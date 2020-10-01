Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,16 4,68 284,95 Acıpayam Selüloz 19,43 -9,96 207,70 Adel Kalemcilik 20,12 -2,24 28,15 Adese Alışveriş Ticaret 2,11 -3,65 47,73 Afyon Çimento 4,20 -1,18 84,35 Ak Enerji 2,05 -0,97 88,07 Akbank 5,15 0,00 -36,50 Akçansa 13,52 -0,66 39,46 Akdeniz Yatırım Hold. 5,35 -2,37 153,55 Akfen GMYO 4,06 -0,73 0,25 Akın Tekstil 19,77 -7,53 43,36 Akiş GMYO 3,45 -0,29 10,14 Akmerkez GMYO 75,60 -10,00 237,43 Aksa 7,17 0,56 2,38 Aksa Enerji 6,20 -0,96 63,16 Aksigorta 7,72 -0,39 42,49 Aksu Enerji 11,31 -1,22 -23,94 Alarko Carrıer 125,80 -9,95 110,63 Alarko GMYO 17,11 -1,44 16,41 Alarko Holding 5,97 -0,67 0,34 Albaraka Türk 1,51 -0,66 -1,31 Alcatel Lucent Teletaş 27,28 0,37 126,58 Alkim Kağıt 13,67 -1,30 152,22 Alkim Kimya 13,81 -0,07 122,67 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,01 -0,50 390,24 Altınyunus Çeşme 69,00 -7,38 590,69 Anadolu Efes 20,72 0,19 -2,62 Anadolu Grubu Holding 19,29 2,01 9,66 Anadolu Hayat Emek. 7,68 0,39 26,21 Anadolu Isuzu 14,84 -2,11 21,94 Anadolu Sigorta 6,87 -1,15 65,40 Anel Elektrik 5,60 -0,53 74,71 Arçelik 24,12 -2,74 15,74 ARD Bilişim Teknolojileri 31,82 3,65 Arena Bilgisayar 35,46 -1,23 386,75 Armada Bilgisayar 58,00 -5,00 253,87 Arsan Tekstil 6,31 -1,87 76,26 Artı Yatırım Holding 12,29 9,93 1417,28 Aselsan 19,44 0,62 86,22 Ata GMYO 3,65 -2,67 -19,43 Atakule GMYO 2,33 -1,69 21,35 Atlantis Yatırım Holding 4,01 9,86 301,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 -1,37 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,18 1,29 5,78 Avrasya GMYO 2,28 0,44 50,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,77 -0,36 52,20 Avrasya Stratejik GMYF 1.439,90 0,01 11,98 Avrupa Yatırım Holding 3,11 -4,31 101,95 Ayen Enerji 6,21 -5,48 78,96 Ayes Çelik Hasır ve Çit 8,90 -0,45 306,39 Aygaz 11,30 -0,09 -6,96 Bagfaş 16,80 -0,71 -0,12 Bak Ambalaj 13,81 -3,70 89,58 Balatacılar Balatacılık 9,29 0,54 649,19 Bantaş Ambalaj 3,95 -1,74 56,75 Banvit 24,68 -2,06 32,90 Baştaş Başkent Çimento 6,66 3,26 157,14 Batı Çimento 3,99 2,57 20,54 Batısöke Çimento 1,83 0,55 39,69 Bayrak Taban Sanayi 7,12 -0,84 Bera Holding 9,89 -3,04 156,88 Berkosan Yalıtım 5,72 -2,89 108,76 Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 -0,29 40,82 Beyaz Filo 7,15 -8,57 128,45 Bilici Yatırım 5,41 -1,28 88,73 Bim Mağazalar 70,00 0,57 51,49 Birko Mensucat 0,94 -3,09 203,23 Birlik Mensucat 2,43 -2,41 113,16 Bizim Mağazaları 15,85 -0,75 41,90 Bomonti Elektrik 9,96 9,93 678,13 Borusan Mannesmann 15,13 -1,82 32,14 Borusan Yat. Paz. 160,10 -9,96 167,22 Bosch Fren Sistemleri 861,00 -1,76 199,19 Bossa 11,66 -0,77 44,67 Brisa 12,32 -1,28 31,36 Burçelik 23,28 7,38 300,69 Burçelik Vana 60,50 0,08 523,07 Bursa Çimento 6,62 2,95 65,36 Carrefoursa 31,54 -9,99 569,64 Casa Emtia Petrol 33,00 0,00 251,44 Ceo Event Medya 4,25 -0,47 16,05 Coca Cola İçecek 45,08 0,63 19,07 Cosmos Yat. Holding 11,47 0,00 462,25 Credıtwest Faktorıng 4,77 -2,05 65,62 Çelebi 74,95 1,42 -24,56 Çelik Halat 12,06 -2,11 85,54 Çemaş Döküm 1,69 -1,74 34,82 Çemtaş 15,26 2,97 87,72 Çimbeton 118,90 -4,96 188,17 Çimentaş 32,10 -5,81 114,00 Çimsa 13,84 -5,85 52,42 Çuhadaroğlu Metal 5,78 -1,03 81,19 Dagi Giyim 11,05 -0,27 342,00 Dagi Yatırım Holding 8,25 -8,33 265,04 Dardanel 26,80 9,93 607,12 