Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,55
|-3,53
|90,86
|Acıpayam Selüloz
|8,76
|-4,05
|38,72
|Adel Kalemcilik
|16,55
|-0,66
|5,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|1,57
|35,83
|Afyon Çimento
|3,92
|-0,76
|72,06
|Ak Enerji
|1,82
|-0,55
|66,97
|Akbank
|4,97
|-0,60
|-38,72
|Akçansa
|11,93
|-1,00
|23,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,83
|1,26
|128,91
|Akfen GMYO
|3,12
|0,65
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,69
|-0,14
|6,53
|Akiş GMYO
|2,64
|-1,12
|-15,72
|Akmerkez GMYO
|44,80
|0,00
|99,96
|Aksa
|6,85
|-0,58
|-2,19
|Aksa Enerji
|5,14
|0,59
|35,26
|Aksigorta
|6,88
|0,44
|26,99
|Aksu Enerji
|10,06
|0,80
|-32,35
|Alarko Carrıer
|87,00
|-0,46
|45,67
|Alarko GMYO
|14,78
|-0,94
|0,56
|Alarko Holding
|4,83
|0,42
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,53
|0,00
|0,00
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,60
|-0,81
|104,32
|Alkim Kağıt
|13,50
|-1,60
|149,09
|Alkim Kimya
|12,84
|0,31
|107,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,21
|0,00
|195,12
|Altınyunus Çeşme
|45,00
|0,00
|350,45
|Anadolu Cam
|5,23
|-0,38
|23,56
|Anadolu Efes
|19,81
|0,05
|-6,90
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|-1,40
|-4,21
|Anadolu Hayat Emek.
|7,32
|0,41
|20,29
|Anadolu Isuzu
|13,80
|-1,78
|13,39
|Anadolu Sigorta
|6,23
|-0,64
|49,99
|Anel Elektrik
|5,27
|-0,75
|64,42
|Arçelik
|22,20
|-0,63
|6,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,00
|0,50
|Arena Bilgisayar
|26,22
|0,85
|259,92
|Armada Bilgisayar
|33,30
|0,73
|103,17
|Arsan Tekstil
|5,17
|0,19
|44,41
|Artı Yatırım Holding
|2,33
|-0,85
|187,65
|Aselsan
|17,01
|-1,05
|62,95
|Ata GMYO
|3,42
|5,23
|-24,50
|Atakule GMYO
|2,29
|-1,72
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,12
|0,00
|112,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|5,73
|71,74
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,95
|-0,99
|-3,40
|Avrasya GMYO
|2,13
|0,00
|41,06
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,40
|-2,44
|31,87
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,10
|0,01
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,65
|-1,79
|7,14
|Ayen Enerji
|5,24
|-1,50
|51,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,60
|1,82
|155,71
|Aygaz
|11,92
|0,17
|-1,86
|Bagfaş
|14,02
|1,45
|-16,65
|Bak Ambalaj
|9,60
|-0,31
|31,78
|Balatacılar Balatacılık
|2,14
|-0,47
|72,58
|Bantaş Ambalaj
|3,65
|0,55
|44,84
|Banvit
|23,54
|-0,68
|26,76
|Baştaş Başkent Çimento
|3,92
|-2,00
|51,35
|Batı Çimento
|3,40
|-0,87
|2,72
|Batısöke Çimento
|1,59
|-1,24
|21,37
|Bayrak Taban Sanayi
|6,37
|-1,85
|Bera Holding
|8,55
|0,23
|122,08
|Berkosan Yalıtım
|4,56
|1,56
|66,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,23
|1,57
|31,84
|Beyaz Filo
|3,45
|-0,58
|10,23
|Bilici Yatırım
|7,36
|-0,94
|71,18
|Bim Mağazalar
|68,60
|-1,37
|48,46
|Birko Mensucat
|0,42
|0,00
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,43
|3,85
|113,16
|Bizim Mağazaları
|14,56
|-0,75
|30,35
|Bomonti Elektrik
|5,99
|0,00
|367,97
|Borusan Mannesmann
|12,50
|-1,57
|9,17
|Borusan Yat. Paz.
