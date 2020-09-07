Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,44
|1,78
|84,95
|Acıpayam Selüloz
|8,93
|2,53
|41,42
|Adel Kalemcilik
|18,09
|0,50
|15,22
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|4,41
|49,13
|Afyon Çimento
|4,07
|1,50
|78,64
|Ak Enerji
|1,86
|0,54
|70,64
|Akbank
|4,90
|-0,41
|-39,58
|Akçansa
|11,76
|0,77
|21,31
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,53
|-3,32
|162,09
|Akfen GMYO
|3,31
|4,75
|-18,27
|Akın Tekstil
|14,45
|1,12
|4,79
|Akiş GMYO
|2,76
|1,10
|-11,89
|Akmerkez GMYO
|39,36
|0,15
|75,68
|Aksa
|6,89
|4,71
|-1,62
|Aksa Enerji
|5,34
|1,71
|40,53
|Aksigorta
|7,28
|0,41
|34,37
|Aksu Enerji
|10,33
|0,39
|-30,53
|Alarko Carrıer
|84,40
|0,48
|41,31
|Alarko GMYO
|14,74
|2,29
|0,29
|Alarko Holding
|5,15
|1,78
|-13,45
|Albaraka Türk
|1,48
|1,37
|-3,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,06
|0,00
|108,14
|Alkim Kağıt
|13,27
|0,99
|144,84
|Alkim Kimya
|12,71
|1,11
|104,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|0,75
|229,27
|Altınyunus Çeşme
|47,00
|-5,81
|370,47
|Anadolu Cam
|5,36
|0,94
|26,63
|Anadolu Efes
|20,16
|0,30
|-5,25
|Anadolu Grubu Holding
|16,47
|0,30
|-6,37
|Anadolu Hayat Emek.
|7,36
|0,27
|20,95
|Anadolu Isuzu
|13,30
|1,37
|9,29
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,16
|51,44
|Anel Elektrik
|5,59
|3,14
|74,40
|Arçelik
|21,92
|-0,36
|5,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,44
|1,11
|Arena Bilgisayar
|32,94
|4,90
|352,16
|Armada Bilgisayar
|51,85
|9,90
|216,35
|Arsan Tekstil
|5,04
|2,65
|40,78
|Artı Yatırım Holding
|2,90
|2,84
|258,02
|Aselsan
|16,89
|0,06
|61,80
|Ata GMYO
|3,37
|0,60
|-25,61
|Atakule GMYO
|2,37
|5,33
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|2,29
|-4,58
|129,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|1,39
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,93
|1,09
|-3,55
|Avrasya GMYO
|2,22
|3,26
|47,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,32
|0,43
|27,47
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,80
|0,02
|12,98
|Avrupa Yatırım Holding
|1,71
|1,18
|11,04
|Ayen Enerji
|5,49
|0,55
|58,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,19
|5,45
|182,65
|Aygaz
|11,12
|0,45
|-8,45
|Bagfaş
|15,18
|1,40
|-9,75
|Bak Ambalaj
|10,75
|1,32
|47,57
|Balatacılar Balatacılık
|2,35
|-1,67
|89,52
|Bantaş Ambalaj
|3,79
|3,27
|50,40
|Banvit
|24,44
|0,99
|31,61
|Baştaş Başkent Çimento
|4,04
|1,00
|55,98
|Batı Çimento
|3,52
|1,15
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,67
|1,21
|27,48
|Bayrak Taban Sanayi
|7,26
|-2,55
|Bera Holding
|9,79
|2,19
|154,29
|Berkosan Yalıtım
|4,64
|2,20
|69,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,44
|2,69
|40,41
|Beyaz Filo
|4,13
|6,17
|31,96
|Bilici Yatırım
|4,88
|0,41
|70,24
|Bim Mağazalar
|67,60
|-0,22
|46,29
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,47
|-1,20
|116,67
|Bizim Mağazaları
|15,89
|0,89
|42,26
|Bomonti Elektrik
|4,86
|3,40
|279,69
|Borusan Mannesmann
|12,34
|0,33
|7,77
|Borusan Yat. Paz.
|84,95
|0,71
|41,79
|Bosch Fren Sistemleri
|859,80
|0,01
|198,77
|Bossa
|9,29
|1,86
|15,26
|Brisa
|11,21
|0,00
|19,52
|Burçelik
|22,90
|-0,17
|294,15
|Burçelik Vana
|60,75
|0,00
|525,64
|Bursa Çimento
|5,59
|0,36
|39,63
|Carrefoursa
|7,54
|0,27
|60,08
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,00
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,17
|1,46
|13,87
|Coca Cola İçecek
|44,04
|0,14
|16,32
|Cosmos Yat. Holding
|2,90
|0,00
|42,16
|Credıtwest Faktorıng
|6,47
|-9,89
|124,65
|Çelebi
|67,75
|-0,51
|-31,81
|Çelik Halat
|12,59
|2,69
|93,69
|Çemaş Döküm
|1,52
|2,70
|21,26
|Çemtaş
|11,59
|3,39
|42,58
|Çimbeton
|72,00
|3,15
|74,50
|Çimentaş
|27,08
|6,87
|80,53
|Çimsa
|11,31
|0,62
|24,56
|Çuhadaroğlu Metal
|5,33
|-0,56
|67,08
|Dagi Giyim
|10,04
|-2,52
|301,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,29
|0,64
|178,32
|Dardanel
|11,91
|-1,57
|214,25
|Datagate Bilgisayar
|11,73
|3,44
|50,19
|Demısaş Döküm
|5,38
|1,51
|54,60
|Denge Holding
|3,04
|6,29
|121,90
|Deniz GMYO
|3,12
|0,00
|48,28
|Denizli Cam
|6,91
|1,02
|-17,15
|Derimod
|6,70
|1,36
|-6,16
|Derlüks Deri
|8,60
|0,94
|112,57
|Desa Deri
|5,81
|1,04
|27,97
|Despec Bilgisayar
|8,35
|1,83
|96,93
|Deva Holding
|18,90
|0,96
|111,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|4,67
|9,88
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,45
|0,82
|214,10
|Ditaş Doğan
|33,00
|10,00
|246,82
|DO-CO
|320,50
|0,31
|-43,17
|Doğan Burda
|29,26
|2,67
|382,04
|Doğan Holding
|2,14
|-0,47
|19,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|1,52
|62,42
|Doğusan
|3,74
|1,08
|79,81
|Doğuş GMYO
|10,96
|1,39
|141,94
|Doğuş Otomotiv
|14,50
|-0,55
|52,31
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|1,16
|-11,52
|Duran Doğan Basım
|17,06
|0,47
|21,51
|Dyo Boya
|6,05
|2,37
|23,47
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|2,28
|72,03
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,52
|2,44
|61,12
|Edip Gayrimenkul
|2,39
|1,27
|71,94
|Ege Endüstri
|730,80
|0,19
|29,91
|Ege Gübre
|97,55
|0,41
|97,89
|Ege Profil
|15,91
|1,21
|32,92
|Ege Seramik
|5,25
|0,57
|42,72
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,90
|1,12
|181,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|1,12
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,68
|0,00
|240,00
|Egeplast
|15,30
|0,00
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,72
|0,23
|1329,51
|Emek Elektrik
|3,35
|9,84
|110,69
|Eminiş Ambalaj
|7,99
|9,90
|425,66
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|4,02
|25,03
|Enerjisa Enerji
|8,17
|-0,24
|21,29
|Enka İnşaat
|6,64
|0,76
|18,95
|Erbosan
|22,08
|0,64
|-11,61
|Ereğli Demir Çelik
|8,79
|0,11
|-0,21
|Ersu Gıda
|4,59
|2,00
|121,74
|Escort Teknoloji
|3,46
|1,76
|148,92
|Etiler Gıda
|3,77
|9,91
|222,88
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,94
|1,57
|20,97
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,84
|3,37
|54,13
|Euro Yat. Ort.
|2,05
|3,54
|82,10
|Euro Yatırım Holding
|1,83
|-1,08
|22,00
|Fade Gıda
|5,95
|-1,49
|Fenerbahçe Futbol
|39,98
|8,00
|176,30
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.152,80
|-0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,79
|1,07
|-17,07
|F-M İzmit Piston
|82,15
|0,12
|73,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,62
|2,21
|38,10
|Ford Otosan
|86,90
|2,84
|31,44
|Formet Çelik Kapı
|3,69
|3,94
|23,00
|Frigo Pak Gıda
|25,00
|2,54
|256,87
|Galatasaray Sportif
|3,67
|1,94
|80,79
|Garanti Bankası
|6,78
|-0,29
|-39,14
|Garanti Faktoring
|11,10
|-0,89
|186,82
|Garanti Yat. Ort.
|2,12
|1,44
|98,50
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,48
|5,10
|201,43
|Gedik Yatırım Holding
|27,56
|9,98
|258,39
|Gediz Ambalaj
|13,13
|1,00
|94,23
|Gentaş
|2,74
|1,86
|32,88
|Gersan Elektrik
|7,16
|3,92
|124,45
|Global Men. Değ.
|4,68
|0,43
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,37
|0,00
|-10,27
|Good-Year
|4,82
|0,84
|19,01
|Göltaş Çimento
|22,88
|2,97
|28,61
|Gözde Girişim
|5,48
|3,40
|6,61
|GSD Denizcilik
|4,86
|9,95
|89,84
|GSD Holding
|2,31
|3,12
|55,03
|Gübre Fabrik.
|30,08
|0,87
|232,74
|Güler Yat. Holding
|19,24
|1,26
|847,78
|Halk GMYO
|2,04
|1,49
|75,16
|Hatay Tekstil
|12,46
|4,71
|85,03
|Hedef Girişim
|3,70
|0,00
|55,05
|Hektaş
|12,12
|0,08
|51,12
|HUB Girişim
|19,61
|0,10
|108,87
|Hürriyet Gzt.
|1,88
|2,73
|64,91
|ICBC Turkey Bank
|7,88
|2,20
|49,53
|İdealist Danışmanlık
|4,43
|1,37
|33,43
|İdealist GMYO
|4,70
|0,43
|53,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|2,70
|-39,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|2,14
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|3,78
|1,89
|-16,74
|İhlas Holding
|0,91
|5,81
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|2,52
|46,34
|İndeks Bilgisayar
|13,45
|0,90
|43,39
|Info Yatırım
|6,83
|0,89
|40,46
|İntema
|19,22
|-0,67
|107,56
|İpek Doğal Enerji
|11,63
|0,95
|50,65
|İskenderun Demir Çelik
|6,76
|0,90
|-13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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