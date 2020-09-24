Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 4,64 2,20 149,46 Acıpayam Selüloz 14,50 8,05 129,62 Adel Kalemcilik 19,80 -0,50 26,11 Adese Alışveriş Ticaret 2,40 3,90 68,03 Afyon Çimento 4,07 0,00 78,64 Ak Enerji 1,98 -1,00 81,65 Akbank 4,79 0,63 -40,94 Akçansa 13,08 0,00 34,92 Akdeniz Yatırım Hold. 5,45 -1,27 158,29 Akfen GMYO 3,53 -0,28 -12,84 Akın Tekstil 15,98 -0,81 15,88 Akiş GMYO 2,81 -0,71 -10,29 Akmerkez GMYO 70,40 10,00 214,22 Aksa 6,98 -0,57 -0,33 Aksa Enerji 5,80 -0,51 52,63 Aksigorta 7,27 -0,68 34,19 Aksu Enerji 10,47 -0,29 -29,59 Alarko Carrıer 109,00 2,73 82,50 Alarko GMYO 16,47 1,04 12,06 Alarko Holding 5,80 0,00 -2,52 Albaraka Türk 1,49 0,68 -2,61 Alcatel Lucent Teletaş 25,34 -0,71 110,47 Alkim Kağıt 13,54 -1,53 149,83 Alkim Kimya 13,46 -1,90 117,03 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,70 8,97 314,63 Altınyunus Çeşme 113,40 9,99 1035,14 Anadolu Cam 5,90 0,17 39,38 Anadolu Efes 20,82 0,19 -2,15 Anadolu Grubu Holding 18,09 -0,55 2,84 Anadolu Hayat Emek. 7,59 0,40 24,73 Anadolu Isuzu 13,99 0,29 14,95 Anadolu Sigorta 6,28 -0,79 51,20 Anel Elektrik 5,36 -0,19 67,23 Arçelik 23,00 -0,95 10,36 ARD Bilişim Teknolojileri 29,66 -1,98 Arena Bilgisayar 37,00 -1,54 407,89 Armada Bilgisayar 77,95 -4,24 375,59 Arsan Tekstil 5,97 -1,97 66,76 Artı Yatırım Holding 7,65 -9,89 844,44 Aselsan 16,31 -0,31 56,24 Ata GMYO 3,85 -1,79 -15,01 Atakule GMYO 2,29 -0,87 19,27 Atlantis Yatırım Holding 2,26 -0,88 126,00 Atlas Yat. Ort. 1,47 1,38 52,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,76 1,25 2,64 Avrasya GMYO 2,25 0,00 49,01 Avrasya Petrol ve Tur. 2,41 -0,41 32,42 Avrasya Stratejik GMYF 1.446,30 0,01 12,47 Avrupa Yatırım Holding 2,90 -5,84 88,31 Ayen Enerji 5,88 -0,17 69,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,20 -2,26 274,43 Aygaz 11,30 1,25 -6,96 Bagfaş 16,08 0,12 -4,40 Bak Ambalaj 12,68 -0,16 74,06 Balatacılar Balatacılık 6,32 9,91 409,68 Bantaş Ambalaj 4,08 0,74 61,90 Banvit 25,36 1,36 36,56 Baştaş Başkent Çimento 6,99 4,64 169,88 Batı Çimento 3,88 0,26 17,22 Batısöke Çimento 1,73 0,58 32,06 Bayrak Taban Sanayi 6,72 -1,18 Bera Holding 9,05 -1,63 135,06 Berkosan Yalıtım 6,26 -3,84 128,47 Beşiktaş Futbol Yat. 3,63 -2,68 48,16 Beyaz Filo 9,29 -9,98 196,82 Bilici Yatırım 5,16 0,39 80,01 Bim Mağazalar 68,50 0,00 48,24 Birko Mensucat 0,81 9,46 161,29 Birlik Mensucat 2,62 -2,24 129,82 Bizim Mağazaları 15,92 0,44 42,52 Bomonti Elektrik 8,19 4,60 539,84 Borusan Mannesmann 13,38 0,22 16,86 Borusan Yat. Paz. 143,20 6,07 139,01 Bosch Fren Sistemleri 808,60 -1,63 180,98 Bossa 10,29 -0,39 27,67 Brisa 11,26 -0,44 20,06 Burçelik 20,78 -0,48 257,66 Burçelik Vana 59,10 0,00 508,65 Bursa Çimento 6,30 -1,25 57,37 Carrefoursa 23,98 10,00 409,13 Casa Emtia Petrol 28,50 -1,66 203,51 Ceo Event Medya 4,23 -0,94 15,50 Coca Cola İçecek 44,62 0,22 17,86 Cosmos Yat. Holding 8,80 9,45 331,37 Credıtwest Faktorıng 4,65 -4,32 61,46 Çelebi 67,15 -0,07 -32,41 Çelik Halat 11,68 -2,01 79,69 Çemaş Döküm 1,59 0,00 26,84 Çemtaş 13,86 -0,29 70,50 Çimbeton 96,90 2,00 134,85 Çimentaş 32,48 1,56 116,53 Çimsa 12,42 -0,08 36,78 Çuhadaroğlu Metal 5,96 -0,50 86,83 Dagi Giyim 10,04 -9,96 301,60 Dagi Yatırım Holding 8,12 2,14 259,29 Dardanel 16,69 9,95 340,37 Datagate Bilgisayar 11,09 -0,09 42,00 