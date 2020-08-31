Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,65
|5,80
|96,24
|Acıpayam Selüloz
|8,84
|-0,90
|39,99
|Adel Kalemcilik
|18,61
|1,97
|18,54
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|0,51
|38,63
|Afyon Çimento
|4,02
|2,03
|76,45
|Ak Enerji
|1,92
|-0,52
|76,15
|Akbank
|4,98
|-0,60
|-38,59
|Akçansa
|11,76
|-1,51
|21,31
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,83
|0,00
|128,91
|Akfen GMYO
|3,17
|0,32
|-21,73
|Akın Tekstil
|14,07
|-1,33
|2,03
|Akiş GMYO
|2,73
|-0,73
|-12,85
|Akmerkez GMYO
|44,06
|0,36
|96,65
|Aksa
|6,83
|1,64
|-2,48
|Aksa Enerji
|5,25
|-0,57
|38,16
|Aksigorta
|7,36
|2,94
|35,85
|Aksu Enerji
|10,10
|-1,08
|-32,08
|Alarko Carrıer
|83,50
|-1,12
|39,81
|Alarko GMYO
|14,42
|-1,10
|-1,89
|Alarko Holding
|4,97
|1,02
|-16,47
|Albaraka Türk
|1,49
|-0,67
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,24
|1,34
|126,25
|Alkim Kağıt
|13,49
|-1,46
|148,90
|Alkim Kimya
|12,77
|-0,16
|105,90
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,27
|0,00
|209,76
|Altınyunus Çeşme
|51,00
|-1,64
|410,51
|Anadolu Cam
|5,20
|-1,33
|22,85
|Anadolu Efes
|19,32
|-1,13
|-9,20
|Anadolu Grubu Holding
|16,45
|-1,14
|-6,48
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|1,78
|22,43
|Anadolu Isuzu
|13,21
|-0,30
|8,55
|Anadolu Sigorta
|6,25
|-0,79
|50,47
|Anel Elektrik
|5,93
|2,42
|85,01
|Arçelik
|21,44
|-0,83
|2,88
|ARD Bilişim Teknolojileri
|26,58
|-0,45
|Arena Bilgisayar
|29,12
|0,41
|299,73
|Armada Bilgisayar
|35,42
|-2,96
|116,11
|Arsan Tekstil
|4,85
|-1,82
|35,47
|Artı Yatırım Holding
|2,51
|1,21
|209,88
|Aselsan
|16,42
|-1,97
|57,29
|Ata GMYO
|3,38
|-0,29
|-25,39
|Atakule GMYO
|2,26
|-1,31
|17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|2,14
|1,90
|114,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-0,67
|54,15
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|-0,77
|-3,77
|Avrasya GMYO
|2,09
|1,46
|38,41
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,49
|0,40
|36,81
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,30
|0,00
|12,94
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|-0,61
|5,19
|Ayen Enerji
|5,16
|-2,46
|48,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|5,95
|0,00
|171,69
|Aygaz
|11,51
|-1,20
|-5,24
|Bagfaş
|14,37
|-0,76
|-14,57
|Bak Ambalaj
|9,87
|0,61
|35,49
|Balatacılar Balatacılık
|2,01
|0,50
|62,10
|Bantaş Ambalaj
|3,76
|1,08
|49,21
|Banvit
|23,34
|-0,51
|25,69
|Baştaş Başkent Çimento
|4,28
|3,63
|65,25
|Batı Çimento
|3,70
|-0,80
|11,78
|Batısöke Çimento
|1,66
|0,00
|26,72
|Bayrak Taban Sanayi
|6,37
|0,31
|Bera Holding
|8,74
|1,86
|127,01
|Berkosan Yalıtım
|4,94
|3,56
|80,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,03
|2,36
|23,67
|Beyaz Filo
|3,53
|0,28
|12,79
|Bilici Yatırım
|5,12
|0,59
|78,62
|Bim Mağazalar
|68,70
|-1,58
|48,67
|Birko Mensucat
|0,46
|9,52
|48,39
|Birlik Mensucat
|2,45
|3,38
|114,91
|Bizim Mağazaları
|15,44
|1,45
|38,23
|Bomonti Elektrik
|5,24
|-0,19
|309,38
|Borusan Mannesmann
|12,56
|-0,79
|9,69
|Borusan Yat. Paz.
|84,20
|-1,75
|40,54
|Bosch Fren Sistemleri
|881,50
|-1,41
|206,31
|Bossa
|9,02
|-1,10
|11,91
|Brisa
|11,54
|-2,29
|23,04
|Burçelik
|24,02
|0,00
|313,43
|Burçelik Vana
|69,50
|9,45
|615,76
|Bursa Çimento
|5,40
|-0,74
|34,89
|Carrefoursa
|7,84
|1,42
|66,45
|Casa Emtia Petrol
|28,30
|1,07
|201,38
|Ceo Event Medya
|4,00
|0,00
|9,22
|Coca Cola İçecek
|43,30
|0,05
|14,37
|Cosmos Yat. Holding
|2,99
|0,00
|46,57
|Credıtwest Faktorıng
|7,76
|7,48
|169,44
|Çelebi
|70,35
|-1,37
|-29,19
|Çelik Halat
|12,70
|0,32
|95,38
|Çemaş Döküm
|1,52
|-1,30
|21,26
|Çemtaş
|10,98
|0,27
|35,07
|Çimbeton
|69,80
|-0,29
|69,17
|Çimentaş
|24,20
|-0,66
|61,33
|Çimsa
|11,69
|-0,34
|28,74
|Çuhadaroğlu Metal
|5,64
|0,36
|76,80
|Dagi Giyim
|9,55
|-1,34
|282,00
|Dagi Yatırım Holding
|6,37
|-2,45
|181,86
|Dardanel
|12,35
|-0,80
|225,86
|Datagate Bilgisayar
|8,79
|1,27
|12,55
|Demısaş Döküm
|5,41
|0,37
|55,46
|Denge Holding
|2,43
|-1,22
|77,37
|Deniz GMYO
|3,23
|-1,22
|53,50
|Denizli Cam
|6,84
|-2,15
|-17,99
|Derimod
|6,21
|-0,64
|-13,03
|Derlüks Deri
|9,29
|-2,82
|129,62
|Desa Deri
|5,66
|-0,18
|24,67
|Despec Bilgisayar
|7,77
|4,02
|83,25
|Deva Holding
|19,33
|0,36
|116,52
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,14
|2,88
|174,36
|Ditaş Doğan
|27,80
|-0,07
|192,17
|DO-CO
|323,90
|-0,80
|-42,57
|Doğan Burda
|30,28
|4,49
|398,85
|Doğan Holding
|2,10
|-0,94
|16,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|-0,75
|59,39
|Doğusan
|4,30
|9,97
|106,73
|Doğuş GMYO
|11,82
|5,25
|160,93
|Doğuş Otomotiv
|15,08
|-3,33
|58,40
|Döktaş Dökümcülük
|30,60
|1,53
|-3,30
|Duran Doğan Basım
|16,19
|0,31
|15,31
|Dyo Boya
|6,11
|1,33
|24,69
|Eczacıbaşı İlaç
|5,81
|0,69
|59,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,43
|2,59
|60,19
|Edip Gayrimenkul
|2,40
|0,84
|72,66
|Ege Endüstri
|719,30
|-2,71
|27,86
|Ege Gübre
|98,75
|-0,25
|100,32
|Ege Profil
|15,63
|-0,82
|30,58
|Ege Seramik
|5,34
|-0,93
|45,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,92
|0,00
|187,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,92
|2,22
|135,90
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|-1,45
|240,00
|Egeplast
|15,51
|1,31
|24,08
|Ekiz Kimya
|8,81
|0,00
|1344,26
|Emek Elektrik
|3,03
|0,66
|90,57
|Eminiş Ambalaj
|4,98
|9,93
|227,63
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|-1,09
|25,03
|Enerjisa Enerji
|8,09
|-0,49
|20,10
|Enka İnşaat
|6,44
|-0,77
|15,37
|Erbosan
|21,72
|1,02
|-13,05
|Ereğli Demir Çelik
|8,89
|0,11
|0,93
|Ersu Gıda
|4,34
|4,08
|109,66
|Escort Teknoloji
|3,34
|1,52
|140,29
|Etiler Gıda
|2,36
|9,77
|102,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,88
|-0,53
|17,22
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,68
|1,82
|40,72
|Euro Yat. Ort.
|1,71
|-1,16
|51,90
|Euro Yatırım Holding
|1,66
|0,00
|10,67
|Fade Gıda
|5,01
|-2,34
|Fenerbahçe Futbol
|25,50
|3,57
|76,23
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,70
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,76
|-1,05
|-17,72
|F-M İzmit Piston
|85,60
|-1,10
|80,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,51
|1,06
|36,67
|Ford Otosan
|85,50
|-2,62
|29,32
|Formet Çelik Kapı
|3,06
|0,99
|2,00
|Frigo Pak Gıda
|34,88
|8,32
|169,14
|Galatasaray Sportif
|3,14
|2,28
|54,68
|Garanti Bankası
|6,88
|-0,58
|-38,24
|Garanti Faktoring
|11,25
|-1,57
|190,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,21
|1,84
|106,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,89
|-2,47
|214,47
|Gedik Yatırım Holding
|27,72
|4,13
|260,47
|Gediz Ambalaj
|13,18
|-1,20
|94,97
|Gentaş
|2,79
|0,36
|35,30
|Gersan Elektrik
|6,41
|1,10
|100,94
|Global Men. Değ.
|4,96
|-1,78
|163,83
|Global Yat. Holding
|4,63
|1,54
|-4,93
|Good-Year
|4,76
|1,06
|17,53
|Göltaş Çimento
|21,80
|4,01
|22,54
|Gözde Girişim
|5,83
|4,29
|13,42
|GSD Denizcilik
|4,08
|2,00
|59,38
|GSD Holding
|2,17
|-1,36
|45,64
|Gübre Fabrik.
|29,82
|2,40
|229,87
|Güler Yat. Holding
|19,46
|2,42
|858,62
|Güneş Sigorta
|6,25
|-3,10
|186,70
|Halk GMYO
|2,08
|-0,48
|78,60
|Halk Sigorta
|3,60
|1,69
|115,10
|Hatay Tekstil
|9,86
|0,92
|46,42
|Hedef Girişim
|3,79
|1,61
|45,21
|Hektaş
|11,91
|-0,83
|48,50
|HUB Girişim
|18,98
|-3,06
|102,16
|Hürriyet Gzt.
|1,81
|0,00
|58,77
|ICBC Turkey Bank
|7,79
|9,87
|47,82
|İdealist Danışmanlık
|4,30
|1,42
|29,52
|İdealist GMYO
|4,80
|3,23
|56,86
|İhlas Ev Aletleri
|1,81
|-0,55
|-42,17
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|-1,35
|21,67
|İhlas Gazetecilik
|3,18
|0,95
|-29,96
|İhlas Holding
|0,83
|1,22
|-8,79
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|0,88
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|12,67
|1,20
|35,08
|Info Yatırım
|6,81
|-0,44
|40,05
|İntema
|19,30
|7,22
|108,42
|İpek Doğal Enerji
|12,08
|-0,33
|56,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,86
|0,88
|-12,22
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:17 - Kaynak: AA
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