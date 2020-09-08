Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri(%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,48 0,87 87,10
Acıpayam Selüloz 9,14 0,99 44,74
Adel Kalemcilik 18,38 1,38 17,07
Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -0,93 48,43
Afyon Çimento 4,05 -0,25 77,77
Ak Enerji 1,91 1,06 75,23
Akbank 4,92 -0,20 -39,33
Akçansa 11,83 0,25 22,03
Akdeniz Yatırım Hold. 5,33 -3,44 152,61
Akfen GMYO 3,36 2,13 -17,04
Akın Tekstil 15,04 0,00 9,06
Akiş GMYO 2,76 0,36 -11,89
Akmerkez GMYO 40,08 0,65 78,89
Aksa 6,76 -0,44 -3,47
Aksa Enerji 5,39 -0,19 41,84
Aksigorta 7,33 0,83 35,29
Aksu Enerji 10,33 -0,19 -30,53
Alarko Carrıer 85,55 -0,70 43,24
Alarko GMYO 15,05 0,20 2,39
Alarko Holding 5,13 0,39 -13,78
Albaraka Türk 1,48 -0,67 -3,27
Alcatel Lucent Teletaş 24,96 -0,40 107,31
Alkim Kağıt 13,80 2,83 154,62
Alkim Kimya 13,46 4,75 117,03
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,31 0,00 219,51
Altınyunus Çeşme 47,50 0,98 375,48
Anadolu Cam 5,31 -0,93 25,45
Anadolu Efes 20,02 -0,10 -5,91
Anadolu Grubu Holding 16,53 0,24 -6,03
Anadolu Hayat Emek. 7,42 -1,07 21,94
Anadolu Isuzu 13,58 0,15 11,59
Anadolu Sigorta 6,28 -0,16 51,20
Anel Elektrik 5,53 -0,72 72,53
Arçelik 21,76 -0,46 4,41
ARD Bilişim Teknolojileri 29,64 -0,67
Arena Bilgisayar 36,30 5,22 398,28
Armada Bilgisayar 57,00 9,93 247,77
Arsan Tekstil 5,13 1,79 43,30
Artı Yatırım Holding 3,41 10,00 320,99
Aselsan 16,93 0,18 62,18
Ata GMYO 3,37 -0,30 -25,61
Atakule GMYO 2,30 -1,29 19,79
Atlantis Yatırım Holding 2,25 0,00 125,00
Atlas Yat. Ort. 1,50 2,74 55,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,98 -1,29 -3,17
Avrasya GMYO 2,26 -0,44 49,67
Avrasya Petrol ve Tur. 2,37 0,00 30,22
Avrasya Stratejik GMYF 1.452,80 0,00 12,98
Avrupa Yatırım Holding 1,86 3,91 20,78
Ayen Enerji 5,49 -1,08 58,21
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,19 1,48 182,65
Aygaz 11,32 -0,35 -6,80
Bagfaş 15,16 -0,07 -9,87
Bak Ambalaj 10,78 1,22 47,98
Balatacılar Balatacılık 2,28 0,00 83,87
Bantaş Ambalaj 3,79 -1,56 50,40
Banvit 24,28 -0,33 30,75
Baştaş Başkent Çimento 4,04 0,00 55,98
Batı Çimento 3,53 0,28 6,65
Batısöke Çimento 1,67 0,00 27,48
Bayrak Taban Sanayi 7,22 -1,63
Bera Holding 9,24 -1,60 140,00
Berkosan Yalıtım 4,70 0,00 71,53
Beşiktaş Futbol Yat. 3,97 8,47 62,04
Beyaz Filo 4,59 7,49 46,65
Bilici Yatırım 4,87 -0,20 69,90
Bim Mağazalar 67,65 -0,07 46,40
Birko Mensucat 0,44 0,00 41,94
Birlik Mensucat 2,51 -0,40 120,18
Bizim Mağazaları 16,05 0,12 43,69
Bomonti Elektrik 5,10 0,00 298,44
Borusan Mannesmann 12,56 0,24 9,69
Borusan Yat. Paz. 85,10 0,12 42,04
Bosch Fren Sistemleri 800,00 -6,43 177,99
Bossa 9,26 -0,43 14,89
Brisa 11,25 -0,62 19,95
Burçelik 23,16 1,85 298,62
Burçelik Vana 54,60 -9,98 462,31
Bursa Çimento 5,55 0,18 38,63
Carrefoursa 7,73 0,91 64,12
Casa Emtia Petrol 29,92 -0,07 218,64
Ceo Event Medya 4,26 0,47 16,32
Coca Cola İçecek 44,80 -0,62 18,33
Cosmos Yat. Holding 3,50 9,72 71,57
Credıtwest Faktorıng 6,62 2,32 129,86
Çelebi 68,65 0,00 -30,90
Çelik Halat 12,53 0,24 92,77
Çemaş Döküm 1,53 0,00 22,06
Çemtaş 11,47 0,61 41,10
Çimbeton 73,10 1,95 77,17
Çimentaş 28,16 3,61 87,73
Çimsa 11,39 0,09 25,44
Çuhadaroğlu Metal 5,71 2,70 79,00
Dagi Giyim 10,09 1,92 303,60
Dagi Yatırım Holding 6,56 2,50 190,27
Dardanel 12,45 0,65 228,50
Datagate Bilgisayar 12,37 2,49 58,39
Demısaş Döküm 5,41 0,00 55,46
Denge Holding 2,78 -0,71 102,92
Deniz GMYO 3,08 -0,96 46,38
Denizli Cam 6,88 -0,58 -17,51
Derimod 6,71 -0,59 -6,02
Derlüks Deri 8,41 -1,98 107,87
Desa Deri 5,89 0,34 29,74
Despec Bilgisayar 8,63 1,05 103,54
Deva Holding 18,80 -0,74 110,58
Dinamik Isı Makina Yalıtım 5,13 9,85
Diriteks Diriliş Tekstil 2,80 4,87 258,97
Ditaş Doğan 36,30 10,00 281,50
DO-CO 327,70 -0,06 -41,90
Doğan Burda 27,00 -10,00 344,81
Doğan Holding 2,15 0,00 19,74
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 0,37 63,64
Doğusan 3,74 0,27 79,81
Doğuş GMYO 10,90 -3,28 140,62
Doğuş Otomotiv 14,41 -0,21 51,37
Döktaş Dökümcülük 28,14 -0,78 -11,08
Duran Doğan Basım 16,93 -0,41 20,58
Dyo Boya 6,42 4,56 31,02
Eczacıbaşı İlaç 6,34 -0,94 73,67
Eczacıbaşı Yatırım 15,40 -0,52 59,88
Edip Gayrimenkul 2,56 2,81 84,17
Ege Endüstri 721,60 -0,67 28,27
Ege Gübre 96,90 -0,31 96,57
Ege Profil 15,88 -0,31 32,66
Ege Seramik 5,30 0,00 44,08
Egeli & Co Tarım Girişim 0,91 1,11 184,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,89 0,00 128,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 1,49 240,00
Egeplast 15,20 -0,33 21,60
Ekiz Kimya 8,70 -0,34 1326,23
Emek Elektrik 3,62 8,06 127,67
Eminiş Ambalaj 8,78 9,89 477,63
Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 25,72
Enerjisa Enerji 8,25 -0,36 22,48
Enka İnşaat 6,67 -0,15 19,49
Erbosan 22,38 1,54 -10,41
Ereğli Demir Çelik 9,00 0,67 2,17
Ersu Gıda 4,48 -1,97 116,43
Escort Teknoloji 3,53 -1,12 153,96
Etiler Gıda 3,99 5,84 241,72
Euro Kapital Yat. Ort. 2,13 5,97 32,81
Euro Trend Yat. Ort. 1,91 3,24 59,99
Euro Yat. Ort. 2,38 9,68 111,42
Euro Yatırım Holding 1,92 0,52 28,00
Fade Gıda 5,79 0,00
Fenerbahçe Futbol 44,78 9,97 209,47
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.153,10 0,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,81 0,53 -16,63
F-M İzmit Piston 80,25 -2,13 69,44
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,00 -1,26 43,04
Ford Otosan 86,75 -0,06 31,21
Formet Çelik Kapı 4,00 2,56 33,33
Frigo Pak Gıda 23,16 -0,94 230,60
Galatasaray Sportif 4,33 9,34 113,30
Garanti Bankası 6,82 0,00 -38,78
Garanti Faktoring 11,36 3,18 193,54
Garanti Yat. Ort. 2,20 -0,90 105,99
Gedik Y. Men. Değ. 9,09 -0,55 189,03
Gedik Yatırım Holding 25,26 -1,25 228,48
Gediz Ambalaj 13,17 0,38 94,82
Gentaş 2,75 0,00 33,36
Gersan Elektrik 7,07 0,57 121,63
Global Men. Değ. 4,64 -0,85 146,81
Global Yat. Holding 4,42 0,45 -9,24
Good-Year 4,84 0,00 19,51
Göltaş Çimento 24,24 6,97 36,26
Gözde Girişim 5,35 -0,93 4,09
GSD Denizcilik 4,97 2,26 94,14
GSD Holding 2,26 -1,74 51,68
Gübre Fabrik. 29,40 -0,34 225,22
Güler Yat. Holding 17,83 -4,24 778,33
Halk GMYO 2,10 2,44 80,32
Hatay Tekstil 14,13 7,94 109,83
Hedef Girişim 3,62 -1,36 51,70
Hektaş 12,10 -0,17 50,87
HUB Girişim 19,37 -1,27 106,31
Hürriyet Gzt. 1,86 -2,11 63,16
ICBC Turkey Bank 8,37 7,45 58,82
İdealist Danışmanlık 4,40 -1,12 32,53
İdealist GMYO 4,76 0,00 55,56
İhlas Ev Aletleri 2,02 1,51 -35,46
İhlas Gayrimenkul 1,42 -1,39 18,33
İhlas Gazetecilik 3,86 1,85 -14,98
İhlas Holding 0,93 1,09 2,20
İhlas Yayın Holding 1,23 1,65 47,54
İndeks Bilgisayar 14,67 2,73 56,40
Info Yatırım 7,29 2,39 49,92
İntema 18,80 -1,26 103,02
İpek Doğal Enerji 11,62 0,52 50,52
İskenderun Demir Çelik 7,02 1,01 -10,17

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bilgisayar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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