Demısaş Döküm 6,40 2,24 83,91 Denge Holding 3,75 -8,54 173,72 Deniz GMYO 3,09 0,00 46,85 Denizli Cam 7,00 -0,99 -16,07 Derimod 7,57 -0,79 6,02 Derlüks Deri 8,14 -0,73 101,20 Desa Deri 6,11 -1,13 34,58 Despec Bilgisayar 10,11 1,30 138,44 Deva Holding 18,76 -0,90 110,13 Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,41 0,00 Diriteks Diriliş Tekstil 1,70 -5,03 117,95 Ditaş Doğan 31,80 -2,75 234,21 DO-CO 308,30 -0,87 -45,34 Doğan Burda 19,00 0,00 213,01 Doğan Holding 2,36 2,16 31,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,50 0,00 51,52 Doğusan 3,68 1,38 76,92 Doğuş GMYO 10,11 -0,39 123,18 Doğuş Otomotiv 14,91 0,74 56,62 Döktaş Dökümcülük 32,22 0,56 1,81 Duran Doğan Basım 18,78 0,27 33,76 Dyo Boya 6,72 0,45 37,14 Eczacıbaşı İlaç 6,72 0,00 84,08 Eczacıbaşı Yatırım 19,11 0,58 98,39 Edip Gayrimenkul 3,28 -0,30 135,97 Ege Endüstri 721,30 -0,54 28,22 Ege Gübre 116,70 -1,27 136,73 Ege Profil 22,12 2,12 84,80 Ege Seramik 6,37 -0,62 73,17 Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 -7,83 231,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,12 0,00 187,18 Egeli&Co Yatırım Holding 0,77 0,00 285,00 Egeplast 17,19 -7,98 37,52 Ekiz Kimya 9,60 0,00 1473,77 Emek Elektrik 3,52 -1,40 121,38 Eminiş Ambalaj 27,44 9,94 1705,26 Emlak Konut GMYO 1,72 -1,15 18,81 Enerjisa Enerji 8,61 -0,81 27,82 Enka İnşaat 6,81 -0,58 22,00 Erbosan 23,50 -0,93 -5,92 Ereğli Demir Çelik 9,15 0,55 3,88 Ersu Gıda 5,50 -5,17 165,70 Escort Teknoloji 4,05 6,86 191,37 Etiler Gıda 3,50 1,16 199,76 Euro Kapital Yat. Ort. 2,54 -2,31 58,38 Euro Trend Yat. Ort. 2,77 -8,58 132,03 Euro Yat. Ort. 2,21 -0,90 96,31 Euro Yatırım Holding 2,59 3,60 72,67 Fade Gıda 6,67 -0,60 Fenerbahçe Futbol 29,56 -3,15 104,28 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,00 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,76 1,93 4,16 F-M İzmit Piston 123,10 -1,28 159,91 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,56 -1,26 63,33 Ford Otosan 86,60 -0,86 30,98 Formet Çelik Kapı 4,20 9,95 40,00 Frigo Pak Gıda 21,70 3,93 209,76 Galatasaray Sportif 4,76 -4,61 134,48 Garanti Bankası 6,59 0,15 -40,84 Garanti Faktoring 11,07 -0,45 186,05 Garanti Yat. Ort. 2,53 0,00 136,89 Gedik Y. Men. Değ. 8,83 -0,45 180,77 Gediz Ambalaj 16,93 -2,14 150,44 Gentaş 2,86 0,35 38,70 Gersan Elektrik 7,06 0,71 121,32 Global Men. Değ. 4,67 -1,06 148,40 Global Yat. Holding 4,28 0,00 -12,11 Good-Year 5,06 -1,36 24,94 Göltaş Çimento 25,00 -2,19 40,53 Gözde Girişim 5,26 -0,75 2,33 GSD Denizcilik 4,31 0,00 68,36 GSD Holding 2,06 0,00 38,26 Gübre Fabrik. 28,76 -0,28 218,14 Güler Yat. Holding 15,88 4,20 682,27 Halk GMYO 2,31 -2,53 98,35 Hatay Tekstil 11,80 -0,34 75,23 Hedef Girişim 4,51 5,87 89,00 Hektaş 12,48 -0,16 55,61 HUB Girişim 18,23 0,11 94,17 Hürriyet Gzt. 2,20 10,00 92,98 ICBC Turkey Bank 7,69 4,20 45,92 İdealist Danışmanlık 7,86 -0,76 136,75 İdealist GMYO 6,22 1,63 103,27 İhlas Ev Aletleri 2,18 -0,46 -30,35 İhlas Gayrimenkul 1,41 0,00 17,50 İhlas Gazetecilik 5,71 5,16 25,77 İhlas Holding 1,07 0,00 17,58 İhlas Yayın Holding 1,27 0,79 52,34 İndeks Bilgisayar 15,46 -1,34 64,82 Info Yatırım 11,00 -3,85 126,21 İntema 23,60 -6,79 154,86 Inveo Yatırım Holding 23,98 -0,33 211,83 İpek Doğal Enerji 11,65 -0,34 50,91 İskenderun Demir Çelik 7,07 -0,42 -9,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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