|86,55
|-1,70
|44,46
|Bosch Fren Sistemleri
|895,50
|6,13
|211,18
|Bossa
|9,04
|-0,66
|12,16
|Brisa
|12,62
|6,68
|34,56
|Burçelik
|22,00
|-4,35
|278,66
|Burçelik Vana
|54,10
|-8,31
|457,16
|Bursa Çimento
|5,45
|-1,45
|36,13
|Carrefoursa
|6,24
|0,00
|32,48
|Casa Emtia Petrol
|28,00
|-1,06
|198,19
|Ceo Event Medya
|4,11
|4,58
|12,23
|Coca Cola İçecek
|43,64
|-0,46
|15,27
|Cosmos Yat. Holding
|2,93
|0,00
|43,63
|Credıtwest Faktorıng
|6,90
|9,87
|139,58
|Çelebi
|74,00
|2,49
|-27,52
|Çelik Halat
|12,27
|-1,37
|88,77
|Çemaş Döküm
|1,57
|-0,63
|25,25
|Çemtaş
|10,41
|-0,86
|28,06
|Çimbeton
|70,70
|-1,94
|71,35
|Çimentaş
|24,62
|-1,12
|64,13
|Çimsa
|11,88
|-0,59
|30,84
|Çuhadaroğlu Metal
|5,11
|9,89
|60,19
|Dagi Giyim
|9,61
|0,10
|284,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,61
|-1,05
|192,48
|Dardanel
|11,90
|0,00
|213,98
|Datagate Bilgisayar
|8,65
|-0,69
|10,76
|Demısaş Döküm
|5,19
|0,19
|49,14
|Denge Holding
|2,52
|2,44
|83,94
|Deniz GMYO
|3,25
|-3,27
|54,46
|Denizli Cam
|7,04
|0,00
|-15,59
|Derimod
|6,33
|0,64
|-11,34
|Derlüks Deri
|8,99
|-6,35
|122,21
|Desa Deri
|5,84
|-1,18
|28,63
|Despec Bilgisayar
|6,97
|-0,99
|64,39
|Deva Holding
|19,19
|-0,57
|114,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,10
|-4,55
|169,23
|Ditaş Doğan
|28,18
|0,79
|196,16
|DO-CO
|333,60
|1,09
|-40,85
|Doğan Burda
|26,38
|-2,44
|334,60
|Doğan Holding
|2,09
|-0,48
|16,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,54
|-1,93
|53,94
|Doğusan
|2,93
|1,03
|40,87
|Doğuş GMYO
|13,50
|4,65
|198,01
|Doğuş Otomotiv
|15,29
|0,00
|60,61
|Döktaş Dökümcülük
|26,72
|0,83
|-15,57
|Duran Doğan Basım
|16,15
|0,25
|15,03
|Dyo Boya
|5,80
|1,22
|18,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,68
|-0,53
|55,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,29
|0,07
|48,35
|Edip Gayrimenkul
|2,29
|-0,43
|64,75
|Ege Endüstri
|702,80
|0,04
|24,93
|Ege Gübre
|96,40
|-0,52
|95,55
|Ege Profil
|16,28
|-0,73
|36,01
|Ege Seramik
|5,34
|-0,56
|45,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,00
|4,17
|212,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,95
|2,15
|143,59
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,67
|0,00
|235,00
|Egeplast
|15,70
|1,29
|25,60
|Ekiz Kimya
|8,80
|0,00
|1342,62
|Emek Elektrik
|3,17
|-3,94
|99,37
|Eminiş Ambalaj
|3,55
|0,85
|133,55
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-1,55
|31,24
|Enerjisa Enerji
|8,33
|-0,95
|23,66
|Enka İnşaat
|6,59
|-0,45
|18,06
|Erbosan
|21,56
|-1,19
|-13,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,92
|-0,45
|1,27
|Ersu Gıda
|4,21
|-3,00
|103,38
|Escort Teknoloji
|3,36
|-2,61
|141,73
|Etiler Gıda
|3,85
|0,00
|57,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,80
|0,56
|12,24
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|39,89
|Euro Yat. Ort.
|1,55
|1,31
|37,69
|Euro Yatırım Holding
|1,67
|-0,60
|11,33
|Fade Gıda
|5,70
|3,45
|Fenerbahçe Futbol
|22,42
|4,86
|54,94
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,60
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,65
|-1,35
|-20,13
|F-M İzmit Piston
|88,30
|4,00
|86,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,08
|-0,98
|31,08
|Ford Otosan
|88,55
|-0,28
|33,93
|Formet Çelik Kapı
|3,03
|1,00
|1,00
|Frigo Pak Gıda
|30,98
|1,91
|139,04
|Galatasaray Sportif
|3,05
|4,45
|50,25
|Garanti Bankası
|6,94
|-0,29
|-37,70
|Garanti Faktoring
|11,35
|-2,41
|193,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-2,68
|104,12
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,00
|-0,66
|186,17
|Gedik Yatırım Holding
|22,02
|-0,72
|186,35
|Gediz Ambalaj
|13,02
|-0,76
|92,60
|Gentaş
|2,79
|-1,06
|35,30
|Gersan Elektrik
|6,50
|-2,99
|103,76
|Global Men. Değ.
|4,89
|1,87
|160,11
|Global Yat. Holding
|4,39
|1,62
|-9,86
|Good-Year
|4,72
|3,28
|16,54
|Göltaş Çimento
|20,04
|-0,30
|12,65
|Gözde Girişim
|5,16
|-1,71
|0,39
|GSD Denizcilik
|4,00
|-0,25
|56,25
|GSD Holding
|2,19
|-0,45
|46,98
|Gübre Fabrik.
|27,38
|-1,16
|202,88
|Güler Yat. Holding
|19,22
|-1,28
|846,80
|Güneş Sigorta
|6,54
|1,55
|200,00
|Halk GMYO
|2,10
|0,48
|72,51
|Halk Sigorta
|3,62
|0,00
|116,29
|Hatay Tekstil
|9,26
|-0,32
|37,51
|Hedef Girişim
|4,08
|-1,69
|56,32
|Hektaş
|11,97
|-0,83
|49,25
|HUB Girişim
|20,70
|-1,15
|120,48
|Hürriyet Gzt.
|1,68
|1,20
|47,37
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|5,56
|26,19
|İdealist Danışmanlık
|4,14
|-0,48
|24,70
|İdealist GMYO
|4,64
|-1,28
|51,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|0,00
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|-1,29
|27,50
|İhlas Gazetecilik
|2,78
|9,88
|-38,77
|İhlas Holding
|0,83
|-1,19
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-1,67
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|12,36
|-2,29
|31,77
|Info Yatırım
|6,70
|0,75
|37,78
|İntema
|14,30
|10,00
|54,43
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|-0,86
|49,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,89
|-0,72
|-11,84
(Sürecek)