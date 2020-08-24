Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,61
|2,85
|94,09
|Acıpayam Selüloz
|9,25
|1,20
|46,48
|Adel Kalemcilik
|16,79
|2,94
|6,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|0,00
|36,53
|Afyon Çimento
|3,99
|1,27
|75,13
|Ak Enerji
|1,89
|-1,56
|73,39
|Akbank
|5,07
|0,00
|-37,48
|Akçansa
|12,30
|0,82
|26,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,20
|-3,23
|99,05
|Akfen GMYO
|3,20
|-0,31
|-20,99
|Akın Tekstil
|14,40
|-1,17
|4,42
|Akiş GMYO
|2,72
|1,12
|-13,17
|Akmerkez GMYO
|45,00
|5,39
|100,85
|Aksa
|6,98
|0,43
|-0,33
|Aksa Enerji
|5,27
|-0,75
|38,68
|Aksigorta
|6,96
|0,00
|28,46
|Aksu Enerji
|10,08
|-1,75
|-32,21
|Alarko Carrıer
|88,00
|2,21
|47,34
|Alarko GMYO
|15,28
|0,92
|3,96
|Alarko Holding
|4,87
|0,83
|-18,15
|Albaraka Türk
|1,56
|1,30
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,70
|4,84
|105,15
|Alkim Kağıt
|14,18
|-3,67
|161,63
|Alkim Kimya
|12,94
|0,15
|108,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,18
|-1,67
|187,80
|Altınyunus Çeşme
|45,00
|4,02
|350,45
|Anadolu Cam
|5,36
|1,50
|26,63
|Anadolu Efes
|19,91
|0,56
|-6,43
|Anadolu Grubu Holding
|17,50
|1,16
|-0,51
|Anadolu Hayat Emek.
|7,36
|-0,41
|20,95
|Anadolu Isuzu
|14,22
|4,33
|16,84
|Anadolu Sigorta
|6,31
|0,48
|51,92
|Anel Elektrik
|5,29
|0,00
|65,04
|Arçelik
|22,62
|0,27
|8,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,18
|0,28
|Arena Bilgisayar
|24,46
|0,25
|235,76
|Armada Bilgisayar
|35,50
|1,43
|116,60
|Arsan Tekstil
|5,14
|1,78
|43,58
|Artı Yatırım Holding
|2,48
|2,48
|206,17
|Aselsan
|17,48
|0,75
|67,45
|Ata GMYO
|3,24
|0,00
|-28,48
|Atakule GMYO
|2,50
|3,31
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|2,12
|0,00
|112,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,57
|9,79
|62,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,27
|0,91
|-1,01
|Avrasya GMYO
|2,17
|2,84
|43,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,46
|-3,15
|35,16
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,90
|0,01
|12,91
|Avrupa Yatırım Holding
|1,77
|4,12
|14,94
|Ayen Enerji
|5,69
|1,07
|63,98
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,60
|-0,88
|155,71
|Aygaz
|12,11
|-0,25
|-0,30
|Bagfaş
|14,29
|1,13
|-15,04
|Bak Ambalaj
|9,68
|-0,10
|32,88
|Balatacılar Balatacılık
|2,20
|5,26
|77,42
|Bantaş Ambalaj
|3,66
|1,10
|45,24
|Banvit
|23,72
|-0,25
|27,73
|Baştaş Başkent Çimento
|4,20
|1,94
|62,16
|Batı Çimento
|3,48
|1,46
|5,14
|Batısöke Çimento
|1,65
|1,85
|25,95
|Bayrak Taban Sanayi
|6,57
|1,08
|Bera Holding
|8,73
|-1,36
|126,75
|Berkosan Yalıtım
|4,46
|2,76
|62,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|4,07
|25,31
|Beyaz Filo
|3,51
|1,15
|12,15
|Bilici Yatırım
|7,44
|-0,80
|73,04
|Bim Mağazalar
|69,10
|1,62
|49,54
|Birko Mensucat
|0,43
|0,00
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,58
|7,50
|126,32
|Bizim Mağazaları
|14,89
|1,50
|33,30
|Bomonti Elektrik
|5,90
|0,00
|360,94
|Borusan Mannesmann
|13,28
|2,79
|15,98
|Borusan Yat. Paz.
|90,55
|1,06
|51,13
|Bosch Fren Sistemleri
|804,80
|4,91
|179,66
|Bossa
|9,07
|0,89
|12,53
|Brisa
|11,59
|1,67
|23,57
|Burçelik
|23,00
|-6,20
|295,87
|Burçelik Vana
|53,30
|-9,97
|448,92
|Bursa Çimento
|5,57
|0,54
|39,13
|Carrefoursa
|6,26
|0,81
|32,91
|Casa Emtia Petrol
|28,30
|-0,70
|201,38
|Ceo Event Medya
|3,92
|0,00
|7,04
|Coca Cola İçecek
|44,72
|0,58
|18,12
|Cosmos Yat. Holding
|2,90
|-1,69
|42,16
|Credıtwest Faktorıng
|6,28
|9,98
|118,06
|Çelebi
|71,60
|0,70
|-29,87
|Çelik Halat
|12,42
|2,05
|91,08
|Çemaş Döküm
|1,60
|0,63
|27,64
|Çemtaş
|10,33
|1,87
|27,08
|Çimbeton
|72,90
|6,89
|76,68
|Çimentaş
|25,44
|4,52
|69,60
|Çimsa
|12,08
|0,75
|33,04
|Çuhadaroğlu Metal
|4,63
|9,46
|45,14
|Dagi Giyim
|9,39
|-1,05
|275,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,61
|0,30
|192,48
|Dardanel
|12,00
|0,84
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|8,72
|0,81
|11,65
|Demısaş Döküm
|5,25
|4,79
|50,86
|Denge Holding
|2,24
|0,00
|63,50
|Deniz GMYO
|3,28
|-6,29
|55,88
|Denizli Cam
|7,11
|1,28
|-14,75
|Derimod
|6,30
|1,78
|-11,76
|Derlüks Deri
|9,70
|7,30
|139,76
|Desa Deri
|5,88
|0,86
|29,52
|Despec Bilgisayar
|7,26
|2,83
|71,23
|Deva Holding
|19,82
|0,41
|122,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,06
|-8,44
|164,10
|Ditaş Doğan
|27,78
|-2,05
|191,96
|DO-CO
|329,90
|0,67
|-41,51
|Doğan Burda
|26,22
|0,00
|331,96
|Doğan Holding
|2,13
|1,43
|18,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,54
|2,42
|53,94
|Doğusan
|2,79
|-1,41
|34,13
|Doğuş GMYO
|12,80
|9,12
|182,56
|Doğuş Otomotiv
|15,36
|0,33
|61,34
|Döktaş Dökümcülük
|26,96
|1,81
|-14,81
|Duran Doğan Basım
|16,28
|0,99
|15,95
|Dyo Boya
|5,74
|0,53
|17,14
|Eczacıbaşı İlaç
|5,78
|0,35
|58,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,39
|0,28
|49,39
|Edip Gayrimenkul
|2,31
|0,43
|66,19
|Ege Endüstri
|684,30
|0,06
|21,64
|Ege Gübre
|98,10
|1,55
|99,00
|Ege Profil
|16,47
|1,04
|37,59
|Ege Seramik
|5,44
|2,06
|47,89
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,99
|0,00
|209,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,96
|-2,04
|146,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|0,00
|245,00
|Egeplast
|15,65
|-0,19
|25,20
|Ekiz Kimya
|8,79
|0,00
|1340,98
|Emek Elektrik
|3,30
|10,00
|107,55
|Eminiş Ambalaj
|3,47
|0,00
|128,29
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|0,51
|35,39
|Enerjisa Enerji
|8,45
|-0,35
|25,45
|Enka İnşaat
|6,57
|-0,76
|17,70
|Erbosan
|22,28
|-1,85
|-10,81
|Ereğli Demir Çelik
|8,98
|0,45
|1,95
|Ersu Gıda
|3,98
|0,76
|92,27
|Escort Teknoloji
|3,52
|-1,12
|153,24
|Etiler Gıda
|3,86
|-1,03
|57,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|2,26
|12,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,68
|3,07
|40,72
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|1,32
|36,80
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|1,81
|12,67
|Fade Gıda
|4,68
|-6,59
|Fenerbahçe Futbol
|20,58
|5,86
|42,23
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,10
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,68
|0,55
|-19,47
|F-M İzmit Piston
|80,60
|4,40
|70,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,31
|1,08
|34,07
|Ford Otosan
|89,10
|-0,45
|34,77
|Formet Çelik Kapı
|3,04
|0,33
|1,33
|Frigo Pak Gıda
|30,00
|-3,23
|131,48
|Galatasaray Sportif
|2,85
|7,14
|40,39
|Garanti Bankası
|7,06
|-0,28
|-36,62
|Garanti Faktoring
|13,16
|6,82
|240,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,30
|3,37
|115,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,07
|-0,44
|188,40
|Gedik Yatırım Holding
|22,60
|0,53
|193,89
|Gediz Ambalaj
|13,17
|2,41
|94,82
|Gentaş
|2,91
|4,30
|41,12
|Gersan Elektrik
|6,49
|3,51
|103,45
|Global Men. Değ.
|4,68
|-0,21
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,40
|1,85
|-9,65
|Good-Year
|4,56
|0,66
|12,59
|Göltaş Çimento
|20,08
|0,90
|12,87
|Gözde Girişim
|5,26
|0,96
|2,33
|GSD Denizcilik
|3,97
|0,25
|55,08
|GSD Holding
|2,19
|0,92
|46,98
|Gübre Fabrik.
|28,28
|-0,07
|212,83
|Güler Yat. Holding
|19,71
|4,18
|870,94
|Güneş Sigorta
|6,21
|2,99
|184,86
|Halk GMYO
|2,14
|1,42
|75,79
|Halk Sigorta
|3,44
|-0,29
|105,54
|Hatay Tekstil
|9,14
|0,11
|35,73
|Hedef Girişim
|4,03
|0,75
|54,41
|Hektaş
|12,07
|0,92
|50,50
|HUB Girişim
|20,34
|6,83
|116,65
|Hürriyet Gzt.
|1,63
|1,24
|42,98
|ICBC Turkey Bank
|6,13
|6,98
|16,32
|İdealist Danışmanlık
|4,14
|-0,24
|24,70
|İdealist GMYO
|4,72
|1,72
|54,25
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|3,91
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,57
|0,64
|30,83
|İhlas Gazetecilik
|2,48
|1,64
|-45,37
|İhlas Holding
|0,82
|1,23
|-9,89
|İhlas Yayın Holding
|1,24
|5,08
|48,74
|İndeks Bilgisayar
|12,36
|0,73
|31,77
|Info Yatırım
|6,42
|4,90
|32,03
|İntema
|12,04
|1,01
|30,02
|İpek Doğal Enerji
|12,05
|-1,47
|56,09
|İskenderun Demir Çelik
|6,96
|0,43
|-10,94
(Sürecek)