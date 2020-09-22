Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,27 3,14 129,57 Acıpayam Selüloz 12,32 6,30 95,10 Adel Kalemcilik 18,86 -0,68 20,13 Adese Alışveriş Ticaret 2,13 2,40 49,13 Afyon Çimento 4,02 -0,50 76,45 Ak Enerji 1,96 0,00 79,82 Akbank 4,73 0,21 -41,68 Akçansa 12,87 1,74 32,76 Akdeniz Yatırım Hold. 5,63 7,03 166,82 Akfen GMYO 3,49 -6,93 -13,83 Akın Tekstil 15,92 0,63 15,45 Akiş GMYO 2,75 0,36 -12,21 Akmerkez GMYO 51,00 -3,68 127,63 Aksa 7,09 2,75 1,24 Aksa Enerji 5,73 0,00 50,79 Aksigorta 7,12 -0,84 31,42 Aksu Enerji 10,48 0,96 -29,52 Alarko Carrıer 107,90 -0,09 80,66 Alarko GMYO 15,67 -1,14 6,61 Alarko Holding 5,57 1,09 -6,39 Albaraka Türk 1,46 0,00 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 25,12 -0,71 108,64 Alkim Kağıt 13,98 -0,29 157,94 Alkim Kimya 14,15 -0,98 128,15 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,38 -1,43 236,59 Altınyunus Çeşme 93,80 9,96 838,94 Anadolu Cam 5,65 -0,53 33,48 Anadolu Efes 20,50 1,89 -3,66 Anadolu Grubu Holding 17,92 0,50 1,88 Anadolu Hayat Emek. 7,42 -0,40 21,94 Anadolu Isuzu 13,60 -0,15 11,75 Anadolu Sigorta 6,43 1,26 54,81 Anel Elektrik 5,21 -0,76 62,55 Arçelik 23,00 -0,35 10,36 ARD Bilişim Teknolojileri 32,14 -3,13 Arena Bilgisayar 36,02 -1,32 394,44 Armada Bilgisayar 75,80 -7,79 362,48 Arsan Tekstil 5,61 -1,58 56,70 Artı Yatırım Holding 7,38 -7,63 811,11 Aselsan 16,15 -0,43 54,71 Ata GMYO 3,55 -1,93 -21,63 Atakule GMYO 2,31 2,21 20,31 Atlantis Yatırım Holding 2,20 -4,76 120,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 0,00 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,38 0,60 -0,19 Avrasya GMYO 2,08 0,00 37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 1,30 28,02 Avrasya Stratejik GMYF 1.446,20 0,02 12,47 Avrupa Yatırım Holding 2,95 1,03 91,56 Ayen Enerji 5,43 -0,18 56,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,52 -6,27 289,04 Aygaz 10,86 -0,82 -10,59 Bagfaş 16,14 2,15 -4,04 Bak Ambalaj 12,65 -5,46 73,65 Balatacılar Balatacılık 5,23 9,87 321,77 Bantaş Ambalaj 3,79 -0,26 50,40 Banvit 24,86 1,06 33,87 Baştaş Başkent Çimento 6,08 9,95 134,75 Batı Çimento 3,66 -1,08 10,57 Batısöke Çimento 1,69 0,00 29,01 Bayrak Taban Sanayi 6,68 -1,76 Bera Holding 9,25 -0,75 140,26 Berkosan Yalıtım 6,17 6,75 125,18 Beşiktaş Futbol Yat. 3,79 -0,79 54,69 Beyaz Filo 9,39 9,95 200,02 Bilici Yatırım 4,98 0,00 73,73 Bim Mağazalar 69,65 1,24 50,73 Birko Mensucat 0,68 9,68 119,35 Birlik Mensucat 2,65 1,15 132,46 Bizim Mağazaları 15,72 1,62 40,73 Bomonti Elektrik 6,00 -7,41 368,75 Borusan Mannesmann 13,00 0,39 13,54 Borusan Yat. Paz. 116,40 3,37 94,28 Bosch Fren Sistemleri 816,90 -1,96 183,86 Bossa 11,09 -1,33 37,59 Brisa 11,06 -0,18 17,92 Burçelik 20,16 -1,66 246,99 Burçelik Vana 52,15 -5,18 437,08 Bursa Çimento 5,72 0,70 42,88 Carrefoursa 19,82 9,99 320,81 Casa Emtia Petrol 34,00 6,25 262,09 Ceo Event Medya 4,15 0,97 13,32 Coca Cola İçecek 44,40 -0,45 17,28 Cosmos Yat. Holding 7,31 9,92 258,33 Credıtwest Faktorıng 4,68 9,60 62,50 Çelebi 66,90 0,00 -32,66 Çelik Halat 11,70 -1,10 80,00 Çemaş Döküm 1,53 -0,65 22,06 Çemtaş 12,64 1,77 55,49 Çimbeton 100,20 -1,47 142,85 Çimentaş 32,00 -3,90 113,33 Çimsa 12,43 2,90 36,89 Çuhadaroğlu Metal 5,41 0,56 69,59 Dagi Giyim 12,30 0,08 392,00 Dagi Yatırım Holding 7,21 -1,10 219,03 Dardanel 12,90 2,79 240,37 Datagate Bilgisayar 