Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,22 9,89 234,41 Acıpayam Selüloz 19,43 8,85 207,70 Adel Kalemcilik 19,20 -0,83 22,29 Adese Alışveriş Ticaret 2,24 1,82 56,83 Afyon Çimento 4,32 1,65 89,62 Ak Enerji 2,04 1,49 87,16 Akbank 5,02 0,00 -38,10 Akçansa 13,30 1,45 37,19 Akdeniz Yatırım Hold. 5,60 2,56 165,40 Akfen GMYO 3,80 2,15 -6,17 Akın Tekstil 18,40 -0,65 33,43 Akiş GMYO 3,43 9,58 9,50 Akmerkez GMYO 93,30 9,96 316,43 Aksa 7,01 1,01 0,10 Aksa Enerji 6,11 1,83 60,79 Aksigorta 7,62 0,66 40,65 Aksu Enerji 11,19 1,82 -24,75 Alarko Carrıer 155,20 9,99 159,86 Alarko GMYO 16,76 2,32 14,03 Alarko Holding 5,86 -0,34 -1,51 Albaraka Türk 1,51 1,34 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 26,88 -3,59 123,26 Alkim Kağıt 14,00 -2,57 158,31 Alkim Kimya 13,74 0,07 121,54 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,17 9,05 429,27 Altınyunus Çeşme 83,20 -9,47 732,83 Anadolu Cam 6,41 -3,61 51,43 Anadolu Efes 20,92 -0,29 -1,68 Anadolu Grubu Holding 19,16 0,21 8,93 Anadolu Hayat Emek. 7,58 1,34 24,57 Anadolu Isuzu 14,64 0,27 20,30 Anadolu Sigorta 6,52 1,24 56,98 Anel Elektrik 5,41 -0,18 68,79 Arçelik 23,20 0,35 11,32 ARD Bilişim Teknolojileri 30,42 1,47 Arena Bilgisayar 36,14 -0,06 396,09 Armada Bilgisayar 61,70 -7,91 276,45 Arsan Tekstil 6,20 -1,90 73,18 Artı Yatırım Holding 10,17 9,95 1155,56 Aselsan 17,41 -0,29 66,78 Ata GMYO 3,65 -1,62 -19,43 Atakule GMYO 2,40 1,27 25,00 Atlantis Yatırım Holding 3,32 9,93 232,00 Atlas Yat. Ort. 1,47 0,68 52,08 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,26 0,85 6,37 Avrasya GMYO 2,23 0,45 47,68 Avrasya Petrol ve Tur. 2,58 1,57 41,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.439,40 0,02 11,94 Avrupa Yatırım Holding 3,28 2,82 112,99 Ayen Enerji 6,15 1,99 77,23 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,48 5,33 332,88 Aygaz 11,06 0,18 -8,94 Bagfaş 16,29 0,06 -3,15 Bak Ambalaj 14,44 6,41 98,23 Balatacılar Balatacılık 8,40 9,95 577,42 Bantaş Ambalaj 4,06 0,50 61,11 Banvit 25,18 -0,79 35,60 Baştaş Başkent Çimento 6,90 -0,58 166,41 Batı Çimento 3,82 2,41 15,41 Batısöke Çimento 1,78 2,30 35,88 Bayrak Taban Sanayi 7,26 -0,14 Bera Holding 9,73 2,53 152,73 Berkosan Yalıtım 5,93 3,13 116,42 Beşiktaş Futbol Yat. 3,31 -2,65 35,10 Beyaz Filo 8,28 -10,00 164,55 Bilici Yatırım 5,30 0,19 84,90 Bim Mağazalar 68,60 0,29 48,46 Birko Mensucat 0,89 9,88 187,10 Birlik Mensucat 2,63 -2,59 130,70 Bizim Mağazaları 16,16 1,64 44,67 Bomonti Elektrik 10,30 0,00 704,69 Borusan Mannesmann 16,50 8,84 44,10 Borusan Yat. Paz. 197,50 9,97 229,64 Bosch Fren Sistemleri 783,00 -1,62 172,08 Bossa 12,79 9,97 58,68 Brisa 11,40 0,88 21,55 Burçelik 19,78 -0,75 240,45 Burçelik Vana 55,00 0,00 466,43 Bursa Çimento 6,50 2,36 62,36 Carrefoursa 31,86 9,94 576,43 Casa Emtia Petrol 31,88 -3,39 239,51 Ceo Event Medya 4,20 0,00 14,68 Coca Cola İçecek 45,16 1,44 19,28 Cosmos Yat. Holding 10,43 9,91 411,27 Credıtwest Faktorıng 4,73 -1,25 64,24 Çelebi 73,85 -2,44 -25,67 Çelik Halat 12,47 1,63 91,85 Çemaş Döküm 1,71 3,64 36,42 Çemtaş 15,87 4,68 95,23 Çimbeton 138,90 9,98 236,65 Çimentaş 35,20 -1,29 134,67 Çimsa 13,47 2,43 48,35 Çuhadaroğlu Metal 5,87 4,45 84,01 Dagi Giyim 11,01 0,09 340,40 Dagi Yatırım Holding 8,57 5,67 279,20 Dardanel 22,18 9,91 485,22 Datagate Bilgisayar 14,47 5,77 85,28 Demısaş Döküm 6,40 0,95 83,91 Denge Holding 4,08 -0,97 197,81 Deniz GMYO 3,28 2,18 55,88 Denizli Cam 7,04 -2,22 -15,59 Derimod 8,10 -1,94 13,45 Derlüks Deri 7,84 -1,26 93,78 Desa Deri 6,52 -0,91 43,61 Despec Bilgisayar 11,96 3,46 182,08 Deva Holding 18,50 0,27 107,22 Dinamik Isı Makina Yalıtım 9,50 4,97 Diriteks Diriliş Tekstil 1,87 0,00 139,74 Ditaş Doğan 31,52 -1,38 231,26 DO-CO 314,90 0,19 -44,17 Doğan Burda 20,00 229,49 Doğan Holding 2,36 1,72 31,44 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,50 2,04 51,52 Doğusan 3,77 -0,79 81,25 Doğuş GMYO 9,87 -1,20 117,88 Doğuş Otomotiv 15,73 0,51 65,23 Döktaş Dökümcülük 32,48 0,74 2,64 Duran Doğan Basım 20,92 2,25 49,00 Dyo Boya 7,94 9,97 62,04 Eczacıbaşı İlaç 6,79 1,34 86,00 Eczacıbaşı Yatırım 19,24 1,75 99,74 Edip Gayrimenkul 3,08 1,65 121,58 Ege Endüstri 730,70 1,25 29,89 Ege Gübre 119,40 1,53 142,21 Ege Profil 22,56 -1,48 88,47 Ege Seramik 6,65 4,07 80,78 Egeli & Co Tarım Girişim 1,43 10,00 346,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,42 8,40 264,10 Egeli&Co Yatırım Holding 0,92 4,55 360,00 Egeplast 20,28 2,79 62,24 Ekiz Kimya 9,16 -7,38 1401,64 Emek Elektrik 3,56 -0,84 123,90 Eminiş Ambalaj 36,30 10,00 2288,16 Emlak Konut GMYO 1,72 -0,58 18,81 Enerjisa Enerji 8,78 0,69 30,34 Enka İnşaat 6,85 0,59 22,72 Erbosan 26,26 0,46 5,12 Ereğli Demir Çelik 9,24 0,65 4,90 Ersu Gıda 5,50 2,04 165,70 Escort Teknoloji 4,12 1,73 196,40 Etiler Gıda 3,56 0,85 204,90 Euro Kapital Yat. Ort. 2,51 0,80 56,51 Euro Trend Yat. Ort. 2,64 -0,75 121,14 Euro Yat. Ort. 2,28 -1,72 102,53 Euro Yatırım Holding 3,00 9,89 100,00 Fade Gıda 6,70 -1,03 Fenerbahçe Futbol 28,10 -4,23 94,19 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,50 0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,97 3,47 30,63 F-M İzmit Piston 122,00 -4,31 157,59 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,54 -0,16 63,07 Ford Otosan 87,60 0,40 32,50 Formet Çelik Kapı 3,86 -3,26 28,67 Frigo Pak Gıda 21,96 0,00 213,47 Galatasaray Sportif 4,18 -4,57 105,91 Garanti Bankası 7,00 0,14 -37,16 Garanti Faktoring 11,04 -0,90 185,27 Garanti Yat. Ort. 2,49 -0,80 133,15 Gedik Y. Men. Değ. 8,82 -0,11 180,45 Gediz Ambalaj 18,21 2,59 169,38 Gentaş 3,08 -1,91 49,37 Gersan Elektrik 6,81 -1,16 113,48 Global Men. Değ. 4,70 -1,88 150,00 Global Yat. Holding 4,65 -1,69 -4,52 Good-Year 5,18 0,39 27,90 Göltaş Çimento 24,60 0,90 38,28 Gözde Girişim 5,74 -1,20 11,67 GSD Denizcilik 4,27 0,00 66,80 GSD Holding 2,07 0,49 38,93 Gübre Fabrik. 28,34 0,50 213,50 Güler Yat. Holding 14,15 -3,41 597,04 Halk GMYO 2,37 0,00 103,50 Hatay Tekstil 13,95 3,56 107,16 Hedef Girişim 4,74 -1,66 98,64 Hektaş 12,38 -0,08 54,36 HUB Girişim 17,91 0,45 90,76 Hürriyet Gzt. 2,01 1,01 76,32 ICBC Turkey Bank 7,08 1,14 34,35 İdealist Danışmanlık 9,34 6,38 181,33 İdealist GMYO 6,33 -2,62 106,86 İhlas Ev Aletleri 2,27 -0,87 -27,48 İhlas Gayrimenkul 1,45 0,00 20,83 İhlas Gazetecilik 6,88 5,85 51,54 İhlas Holding 1,09 0,00 19,78 İhlas Yayın Holding 1,26 0,00 51,14 İndeks Bilgisayar 17,08 -0,76 82,09 Info Yatırım 9,75 -1,52 100,51 İntema 23,96 0,25 158,75 Inveo Yatırım Holding 24,62 -0,49 220,16 İpek Doğal Enerji 11,70 0,69 51,55 İskenderun Demir Çelik 7,11 -0,14 -9,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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