Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,64
|2,20
|149,46
|Acıpayam Selüloz
|14,50
|8,05
|129,62
|Adel Kalemcilik
|19,80
|-0,50
|26,11
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,40
|3,90
|68,03
|Afyon Çimento
|4,07
|0,00
|78,64
|Ak Enerji
|1,98
|-1,00
|81,65
|Akbank
|4,79
|0,63
|-40,94
|Akçansa
|13,08
|0,00
|34,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,45
|-1,27
|158,29
|Akfen GMYO
|3,53
|-0,28
|-12,84
|Akın Tekstil
|15,98
|-0,81
|15,88
|Akiş GMYO
|2,81
|-0,71
|-10,29
|Akmerkez GMYO
|70,40
|10,00
|214,22
|Aksa
|6,98
|-0,57
|-0,33
|Aksa Enerji
|5,80
|-0,51
|52,63
|Aksigorta
|7,27
|-0,68
|34,19
|Aksu Enerji
|10,47
|-0,29
|-29,59
|Alarko Carrıer
|109,00
|2,73
|82,50
|Alarko GMYO
|16,47
|1,04
|12,06
|Alarko Holding
|5,80
|0,00
|-2,52
|Albaraka Türk
|1,49
|0,68
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,34
|-0,71
|110,47
|Alkim Kağıt
|13,54
|-1,53
|149,83
|Alkim Kimya
|13,46
|-1,90
|117,03
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,70
|8,97
|314,63
|Altınyunus Çeşme
|113,40
|9,99
|1035,14
|Anadolu Cam
|5,90
|0,17
|39,38
|Anadolu Efes
|20,82
|0,19
|-2,15
|Anadolu Grubu Holding
|18,09
|-0,55
|2,84
|Anadolu Hayat Emek.
|7,59
|0,40
|24,73
|Anadolu Isuzu
|13,99
|0,29
|14,95
|Anadolu Sigorta
|6,28
|-0,79
|51,20
|Anel Elektrik
|5,36
|-0,19
|67,23
|Arçelik
|23,00
|-0,95
|10,36
|ARD Bilişim Teknolojileri
|29,66
|-1,98
|Arena Bilgisayar
|37,00
|-1,54
|407,89
|Armada Bilgisayar
|77,95
|-4,24
|375,59
|Arsan Tekstil
|5,97
|-1,97
|66,76
|Artı Yatırım Holding
|7,65
|-9,89
|844,44
|Aselsan
|16,31
|-0,31
|56,24
|Ata GMYO
|3,85
|-1,79
|-15,01
|Atakule GMYO
|2,29
|-0,87
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,26
|-0,88
|126,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|1,38
|52,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,76
|1,25
|2,64
|Avrasya GMYO
|2,25
|0,00
|49,01
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,41
|-0,41
|32,42
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,30
|0,01
|12,47
|Avrupa Yatırım Holding
|2,90
|-5,84
|88,31
|Ayen Enerji
|5,88
|-0,17
|69,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|8,20
|-2,26
|274,43
|Aygaz
|11,30
|1,25
|-6,96
|Bagfaş
|16,08
|0,12
|-4,40
|Bak Ambalaj
|12,68
|-0,16
|74,06
|Balatacılar Balatacılık
|6,32
|9,91
|409,68
|Bantaş Ambalaj
|4,08
|0,74
|61,90
|Banvit
|25,36
|1,36
|36,56
|Baştaş Başkent Çimento
|6,99
|4,64
|169,88
|Batı Çimento
|3,88
|0,26
|17,22
|Batısöke Çimento
|1,73
|0,58
|32,06
|Bayrak Taban Sanayi
|6,72
|-1,18
|Bera Holding
|9,05
|-1,63
|135,06
|Berkosan Yalıtım
|6,26
|-3,84
|128,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,63
|-2,68
|48,16
|Beyaz Filo
|9,29
|-9,98
|196,82
|Bilici Yatırım
|5,16
|0,39
|80,01
|Bim Mağazalar
|68,50
|0,00
|48,24
|Birko Mensucat
|0,81
|9,46
|161,29
|Birlik Mensucat
|2,62
|-2,24
|129,82
|Bizim Mağazaları
|15,92
|0,44
|42,52
|Bomonti Elektrik
|8,19
|4,60
|539,84
|Borusan Mannesmann
|13,38
|0,22
|16,86
|Borusan Yat. Paz.
|143,20
|6,07
|139,01
|Bosch Fren Sistemleri
|808,60
|-1,63
|180,98
|Bossa
|10,29
|-0,39
|27,67
|Brisa
|11,26
|-0,44
|20,06
|Burçelik
|20,78
|-0,48
|257,66
|Burçelik Vana
|59,10
|0,00
|508,65
|Bursa Çimento
|6,30
|-1,25
|57,37
|Carrefoursa
|23,98
|10,00
|409,13
|Casa Emtia Petrol
|28,50
|-1,66
|203,51
|Ceo Event Medya
|4,23
|-0,94
|15,50
|Coca Cola İçecek
|44,62
|0,22
|17,86
|Cosmos Yat. Holding
|8,80
|9,45
|331,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,65
|-4,32
|61,46
|Çelebi
|67,15
|-0,07
|-32,41
|Çelik Halat
|11,68
|-2,01
|79,69
|Çemaş Döküm
|1,59
|0,00
|26,84
|Çemtaş
|13,86
|-0,29
|70,50
|Çimbeton
|96,90
|2,00
|134,85
|Çimentaş
|32,48
|1,56
|116,53
|Çimsa
|12,42
|-0,08
|36,78
|Çuhadaroğlu Metal
|5,96
|-0,50
|86,83
|Dagi Giyim
|10,04
|-9,96
|301,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,12
|2,14
|259,29
|Dardanel
|16,69
|9,95
|340,37
|Datagate Bilgisayar
|11,09
|-0,09
|42,00
|Demısaş Döküm
|6,40
|2,24
|83,91
|Denge Holding
|3,75
|-8,54
|173,72
|Deniz GMYO
|3,09
|0,00
|46,85
|Denizli Cam
|7,00
|-0,99
|-16,07
|Derimod
|7,57
|-0,79
|6,02
|Derlüks Deri
|8,14
|-0,73
|101,20
|Desa Deri
|6,11
|-1,13
|34,58
|Despec Bilgisayar
|10,11
|1,30
|138,44
|Deva Holding
|18,76
|-0,90
|110,13
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,41
|0,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,70
|-5,03
|117,95
|Ditaş Doğan
|31,80
|-2,75
|234,21
|DO-CO
|308,30
|-0,87
|-45,34
|Doğan Burda
|19,00
|0,00
|213,01
|Doğan Holding
|2,36
|2,16
|31,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,50
|0,00
|51,52
|Doğusan
|3,68
|1,38
|76,92
|Doğuş GMYO
|10,11
|-0,39
|123,18
|Doğuş Otomotiv
|14,91
|0,74
|56,62
|Döktaş Dökümcülük
|32,22
|0,56
|1,81
|Duran Doğan Basım
|18,78
|0,27
|33,76
|Dyo Boya
|6,72
|0,45
|37,14
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|0,00
|84,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,11
|0,58
|98,39
|Edip Gayrimenkul
|3,28
|-0,30
|135,97
|Ege Endüstri
|721,30
|-0,54
|28,22
|Ege Gübre
|116,70
|-1,27
|136,73
|Ege Profil
|22,12
|2,12
|84,80
|Ege Seramik
|6,37
|-0,62
|73,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,06
|-7,83
|231,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,12
|0,00
|187,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,77
|0,00
|285,00
|Egeplast
|17,19
|-7,98
|37,52
|Ekiz Kimya
|9,60
|0,00
|1473,77
|Emek Elektrik
|3,52
|-1,40
|121,38
|Eminiş Ambalaj
|27,44
|9,94
|1705,26
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-1,15
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,61
|-0,81
|27,82
|Enka İnşaat
|6,81
|-0,58
|22,00
|Erbosan
|23,50
|-0,93
|-5,92
|Ereğli Demir Çelik
|9,15
|0,55
|3,88
|Ersu Gıda
|5,50
|-5,17
|165,70
|Escort Teknoloji
|4,05
|6,86
|191,37
|Etiler Gıda
|3,50
|1,16
|199,76
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,54
|-2,31
|58,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,77
|-8,58
|132,03
|Euro Yat. Ort.
|2,21
|-0,90
|96,31
|Euro Yatırım Holding
|2,59
|3,60
|72,67
|Fade Gıda
|6,67
|-0,60
|Fenerbahçe Futbol
|29,56
|-3,15
|104,28
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,00
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,76
|1,93
|4,16
|F-M İzmit Piston
|123,10
|-1,28
|159,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,56
|-1,26
|63,33
|Ford Otosan
|86,60
|-0,86
|30,98
|Formet Çelik Kapı
|4,20
|9,95
|40,00
|Frigo Pak Gıda
|21,70
|3,93
|209,76
|Galatasaray Sportif
|4,76
|-4,61
|134,48
|Garanti Bankası
|6,59
|0,15
|-40,84
|Garanti Faktoring
|11,07
|-0,45
|186,05
|Garanti Yat. Ort.
|2,53
|0,00
|136,89
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,83
|-0,45
|180,77
|Gediz Ambalaj
|16,93
|-2,14
|150,44
|Gentaş
|2,86
|0,35
|38,70
|Gersan Elektrik
|7,06
|0,71
|121,32
|Global Men. Değ.
|4,67
|-1,06
|148,40
|Global Yat. Holding
|4,28
|0,00
|-12,11
|Good-Year
|5,06
|-1,36
|24,94
|Göltaş Çimento
|25,00
|-2,19
|40,53
|Gözde Girişim
|5,26
|-0,75
|2,33
|GSD Denizcilik
|4,31
|0,00
|68,36
|GSD Holding
|2,06
|0,00
|38,26
|Gübre Fabrik.
|28,76
|-0,28
|218,14
|Güler Yat. Holding
|15,88
|4,20
|682,27
|Halk GMYO
|2,31
|-2,53
|98,35
|Hatay Tekstil
|11,80
|-0,34
|75,23
|Hedef Girişim
|4,51
|5,87
|89,00
|Hektaş
|12,48
|-0,16
|55,61
|HUB Girişim
|18,23
|0,11
|94,17
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|10,00
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|7,69
|4,20
|45,92
|İdealist Danışmanlık
|7,86
|-0,76
|136,75
|İdealist GMYO
|6,22
|1,63
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|2,18
|-0,46
|-30,35
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|0,00
|17,50
|İhlas Gazetecilik
|5,71
|5,16
|25,77
|İhlas Holding
|1,07
|0,00
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,27
|0,79
|52,34
|İndeks Bilgisayar
|15,46
|-1,34
|64,82
|Info Yatırım
|11,00
|-3,85
|126,21
|İntema
|23,60
|-6,79
|154,86
|Inveo Yatırım Holding
|23,98
|-0,33
|211,83
|İpek Doğal Enerji
|11,65
|-0,34
|50,91
|İskenderun Demir Çelik
|7,07
|-0,42
|-9,53
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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