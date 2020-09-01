Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,53 -2,49 89,78 Acıpayam Selüloz 8,72 -0,80 38,09 Adel Kalemcilik 17,39 -4,76 10,76 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -0,52 34,43 Afyon Çimento 3,88 -0,77 70,30 Ak Enerji 1,82 -0,55 66,97 Akbank 4,87 -0,41 -39,95 Akçansa 11,51 -0,60 18,73 Akdeniz Yatırım Hold. 4,60 -1,71 118,01 Akfen GMYO 3,04 -1,30 -24,94 Akın Tekstil 13,81 -0,65 0,15 Akiş GMYO 2,63 -1,50 -16,04 Akmerkez GMYO 42,80 -2,68 91,03 Aksa 6,66 -0,60 -4,90 Aksa Enerji 5,12 -0,19 34,74 Aksigorta 7,17 -1,65 32,34 Aksu Enerji 9,82 -1,41 -33,96 Alarko Carrıer 80,35 -2,31 34,53 Alarko GMYO 14,05 -0,14 -4,41 Alarko Holding 4,84 -2,02 -18,66 Albaraka Türk 1,46 0,00 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 27,68 -2,19 129,90 Alkim Kağıt 13,49 1,58 148,90 Alkim Kimya 12,60 0,40 103,16 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,33 3,10 224,39 Altınyunus Çeşme 45,50 -9,90 355,46 Anadolu Cam 5,10 0,00 20,49 Anadolu Efes 18,86 -2,93 -11,36 Anadolu Grubu Holding 16,00 -0,44 -9,04 Anadolu Hayat Emek. 7,27 -2,55 19,47 Anadolu Isuzu 12,84 -1,15 5,51 Anadolu Sigorta 6,39 0,00 53,85 Anel Elektrik 5,47 -7,29 70,66 Arçelik 20,72 -1,61 -0,58 ARD Bilişim Teknolojileri 26,98 2,53 Arena Bilgisayar 31,42 3,36 331,30 Armada Bilgisayar 41,00 2,14 150,15 Arsan Tekstil 4,86 -1,22 35,75 Artı Yatırım Holding 2,20 -1,79 171,60 Aselsan 15,99 -1,54 53,17 Ata GMYO 3,41 1,79 -24,72 Atakule GMYO 2,21 0,45 15,10 Atlantis Yatırım Holding 2,15 1,90 115,00 Atlas Yat. Ort. 1,43 -2,72 47,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,72 -0,70 -5,11 Avrasya GMYO 2,06 -0,96 36,42 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -4,17 26,37 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,40 0,01 12,95 Avrupa Yatırım Holding 1,59 -1,24 3,25 Ayen Enerji 5,01 -2,15 44,38 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,86 0,00 167,58 Aygaz 11,14 -2,37 -8,28 Bagfaş 14,35 1,56 -14,68 Bak Ambalaj 10,00 -1,48 37,28 Balatacılar Balatacılık 1,91 0,00 54,03 Bantaş Ambalaj 3,62 -0,28 43,65 Banvit 24,70 5,11 33,01 Baştaş Başkent Çimento 4,20 0,24 62,16 Batı Çimento 3,50 -1,69 5,74 Batısöke Çimento 1,57 -1,88 19,85 Bayrak Taban Sanayi 6,46 -2,42 Bera Holding 8,40 -1,64 118,18 Berkosan Yalıtım 4,66 -4,90 70,07 Beşiktaş Futbol Yat. 2,95 -0,67 20,41 Beyaz Filo 3,60 2,86 15,02 Bilici Yatırım 4,92 -2,19 71,64 Bim Mağazalar 68,05 0,29 47,27 Birko Mensucat 0,46 0,00 48,39 Birlik Mensucat 2,42 -0,41 112,28 Bizim Mağazaları 15,97 -0,75 42,97 Bomonti Elektrik 5,00 0,00 290,63 Borusan Mannesmann 12,26 -0,65 7,07 Borusan Yat. Paz. 81,35 -1,57 35,78 Bosch Fren Sistemleri 829,90 -4,98 188,38 Bossa 8,81 -1,01 9,31 Brisa 11,03 -3,16 17,60 Burçelik 25,00 -3,40 330,29 Burçelik Vana 69,55 0,00 616,27 Bursa Çimento 5,34 0,75 33,39 Carrefoursa 7,64 -3,05 62,21 Casa Emtia Petrol 30,10 6,36 220,55 Ceo Event Medya 4,16 0,97 13,59 Coca Cola İçecek 42,68 -1,25 12,73 Cosmos Yat. Holding 2,97 -0,34 45,59 Credıtwest Faktorıng 8,22 3,53 185,42 Çelebi 68,85 -1,57 -30,70 Çelik Halat 12,53 -0,63 92,77 Çemaş Döküm 1,47 -2,00 17,27 Çemtaş 11,50 4,17 41,47 Çimbeton 68,80 2,61 66,75 Çimentaş 24,00 0,08 60,00 Çimsa 11,28 -1,40 24,23 Çuhadaroğlu Metal 5,68 -2,41 78,06 Dagi Giyim 9,57 0,53 282,80 Dagi