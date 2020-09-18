Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,23 -4,73 127,42
Acıpayam Selüloz 12,04 -0,82 90,67
Adel Kalemcilik 19,79 -5,04 26,05
Adese Alışveriş Ticaret 2,18 1,40 52,63
Afyon Çimento 4,22 0,00 85,23
Ak Enerji 2,06 1,48 88,99
Akbank 4,89 0,41 -39,70
Akçansa 12,91 -1,15 33,17
Akdeniz Yatırım Hold. 5,89 -4,54 179,15
Akfen GMYO 3,31 0,00 -18,27
Akın Tekstil 17,24 -1,77 25,02
Akiş GMYO 2,86 -0,69 -8,70
Akmerkez GMYO 49,70 -2,64 121,83
Aksa 6,86 0,29 -2,05
Aksa Enerji 5,91 0,68 55,53
Aksigorta 7,34 -0,81 35,48
Aksu Enerji 10,69 -0,93 -28,11
Alarko Carrıer 104,00 -3,53 74,13
Alarko GMYO 16,52 2,55 12,40
Alarko Holding 5,63 1,81 -5,38
Albaraka Türk 1,53 1,32 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 26,28 -0,15 118,27
Alkim Kağıt 14,13 -1,26 160,71
Alkim Kimya 14,03 0,57 126,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,41 2,17 243,90
Altınyunus Çeşme 70,60 0,14 606,71
Anadolu Cam 5,57 0,18 31,59
Anadolu Efes 20,90 1,16 -1,78
Anadolu Grubu Holding 18,32 -0,97 4,15
Anadolu Hayat Emek. 7,44 0,13 22,27
Anadolu Isuzu 14,34 -1,31 17,83
Anadolu Sigorta 6,40 0,16 54,09
Anel Elektrik 5,55 0,18 73,15
Arçelik 23,82 1,10 14,30
ARD Bilişim Teknolojileri 31,84 7,06
Arena Bilgisayar 35,90 -2,55 392,79
Armada Bilgisayar 90,50 5,11 452,17
Arsan Tekstil 5,35 -0,74 49,44
Artı Yatırım Holding 7,27 9,98 797,53
Aselsan 16,69 0,24 59,88
Ata GMYO 3,56 0,85 -21,41
Atakule GMYO 2,39 0,42 24,48
Atlantis Yatırım Holding 2,34 0,00 134,00
Atlas Yat. Ort. 1,52 0,00 57,26
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,40 0,75 -0,04
Avrasya GMYO 2,35 0,00 55,63
Avrasya Petrol ve Tur. 2,55 2,41 40,11
Avrasya Stratejik GMYF 1.445,70 0,00 12,43
Avrupa Yatırım Holding 2,65 9,50 72,08
Ayen Enerji 5,45 0,18 57,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,39 9,67 283,11
Aygaz 11,34 0,35 -6,64
Bagfaş 16,27 3,76 -3,27
Bak Ambalaj 12,70 3,25 74,34
Balatacılar Balatacılık 4,32 9,09 248,39
Bantaş Ambalaj 4,10 -1,20 62,70
Banvit 25,24 -0,79 35,92
Baştaş Başkent Çimento 4,80 4,80 85,33
Batı Çimento 3,75 1,08 13,29
Batısöke Çimento 1,79 0,56 36,64
Bayrak Taban Sanayi 7,21 -0,41
Bera Holding 9,34 -0,85 142,60
Berkosan Yalıtım 5,80 -3,33 111,68
Beşiktaş Futbol Yat. 3,39 0,00 38,37
Beyaz Filo 7,50 6,08 139,63
Bilici Yatırım 5,08 0,20 77,22
Bim Mağazalar 69,90 -0,43 51,27
Birko Mensucat 0,55 -9,84 77,42
Birlik Mensucat 2,74 -6,80 140,35
Bizim Mağazaları 15,54 0,19 39,12
Bomonti Elektrik 6,34 9,88 395,31
Borusan Mannesmann 13,35 -1,84 16,59
Borusan Yat. Paz. 106,50 -5,59 77,76
Bosch Fren Sistemleri 877,50 -1,18 204,92
Bossa 10,37 -0,58 28,66
Brisa 11,71 0,77 24,85
Burçelik 21,04 -0,47 262,13
Burçelik Vana 58,75 0,00 505,05
Bursa Çimento 5,87 0,51 46,63
Carrefoursa 16,23 8,93 244,59
Casa Emtia Petrol 31,20 -0,13 232,27
Ceo Event Medya 4,28 -0,47 16,87
Coca Cola İçecek 45,30 1,52 19,65
Cosmos Yat. Holding 6,05 10,00 196,57
Credıtwest Faktorıng 4,58 -3,78 59,03
Çelebi 69,45 -0,64 -30,09
Çelik Halat 12,31 0,00 89,38
Çemaş Döküm 1,62 -1,82 29,24
Çemtaş 12,32 1,57 51,56
Çimbeton 105,00 -6,50 154,48
Çimentaş 35,64 -9,77 137,60
Çimsa 12,52 0,16 37,89
Çuhadaroğlu Metal 6,13 4,43 92,16
Dagi Giyim 11,33 -1,48 353,20
Dagi Yatırım Holding 7,41 -3,14 227,88
Dardanel 12,34 -0,32 225,59
Datagate Bilgisayar 11,33 1,52 45,07
