderun Demir Çelik 6,81 -0,58 -12,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:03

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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