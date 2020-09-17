Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,43
|9,65
|138,17
|Acıpayam Selüloz
|12,40
|6,62
|96,37
|Adel Kalemcilik
|19,32
|1,95
|23,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,16
|0,00
|51,23
|Afyon Çimento
|4,16
|-0,24
|82,59
|Ak Enerji
|2,02
|0,50
|85,32
|Akbank
|4,86
|-0,61
|-40,07
|Akçansa
|13,19
|-0,08
|36,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,32
|8,22
|199,53
|Akfen GMYO
|3,30
|-1,49
|-18,52
|Akın Tekstil
|15,99
|0,19
|15,95
|Akiş GMYO
|2,89
|1,76
|-7,74
|Akmerkez GMYO
|49,98
|7,62
|123,08
|Aksa
|6,83
|-1,16
|-2,48
|Aksa Enerji
|5,79
|3,58
|52,37
|Aksigorta
|7,16
|0,99
|32,16
|Aksu Enerji
|10,66
|-0,65
|-28,31
|Alarko Carrıer
|105,00
|2,84
|75,80
|Alarko GMYO
|16,02
|3,69
|8,99
|Alarko Holding
|5,50
|0,55
|-7,56
|Albaraka Türk
|1,51
|0,00
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,04
|-0,76
|116,28
|Alkim Kağıt
|14,26
|1,35
|163,11
|Alkim Kimya
|13,91
|-0,29
|124,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,38
|236,59
|Altınyunus Çeşme
|70,75
|-8,47
|608,21
|Anadolu Cam
|5,51
|-0,54
|30,17
|Anadolu Efes
|20,52
|-1,63
|-3,56
|Anadolu Grubu Holding
|17,59
|-0,40
|0,00
|Anadolu Hayat Emek.
|7,45
|0,13
|22,43
|Anadolu Isuzu
|14,32
|1,78
|17,67
|Anadolu Sigorta
|6,29
|-0,16
|51,44
|Anel Elektrik
|5,58
|0,72
|74,09
|Arçelik
|23,02
|-0,26
|10,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,72
|-0,60
|Arena Bilgisayar
|37,00
|-2,12
|407,89
|Armada Bilgisayar
|75,25
|-4,08
|359,12
|Arsan Tekstil
|5,39
|-0,19
|50,56
|Artı Yatırım Holding
|6,01
|641,98
|Aselsan
|16,57
|-0,60
|58,73
|Ata GMYO
|3,53
|1,73
|-22,08
|Atakule GMYO
|2,37
|-1,66
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|2,40
|140,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|0,00
|58,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,21
|0,30
|-1,46
|Avrasya GMYO
|2,30
|0,44
|52,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,53
|4,98
|39,01
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.445,70
|0,01
|12,43
|Avrupa Yatırım Holding
|2,35
|-4,08
|52,60
|Ayen Enerji
|5,41
|0,00
|55,91
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,09
|223,74
|Aygaz
|11,34
|-0,70
|-6,64
|Bagfaş
|15,75
|-0,06
|-6,36
|Bak Ambalaj
|12,20
|0,99
|67,48
|Balatacılar Balatacılık
|3,60
|190,32
|Bantaş Ambalaj
|4,02
|0,75
|59,52
|Banvit
|25,08
|-2,03
|35,06
|Baştaş Başkent Çimento
|4,85
|87,26
|Batı Çimento
|3,71
|1,64
|12,08
|Batısöke Çimento
|1,77
|0,57
|35,11
|Bayrak Taban Sanayi
|7,29
|2,39
|Bera Holding
|9,63
|-0,72
|150,13
|Berkosan Yalıtım
|6,27
|-3,54
|128,83
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,39
|-2,87
|38,37
|Beyaz Filo
|7,07
|9,95
|125,89
|Bilici Yatırım
|5,14
|-0,19
|79,32
|Bim Mağazalar
|69,40
|-0,29
|50,19
|Birko Mensucat
|0,61
|8,93
|96,77
|Birlik Mensucat
|2,90
|2,11
|154,39
|Bizim Mağazaları
|15,50
|-0,70
|38,76
|Bomonti Elektrik
|5,30
|0,95
|314,06
|Borusan Mannesmann
|13,82
|1,62
|20,70
|Borusan Yat. Paz.