Yatırım Holding 6,34 -2,61 180,53 Dardanel 12,28 -0,16 224,01 Datagate Bilgisayar 8,80 1,15 12,68 Demısaş Döküm 5,23 -0,95 50,29 Denge Holding 2,57 2,80 87,59 Deniz GMYO 3,22 -1,53 53,03 Denizli Cam 6,77 -0,88 -18,82 Derimod 6,22 -0,80 -12,89 Derlüks Deri 9,00 -1,10 122,45 Desa Deri 5,85 -0,17 28,85 Despec Bilgisayar 7,54 -2,20 77,83 Deva Holding 19,98 1,42 123,80 Diriteks Diriliş Tekstil 2,10 5,00 169,23 Ditaş Doğan 27,34 0,51 187,33 DO-CO 317,20 -0,66 -43,76 Doğan Burda 30,80 -1,85 407,41 Doğan Holding 2,09 -0,48 16,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 -2,33 52,73 Doğusan 4,73 10,00 127,40 Doğuş GMYO 10,74 -6,61 137,09 Doğuş Otomotiv 14,37 -2,24 50,95 Döktaş Dökümcülük 29,42 -7,48 -7,03 Duran Doğan Basım 16,06 -1,47 14,39 Dyo Boya 5,80 -2,03 18,37 Eczacıbaşı İlaç 6,02 1,18 64,90 Eczacıbaşı Yatırım 15,00 -0,40 55,72 Edip Gayrimenkul 2,45 4,26 76,26 Ege Endüstri 707,60 -0,06 25,78 Ege Gübre 96,95 -0,51 96,67 Ege Profil 15,70 1,75 31,16 Ege Seramik 5,22 -1,32 41,91 Egeli & Co Tarım Girişim 0,92 1,10 187,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 0,00 128,21 Egeli&Co Yatırım Holding 0,66 -1,49 230,00 Egeplast 15,21 -0,26 21,68 Ekiz Kimya 7,99 -8,16 1209,84 Emek Elektrik 2,89 -3,02 81,76 Eminiş Ambalaj 5,47 9,84 259,87 Emlak Konut GMYO 1,74 -1,14 20,19 Enerjisa Enerji 8,07 -1,10 19,80 Enka İnşaat 6,43 0,63 15,19 Erbosan 21,58 0,19 -13,61 Ereğli Demir Çelik 8,50 -2,52 -3,50 Ersu Gıda 4,81 6,42 132,37 Escort Teknoloji 3,38 1,81 143,17 Etiler Gıda 2,59 9,75 121,82 Euro Kapital Yat. Ort. 1,79 -3,76 11,61 Euro Trend Yat. Ort. 1,63 -1,21 36,54 Euro Yat. Ort. 1,78 -1,11 58,12 Euro Yatırım Holding 1,63 -1,21 8,67 Fade Gıda 4,90 -0,20 Fenerbahçe Futbol 27,16 5,93 87,70 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.149,70 -0,09 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 -2,72 -21,88 F-M İzmit Piston 82,85 -1,37 74,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,80 -3,14 40,44 Ford Otosan 82,10 -2,84 24,18 Formet Çelik Kapı 3,50 5,11 16,67 Frigo Pak Gıda 38,96 9,99 200,62 Galatasaray Sportif 3,12 0,65 53,69 Garanti Bankası 6,75 -0,15 -39,41 Garanti Faktoring 10,99 -0,54 183,98 Garanti Yat. Ort. 2,08 -3,26 94,76 Gedik Y. Men. Değ. 9,09 -3,40 189,03 Gedik Yatırım Holding 24,30 -2,41 215,99 Gediz Ambalaj 12,79 -2,07 89,20 Gentaş 2,64 -1,86 28,03 Gersan Elektrik 6,28 0,00 96,87 Global Men. Değ. 4,82 -0,62 156,38 Global Yat. Holding 4,47 -0,89 -8,21 Good-Year 4,74 0,42 17,04 Göltaş Çimento 20,62 -3,91 15,91 Gözde Girişim 5,59 -4,28 8,75 GSD Denizcilik 3,91 -2,25 52,73 GSD Holding 2,05 -2,38 37,58 Gübre Fabrik. 29,42 -0,88 225,44 Güler Yat. Holding 19,38 -0,62 854,68 Halk GMYO 2,02 -0,49 73,45 Halk Sigorta 3,47 -0,57 107,33 Hatay Tekstil 9,69 -0,62 43,90 Hedef Girişim 3,71 -1,85 42,15 Hektaş 11,75 -0,17 46,51 HUB Girişim 20,00 -5,57 113,02 Hürriyet Gzt. 1,82 0,55 59,65 ICBC Turkey Bank 8,09 3,85 53,51 İdealist Danışmanlık 4,13 -0,48 24,40 İdealist GMYO 4,83 0,63 57,84 İhlas Ev Aletleri 1,78 -0,56 -43,13 İhlas Gayrimenkul 1,38 -2,82 15,00 İhlas Gazetecilik 3,16 -0,32 -30,40 İhlas Holding 0,84 1,20 -7,69 İhlas Yayın Holding 1,14 0,88 36,75 İndeks Bilgisayar 12,88 0,94 37,32 Info Yatırım 6,44 -3,74 32,44 İntema 21,78 10,00 135,21 İpek Doğal Enerji 11,69 0,78 51,42 İskenderun Demir Çelik 6,61 -2,51 -15,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)