Datagate Bilgisayar 14,26 -3,06 82,59 Demısaş Döküm 6,35 0,16 82,47 Denge Holding 4,69 5,39 242,34 Deniz GMYO 3,48 -0,29 65,39 Derimod 8,68 2,60 21,57 Derlüks Deri 8,23 -1,56 103,42 Desa Deri 6,44 -2,28 41,85 Despec Bilgisayar 11,75 -3,61 177,12 Deva Holding 18,64 -1,01 108,79 Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,89 -5,43 Diriteks Diriliş Tekstil 2,47 9,78 216,67 Ditaş Doğan 30,90 -0,19 224,75 DO-CO 319,10 0,89 -43,42 Doğan Burda 18,99 -0,05 212,85 Doğan Holding 2,37 0,00 32,00 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 -0,40 49,70 Doğusan 3,68 -2,13 76,92 Doğuş GMYO 9,50 -3,26 109,71 Doğuş Otomotiv 15,42 -0,32 61,97 Döktaş Dökümcülük 31,06 -3,54 -1,85 Duran Doğan Basım 23,76 0,00 69,23 Dyo Boya 9,27 6,19 89,18 Eczacıbaşı İlaç 6,90 -1,43 89,01 Eczacıbaşı Yatırım 20,70 -0,19 114,90 Edip Gayrimenkul 3,08 -0,96 121,58 Ege Endüstri 726,10 -0,29 29,07 Ege Gübre 127,20 -1,32 158,03 Ege Profil 22,10 -3,91 84,63 Ege Seramik 6,55 -1,95 78,06 Egeli & Co Tarım Girişim 1,68 7,01 425,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,60 1,27 310,26 Egeli&Co Yatırım Holding 1,09 3,81 445,00 Egeplast 18,83 -2,44 50,64 Ekiz Kimya 9,48 1,39 1454,10 Emek Elektrik 3,46 -2,54 117,61 Eminiş Ambalaj 43,90 9,97 2788,16 Emlak Konut GMYO 1,73 0,00 19,50 Enerjisa Enerji 8,83 -1,01 31,09 Enka İnşaat 6,93 -1,56 24,15 Erbosan 27,66 -7,43 10,73 Ereğli Demir Çelik 9,54 0,85 8,30 Ersu Gıda 5,21 -3,87 151,69 Escort Teknoloji 4,72 -3,48 239,57 Etiler Gıda 3,60 0,00 208,32 Euro Kapital Yat. Ort. 2,20 -4,35 37,18 Euro Trend Yat. Ort. 2,46 -5,75 106,06 Euro Yat. Ort. 2,05 -4,65 82,10 Euro Yatırım Holding 2,70 -5,26 80,00 Fade Gıda 6,41 -2,58 Fenerbahçe Futbol 29,40 0,82 103,18 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,30 -0,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,98 0,81 8,97 F-M İzmit Piston 122,30 -2,94 158,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,37 -2,37 60,86 Ford Otosan 86,90 -0,69 31,44 Formet Çelik Kapı 3,90 -3,23 30,00 Frigo Pak Gıda 24,10 5,06 244,02 Galatasaray Sportif 4,24 -0,24 108,87 Garanti Bankası 7,12 0,28 -36,09 Garanti Faktoring 11,09 -2,63 186,56 Garanti Yat. Ort. 2,43 -1,62 127,53 Gedik Y. Men. Değ. 8,92 -1,33 183,63 Gediz Ambalaj 17,43 -0,51 157,84 Gentaş 3,01 -0,99 45,97 Gersan Elektrik 6,92 -0,72 116,93 Global Men. Değ. 4,60 -1,71 144,68 Global Yat. Holding 4,78 1,92 -1,85 Good-Year 5,39 -0,19 33,09 Göltaş Çimento 24,22 -1,30 36,14 Gözde Girişim 5,83 4,29 13,42 GSD Denizcilik 4,58 -0,65 78,91 GSD Holding 2,11 -0,47 41,61 Gübre Fabrik. 32,84 2,24 263,27 Güler Yat. Holding 14,10 -3,42 594,58 Halk GMYO 2,36 -1,26 102,64 Hatay Tekstil 12,60 -0,24 87,11 Hedef Girişim 4,44 -1,99 86,06 Hektaş 12,44 -0,32 55,11 HUB Girişim 17,89 -0,39 90,55 Hürriyet Gzt. 2,25 1,35 97,37 ICBC Turkey Bank 7,04 -0,98 33,59 İdealist Danışmanlık 10,97 4,58 230,42 İdealist GMYO 6,37 -2,45 108,17 İhlas Ev Aletleri 2,20 -1,79 -29,71 İhlas Gayrimenkul 1,43 -0,69 19,17 İhlas Gazetecilik 6,44 -6,80 41,85 İhlas Holding 1,06 -2,75 16,48 İhlas Yayın Holding 1,25 -1,57 49,94 İndeks Bilgisayar 16,82 -2,21 79,32 Info Yatırım 9,11 -2,15 87,34 İntema 20,80 -5,80 124,62 Inveo Yatırım Holding 29,62 9,95 285,18 İpek Doğal Enerji 11,81 1,64 52,98 İskenderun Demir Çelik 7,14 -0,70 -8,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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