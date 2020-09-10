Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,50
|0,57
|88,17
|Acıpayam Selüloz
|9,24
|-0,54
|46,33
|Adel Kalemcilik
|18,27
|-0,22
|16,37
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|-1,84
|49,13
|Afyon Çimento
|4,15
|-1,19
|82,16
|Ak Enerji
|2,00
|-2,91
|83,49
|Akbank
|4,91
|0,41
|-39,46
|Akçansa
|12,47
|1,46
|28,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,16
|-1,34
|144,55
|Akfen GMYO
|3,35
|0,30
|-17,28
|Akın Tekstil
|15,42
|0,00
|11,82
|Akiş GMYO
|2,77
|1,47
|-11,57
|Akmerkez GMYO
|41,50
|-1,19
|85,23
|Aksa
|6,72
|-0,30
|-4,05
|Aksa Enerji
|5,52
|-4,00
|45,26
|Aksigorta
|7,33
|0,00
|35,29
|Aksu Enerji
|10,92
|0,83
|-26,56
|Alarko Carrıer
|93,30
|-0,21
|56,21
|Alarko GMYO
|14,92
|0,00
|1,51
|Alarko Holding
|5,21
|-0,19
|-12,44
|Albaraka Türk
|1,51
|3,42
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,80
|0,55
|114,29
|Alkim Kağıt
|13,88
|0,58
|156,10
|Alkim Kimya
|13,56
|2,73
|118,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,32
|1,54
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|52,80
|9,77
|428,53
|Anadolu Cam
|5,31
|0,57
|25,45
|Anadolu Efes
|20,00
|0,45
|-6,01
|Anadolu Grubu Holding
|17,14
|-0,92
|-2,56
|Anadolu Hayat Emek.
|7,44
|-0,80
|22,27
|Anadolu Isuzu
|13,55
|0,97
|11,34
|Anadolu Sigorta
|6,26
|-0,79
|50,72
|Anel Elektrik
|5,52
|-0,18
|72,22
|Arçelik
|21,96
|-0,27
|5,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,50
|-1,72
|Arena Bilgisayar
|35,20
|-7,47
|383,19
|Armada Bilgisayar
|59,35
|-5,34
|262,11
|Arsan Tekstil
|5,31
|0,95
|48,32
|Artı Yatırım Holding
|4,12
|9,87
|408,64
|Aselsan
|16,63
|0,42
|59,31
|Ata GMYO
|3,40
|-0,58
|-24,94
|Atakule GMYO
|2,27
|-1,73
|18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|0,00
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,49
|-1,32
|54,15
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,11
|0,23
|-2,20
|Avrasya GMYO
|2,20
|-1,35
|45,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|-1,22
|32,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.453,10
|0,02
|13,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,80
|1,12
|16,88
|Ayen Enerji
|5,55
|-3,81
|59,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,50
|9,97
|242,47
|Aygaz
|11,32
|-1,65
|-6,80
|Bagfaş
|15,15
|-0,20
|-9,93
|Bak Ambalaj
|10,98
|1,57
|50,73
|Balatacılar Balatacılık
|2,44
|7,96
|96,77
|Bantaş Ambalaj
|3,86
|0,78
|53,17
|Banvit
|24,06
|0,25
|29,56
|Baştaş Başkent Çimento
|4,08
|1,75
|57,53
|Batı Çimento
|3,62
|1,69
|9,37
|Batısöke Çimento
|1,81
|2,84
|38,17
|Bayrak Taban Sanayi
|7,22
|2,12
|Bera Holding
|9,13
|2,01
|137,14
|Berkosan Yalıtım
|5,11
|4,50
|86,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,71
|6,56
|92,24
|Beyaz Filo
|4,25
|-5,56
|35,79
|Bilici Yatırım
|4,82
|-0,21
|68,15
|Bim Mağazalar
|67,55
|-0,95
|46,18
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,44
|-0,81
|114,04
|Bizim Mağazaları
|15,85
|0,00
|41,90
|Bomonti Elektrik
|5,38
|-0,37
|320,31
|Borusan Mannesmann
|12,88
|1,90
|12,49
|Borusan Yat. Paz.
|90,60
|0,72
|51,22
|Bosch Fren Sistemleri
|897,40
|-0,95
|211,84
|Bossa
|9,50
|-0,73
|17,87
|Brisa
|11,40
|0,71
|21,55
|Burçelik
|22,10
|0,09
|280,38
|Burçelik Vana
|55,00
|-5,09
|466,43
|Bursa Çimento
|5,66
|1,07
|41,38
|Carrefoursa
|9,54
|4,72
|102,55
|Casa Emtia Petrol
|28,56
|-4,67
|204,15
|Ceo Event Medya
|4,23
|0,24
|15,50
|Coca Cola İçecek
|44,58
|0,86
|17,75
|Cosmos Yat. Holding
|4,23
|9,87
|107,35
|Credıtwest Faktorıng
|5,65
|-4,40
|96,18
|Çelebi
|67,65
|0,89
|-31,91
|Çelik Halat
|13,00
|-1,14
|100,00
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,32
|22,86
|Çemtaş
|11,59
|-0,52
|42,58
|Çimbeton
|76,35
|1,13
|85,05
|Çimentaş
|29,72
|-0,87
|98,13
|Çimsa
|11,60
|-0,68
|27,75
|Çuhadaroğlu Metal
|5,51
|-2,13
|72,73
|Dagi Giyim
|10,18
|-1,17
|307,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,60
|-3,23
|192,04
|Dardanel
|12,40
|-3,13
|227,18
|Datagate Bilgisayar
|11,12
|-6,95
|42,38
|Demısaş Döküm
|6,02
|1,86
|72,99
|Denge Holding
|2,80
|-0,71
|104,38
|Deniz GMYO
|3,06
|-0,65
|45,43
|Denizli Cam
|7,40
|2,92
|-11,27
|Derimod
|7,27
|2,39
|1,82
|Derlüks Deri
|8,26
|-2,59
|104,16
|Desa Deri
|6,86
|6,19
|51,10
|Despec Bilgisayar
|8,65
|-1,93
|104,01
|Deva Holding
|18,94
|0,74
|112,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|6,20
|9,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,71
|2,65
|247,44
|Ditaş Doğan
|42,50
|6,46
|346,66
|DO-CO
|322,20
|-0,15
|-42,87
|Doğan Burda
|21,88
|-9,96
|260,46
|Doğan Holding
|2,18
|1,40
|21,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|-0,75
|60,61
|Doğusan
|3,73
|-4,85
|79,33
|Doğuş GMYO
|10,60
|-0,84
|134,00
|Doğuş Otomotiv
|14,54
|-0,41
|52,73
|Döktaş Dökümcülük
|28,22
|-0,14
|-10,83
|Duran Doğan Basım
|18,72
|0,27
|33,33
|Dyo Boya
|6,99
|4,64
|42,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,60
|0,92
|80,79
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,51
|-0,39
|61,02
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|0,00
|74,10
|Ege Endüstri
|732,00
|1,01
|30,12
|Ege Gübre
|101,10
|0,60
|105,09
|Ege Profil
|15,90
|1,15
|32,83
|Ege Seramik
|5,47
|-1,44
|48,70
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,90
|1,12
|181,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,96
|9,09
|146,15
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,66
|1,54
|230,00
|Egeplast
|15,30
|0,00
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,59
|0,00
|1308,20
|Emek Elektrik
|3,42
|-5,00
|115,09
|Eminiş Ambalaj
|10,61
|9,95
|598,03
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-1,11
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,27
|-1,43
|22,77
|Enka İnşaat
|6,69
|-0,59
|19,85
|Erbosan
|23,00
|1,77
|-7,93
|Ereğli Demir Çelik
|9,00
|-0,33
|2,17
|Ersu Gıda
|4,42
|-0,23
|113,53
|Escort Teknoloji
|3,52
|-2,22
|153,24
|Etiler Gıda
|3,59
|-0,55
|207,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,99
|-1,00
|24,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|52,45
|Euro Yat. Ort.
|1,99
|-7,44
|76,77
|Euro Yatırım Holding
|1,92
|-1,54
|28,00
|Fade Gıda
|5,80
|1,75
|Fenerbahçe Futbol
|53,00
|7,64
|266,28
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.153,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,89
|1,83
|-14,88
|F-M İzmit Piston
|88,40
|0,45
|86,64
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,13
|2,11
|44,73
|Ford Otosan
|86,25
|-0,06
|30,46
|Formet Çelik Kapı
|3,57
|0,28
|19,00
|Frigo Pak Gıda
|21,54
|0,19
|207,48
|Galatasaray Sportif
|5,12
|7,11
|152,22
|Garanti Bankası
|6,77
|0,15
|-39,23
|Garanti Faktoring
|10,93
|-2,50
|182,43
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|-2,67
|105,06
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,02
|0,00
|186,81
|Gedik Yatırım Holding
|25,18
|0,72
|227,44
|Gediz Ambalaj
|14,16
|3,58
|109,47
|Gentaş
|2,85
|2,89
|38,21
|Gersan Elektrik
|6,90
|0,29
|116,30
|Global Men. Değ.
|4,60
|-0,86
|144,68
|Global Yat. Holding
|4,44
|-1,11
|-8,83
|Good-Year
|5,02
|2,03
|23,95
|Göltaş Çimento
|24,04
|-2,12
|35,13
|Gözde Girişim
|5,38
|1,70
|4,67
|GSD Denizcilik
|4,29
|-1,61
|67,58
|GSD Holding
|2,18
|-1,36
|46,31
|Gübre Fabrik.
|28,76
|1,27
|218,14
|Güler Yat. Holding
|17,04
|5,19
|739,41
|Halk GMYO
|2,12
|-0,47
|82,03
|Hatay Tekstil
|15,80
|5,76
|134,63
|Hedef Girişim
|3,59
|0,56
|50,44
|Hektaş
|12,24
|0,66
|52,62
|HUB Girişim
|18,89
|0,48
|101,20
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-1,08
|61,40
|ICBC Turkey Bank
|7,58
|-2,94
|43,83
|İdealist Danışmanlık
|4,45
|1,14
|34,04
|İdealist GMYO
|4,69
|0,00
|53,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,03
|1,00
|-35,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|4,87
|6,56
|7,27
|İhlas Holding
|0,96
|0,00
|5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|0,80
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|14,32
|-1,65
|52,67
|Info Yatırım
|7,30
|0,55
|50,12
|İntema
|20,58
|6,25
|122,25
|İpek Doğal Enerji
|12,16
|-4,33
|57,51
|İskenderun Demir Çelik
|7,13
|-0,83
|-8,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi