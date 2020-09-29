Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,22
|9,89
|234,41
|Acıpayam Selüloz
|19,43
|8,85
|207,70
|Adel Kalemcilik
|19,20
|-0,83
|22,29
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,24
|1,82
|56,83
|Afyon Çimento
|4,32
|1,65
|89,62
|Ak Enerji
|2,04
|1,49
|87,16
|Akbank
|5,02
|0,00
|-38,10
|Akçansa
|13,30
|1,45
|37,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,60
|2,56
|165,40
|Akfen GMYO
|3,80
|2,15
|-6,17
|Akın Tekstil
|18,40
|-0,65
|33,43
|Akiş GMYO
|3,43
|9,58
|9,50
|Akmerkez GMYO
|93,30
|9,96
|316,43
|Aksa
|7,01
|1,01
|0,10
|Aksa Enerji
|6,11
|1,83
|60,79
|Aksigorta
|7,62
|0,66
|40,65
|Aksu Enerji
|11,19
|1,82
|-24,75
|Alarko Carrıer
|155,20
|9,99
|159,86
|Alarko GMYO
|16,76
|2,32
|14,03
|Alarko Holding
|5,86
|-0,34
|-1,51
|Albaraka Türk
|1,51
|1,34
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,88
|-3,59
|123,26
|Alkim Kağıt
|14,00
|-2,57
|158,31
|Alkim Kimya
|13,74
|0,07
|121,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,17
|9,05
|429,27
|Altınyunus Çeşme
|83,20
|-9,47
|732,83
|Anadolu Cam
|6,41
|-3,61
|51,43
|Anadolu Efes
|20,92
|-0,29
|-1,68
|Anadolu Grubu Holding
|19,16
|0,21
|8,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,58
|1,34
|24,57
|Anadolu Isuzu
|14,64
|0,27
|20,30
|Anadolu Sigorta
|6,52
|1,24
|56,98
|Anel Elektrik
|5,41
|-0,18
|68,79
|Arçelik
|23,20
|0,35
|11,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,42
|1,47
|Arena Bilgisayar
|36,14
|-0,06
|396,09
|Armada Bilgisayar
|61,70
|-7,91
|276,45
|Arsan Tekstil
|6,20
|-1,90
|73,18
|Artı Yatırım Holding
|10,17
|9,95
|1155,56
|Aselsan
|17,41
|-0,29
|66,78
|Ata GMYO
|3,65
|-1,62
|-19,43
|Atakule GMYO
|2,40
|1,27
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|3,32
|9,93
|232,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|0,68
|52,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,26
|0,85
|6,37
|Avrasya GMYO
|2,23
|0,45
|47,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,58
|1,57
|41,76
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,40
|0,02
|11,94
|Avrupa Yatırım Holding
|3,28
|2,82
|112,99
|Ayen Enerji
|6,15
|1,99
|77,23
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,48
|5,33
|332,88
|Aygaz
|11,06
|0,18
|-8,94
|Bagfaş
|16,29
|0,06
|-3,15
|Bak Ambalaj
|14,44
|6,41
|98,23
|Balatacılar Balatacılık
|8,40
|9,95
|577,42
|Bantaş Ambalaj
|4,06
|0,50
|61,11
|Banvit
|25,18
|-0,79
|35,60
|Baştaş Başkent Çimento
|6,90
|-0,58
|166,41
|Batı Çimento
|3,82
|2,41
|15,41
|Batısöke Çimento
|1,78
|2,30
|35,88
|Bayrak Taban Sanayi
|7,26
|-0,14
|Bera Holding
|9,73
|2,53
|152,73
|Berkosan Yalıtım
|5,93
|3,13
|116,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,31
|-2,65
|35,10
|Beyaz Filo
|8,28
|-10,00
|164,55
|Bilici Yatırım
|5,30
|0,19
|84,90
|Bim Mağazalar
|68,60
|0,29
|48,46
|Birko Mensucat
|0,89
|9,88
|187,10
|Birlik Mensucat
|2,63
|-2,59
|130,70
|Bizim Mağazaları
|16,16
|1,64
|44,67
|Bomonti Elektrik
|10,30
|0,00
|704,69
|Borusan Mannesmann
|16,50
|8,84
|44,10
|Borusan Yat. Paz.
|197,50
|9,97
|229,64
|Bosch Fren Sistemleri
|783,00
|-1,62
|172,08
|Bossa
|12,79
|9,97
|58,68
|Brisa
|11,40
|0,88
|21,55
|Burçelik
|19,78
|-0,75
|240,45
|Burçelik Vana
|55,00
|0,00
|466,43
|Bursa Çimento
|6,50
|2,36
|62,36
|Carrefoursa
|31,86
|9,94
|576,43
|Casa Emtia Petrol
|31,88
|-3,39
|239,51
|Ceo Event Medya
|4,20
|0,00
|14,68
|Coca Cola İçecek
|45,16
|1,44
|19,28
|Cosmos Yat. Holding
|10,43
|9,91
|411,27
|Credıtwest Faktorıng
|4,73
|-1,25
|64,24
|Çelebi
|73,85
|-2,44
|-25,67
|Çelik Halat
|12,47
|1,63
|91,85
|Çemaş Döküm
|1,71
|3,64
|36,42
|Çemtaş
|15,87
|4,68
|95,23
|Çimbeton
|138,90
|9,98
|236,65
|Çimentaş
|35,20
|-1,29
|134,67
|Çimsa
|13,47
|2,43
|48,35
|Çuhadaroğlu Metal
|5,87
|4,45
|84,01
|Dagi Giyim
|11,01
|0,09
|340,40
|Dagi Yatırım Holding
|8,57
|5,67
|279,20
|Dardanel
|22,18
|9,91
|485,22
|Datagate Bilgisayar
|14,47
|5,77
|85,28
|Demısaş Döküm
|6,40
|0,95
|83,91
|Denge Holding
|4,08
|-0,97
|197,81
|Deniz GMYO
|3,28
|2,18
|55,88
|Denizli Cam
|7,04
|-2,22
|-15,59
|Derimod
|8,10
|-1,94
|13,45
|Derlüks Deri
|7,84
|-1,26
|93,78
|Desa Deri
|6,52
|-0,91
|43,61
|Despec Bilgisayar
|11,96
|3,46
|182,08
|Deva Holding
|18,50
|0,27
|107,22
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|9,50
|4,97
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,87
|0,00
|139,74
|Ditaş Doğan
|31,52
|-1,38
|231,26
|DO-CO
|314,90
|0,19
|-44,17
|Doğan Burda
|20,00
|229,49
|Doğan Holding
|2,36
|1,72
|31,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,50
|2,04
|51,52
|Doğusan
|3,77
|-0,79
|81,25
|Doğuş GMYO
|9,87
|-1,20
|117,88
|Doğuş Otomotiv
|15,73
|0,51
|65,23
|Döktaş Dökümcülük
|32,48
|0,74
|2,64
|Duran Doğan Basım
|20,92
|2,25
|49,00
|Dyo Boya
|7,94
|9,97
|62,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,79
|1,34
|86,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,24
|1,75
|99,74
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|1,65
|121,58
|Ege Endüstri
|730,70
|1,25
|29,89
|Ege Gübre
|119,40
|1,53
|142,21
|Ege Profil
|22,56
|-1,48
|88,47
|Ege Seramik
|6,65
|4,07
|80,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,43
|10,00
|346,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,42
|8,40
|264,10
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,92
|4,55
|360,00
|Egeplast
|20,28
|2,79
|62,24
|Ekiz Kimya
|9,16
|-7,38
|1401,64
|Emek Elektrik
|3,56
|-0,84
|123,90
|Eminiş Ambalaj
|36,30
|10,00
|2288,16
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-0,58
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,78
|0,69
|30,34
|Enka İnşaat
|6,85
|0,59
|22,72
|Erbosan
|26,26
|0,46
|5,12
|Ereğli Demir Çelik
|9,24
|0,65
|4,90
|Ersu Gıda
|5,50
|2,04
|165,70
|Escort Teknoloji
|4,12
|1,73
|196,40
|Etiler Gıda
|3,56
|0,85
|204,90
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,51
|0,80
|56,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,64
|-0,75
|121,14
|Euro Yat. Ort.
|2,28
|-1,72
|102,53
|Euro Yatırım Holding
|3,00
|9,89
|100,00
|Fade Gıda
|6,70
|-1,03
|Fenerbahçe Futbol
|28,10
|-4,23
|94,19
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,50
|0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,97
|3,47
|30,63
|F-M İzmit Piston
|122,00
|-4,31
|157,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,54
|-0,16
|63,07
|Ford Otosan
|87,60
|0,40
|32,50
|Formet Çelik Kapı
|3,86
|-3,26
|28,67
|Frigo Pak Gıda
|21,96
|0,00
|213,47
|Galatasaray Sportif
|4,18
|-4,57
|105,91
|Garanti Bankası
|7,00
|0,14
|-37,16
|Garanti Faktoring
|11,04
|-0,90
|185,27
|Garanti Yat. Ort.
|2,49
|-0,80
|133,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,82
|-0,11
|180,45
|Gediz Ambalaj
|18,21
|2,59
|169,38
|Gentaş
|3,08
|-1,91
|49,37
|Gersan Elektrik
|6,81
|-1,16
|113,48
|Global Men. Değ.
|4,70
|-1,88
|150,00
|Global Yat. Holding
|4,65
|-1,69
|-4,52
|Good-Year
|5,18
|0,39
|27,90
|Göltaş Çimento
|24,60
|0,90
|38,28
|Gözde Girişim
|5,74
|-1,20
|11,67
|GSD Denizcilik
|4,27
|0,00
|66,80
|GSD Holding
|2,07
|0,49
|38,93
|Gübre Fabrik.
|28,34
|0,50
|213,50
|Güler Yat. Holding
|14,15
|-3,41
|597,04
|Halk GMYO
|2,37
|0,00
|103,50
|Hatay Tekstil
|13,95
|3,56
|107,16
|Hedef Girişim
|4,74
|-1,66
|98,64
|Hektaş
|12,38
|-0,08
|54,36
|HUB Girişim
|17,91
|0,45
|90,76
|Hürriyet Gzt.
|2,01
|1,01
|76,32
|ICBC Turkey Bank
|7,08
|1,14
|34,35
|İdealist Danışmanlık
|9,34
|6,38
|181,33
|İdealist GMYO
|6,33
|-2,62
|106,86
|İhlas Ev Aletleri
|2,27
|-0,87
|-27,48
|İhlas Gayrimenkul
|1,45
|0,00
|20,83
|İhlas Gazetecilik
|6,88
|5,85
|51,54
|İhlas Holding
|1,09
|0,00
|19,78
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|0,00
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|17,08
|-0,76
|82,09
|Info Yatırım
|9,75
|-1,52
|100,51
|İntema
|23,96
|0,25
|158,75
|Inveo Yatırım Holding
|24,62
|-0,49
|220,16
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|0,69
|51,55
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|-0,14
|-9,02
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:21 - Kaynak: AA
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