10,69 0,47 36,88 Demısaş Döküm 6,18 -6,08 77,59 Denge Holding 3,74 1,08 172,99 Deniz GMYO 3,08 0,00 46,38 Denizli Cam 6,83 -1,44 -18,11 Derimod 7,46 0,27 4,48 Derlüks Deri 8,18 0,74 102,19 Desa Deri 6,10 0,00 34,36 Despec Bilgisayar 9,95 -1,87 134,67 Deva Holding 18,95 0,11 112,26 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,91 0,00 Diriteks Diriliş Tekstil 1,75 -4,37 124,36 Ditaş Doğan 30,84 0,13 224,12 DO-CO 309,60 -0,96 -45,11 Doğan Burda 19,02 -4,90 213,34 Doğan Holding 2,29 0,00 27,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,50 1,21 51,52 Doğusan 3,56 -0,56 71,15 Doğuş GMYO 10,12 -1,36 123,40 Doğuş Otomotiv 14,68 0,75 54,20 Döktaş Dökümcülük 30,78 0,92 -2,74 Duran Doğan Basım 18,09 1,46 28,85 Dyo Boya 6,44 -1,08 31,43 Eczacıbaşı İlaç 6,69 0,30 83,26 Eczacıbaşı Yatırım 19,28 -0,21 100,16 Edip Gayrimenkul 3,03 -1,62 117,99 Ege Endüstri 724,60 0,95 28,80 Ege Gübre 113,30 -1,48 129,84 Ege Profil 23,46 9,93 95,99 Ege Seramik 6,20 -0,80 68,55 Egeli & Co Tarım Girişim 1,20 5,26 275,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,18 7,27 202,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,79 0,00 295,00 Egeplast 19,50 4,00 56,00 Ekiz Kimya 10,55 0,48 1629,51 Emek Elektrik 3,66 0,00 130,19 Eminiş Ambalaj 22,70 9,98 1393,42 Emlak Konut GMYO 1,74 0,58 20,19 Enerjisa Enerji 8,68 -0,69 28,86 Enka İnşaat 6,89 0,15 23,43 Erbosan 22,66 -0,53 -9,29 Ereğli Demir Çelik 9,12 0,66 3,54 Ersu Gıda 5,14 7,08 148,31 Escort Teknoloji 3,75 3,02 169,78 Etiler Gıda 3,18 -0,63 172,35 Euro Kapital Yat. Ort. 2,33 1,30 45,28 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 9,80 181,45 Euro Yat. Ort. 2,11 0,48 87,43 Euro Yatırım Holding 2,14 0,47 42,67 Fade Gıda 6,47 -3,29 Fenerbahçe Futbol 34,70 -0,57 139,81 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.154,90 0,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,70 2,40 2,84 F-M İzmit Piston 129,00 -4,02 172,37 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,80 6,67 66,45 Ford Otosan 88,75 0,74 34,24 Formet Çelik Kapı 3,48 9,78 16,00 Frigo Pak Gıda 21,00 0,00 199,77 Galatasaray Sportif 4,63 5,95 128,08 Garanti Bankası 6,47 -0,15 -41,92 Garanti Faktoring 10,50 -1,41 171,32 Garanti Yat. Ort. 2,66 7,69 149,06 Gedik Y. Men. Değ. 8,78 0,11 179,18 Gedik Yatırım Holding 24,16 1,00 214,17 Gediz Ambalaj 17,76 5,09 162,72 Gentaş 2,80 -0,71 35,79 Gersan Elektrik 7,10 0,14 122,57 Global Men. Değ. 4,59 -0,43 144,15 Global Yat. Holding 4,26 0,24 -12,53 Good-Year 4,87 0,21 20,25 Göltaş Çimento 23,54 -2,65 32,32 Gözde Girişim 5,18 -0,58 0,78 GSD Denizcilik 4,24 -0,24 65,63 GSD Holding 2,03 1,00 36,24 Gübre Fabrik. 28,76 -0,48 218,14 Güler Yat. Holding 16,05 -2,07 690,64 Halk GMYO 2,40 0,84 106,07 Hatay Tekstil 11,54 -1,37 71,37 Hedef Girişim 4,00 0,25 67,62 Hektaş 12,29 0,08 53,24 HUB Girişim 17,72 -0,39 88,74 Hürriyet Gzt. 1,75 0,57 53,51 ICBC Turkey Bank 6,76 3,21 28,27 İdealist Danışmanlık 8,87 8,30 167,17 İdealist GMYO 6,27 10,00 104,90 İhlas Ev Aletleri 2,15 -0,46 -31,31 İhlas Gayrimenkul 1,41 1,44 17,50 İhlas Gazetecilik 4,96 -1,00 9,25 İhlas Holding 1,04 1,96 14,29 İhlas Yayın Holding 1,25 1,63 49,94 İndeks Bilgisayar 15,23 0,66 62,37 Info Yatırım 9,67 -0,82 98,86 İntema 23,02 9,93 148,60 İpek Doğal Enerji 11,52 -0,09 49,22 İskenderun Demir Çelik 7,06 0,71 -9,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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