Demısaş Döküm 7,31 9,92 110,06
Denge Holding 3,69 9,82 169,34
Deniz GMYO 3,28 5,81 55,88
Denizli Cam 7,18 -3,23 -13,91
Derimod 8,07 -4,16 13,03
Derlüks Deri 8,15 0,62 101,44
Desa Deri 6,41 -2,73 41,19
Despec Bilgisayar 9,86 0,72 132,55
Deva Holding 19,30 -0,67 116,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım 7,85 6,51
Diriteks Diriliş Tekstil 1,81 -9,95 132,05
Ditaş Doğan 31,94 -3,21 235,68
DO-CO 323,50 -0,09 -42,64
Doğan Burda 20,34 0,00 235,09
Doğan Holding 2,29 1,33 27,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 -3,14 68,48
Doğusan 3,67 -0,54 76,44
Doğuş GMYO 10,93 -1,53 141,28
Doğuş Otomotiv 15,07 -0,66 58,30
Döktaş Dökümcülük 34,06 -4,59 7,63
Duran Doğan Basım 18,90 -1,31 34,62
Dyo Boya 6,83 1,49 39,39
Eczacıbaşı İlaç 6,69 -0,74 83,26
Eczacıbaşı Yatırım 19,13 -0,83 98,60
Edip Gayrimenkul 3,45 0,58 148,20
Ege Endüstri 746,60 -0,59 32,71
Ege Gübre 117,80 3,70 138,97
Ege Profil 18,43 -1,18 53,97
Ege Seramik 6,49 3,02 76,43
Egeli & Co Tarım Girişim 1,05 -7,08 228,13
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 -5,61 158,97
Egeli&Co Yatırım Holding 0,75 -6,25 275,00
Egeplast 17,06 6,29 36,48
Ekiz Kimya 9,43 -9,93 1445,90
Emek Elektrik 3,55 0,57 123,27
Eminiş Ambalaj 18,77 9,96 1134,87
Emlak Konut GMYO 1,79 0,56 23,65
Enerjisa Enerji 8,68 0,12 28,86
Enka İnşaat 6,75 0,75 20,93
Erbosan 23,90 -0,08 -4,32
Ereğli Demir Çelik 9,23 -0,86 4,79
Ersu Gıda 4,53 0,00 118,84
Escort Teknoloji 3,77 -0,26 171,22
Etiler Gıda 3,45 0,00 195,48
Euro Kapital Yat. Ort. 2,37 1,28 47,78
Euro Trend Yat. Ort. 2,79 9,84 133,70
Euro Yat. Ort. 2,18 1,40 93,65
Euro Yatırım Holding 2,17 -0,46 44,67
Fade Gıda 7,16 5,29
Fenerbahçe Futbol 29,56 2,43 104,28
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,70 0,05
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,32 -1,59 -5,47
F-M İzmit Piston 114,60 3,15 141,96
Fonet Bilgi Teknolojileri 13,17 0,84 71,26
Ford Otosan 89,95 -1,69 36,05
Formet Çelik Kapı 3,23 0,31 7,67
Frigo Pak Gıda 22,50 -4,17 221,18
Galatasaray Sportif 3,74 -0,80 84,24
Garanti Bankası 6,70 0,15 -39,86
Garanti Faktoring 10,96 0,09 183,20
Garanti Yat. Ort. 2,55 -1,16 138,76
Gedik Y. Men. Değ. 8,96 -0,22 184,90
Gedik Yatırım Holding 24,68 2,07 220,94
Gediz Ambalaj 18,50 6,94 173,67
Gentaş 2,95 0,68 43,06
Gersan Elektrik 6,82 -0,15 113,79
Global Men. Değ. 4,85 -5,83 157,98
Global Yat. Holding 4,39 0,23 -9,86
Good-Year 5,00 0,60 23,46
Göltaş Çimento 26,58 -0,45 49,41
Gözde Girişim 5,48 1,11 6,61
GSD Denizcilik 4,36 -0,23 70,31
GSD Holding 2,11 0,48 41,61
Gübre Fabrik. 28,30 0,86 213,05
Güler Yat. Holding 16,14 0,19 695,07
Halk GMYO 2,52 4,13 116,38
Hatay Tekstil 11,86 -0,42 76,12
Hedef Girişim 3,96 -1,25 65,95
Hektaş 12,91 2,46 60,97
HUB Girişim 18,52 0,11 97,26
Hürriyet Gzt. 1,83 -1,08 60,53
ICBC Turkey Bank 7,32 -3,56 38,90
İdealist Danışmanlık 7,77 9,44 134,04
İdealist GMYO 5,65 -0,18 84,64
İhlas Ev Aletleri 2,25 0,90 -28,12
İhlas Gayrimenkul 1,46 0,69 21,67
İhlas Gazetecilik 5,39 0,56 18,72
İhlas Holding 1,07 0,94 17,58
İhlas Yayın Holding 1,22 3,39 46,34
İndeks Bilgisayar 15,06 4,08 60,56
Info Yatırım 9,38 -3,60 92,90
İntema 18,94 0,42 104,54
İpek Doğal Enerji 12,24 2,34 58,55
İskenderun Demir Çelik 7,21 -0,83 -7,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bilgisayar, Yatırım, Holding, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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