|106,10
|3,41
|77,09
|Bosch Fren Sistemleri
|912,80
|-0,13
|217,19
|Bossa
|10,10
|1,30
|25,31
|Brisa
|11,53
|-0,60
|22,93
|Burçelik
|21,16
|-1,49
|264,20
|Burçelik Vana
|59,50
|3,03
|512,77
|Bursa Çimento
|5,87
|-0,84
|46,63
|Carrefoursa
|14,90
|9,96
|216,35
|Casa Emtia Petrol
|29,86
|218,00
|Ceo Event Medya
|4,31
|-0,46
|17,69
|Coca Cola İçecek
|44,62
|-1,15
|17,86
|Cosmos Yat. Holding
|5,00
|145,10
|Credıtwest Faktorıng
|4,80
|-4,19
|66,67
|Çelebi
|70,15
|0,14
|-29,39
|Çelik Halat
|12,25
|0,41
|88,46
|Çemaş Döküm
|1,66
|0,61
|32,43
|Çemtaş
|12,05
|0,50
|48,23
|Çimbeton
|106,90
|4,70
|159,09
|Çimentaş
|38,02
|5,14
|153,47
|Çimsa
|12,21
|0,41
|34,47
|Çuhadaroğlu Metal
|5,27
|-1,31
|65,20
|Dagi Giyim
|11,05
|-0,45
|342,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,54
|0,40
|233,63
|Dardanel
|12,19
|221,64
|Datagate Bilgisayar
|11,07
|0,18
|41,74
|Demısaş Döküm
|6,56
|8,43
|88,51
|Denge Holding
|3,06
|123,36
|Deniz GMYO
|3,09
|0,98
|46,85
|Denizli Cam
|7,55
|-1,31
|-9,47
|Derimod
|7,69
|0,39
|7,70
|Derlüks Deri
|8,14
|-0,12
|101,20
|Desa Deri
|6,30
|-2,93
|38,77
|Despec Bilgisayar
|9,64
|-0,92
|127,36
|Deva Holding
|19,48
|-2,11
|118,20
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|7,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,83
|134,62
|Ditaş Doğan
|32,44
|-1,40
|240,93
|DO-CO
|324,70
|0,03
|-42,43
|Doğan Burda
|22,60
|272,32
|Doğan Holding
|2,25
|1,81
|25,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|1,02
|79,39
|Doğusan
|3,65
|-0,82
|75,48
|Doğuş GMYO
|10,86
|-1,36
|139,74
|Doğuş Otomotiv
|14,72
|-0,47
|54,62
|Döktaş Dökümcülük
|34,96
|2,82
|10,47
|Duran Doğan Basım
|18,80
|2,12
|33,90
|Dyo Boya
|6,73
|0,00
|37,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,81
|-0,15
|86,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,76
|3,93
|94,76
|Edip Gayrimenkul
|3,43
|9,94
|146,76
|Ege Endüstri
|760,00
|0,66
|35,10
|Ege Gübre
|116,80
|-7,45
|136,94
|Ege Profil
|18,66
|3,15
|55,89
|Ege Seramik
|6,18
|1,31
|68,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,25
|290,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,95
|7,95
|375,00
|Egeplast
|16,84
|34,72
|Ekiz Kimya
|11,63
|1806,56
|Emek Elektrik
|3,57
|-0,83
|124,53
|Eminiş Ambalaj
|15,52
|921,05
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|-0,56
|22,96
|Enerjisa Enerji
|8,48
|-1,62
|25,89
|Enka İnşaat
|6,71
|0,00
|20,21
|Erbosan
|24,14
|-0,25
|-3,36
|Ereğli Demir Çelik
|9,21
|1,21
|4,56
|Ersu Gıda
|4,53
|-1,31
|118,84
|Escort Teknoloji
|3,84
|2,40
|176,26
|Etiler Gıda
|3,14
|168,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,34
|-5,26
|45,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,49
|7,79
|108,57
|Euro Yat. Ort.
|2,10
|-1,41
|86,54
|Euro Yatırım Holding
|2,12
|-0,47
|41,33
|Fade Gıda
|6,81
|Fenerbahçe Futbol
|29,94
|-6,61
|106,91
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.154,10
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,30
|2,87
|-5,91
|F-M İzmit Piston
|104,20
|3,17
|120,00
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,67
|1,85
|64,76
|Ford Otosan
|89,85
|-1,21
|35,90
|Formet Çelik Kapı
|3,24
|-1,22
|8,00
|Frigo Pak Gıda
|23,50
|235,46
|Galatasaray Sportif
|3,68
|-3,92
|81,28
|Garanti Bankası
|6,68
|-0,45
|-40,04
|Garanti Faktoring
|10,78
|0,84
|178,55
|Garanti Yat. Ort.
|2,65
|2,71
|148,13
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,95
|-0,44
|184,58
|Gedik Yatırım Holding
|24,10
|-0,50
|213,39
|Gediz Ambalaj
|17,94
|6,09
|165,38
|Gentaş
|2,85
|-0,35
|38,21
|Gersan Elektrik
|6,78
|0,15
|112,54
|Global Men. Değ.
|4,68
|-0,21
|148,94
|Global Yat. Holding
|4,35
|0,00
|-10,68
|Good-Year
|4,94
|0,41
|21,98
|Göltaş Çimento
|27,14
|0,44
|52,56
|Gözde Girişim
|5,37
|-1,10
|4,47
|GSD Denizcilik
|4,34
|-0,23
|69,53
|GSD Holding
|2,10
|0,48
|40,94
|Gübre Fabrik.
|28,30
|-0,35
|213,05
|Güler Yat. Holding
|16,51
|0,79
|713,30
|Halk GMYO
|2,42
|1,26
|107,79
|Hatay Tekstil
|11,98
|-0,33
|77,90
|Hedef Girişim
|3,99
|3,10
|67,21
|Hektaş
|12,30
|-0,81
|53,37
|HUB Girişim
|18,48
|-0,75
|96,83
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|6,29
|63,16
|ICBC Turkey Bank
|7,40
|-1,99
|40,42
|İdealist Danışmanlık
|7,10
|7,58
|113,86
|İdealist GMYO
|5,71
|-0,70
|86,60
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|-1,74
|-27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|0,00
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|5,18
|2,17
|14,10
|İhlas Holding
|1,07
|-1,83
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|-0,83
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|14,32
|0,00
|52,67
|Info Yatırım
|9,45
|6,78
|94,34
|İntema
|19,00
|1,28
|105,18
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|-0,17
|55,83
|İskenderun Demir Çelik
|7,22
|0,28
|-7,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi