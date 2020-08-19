Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,32
|-0,90
|78,49
|Acıpayam Selüloz
|8,69
|-0,80
|37,62
|Adel Kalemcilik
|16,13
|-0,06
|2,74
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|0,00
|40,03
|Afyon Çimento
|4,12
|1,98
|80,84
|Ak Enerji
|1,82
|2,82
|66,97
|Akbank
|5,10
|0,99
|-37,11
|Akçansa
|12,35
|0,57
|27,39
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,03
|-0,40
|138,39
|Akfen GMYO
|3,15
|0,96
|-22,22
|Akın Tekstil
|14,83
|-0,27
|7,54
|Akiş GMYO
|2,72
|0,74
|-13,17
|Akmerkez GMYO
|44,66
|-0,04
|99,33
|Aksa
|6,88
|0,29
|-1,76
|Aksa Enerji
|5,05
|1,61
|32,89
|Aksigorta
|7,00
|0,00
|29,20
|Aksu Enerji
|9,96
|0,30
|-33,02
|Alarko Carrıer
|91,15
|-0,92
|52,61
|Alarko GMYO
|14,89
|0,13
|1,31
|Alarko Holding
|4,87
|0,83
|-18,15
|Albaraka Türk
|1,56
|0,65
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,64
|4,23
|96,35
|Alkim Kağıt
|13,24
|3,20
|144,29
|Alkim Kimya
|12,85
|0,94
|107,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,21
|-3,97
|195,12
|Altınyunus Çeşme
|45,00
|-5,22
|350,45
|Anadolu Cam
|5,21
|1,76
|22,18
|Anadolu Efes
|19,60
|0,36
|-7,89
|Anadolu Grubu Holding
|16,75
|0,36
|-4,78
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|-0,27
|21,77
|Anadolu Isuzu
|13,07
|0,54
|7,40
|Anadolu Sigorta
|6,20
|0,65
|49,27
|Anel Elektrik
|5,26
|-0,38
|64,11
|Arçelik
|22,18
|0,64
|6,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,64
|0,28
|Arena Bilgisayar
|21,68
|-1,45
|197,60
|Armada Bilgisayar
|31,24
|7,58
|90,60
|Arsan Tekstil
|4,91
|0,61
|37,15
|Artı Yatırım Holding
|2,97
|10,00
|266,67
|Aselsan
|17,89
|1,07
|71,38
|Ata GMYO
|3,21
|0,31
|-29,14
|Atakule GMYO
|2,32
|4,98
|20,83
|Atlantis Yatırım Holding
|2,15
|0,00
|115,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|0,00
|62,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,08
|0,23
|-2,43
|Avrasya GMYO
|2,07
|1,97
|37,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,37
|-0,42
|30,22
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,60
|0,01
|12,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|0,62
|5,84
|Ayen Enerji
|6,30
|5,35
|81,56
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,85
|-2,34
|167,12
|Aygaz
|11,83
|0,34
|-2,60
|Bagfaş
|14,42
|-2,63
|-14,27
|Bak Ambalaj
|9,96
|4,57
|36,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,00
|0,00
|61,29
|Bantaş Ambalaj
|3,63
|0,55
|44,05
|Banvit
|24,24
|0,33
|30,53
|Baştaş Başkent Çimento
|3,80
|0,00
|46,72
|Batı Çimento
|3,55
|0,57
|7,25
|Batısöke Çimento
|1,63
|0,62
|24,43
|Bayrak Taban Sanayi
|6,51
|0,15
|Bera Holding
|7,56
|0,13
|96,36
|Berkosan Yalıtım
|4,17
|1,46
|52,19
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,81
|1,81
|14,69
|Beyaz Filo
|3,60
|1,69
|15,02
|Bilici Yatırım
|7,58
|-0,92
|76,29
|Bim Mağazalar
|69,50
|4,20
|50,40
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,45
|9,87
|114,91
|Bizim Mağazaları
|14,84
|0,61
|32,86
|Bomonti Elektrik
|6,58
|-9,62
|414,06
|Borusan Mannesmann
|12,17
|0,00
|6,29
|Borusan Yat. Paz.
|88,50
|-0,84
|47,71
|Bosch Fren Sistemleri
|825,40
|-4,25
|186,82
|Bossa
|9,20
|3,95
|14,14
|Brisa
|11,34
|0,53
|20,91
|Burçelik
|26,98
|-0,44
|364,37
|Burçelik Vana
|66,35
|0,00
|583,32
|Bursa Çimento
|5,69
|0,71
|42,13
|Carrefoursa
|6,32
|0,80
|34,18
|Casa Emtia Petrol
|25,84
|0,00
|175,19
|Ceo Event Medya
|4,08
|0,25
|11,41
|Coca Cola İçecek
|44,14
|-1,91
|16,59
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|0,00
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|6,45
|-2,86
|123,96
|Çelebi
|71,70
|0,21
|-29,77
|Çelik Halat
|12,70
|-0,08
|95,38
|Çemaş Döküm
|1,63
|1,87
|30,04
|Çemtaş
|9,94
|0,81
|22,28
|Çimbeton
|70,95
|0,21
|71,96
|Çimentaş
|25,00
|-0,64
|66,67
|Çimsa
|11,87
|-0,17
|30,73
|Çuhadaroğlu Metal
|3,87
|1,04
|21,32
|Dagi Giyim
|9,55
|2,25
|282,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,79
|1,34
|200,44
|Dardanel
|11,35
|-9,92
|199,47
|Datagate Bilgisayar
|8,74
|1,04
|11,91
|Demısaş Döküm
|5,10
|0,59
|46,55
|Denge Holding
|2,13
|3,90
|55,47
|Deniz GMYO
|8,18
|-0,61
|61,98
|Denizli Cam
|7,02
|1,15
|-15,83
|Derimod
|6,12
|0,49
|-14,29
|Derlüks Deri
|7,91
|-0,50
|95,51
|Desa Deri
|5,97
|1,02
|31,50
|Despec Bilgisayar
|7,08
|0,28
|66,98
|Deva Holding
|20,66
|0,68
|131,41
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,35
|0,00
|201,28
|Ditaş Doğan
|29,78
|-0,67
|212,98
|DO-CO
|334,00
|0,30
|-40,78
|Doğan Burda
|27,50
|0,88
|353,05
|Doğan Holding
|2,05
|0,00
|14,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,38
|59,39
|Doğusan
|2,65
|1,15
|27,40
|Doğuş GMYO
|9,65
|9,41
|113,02
|Doğuş Otomotiv
|16,10
|1,71
|69,12
|Döktaş Dökümcülük
|27,04
|-0,44
|-14,55
|Duran Doğan Basım
|16,60
|1,53
|18,23
|Dyo Boya
|5,59
|1,08
|14,08
|Eczacıbaşı İlaç
|5,74
|1,06
|57,23
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,36
|0,77
|49,08
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|1,33
|64,75
|Ege Endüstri
|700,60
|0,88
|24,54
|Ege Gübre
|102,40
|0,89
|107,73
|Ege Profil
|18,12
|1,40
|51,38
|Ege Seramik
|5,27
|1,35
|43,26
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,02
|2,00
|218,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,96
|1,05
|146,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,71
|0,00
|255,00
|Egeplast
|15,10
|4,07
|20,80
|Ekiz Kimya
|9,75
|-0,81
|1498,36
|Emek Elektrik
|2,65
|2,32
|66,67
|Eminiş Ambalaj
|3,45
|0,58
|126,97
|Emlak Konut GMYO
|1,99
|2,58
|37,46
|Enerjisa Enerji
|8,48
|-1,28
|25,89
|Enka İnşaat
|6,57
|-0,15
|17,70
|Erbosan
|20,60
|0,29
|-17,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|0,23
|-2,48
|Ersu Gıda
|3,99
|-0,25
|92,75
|Escort Teknoloji
|3,20
|0,31
|130,22
|Etiler Gıda
|4,04
|2,28
|64,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,75
|0,57
|9,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,54
|0,00
|29,00
|Euro Yat. Ort.
|1,52
|-0,65
|35,02
|Euro Yatırım Holding
|1,70
|0,59
|13,33
|Fade Gıda
|6,18
|9,96
|Fenerbahçe Futbol
|16,35
|4,07
|12,99
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,50
|0,57
|-23,41
|F-M İzmit Piston
|90,80
|-0,06
|91,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,18
|0,59
|32,38
|Ford Otosan
|89,00
|0,34
|34,61
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|2,31
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|30,52
|-9,60
|135,49
|Galatasaray Sportif
|2,61
|1,95
|28,57
|Garanti Bankası
|7,24
|1,54
|-35,01
|Garanti Faktoring
|11,85
|4,68
|206,20
|Garanti Yat. Ort.
|2,37
|-0,42
|119,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,38
|1,41
|198,25
|Gedik Yatırım Holding
|23,16
|2,93
|201,17
|Gediz Ambalaj
|13,51
|0,30
|99,85
|Gentaş
|2,53
|1,20
|22,70
|Gersan Elektrik
|6,13
|-0,49
|92,16
|Global Men. Değ.
|4,69
|2,40
|149,47
|Global Yat. Holding
|4,19
|0,96
|-13,96
|Good-Year
|4,54
|0,44
|12,10
|Göltaş Çimento
|20,36
|2,57
|14,45
|Gözde Girişim
|5,29
|1,54
|2,92
|GSD Denizcilik
|4,21
|-3,88
|64,45
|GSD Holding
|2,39
|1,27
|60,40
|Gübre Fabrik.
|29,10
|1,25
|221,90
|Güler Yat. Holding
|21,64
|7,66
|966,01
|Güneş Sigorta
|6,28
|2,45
|188,07
|Halk GMYO
|2,06
|1,48
|69,22
|Halk Sigorta
|3,60
|1,41
|115,10
|Hatay Tekstil
|9,28
|1,31
|37,81
|Hedef Girişim
|3,92
|-0,25
|50,19
|Hektaş
|11,70
|-0,93
|45,89
|HUB Girişim
|19,41
|4,19
|106,74
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|0,65
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,41
|1,12
|2,66
|İdealist Danışmanlık
|4,31
|0,23
|29,82
|İdealist GMYO
|4,69
|1,30
|53,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|1,69
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|0,00
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|2,38
|0,00
|-47,58
|İhlas Holding
|0,80
|0,00
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,50
|0,00
|47,06
|İndeks Bilgisayar
|12,19
|-1,69
|29,96
|Info Yatırım
|6,22
|2,64
|27,91
|İntema
|12,11
|0,00
|30,78
|İpek Doğal Enerji
|11,38
|1,34
|47,41
|İskenderun Demir Çelik
|6,80
|0,44
|-12,99
(Sürecek)