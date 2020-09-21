Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,09 1,74 119,89 Acıpayam Selüloz 12,23 1,33 93,68 Adel Kalemcilik 19,45 -0,51 23,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,14 -0,93 49,83 Afyon Çimento 4,14 -0,48 81,72 Ak Enerji 2,03 -0,98 86,24 Akbank 4,79 -1,64 -40,94 Akçansa 12,71 -0,70 31,11 Akdeniz Yatırım Hold. 5,55 -2,12 163,03 Akfen GMYO 3,75 9,97 -7,41 Akın Tekstil 16,64 -0,89 20,67 Akiş GMYO 2,86 0,35 -8,70 Akmerkez GMYO 45,98 -4,53 105,22 Aksa 6,88 0,44 -1,76 Aksa Enerji 5,95 1,36 56,58 Aksigorta 7,20 -1,50 32,89 Aksu Enerji 10,59 -0,09 -28,78 Alarko Carrıer 112,10 2,47 87,69 Alarko GMYO 16,30 0,68 10,90 Alarko Holding 5,59 -0,71 -6,05 Albaraka Türk 1,48 -1,99 -3,27 Alcatel Lucent Teletaş 25,96 -0,76 115,61 Alkim Kağıt 14,70 4,11 171,23 Alkim Kimya 14,82 5,71 138,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 2,86 251,22 Altınyunus Çeşme 85,30 9,99 753,85 Anadolu Cam 5,59 0,54 32,06 Anadolu Efes 20,68 -1,52 -2,81 Anadolu Grubu Holding 17,88 -0,94 1,65 Anadolu Hayat Emek. 7,46 -0,13 22,59 Anadolu Isuzu 13,98 -1,13 14,87 Anadolu Sigorta 6,40 -0,62 54,09 Anel Elektrik 5,37 -2,19 67,54 Arçelik 23,70 -1,17 13,72 ARD Bilişim Teknolojileri 33,12 5,54 Arena Bilgisayar 36,18 1,06 396,64 Armada Bilgisayar 92,00 0,77 461,32 Arsan Tekstil 5,70 1,60 59,22 Artı Yatırım Holding 7,99 9,90 886,42 Aselsan 16,47 -0,60 57,77 Ata GMYO 3,47 -1,14 -23,40 Atakule GMYO 2,34 0,86 21,87 Atlantis Yatırım Holding 2,29 1,33 129,00 Atlas Yat. Ort. 1,48 -1,33 53,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,31 0,38 -0,71 Avrasya GMYO 2,29 0,00 51,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,45 -0,41 34,62 Avrasya Stratejik GMYF 1.445,90 0,01 12,44 Avrupa Yatırım Holding 2,91 9,40 88,96 Ayen Enerji 5,45 0,55 57,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,50 1,31 288,13 Aygaz 11,17 -0,98 -8,04 Bagfaş 16,34 0,99 -2,85 Bak Ambalaj 13,13 3,47 80,24 Balatacılar Balatacılık 4,76 9,93 283,87 Bantaş Ambalaj 3,95 -1,25 56,75 Banvit 24,96 -1,42 34,41 Baştaş Başkent Çimento 5,53 9,94 113,51 Batı Çimento 3,80 1,60 14,80 Batısöke Çimento 1,74 -1,14 32,82 Bayrak Taban Sanayi 7,23 0,42 Bera Holding 9,38 -0,85 143,64 Berkosan Yalıtım 5,97 1,36 117,88 Beşiktaş Futbol Yat. 3,61 -0,82 47,35 Beyaz Filo 8,54 9,91 172,86 Bilici Yatırım 5,21 1,36 81,76 Bim Mağazalar 69,60 -0,78 50,62 Birko Mensucat 0,60 5,26 93,55 Birlik Mensucat 2,64 -3,30 131,58 Bizim Mağazaları 15,47 -0,32 38,50 Bomonti Elektrik 6,90 8,83 439,06 Borusan Mannesmann 13,28 -0,08 15,98 Borusan Yat. Paz. 111,20 -0,80 85,60 Bosch Fren Sistemleri 855,50 -1,72 197,28 Bossa 10,04 -1,76 24,57 Brisa 11,34 -1,39 20,91 Burçelik 20,92 -1,78 260,07 Burçelik Vana 57,00 0,00 487,02 Bursa Çimento 5,81 -0,68 45,13 Carrefoursa 18,02 9,95 282,59 Casa Emtia Petrol 30,48 1,53 224,60 Ceo Event Medya 4,24 -0,24 15,78 Coca Cola İçecek 44,78 -1,24 18,28 Cosmos Yat. Holding 6,65 9,92 225,98 Credıtwest Faktorıng 4,44 -1,11 54,17 Çelebi 68,10 -1,59 -31,45 Çelik Halat 12,15 -0,82 86,92 Çemaş Döküm 1,60 0,00 27,64 Çemtaş 12,11 -0,16 48,97 Çimbeton 104,60 3,46 153,51 Çimentaş 35,06 -1,41 133,73 Çimsa 12,34 0,65 35,90 Çuhadaroğlu Metal 5,47 -0,91 71,47 Dagi Giyim 12,26 6,15 390,40 Dagi Yatırım Holding 7,47 -0,66 230,53 Dardanel 12,16 -0,49 220,84 Datagate Bilgisayar 11,23 1,17 43,79 Demısaş Döküm 7,38 0,96 112,07 Denge Holding 3,56 2,01 159,85 Deniz GMYO 3,17 -0,31 50,65 Denizli Cam 7,04 -1,68 -15,59 Derimod 8,24 0,49 15,41 Derlüks Deri 8,30 0,00 105,15 Desa Deri 6,36 -0,63 40,09 Despec Bilgisayar 10,12 2,53 138,68 Deva Holding 19,32 -0,10 116,40 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,91 10,00 Diriteks Diriliş Tekstil 1,80 -3,74 130,77 Ditaş Doğan 32,00 1,20 236,31 DO-CO 319,80 -0,84 -43,30 Doğan Burda 20,34 0,00 235,09 Doğan Holding 2,34 0,86 30,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,53 -3,07 53,33 Doğusan 3,61 -1,37 73,56 Doğuş GMYO 10,54 -2,41 132,67 Doğuş Otomotiv 14,81 -1,27 55,57 Döktaş Dökümcülük 32,86 2,24 3,84 Duran Doğan Basım 18,75 -0,05 33,55 Dyo Boya 6,70 -1,47 36,73 Eczacıbaşı İlaç 6,64 0,30 81,89 Eczacıbaşı Yatırım 19,50 1,83 102,44 Edip Gayrimenkul 3,30 1,23 137,41 Ege Endüstri 731,90 -1,49 30,10 Ege Gübre 118,00 -0,67 139,37 Ege Profil 21,34 10,00 78,28 Ege Seramik 6,25 -2,80 69,91 Egeli & Co Tarım Girişim 1,12 7,69 250,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,09 9,00 179,49 Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 5,41 290,00 Egeplast 17,05 0,00 36,40 Ekiz Kimya 9,70 0,00 1490,16 Emek Elektrik 3,70 2,78 132,70 Eminiş Ambalaj 20,64 9,96 1257,89 Emlak Konut GMYO 1,76 -1,12 21,57 Enerjisa Enerji 8,76 0,69 30,05 Enka İnşaat 6,99 -2,92 25,22 Erbosan 23,46 -1,01 -6,08 Ereğli Demir Çelik 9,14 -0,87 3,76 Ersu Gıda 4,89 6,07 136,23 Escort Teknoloji 3,79 1,07 172,66 Etiler Gıda 3,30 0,00 182,63 Euro Kapital Yat. Ort. 2,35 3,52 46,53 Euro Trend Yat. Ort. 3,06 9,68 156,32 Euro Yat. Ort. 2,13 1,43 89,21 Euro Yatırım Holding 2,19 5,29 46,00 Fade Gıda 6,96 -1,00 Fenerbahçe Futbol 34,06 7,31 135,38 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,40 -0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,57 3,86 0,00 F-M İzmit Piston 134,40 9,98 183,77 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,16 -2,41 58,13 Ford Otosan 89,15 -0,83 34,84 Formet Çelik Kapı 3,24 -1,22 8,00 Frigo Pak Gıda 21,94 -1,26 213,19 Galatasaray Sportif 4,20 5,53 106,90 Garanti Bankası 6,59 -1,05 -40,84 Garanti Faktoring 10,85 -0,46 180,36 Garanti Yat. Ort. 2,45 -3,16 129,40 Gedik Y. Men. Değ. 8,92 -0,22 183,63 Gedik Yatırım Holding 24,20 -0,41 214,69 Gediz Ambalaj 18,43 0,38 172,63 Gentaş 2,88 -2,04 39,67 Gersan Elektrik 6,83 0,44 114,11 Global Men. Değ. 4,71 -3,09 150,53 Global Yat. Holding 4,36 0,23 -10,47 Good-Year 4,89 -1,81 20,74 Göltaş Çimento 25,14 -1,80 41,32 Gözde Girişim 5,35 -1,11 4,09 GSD Denizcilik 4,34 -1,14 69,53 GSD Holding 2,09 -0,95 40,27 Gübre Fabrik. 29,62 1,93 227,65 Güler Yat. Holding 16,03 -0,56 689,66 Halk GMYO 2,54 1,60 118,10 Hatay Tekstil 11,66 -0,26 73,15 Hedef Girişim 3,94 1,03 65,11 Hektaş 12,70 -1,55 58,35 HUB Girişim 18,12 -1,74 93,00 Hürriyet Gzt. 1,83 0,55 60,53 ICBC Turkey Bank 7,12 -1,52 35,10 İdealist Danışmanlık 8,19 9,93 146,69 İdealist GMYO 5,66 0,00 84,97 İhlas Ev Aletleri 2,22 0,00 -29,07 İhlas Gayrimenkul 1,43 -0,69 19,17 İhlas Gazetecilik 5,20 0,58 14,54 İhlas Holding 1,06 0,95 16,48 İhlas Yayın Holding 1,23 2,50 47,54 İndeks Bilgisayar 15,53 4,37 65,57 Info Yatırım 9,52 4,62 95,78 İntema 20,94 9,98 126,13 İpek Doğal Enerji 12,10 -0,58 56,74 İskenderun Demir Çelik 7,22 -0,82 -7,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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